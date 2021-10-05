磕頭、簽生死狀… 被送去挨打治療的抑鬱症孩子們

網絡上流傳青少年學員在遊學營中被毆打的場景，一旁有眾人圍觀。（視頻截圖）

一個爭議的遊學營，背後是青少年抑鬱患者與父母間對教育 理念的歧義與糾葛，和需要勇氣才回得去的家。

由居裕然創辦的「大愛無疆」遊學營，曾號稱讓200多個被專家確診為抑鬱症、強迫症、自閉症、狂躁症、精神病等疾病的孩子「斷掉藥物，找回自我」，儘管學費9萬元，仍吸引許多父母「把生病的孩子送去挨打」。這一決定，是救回孩子的良方，還是壓垮患者家庭的最後一根稻草？

傳銷嫌疑人 開辦遊學營

2020年，多家媒體報導，傳銷嫌疑人居裕然出獄創辦「大愛無疆」遊學營，被學員爆料稱以教育為名對孩子家長進行洗腦控制，毆打學員，給抑鬱症學員強制停藥，甚至勸抑鬱症發作的孩子去死。警方後來立案調查，居裕然稱，他不再舉辦「遊學營」、不再收學員。

這究竟是怎麼樣的一個遊學營？在青少年抑鬱症患者治療路上扮演什麼樣的角色？中國 青年報訪問了幾位學員和家長，還原他們參加「大愛無疆」前後的經歷，藉此探討患者家庭所面臨的難處，以及親子 之間如何學習「重新去愛」的心路歷程。

一些不愉快的治療過程，可能使孩子留下一生的陰影。（取材自中國青年報）

「孩子就是要打!」 她下跪寫斷絕關係書

若曦曾經成績優異，高一時因為強迫症和焦慮症休學，父母曾帶著她去醫院做心理諮詢，但私底下從不會跟她說什麼，「像走一個流程」。兩年前，父母以旅遊為名，把她「騙」去「大愛無疆」遊學營「治療」，第一個早晨，她就因為「看起來很囂張」被打了。

居裕然用戒尺打她時，邊打邊問「服不服」，她說不服，就打到她說服了為止。居裕然又讓在旁觀看的父親打她，父親的手直接就衝她的臉扇過來，讓她想起童年時多次這樣被打的場景，這是父親一貫的教育主張，「孩子就是要打，越小的時候越應該打，不然就學壞了。」

若曦知道，父母把她帶到「大愛無疆」是因為束手無策。在休學的兩年中，她經常跟父母鬧，還把父親的頭打破進了醫院。「我那麼強硬，是想讓他們知道打我是不對的。」但父親從不真正承認自己是錯的。

在「大愛無疆」，她遭遇兩次毆打，被強迫跪下磕頭向父母道歉，寫下和父母斷絕關係，以及「是死是活和『大愛無疆』無關」的協議書。沒有手機，沒有錢，她攥著這兩張紙和身分證，走了一夜找到救助站。此後，她一直獨居在家裡的老房子裡，並退出了所有的家庭微信群。

遊學營裡正被懲戒的孩子。（取材自新華網）

「不打人的爸爸變了」 她滿手血徒步就醫

秦杉杉的父親曾是反對打孩子的人。參加完「大愛無疆」遊學營後，秦杉杉發現，父親變得像居裕然一樣了，吵架時常說，「請妳注意和我說話的態度。」父親做了一些給她「留下一輩子陰影」的事，比如把她推搡在地上；扇她耳光；把她手指打骨折，上石膏後又把石膏打裂。

一次衝突中，父親把她反鎖在房間裡打她，秦杉杉拿出小刀想自衛，結果左手虎口被父親劃開，她一個人打著傘走了30分鐘到醫院，「手上都是血，醫生說切得再深一點，左手就廢了。」這之後的很長一段時間裡，秦杉杉只要看到男性，都會覺得厭惡。

秦杉杉記憶中，媽媽總是很焦慮，小學二年級為逼她背英語，用繩子把她綁起來，用衣架打她。而爸爸每天都有應酬，總是不在家。生病之後，他們找心理諮詢師聊了一兩年都沒用，她覺得原因是媽媽不配合，只是對諮詢師說，「我的問題我自己會調節，你把我女兒解決好就行了。」

