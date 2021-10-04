珠海航展獻上國之重器 殲16D首亮相、20時代家族同台

殲16D電子戰飛機。（取材自澎湃新聞）

久違的航空航天盛會，點燃了疫情下沉默已久的公眾觀展熱情。這不僅是一場「全球首發、中國 首展」的盛宴，也是中國展現科技實力的舞台。

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第十三屆中國航展9月28日至10月3日在廣東珠海舉辦，共有中國、美國 、英國等線上線下近40個國家和地區的約700家企業參展。作為世界五大航展之一的珠海航展，以「陸海空天電」、「高精尖」為主題，呈現國際航空航天業的先進科技，當然焦點還是在中國的「神祕武器」。

殲16D犀利 專殺雷達無線電

首次亮相的殲16D電子戰飛機，是以殲16為平台自主研製的新型電子戰飛機，具備「偵、攻、防一體」綜合作戰能力。空軍發言人申進科此前表示，殲16D投入實戰化訓練，進一步提高了空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

電子戰和網絡戰在現代戰爭中的重要性越發凸顯。電子戰是美軍空地一體作戰的基本組成部分，北約電子戰研究委員會德爾古將軍也說「電子的作用已經超過火力」。

從外形上看，澎湃新聞報導，此次展示的殲16D電子戰飛機進氣道和機翼下方總共掛載了4個大型吊艙，兩個機翼翼尖也各掛載了小型吊艙，與殲16戰鬥機相比，殲16D電子戰機頭上方沒有了光電探測系統。

空軍專家付前哨說，殲16D是一種戰術電子戰飛機，機動性好，攜帶的電子戰設備可對敵方雷達、無線電通信等電子設備進行「軟殺傷」，若加掛反輻射導彈，還可以對敵方電子設備進行「硬殺傷」，為其他機型的編隊提供伴隨護航。

「裝備這種高機動、大航程的專用戰術電子戰飛機飛機的國家屈指可數，它的列裝將進一步增強空軍的電子戰能力，意義非同一般。」付前哨指出。

殲20同時也在航展中進行飛行表演。（取材自澎湃新聞）

殲20將換裝 提升整體隱身力

在航空工業展館中央位置的大型旋轉展台上，殲20、運20、直20和攻擊11的大比例模型引人矚目，這是殲20、運20、直20等「20時代」的代表機型首次同台亮相，代表中國航空工業的最新成果。

殲20隱身戰鬥機是中國第一款列裝的第四代戰鬥機，儘管在2016年和2018年珠海航展上已經亮相並進行了飛行表演，但該機仍然是航展的最受中外關注的「明星」機型。

此次展館展示的殲20模型的發動機尾噴口外形，採用了鋸齒狀的尾噴口，與以往公開的殲20不同。付前哨分析，隨著殲20將換裝國產發動機，鋸齒狀的尾噴口可進一步提升殲20尾部部分的隱身性能，進而提整體隱身能力。

運20也是近幾屆珠海航展的常客，近年來，運20在抗疫戰線、出國演習、國內演訓中表現出色，體現了空軍的戰略運輸能力。軍事專家韓東指出，作為戰略空軍的必備品，運20數量的不斷增多以及實戰實訓能力提升，為空軍邁入戰略空軍門檻奠定了基礎。

直20直升機。（取材自澎湃新聞）

直20在2019年國慶閱兵中首次亮相。據官方介紹，直20戰術通用直升機是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，應用了電傳飛控、旋翼防／除冰等新技術，可在晝夜複雜氣象條件下，遂行機降和運輸等多樣化任務，具有全域全時出動能力。

無偵7具備長航時偵察能力。（取材自澎湃新聞）

高速無偵7 性能超美全球鷹

本屆航展除了展出了多型無人機，攻擊11、無偵7、無偵8、飛鴻97和彩虹6也首次亮相，還展示了多種地面無人戰車。

攻擊11無人機首次亮相珠海航展。（取材自澎湃新聞）

攻擊11無人機在2019年國慶閱兵中首次公開，該機採用飛翼式布局，具有優秀的隱身能力。在航展上，攻擊11第一次向外界展示了其彈艙，從模型上看，該機擁有兩個內埋式彈艙，彈艙內可攜帶4枚小型制導炸彈。

