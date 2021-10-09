凍奶毀、花燭滅…中國限電幾時休？

限電摸黑結婚讓新人與賓客都委屈；圖為早前也有婚禮因為臨時停電，現場一片漆黑。（取材自微博）

婚禮遇停電，讓她體驗真正的洞房花燭；新手媽媽辛苦凍奶，卻因限電讓冰櫃使不上力；「你的工廠停電幾天」、「停電要怎麼直播？」中國 限電政策，讓許多人苦不堪言。

中國近日的「雙控政策」（控制能源消耗總量、強度）大步邁開，限電，成了上熱搜最頻繁的關鍵詞。部分地區拉閘限電，但並沒有廣泛告知居民，讓很多人對停電措手不及。限電不止在東北地區蔓延，廣東、浙江、江蘇等地，都出現限電情況。

燃財經報導，家在四平的王希，不足一個月，經歷了多次無預警停電，這讓她從「用電自由」的夢境中驚醒，「作為95後，從出生以來，幾乎都沒遇到過電不夠用的情況。」王希說，直到最近大規模限電，才清晰發覺，原來離開了電，生活是這麼難熬。

王希說，第一次遭遇突然停電，電腦剩下的電量已經撐不到她做完手裡的PPT功課了，明天上課就要用；冰箱裡的肉，解凍了又反復凍上，可能要變質了；洗了的頭髮，只能等自然風乾，而吉林9月的夜晚，只有十幾度；第二天一早6點就上班，電梯還沒運行，要摸黑穿過17層的樓道下樓了。

婚禮宴客 品嚐暗黑料理

住在隔壁的王嬸，在床上翻來覆去地睡不著，她比王希更焦慮。王嬸的早餐店，凌晨3點就要去店裡準備，突然的限電困擾王嬸。賣早餐是辛苦的，如果不是缺錢，誰願意天天起早賣力幹活。

26歲的公司職員小江，萬萬沒想到戲劇性的限電一幕，出現在她的婚禮上，讓她體驗了真正的洞房花燭。

小江說，9月22日是我結婚日，婚禮如期在黑龍江撫遠市的一家酒店舉辦，整個婚宴一直持續到下午4點。賓客陸續散去後，一起死黨似乎有說不完的話，覺得沒盡興的他們決定再一起吃晚餐，舉杯暢聊。

5點多的時候天已黑了，剛上桌兩道菜，突然停電了，結果過了5分鐘左右，還是沒來電。碰巧酒店沒有應急供電設備，但不影響供餐，所以他們仍選擇繼續就餐。

這頓「暗黑」料理竟然吃了三個小時，大家不但沒有覺得無聊，反而玩得特別開心。晚上8點多，從酒店出來回到家，發現整個小區都是停電的狀態，她和老公點上從樓下店鋪買來的蠟燭，收拾妥當地依偎在彼此懷抱，覺得自己特別幸福。

面對突然停電，燃財經敘述新手媽媽的困境。28歲胡胡正值哺乳期，懊悔自己儲存的「凍奶」全因停電而浪費了。胡胡說，三個月前，她迎來了一個寶貴的小生命，她認真哺奶也盡心儲奶凍奶，留著她不在家或者不方便餵奶的時候，可給寶寶吃。

凍奶解凍 細菌成倍增長

一般寶寶的凍奶可以儲存三至六個月，吃的時候，拿出來冷藏緩化或者常溫解凍，變成液體狀態後再溫奶。但是，解凍後的奶，不可以再放回冰櫃重新凍了，溫過的奶超過兩小時也不能再喝了，細菌會成倍增長。

她一直小心翼翼地按照專業母嬰教程去照顧孩子，萬萬沒想到，差錯竟然出在意外停電上。

因為停電，整櫃的母乳溶化壞掉，圖為示意圖。（取材自臉書)

前幾天晚上快9點時，正準備洗漱，家裡突然停電了。當時以為是跳閘了，後來才得知，原來這區域全都停電了，從晚上6點到次日凌晨6點。當時的第一反應，就是滿滿的一冰櫃凍奶怎麼辦，一晚上沒電，肯定會解凍，解凍後這些凍奶全部都不能用了。

