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環球影城的「話癆」威震天 大膽懟遊客圈粉無數

中國新聞周刊／胡克非報導
北京環球影城內的威震天。（取材自中國新聞周刊）
北京環球影城內的威震天。（取材自中國新聞周刊）

口中金句頻出，加之網絡紅人的助力，威震天的出圈，完美補足了主題公園在遊客遊玩後釋放感情無力的短板。

北京環球影城正式開業的兩周來，「威震天」就一直掛在熱搜上，15天內登上熱搜超過20次。在爆米花電影逐漸失去票房的今天，威震天卻因「懟天懟地」的人設在主題公園中翻紅，這其中既有商業思路也有文化邏輯。

許多遊客喜歡和北京環球影城的威震天鬥嘴。（取材自小時新聞／CFP圖）
許多遊客喜歡和北京環球影城的威震天鬥嘴。（取材自小時新聞／CFP圖）

威震天是「變形金剛」動畫片及其衍生系列電影中的反派人物。自2013年在全球各地開設的環球影城中負責和人類聊天、合影。威震天不是到了北京火的，在哪裡他都是這個樣子，只是語言不同罷了。但據環球影城的粉絲表示，見過全球各地的威震天，北京的這位爺嘴最碎。

遊客問他一天能掙多少錢，他佯裝發怒：「反正比你掙得多，你來這裡只知道花錢！」北京的威震天嘴碎，話密，思維敏捷，幽默感十足，他會分析男女關係，向遊客索要問候，不僅清楚「妯娌和連襟」的區別，也知道「二大爺和你大爺」哪句是罵人的話。

大批遊客頂著太陽排著大隊，就為了和威震天鬥嘴。而威震天也沒有忘記自己本來的身分是「霸天虎首領」，遊客在他面前提起「汽車人」和「擎天柱」，都會收獲他不屑的嘔吐聲，並得到一句惡狠狠的威脅：「愚蠢的人類，你短暫的人生將在這裡終結」。

而其話癆的人設，在「變形金剛」G1動畫中便已經呈現。與電影和動畫片中不同，環球影城中的威震天不需要訴諸武力，僅憑一張「破嘴」便征服了人類，沒有人不會愛上他。

G1版威震天。（取材自中國新聞周刊）
G1版威震天。（取材自中國新聞周刊）

嘴上沒輸過 打架沒贏過

威震天的形象和出身可歸納出兩個起源。一為角鬥士的經歷，塑造了威震天殘酷無情的性格，使其召集霸天虎成立反叛軍團。二為礦工首領，採礦是變形金剛的重要生產活動，議會決定自動化開採後，失業礦工首領威震天不堪壓迫而起義。

無論哪種設定，威震天最終都成了變形金剛故事中的最大反派。當積累了大批粉絲受眾後，變形金剛加入了更多人性的思考和生活的反思，礦工因反抗壓迫的故事背景，讓威震天與「霸天虎」、「擎天柱」等角色之間的矛盾更加鮮明，這是美國動漫慣用的方式。

隨著商業化程度不斷提高，變形金剛系列也開始了真人電影版的改編拍攝，從2007年至2017年共拍攝了5部，從一部觀感炸裂的科幻片，變成了一部廣告片。威震天因此逐漸失去了人物性格，淪為一個徹底的「碎嘴子」，嘴上從來沒輸過，打架從來沒贏過。

電影版威震天。（取材自中國新聞周刊）
電影版威震天。（取材自中國新聞周刊）

鬥嘴懟遊客 短視頻出圈

和奧特曼一樣，變形金剛在拍攝初期就奠定了「賣玩具」的路子，動畫片有獨立的故事劇情，實現商業價值則是在玩具和衍生品銷售上，環球影城是玩具的重要銷售節點。

雖然遊客爆滿，北京環球影城不是沒有隱憂。在高負荷的運行下，遊客的體驗算不得出眾，進入熱門主題景區動輒排隊1到3小時，重金打造的本土化園區「功夫熊貓蓋世之地門可羅雀；主題花車的審美缺失與大批遊客排隊後垃圾遍地的場景，同樣引來吐槽。

反觀威震天，其高話題、低創作門檻的方式，顯然更適合如今碎片化的社交媒體上的傳播，無論是微博還是抖音快手，威震天都可以在幾秒鐘內就占據人們的眼球，相聲和脫口秀奠定了語言幽默基礎，讓威震天通過短視頻迅速出圈。

每日現金句 扛影城流量

形象的反差帶來了巨大的衝擊力，「我被大反派懟了」成為人們爭相「調戲」威震天的心理基礎，當看到殘暴凶殘的威震天口出萌語，其中的戲劇性帶來了極強的傳播效應，讓刷到視頻的網民忍不住「黑轉粉」，遊客「豎中指」的那一刻，威震天更在許多人心中成了被保護者。

