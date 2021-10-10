超有「笑果」…電視節目「老」相親 吐槽金句暴紅

大姨（左）不滿意大爺自稱沒唸過書，當場馬上變臉，表示她自己是中專師範畢業，還是希望找一個有文化的伴。（視頻截圖）

活到老，也要愛到老，中老年人相親節目近日暴紅，內容與年輕人相親不同，中老年人的相親少了許多彎彎繞繞，對話直白、「神吐槽」頻繁出現，常為節目增添許多效果。

在漫長的歲月，許多人都希望能找到一個可以相互依靠的肩膀。從電視相親到戀愛綜藝，真人CP到明星組CP，男女婚戀節目一直是廣大觀眾百看不厭的類型。最近流行的中老年人相親節目，例如吉林衛視「緣來不晚」、遼寧衛視「愛的選擇」、黑龍江衛視「相親相愛」，這幾檔地方衛視的節目在短視頻平台，變成了許多網友的快樂源泉。

中國 新聞網報導，在中老年人的相親節目中，亮相的大多都是六、七十歲的老人。但與大家想像中的嚴肅、不善言辭、不幽默的形象不同，中老年人的相親少了很多套路，但多了許多直白。

中老年人的相親節目，說話直白，常可看到「神吐槽」場景。（視頻截圖）

「還要長得好看，好看的找你啊？」

節目裡最不缺的就是「神吐槽」，在遼寧衛視「愛的選擇」中，一位大爺要從5位女嘉賓中選出一位中意人選，但大爺看了照片連說「不行不行」。

台下大姨們聽不過回懟，一位穿紅色衣服的大姨表示：「你是20多歲小伙兒啊？挑的那麼那啥呀，正兒八經過日子就得了唄！還要長得好看，好看的找你啊？個兒不到一米七，三千塊錢夠幹啥的！」

大爺勉強選了5號女嘉賓，穿黑衣服的大姨理性發言：「我們來都是出於一個目的，來找另一半的，也需要有一種尊重，你可以不看好我們，但是男嘉賓你說話的方式，讓我們有點接受不了。」

這時主持人問到，密室的女嘉賓都生氣了嗎？為啥5號女嘉賓這麼高興呢？大爺隨即表示：「那是她們給妳一個機會，她們那傻！」

在青島海泊河文化公園，全國首個「單身老人節」曾舉辦大型的中老年人相親會，匯集了5600多名中老年單身人士的徵婚信息。（取材自新京報）

「不是我的菜，我就這麼坦率」

看到這裡，一位一直沉默的大姨出聲：「我去接點水行不，我看他要吐了。」

大爺想找一位年輕漂亮不圖錢的老伴兒。黑衣服大姨再次發言：「我感覺你吧有點自私，你想著另一半照顧你，你有沒有想過照顧別人？」紅衣服大姨補充：「不是有點自私，那是相當自私。」

節目也有段子手。在黑龍江衛視「相親相愛」中，主持人問女嘉賓曾經得過什麼病嗎？一位大姨說：「反正幕前沒啥病，這幕後我不知道了。」

另一位大姨表示，沒有什麼大病。主持人問，也沒做過手術？大姨稱：「手術也做過，做過絕育。」

一位大爺問大姨有沒有不良習慣。大姨回道：「吃了還餓是不良習慣嗎？」還表示自己身體狀況好，「現在生育我是不能生育了」。

節目中還有不少金句，在吉林衛視「緣來不晚」中，一位75歲的大姨和一位79歲的大爺見面相親。大姨開口就問，你什麼畢業？大爺表示，沒唸書。

大姨馬上變了臉，表示自己畢竟是中專師範畢業的，還是希望找一個有文化的。

節目組從中調和，稱大爺人還是挺好的。大姨隨即說出金句：「不是我的菜，我就這麼坦率。」

在相親節目遇見合適對象，大爺大姨們會調整擇偶的要求。（視頻截圖）

「你癱巴啊，伺候你，找保母去吧」

一位78歲的大爺想找一位比他年輕、能伺候他的老伴。節目組找來兩位大姨，第一位沒成，第二位大姨剛見面介紹自己的履歷，沒說幾句就被大爺打斷：「淨說過五關斬六將，妳能不能伺候我啊？」

這一句話讓大姨火冒三丈，下樓表示：「你癱巴啊，伺候你，找保母去吧！」

與年輕人的相親不同，老年人的相親對話很直白，見面先聊住房、工資、社保、養老金，還有身體健康。

比如有的大姨表示再找也要看經濟條件，「條件不好還沒我掙得多呢，指定不同意」。有的大爺表示，沒有退休金 的不予考慮。有的大爺說自己「三高 」 ，對方大姨的臉色一下就凝重起來。

不過，中老年人相親也不是都只看條件，或者說湊合就行了，他們內心也有自己的擇偶標準。有的大爺不只要求老伴兒顏值高，還要有點藝術細胞，兩人有共同語言共同愛好。有的時尚女嘉賓要求老伴兒「和我一起出門，穿著不能丟人」。

有時候遇見合適的對象，大爺大姨們也會調整要求，只要喜歡，異地不是問題，孩子也給帶，沒有學歷也可以。

其實中老年人的相親，除了搞笑、氣人的氛圍外，也有許多引人深思之處。一位74歲的大姨老伴兒去世20多年，她說自己就缺人陪伴，「到這歲數太孤獨了」。

節目中她與一位同歲的大爺相親，兩人一起簡單吃了頓麵條。但大爺說太知足了，20多年沒吃過別人做的飯了。

兩個人吃飯比一個人吃飯香，這可能也是很多老年人相親的原因。不是找人伺候也不是找飯票，而是在無情的時光面前，找到一個可以同行相知的伴侶。中老年人相親節目火了，大家除了看到娛樂性，也應關注老年人背後的孤獨。

「精彩老來伴」集體婚禮2016年10月，曾在上海的淮海公園舉行，六對「新人」獲得滿滿的祝福，其中年齡最大的一對「耄耋新人」已達80歲。（取材自新京報）

媒體評論：有了「笑果」 更需要「效果」

中老年人的相親節目有了「笑果」，但更需要「效果」。新京報的評論提醒，讓更多單身中老年人走進有質量的婚姻，比收視率和關注度大幅攀升，更有現實意義。

中老年人對相親的潛在需求，絲毫不亞於年輕人。一些夫妻可能早已貌合神離，但為了孩子能夠健康快樂地成長，選擇了長期隱忍，直到孩子已長大成人，雙方已不再年輕，才鼓起離婚的勇氣。

此外，隨著年齡的增長，喪偶的中老年人愈來愈多，由於老來無伴、子女又不在身邊，導致很多老人只能獨居，生活格外不易。這部分中老年人，都需要通過再婚，來提升生活質量。

中老年人相親節目「笑場」頻現，是一種可喜的現象，隨著傳播力強的節目雅俗共賞，可藉此提升全社會對中老年婚姻話題的關注程度。

過去，一些人思想保守，認為老年人找老伴是「老不正經」，成年子女也常常反對老人再婚。中老年婚姻不僅難獲得關注支持，反而頻遭指責。

當下，中老年人相親節目讓人開懷大笑的同時，也能起到潛移默化的作用。老年人的觀點獲得更多人的理解接納，並由此，漸進式地促進社會觀念轉變。

中老年人最珍惜的是光陰，他們既玩不起，也等不起，他們比年輕人更加期盼「另一半」能夠盡早出現。因此，中老年人相親節目既要「笑場」，更要「效果」，讓更多中老年人走進婚姻的殿堂，比收視率和關注度大幅攀升，更有現實意義。