從遊學營回來後，秦杉杉幾乎和父母斷絕了關係。「我不想再跟父母有什麼聯繫了。這麼多年了，我一直在試圖跟他們溝通，都沒有什麼用。」

青少年的壓力不只來自家庭，還包括升學考試的壓力。此為示意圖。（中新社）

「媽埋首工作不溝通」 他達不到要求、自殘逃避

林敏霞帶兒子參加過遊學營，她看重的是，活動過程中，居裕然會去觀察家長和孩子的關係，並指出他覺得不妥的地方。她只見到過一個孩子當眾被戒尺打，起因是孩子在吃飯時間在房間裡看電競比賽，違反了規定。

林敏霞在兒子高考後發現他「會說一些匪夷所思的話」，比如把自己想像成日本動漫裡厲害的角色，說自己有特異功能。她當時覺得兒子「腦子有病了」，直到心理諮詢師提示她才明白，那是因為兒子始終無法達到她的要求，才把自己幻想得無所不能。

經醫師診斷，量表結果顯示兒子重度抑鬱，吃藥4個多月，症狀越來越重，在家裡摔東西，打人，自殘。她為孩子報名了「大愛無疆」。之後，她不停在學習，發現幾乎所有心理學課程指向的都是家庭。

她形容，兒子從出生到生病，一直生活在一種「烏雲壓城」的氣氛中，她選擇用工作去逃避，而孩子比她更敏感地吸收了這一切。林敏霞意識到自己也要參與到治療中，花了五年才走出自責愧疚的情緒。她和丈夫後來不間斷跟諮詢師溝通，現在她感覺到，兒子覺得爸爸媽媽是可以信任的。

父母在升學上的期待常讓孩子喘不過氣。圖為守在考場外的大批家長。（中新社）

錢交的越多 家長越被洗腦

據國家衛健委數據顯示，中國約有3000萬名17歲以下兒童、青少年受到情緒障礙和行為問題困擾。中國科學院心理研究所一項研究顯示，青少年抑鬱檢出率為24.6%，其中重度抑鬱的檢出率是7.4%，檢出率隨著年級的升高而升高。

報導說，在走進「大愛無疆」之前，幾乎每個家庭都嘗試過用現代醫學手段解決問題。在「渡過」平台的諮詢師鄒峰看來，即使在大城市大醫院，也很難解決青少年抑鬱症治療問題。他理解那些選擇「大愛無疆」的家長，「家長的核心問題在於覺得別的都沒用」，「走投無路，現在有人大包大攬，你就會相信他有用。交的錢越多，越是會被他洗腦。」

浙江中醫藥大學附屬第三醫院臨床心理科的主治醫師曹新毅說，國內治療體系很大的問題是，大部分地區心理諮詢費不納入醫保，一小時幾百元的諮詢費用，很多家庭承擔不起。

無助和這種「承擔不起」讓家長們尋求其他的幫助，「大愛無疆」就是在這種情況下，成為許多患病孩子的家長們的一種選擇。

2020年5月，本身是抑鬱症和焦慮症患者的岳明菲，聯繫了「大愛無疆」近20位受害者，她發現多數病友是很乖、很勤奮，對自己要求很高的人。她決定記錄他們在「大愛無疆」的生活，聯絡心理機構進行「反洗腦」。

岳明菲很理解病友在面對治療與親子關係間拉扯的感受。小時候媽媽不讓她哭，「媽媽是醫師，看到我流淚，她就會拿一個針筒嚇我。」長大了積累了太多情緒，一下子就崩潰了，她在紐約讀大三時患抑鬱症，經過精神科醫師和心理諮詢師的共同治療，她用一年半時間恢復了正常生活，完成大學學業。

若曦說，她曾經想當個科學家，搞科研造火箭，但24歲的她甚至沒有拿到高中畢業證。現在她只想努力把生活過好，慶幸終於找到一個合適的心理諮詢師，「有人文情懷，不是為了完成任務」。她不再和父母相處，但心裡住著一個虛幻的父母的影子，她說會和這個影子交流，和內心的父母達成和解。

獨居在武漢的秦杉杉說，她很後悔童年時期太順從媽媽。她愛閱讀，童年時若能把很多的時間拿來看書，或者出去鍛煉身體，就會快樂很多。她說，如果回到小學二年級，媽媽再次強迫她背單詞的時候，她會說，我不。19歲生日，她許的願望是，永遠做一個快樂的單身女孩。

林敏霞覺得，相比讓世界上「大愛無疆」這樣的機構消失，更重要的是讓父母停止傷害孩子的行為。她重新開始愛孩子，像回到他剛出生時那樣陪伴他。現在，他們的心理諮詢走上了正軌，好長時間沒吵架了，她覺得自己找到了方向。孩子以前是她掙面子的工具，「當你放下這些的時候，孩子他真的能感受到。」（文中若曦、秦杉杉、林敏霞、岳明菲為化名）