就這樣，威震天不僅奠定了自己的地位，也使北京環球影城想實現商業目的背後，亟需定下的「放鬆、風趣、幽默、充滿童真」的調子，短短兩個禮拜，就被威震天以一己之力實現了。

面對因威震天說「愚蠢的人類」感覺到被冒犯從而去舉報他的遊客，威震天和環球影城同樣應該感到高興。因為那位遊客真的沉浸了，並且不能自拔。

王銘脫下重重的盔甲。（取材自小時新聞／CFP圖）
王銘脫下重重的盔甲。（取材自小時新聞／CFP圖）

機甲下的打工者 歷經千次磨合

中國新聞組／整理

北京環球影城的「威震天」，不是電影裡的反派，反而時常化身居委會大媽，調停遊客的插隊矛盾；即使回懟遊客腳踢、豎中指，最終仍擺姿勢和遊客合影；不小心被東北話帶偏了，會慎重提醒遊客好好練習普通話......許多人以為威震天是AI，其實他的身分是一個普通的打工者。 

「環球影城威震天的身高是3米3左右，演員要踩著高蹺，腳差不多在威震天大腿的位置，頭在胸甲的位置，人為操控著整副機甲」，曾扮演過威震天的王銘說。小時新聞報導，他賦予機甲以靈魂，背後是人與機器的上千次磨合。

王銘說，威震天一條腿差不多要20斤重，操作起來原本不易。表演時，裡面的人還需穿上隱身衣，隱匿掉肉眼能看到人體的可能性，通過頭的扭動實現機甲頭部的實時扭動，並經由機甲的縫隙觀察周圍情況，發出的聲音通過變聲器實時傳播到遊客耳中，就完成了互動。

王銘說，北京環球影城的威震天機甲內，應該至少有變聲裝置和傳感器等設備，同步配合演員的演出。但這是環球影城的商業機密，總之應該是沒有人工智能的部分。

在國內，機甲表演還處於空白。王銘上網查了很多資料，從科幻電影、漫畫、小說裡找到了「機甲操控師」這個詞來定義自己的職業。

王銘的演出從模仿開始，比如扮「大黃蜂」。被被喧鬧人群團團圍住的他，微微蜷縮著，雙手抱頭，像害羞的孩子一樣蹲在角落，突然又站了起來，抬起右臂，以45度角睥睨四周，這是王銘演繹大黃蜂時的招牌動作，意味著它進入「戰鬥」狀態。

經過長期練習，王銘已不需變聲器，就可以將三種聲音變換自如。只要變換機甲，王銘可以是調皮賣萌的大黃蜂，威猛有力的「擎天柱」，或是嚇人的威震天。王銘已完成上千場次、20000多小時的表演，一場兩小時的表演收價從1200元到3000元（人民幣，下同）不等。

這行業也有不為人知的艱辛。王銘操控的是全身硬核金屬的NK01機甲，需要兩位工程師幫助並花30分鐘才能脫下，但他覺得這才是真正的「鋼鐵俠」。而NK01一場身價達6位數，王銘能獲得數千元。

「表演時，像是扛著一個人在跳舞」，王銘說，一場活動後，全身流汗像淋了一場大雨，這樣的表演常持續好幾天，讓卸下機甲的他覺得全身無力，幾近眩暈，肩膀和肘關節尤其痠痛。

近兩年因為疫情，王銘的演出場次明顯下降很多，讓他對家人充滿愧疚，可那種英勇無畏的角色演繹又讓王銘沉迷。在機甲體內的那些時刻，王銘覺得自己真的「變形」成天不怕地不怕的英雄，喜歡和陌生人交流、擁抱，感受到人與人之間的熱度，「這是另外一面的我」。

接觸機甲之前，王銘曾是一名軍人，2011年退伍後回到家鄉河南濮陽，工作不穩定還患上嗜睡症，一度陷入生活的迷茫，直到在互聯網上，找到了一群志同道合、喜愛機甲的朋友，於2016年組成團隊，製造並演繹機甲。

如今，王銘和團隊帶著機甲奔波全國各地，扮演迎賓機器人、暖場嘉賓以及婚姻守護者，也在綜藝節目裡和和明星合影，與名人握手。

「就像魔怔了一樣」，王銘時刻關注機甲領域的資訊，為機甲融入新元素。他希望有一天，機甲行業形成完整的產業鏈，有了規範和等級，給很多人帶去快樂，並受人敬重；更期盼能為機器人披上戲服，畫上臉譜，帶著充滿中國元素的機甲走向世界。

脫下機甲後，機甲操控師全身被汗水浸濕。（取材自小時新聞／CFP圖）
脫下機甲後，機甲操控師全身被汗水浸濕。（取材自小時新聞／CFP圖）

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