後來，老公想出了辦法，以後儲存的凍奶，盡量早點給孩子喝，如果真的遇到停電解凍了，就把凍奶做成母乳皂，也不浪費。 新手媽媽正值哺乳期，懊悔儲存的「凍奶」，全因停電而浪費。（路透）

空調關閉 整個園區熱烘烘

不只是哺乳媽媽深受停電所苦，25歲的璐璐是杭州九堡華僑國際園區企業員工，最近她看了新聞，東北多區域限電，還以為能倖免。沒想到，9月28日下午2點，電力公司來了兩個人，讓物業把整幢辦公樓的空調都關了，此外就是走廊、電梯樓道的燈都滅了，只剩下辦公室的燈、電腦可以用電。

一開始沒感覺到熱，過了好一會兒後真的好熱。坐在窗邊，能開窗通風，但還是熱化了，心態也很爆炸。杭州這幾天溫度都是攝氏32至35度，可想而知多難受，整個園區都熱烘烘的。

下班時，因為除了公司內部以外都限電，只能用手機照明離開辦公樓。因為太熱，熱得頭疼，璐璐晚上回家都難以入睡。 在限電的炎熱天上班，老闆高價買電風扇，另外還把兩台空氣淨化器也用上了。（受訪者提供）

9月29日，繼續在炎熱天上班，但好在老闆高價買了電風扇，另外還把兩台空氣淨化器也用上了，有微風，但仍微不足道。璐璐說：「我們園區還好，電梯沒停，聽說有的園區停了電梯，上下班更擁擠了。」

此外，寧波、嘉興、餘杭多個城市的朋友說，公司也限電了。

倒班工作 降低對公司影響

30歲的工廠老闆圖圖說，中秋之後，他們工廠就開始停電了。

一開始是22日晚上通知第二天（23日）早上8點到晚上11點要限電，只能保留保安用電負荷（約占報裝容量10%左右）。這個用電量也就夠辦公室開空調等日常用電，生產是遠遠不夠的。

後來停電變成了常態。現在是要求「開二停五」，就是工廠正常供電只有二天，其餘五天都被要求限電。圖圖說：「電網的朋友告訴我，這個情況還會持續不知道多久。以前我們每周是做六（天）休一（天）。這麼來看，現在的生產力只能達到以前的三分之一。」

圖圖說：「我們只有一個小廠，規模不大，生產PVC，主要供應電線、注塑公司。」

他表示，停電當然有影響，因為不能開工，但是「上有政策，下有對策」，大家也有應對之法。有些是「既然白天被限電，那我就晚上開工」，比如要求每天早上8點到晚上11點限電，那我就在晚上11點到第二天早上8點倒班工作。

他說，對於企業來說，現在是一個很尷尬的階段，做就虧錢，不做就可能將來默默倒閉，畢竟又要給廠子租金，又要給人工。

直播電商 無法播不能帶貨

30歲的陳光，是義烏直播電商機構創始人，義烏電商園區限電讓他擔憂雙11受影響。「義烏有沒有直播間出租？我們公司限電限得我焦頭爛額的，有沒有服裝直播間可以江湖救急？」

9月29日，他在朋友圈求救，實在沒招了。陳光說：「我做直播電商兩年多了，從未遇到過缺電這樣的事情。以前我在杭州做直播電商，後來搬遷到了老家，就是義烏這塊，自己招四五個主播直播帶貨，沒想到讓我們直播陷入困頓的，不是退貨，不是平台違規，而是缺電。」

陳光表示，不僅工廠園區限電，電商園區也限電了，義烏的電商園區集中在北苑，數十家企業在這邊，這裡邊也會有一些生產工廠，上邊給的額度是每天6000度電，用到下午1點就沒電了，就只能找直播間，沒電肯定直播不了。 中國限電政策，讓許多人苦不堪言。圖為內蒙古鄂爾多斯市的一個電廠。（新華社）

人們都說義烏是美國大選的晴雨表，這也是中國小商品市場的風向標。陳光表示，大概9月20日之後，接觸到的一部分工廠開始上二休三或者上二休四（上班兩天，休息三天或四天），工廠一休息，我們拿到的貨就少，出廠價普遍漲了10%。

關鍵是直播電商受影響，直播不了，工廠的貨就流通不開，因為線上銷售環節就卡死了。他說：「但願不會影響到雙11，希望這只是短期的現象。」（文中所提人物，均為化名。）