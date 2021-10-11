追尋婚禮自由的年輕人 為了禮金還是辦了婚宴

中國傳統節日七夕節，一對新人領證後慶祝。（中新社）

浪漫婚禮人人愛，當婚慶行業忙著集體狂歡時，冗長繁瑣儀式卻令有些年輕人試圖逃離，「把禮金收回來」有時竟成為年輕人辦婚禮的重要理由。

「眼前最重要的是，踩著恨天高千萬別摔倒。然後走到交接區，我爸會從那兒上台，象徵性把我交給老公，緊接著會有告白環節。再之後老公會帶著我走向主舞台…」

一年前，在一首「我多喜歡你，你會知道」的鋼琴伴奏聲裡，晴天按流程走完了自己婚禮全部流程。一年後，晴天坦言，除了緊張，沒太顧得上感動，「一切都在自己的掌控裡」。甚至於，身為新娘的自己並非當天的主角，「我往交接區走的那段路，工作 人員連燈都忘了打」。

中國 經營報報導，每逢長假，「婚宴」二字總會被塞進一些人的生活。結婚服務平台婚禮紀的數據顯示，2021年五一假期，97%的婚宴酒店預訂量爆滿。國慶假期#十一假期婚宴場地預訂爆滿#話題，再次長時間霸占微博熱搜。

但略顯魔幻的是，當婚慶行業忙著炒熱集體浪漫時，另一面，則是年輕人躍躍欲試的逃脫婚禮的制式束縛。

520中文諧音「我愛你」，眾多新人選擇在5月20日這一天登記結婚，圖為山西省太原市一對新人在婚姻登記處辦理結婚證。（中通社）

制式束縛 年輕人想逃脫

早在2017年，「奇葩說」辯手臧鴻飛就在節目裡吐槽「婚禮是一場大型、尷尬、自嗨式的私人廟會」。近些年，關於傳統婚禮儀式的吐槽有增無減，戲謔用語從「社恐的天敵」到「文明觀猴的場合」。

對於趕場參加婚宴的人來說，收到手軟的「紅色炸彈」、節衣縮食勻出的禮金錢、大同小異的婚慶流程共同構築起關於婚禮的某種「共同記憶」。而對於像晴天一樣的局內人而言，繁瑣、操勞、細碎才更像是婚禮的本來面貌。

通常而言，對婚禮的具體想像是從婚博會開始的。決定辦婚禮的第一個周末，晴天就和老公逛了逛婚博會。現場囊括婚紗照、婚宴、婚紗、婚車、珠寶首飾幾個區域；當然，也有細碎如賣婚禮床上四件套。

婚宴當天，晴天的勞累接踵而至，早上5點起床化妝，6點半晨袍拍攝，7點半秀禾拍攝，8點堵門接親，8點40分更換妝髮，9點20分first look拍攝，10點58分踩點到達宴會廳門口。隨後，鋼琴伴奏聲響起，晴天按計畫緩步走進容納有12個婚宴桌的宴會廳。

擺放一疊疊現金和金飾，是不可避免的迎親儀式。（取材自齊魯網）

繁文縟節 大型自嗨廟會

拋開關乎細節的記憶，婚禮究竟在情感上留下了什麼？晴天思忖片刻後笑言，似乎並沒有。 「我都不記得自己當天說了什麼，也不記得老公說了些啥，大家都在背詞。」告白詞是晴天從小紅書上找的，老公的告白環節時，她還在腦海裡默念自己的台詞。

更大的遺憾或許來自於無暇顧及親情。 「敬酒真的就是走過場，純客套話，完全沒時間跟朋友、家人寒暄。」直至婚禮結束、賓客離席，晴天也沒有和許久未見的姥爺說上一句話。

8月初，許琳到蒙古呼和浩特參加大學同學的婚禮。 「在當地的一個標竿宴會廳辦的，大概30桌，都是新人雙方父母及其親戚朋友。」最讓許琳無法忍受的是，新郎還在台上講話，圍坐在桌邊的人已然開始觥籌交錯。

「他們哪兒會真的關注、祝福新人？就是看熱鬧而已，一點不尊重人。」再聯想到自己，父母早年間離婚，婚宴現場致辭環節勢必尷尬滿滿；自己精心準備的發言，來賓大概率沒耐心聽完；動則每桌上萬元的宴席，極可能浪費嚴重。不辦婚禮的想法在許琳心裡日益堅定。

和許琳類似，越來越多的年輕人開始「抵制」婚禮。「對很多年輕人來說，他們想要拋棄的是傳統婚禮的繁文縟節，以及自己只能充當群演的不可控感和形式主義，而非婚禮這個儀式本身。」仔細研究過社交平台圍繞「婚禮」的討論，有人得出這樣的結論。

以此為背景，「婚禮」二字似乎正在融入更多的可能性。極簡辦婚禮，甚至不辦婚禮，把省下來的錢用來旅行，成了不少人理想的結婚方式。

aMoment Wedding紐西蘭婚禮策畫公司創始人之一Yucca自己就是旅行結婚的踐行者。 2011年，她辭掉工作，用四個多月時間和先生遊歷了印度、中東、非洲。

四川成都有一條愛情斑馬線市，一對新人在領取完結婚證後拍照留念。 （中新社）

抵制婚禮 省錢旅行興起

這是Yucca和先生耗時最長的一次旅行。她開玩笑，以前看段子說，兩個人出去旅遊一趟回來，要嘛分了，要嘛就可以結婚了，「原來是真的」。兩人在旅途中因為許多雞毛蒜皮的小事吵過架，但旅途結束，覺得好像還可以一起過，就順理成章去領了證。

成立目的地婚禮公司後，Yucca見證過不同的浪漫：有樂高愛好者把戒托換成樂高小人的，有因音樂結緣的新人把音符繡在新娘的頭紗上的，有一對酷愛「動物方城市」的新人竟然把茱蒂和尼克玩偶帶到婚禮現場。

「餓了麼」平台日前公布婚嫁消費數據，今年以來，目的地婚禮訂單以149倍的速度增長，三亞、大理、青島、廈門、麗江是最受歡迎的國內目的地婚禮城市。而所謂「目的地婚禮」，又稱「私奔婚禮」，是指只有一對新人或一對新人加上雙方父母參加的婚禮，算是對抗傳統婚禮繁文縟節的方式。

從事婚禮化妝近5年的桃子和先生，則把結婚的儀式感挪到領證儀式上。她和先生邀請朋友去民政局觀禮，請來攝影 師、攝像師，製作了一個10多分鐘的紀錄片。 「結婚歸根結底是兩個人的事兒，婚後的生活可比結婚的時候砸錢造作重要多了。」

直接領證結婚是最快的方式。（新華社）

儀式從簡 平實婚紗金飾

年輕人想在婚禮上省錢的意願也越來越強烈。有人在電商網站上購買婚紗，用完後二手轉讓；有人不願成為婚慶公司打包套餐的「冤大頭」，親自設計背景板、DIY伴手禮、對接婚禮「四大金剛」（指司儀、化妝師、攝像師、攝影師）；有人不再購買大牌鑽戒，甚至打起人工合成鑽石莫桑鑽的主意。

不少人在二手電商平台打包轉讓婚禮用品，桃子甚至見過有新人買越南沙金來充當三金，逼真程度令桃子震驚。一是考慮到安全，怕婚禮現場太亂，怕把真金丟了，二是為了撐場面。 「不可能每個賓客追著你咬一口，看一下是不是真金。」

婚禮中，用鮮花裝點的儀式架更添浪漫，但需要不少花費。（取材自中國經營報）

婚禮自由 先過長輩這關

在中國，領證是在法律意義上結婚，婚禮是在習俗上結婚，關乎禮尚往來與人情世故。因此，儘管旅行結婚、極簡婚禮很美好，但要實現「婚禮自由」，大多數人還要過長輩這一關。

不想辦婚禮的小荷為了說服婆婆費了不少口舌。 「婆婆覺得要是不辦婚禮，第一，送出去的禮金錢收不回來，第二，會讓別人以為自己家連個媳婦都娶不起。」婆婆一個人沒辦法說服小荷小兩口，又拉著親戚朋友一起來勸。最後，雙方各讓一步：辦酒席，不辦儀式。

這樣的宴席一般叫作「答謝宴」「回門宴」，為的是告知親朋好友「我結婚了」，順便收禮金。 Yucca觀察，她有一半的客戶在辦完目的地婚禮以後，還要回國辦一場這樣的宴席。

結婚禮金。（取材自Ingimage）

謝客酒席 為了禮金盤算

「把禮金收回來」也是晴天辦婚禮的重要理由，但婚禮這筆人情帳未必算得清楚。

婚禮結束後，晴天和丈夫興奮地數錢數了4個小時，直到次日凌晨一兩點才睡覺。 「不僅要數錢，還得記下來，哪天再去別人婚禮的時候別忘了，親戚、父母的朋友給的禮金，大部分也得還給父母。」

晴天的婚禮花了20萬元左右，光婚宴的開銷就接近10萬元。她本來很篤定，禮金肯定收回來了，能覆蓋婚禮的花銷。但後來又轉念一想，算上之前雙方父母、自己和老公給出去的禮金，還有以後可能要給出去的禮金，還是虧了。

無論辦不辦婚禮，傳統與當下的博弈從來沒有消停過，化解操辦婚禮的矛盾，可能是一對新人邁入婚姻的第一步。（晴天、許琳、Yucca、桃子、小荷為化名）