無偵7無人機是中國自行研制生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務，被外界稱為中國版的「全球鷹」，是一種戰略級無人偵察機，搭載多種偵察設備，採用了結構強度更好的聯接翼，不僅速度比「全球鷹」更快，而且飛的高、飛的遠，在升限、速度、爬升力方面超過了美國的「全球鷹」。

無偵8是高空高速無人機，可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防，利用配裝的偵察任務設備獲取高分辨率目標圖像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。

彩虹6能夠執行高空偵察打擊、海上反潛及巡邏警戒等多種任務。（取材自澎湃新聞）

彩虹6無人機是一款大型、高空高速、長航時、多用途無人機。航天十一院彩虹無人機總師石文介紹，彩虹6能夠高空偵察打擊、海上反潛及巡邏警戒、遠程預警探測、近距空中支援等作戰任務標誌著彩虹無人機的型譜向著高空高速領域邁進，進一步滿足未來多種作戰樣式需求。

飛鴻97採用隱身設計。（取材自澎湃新聞）

飛鴻97是航天九院研制的新一代高速隱身多用途無人機系統。航天九院首次發布的「飛鴻」無人機品牌，全景化展示型譜規畫完整、系統高度自主的「飛鴻」無人機系列產品。

無人戰車規模化亮相是航展陸地武器的一大看點。報導說，此次展出的無人戰車有長約三四米並且配備機關炮、反坦克導彈的大型無人作戰車，也有長度不到1米只配備機槍的小型無人戰車，機動方式既有輪式也有履帶式。

無人戰車。（取材自澎湃新聞）

無人戰車已經成為各軍事強國或大國競相研制的新型地面作戰武器，部分無人戰車已經使用於戰場上。此次航展，多個軍工企業展示了十餘款無人戰車，展示了中國已在這一領域取得豐碩成果。例如VU-T10履帶式地面無人作戰平台配備了反坦克導彈、機關炮、機槍等武器，火力強大。

新一代載人飛船試驗船返回艙實物。（取材自澎湃新聞）

航天明星隊 三大展區齊亮相

近年來，中國航天大事連連，捷報頻傳。參與中國載人航天、火星探測、探月工程、北斗導航系統等國家重大工程任務的「主角」在宇航展區集體亮相，堪稱「明星雲集」。也是此次航展一大亮點。

中國航天科技集團結合近期航天工程任務熱點和後續發展計畫，遴選出約170餘項航天科技成果，通過實物、模型、沙盤、多媒體演示等多種形式，分布在宇航、防務、航天技術應用三大展區中展出。其中空間站組合體融合實物、模型、和VR虛擬現實技術演示等形式，頗為吸睛。

航天五院空間站系統總體設計師張偉說，這次首秀中國航展的天和核心艙 初樣階段電性艙是空間站組合體的重要組成部分，和正在天上服役的天和核心艙是「孿生兄弟」，1：1的比例，具備真正投入使用的所有功能。

其他還包括天問一號、嫦娥五號、新一代載人飛船試驗船返回艙等幾十項展品組成的「天團」，呈現中國在航天領域的最新成就。

航展上， 新一代載人運載火箭、重型運載火箭等10型運載火箭模型齊上陣，即將迎來400次發射的長征火箭「家族」震撼亮相。此外，面向商業航天市場的「捷龍」系列固體運載火箭、通信、導航、高分及遙感衛星以及計劃今年發射的中國首顆太陽探測衛星也將一同展出。

航天科技集團在防務展區展出一批新型、家族化的軍貿產品，包括M20A/B地地導彈武器系統、LY-70防空導彈武器系統、火箭炮等。

鷹擊18E反艦導彈，最大射程290千米。（取材自澎湃新聞）

中國航天科工集團公司在本屆航展上也帶來多款重磅裝備，例如紅旗17AE、紅旗9BE、鷹擊18E、鷹擊12E、CM103等導彈都是首次亮相。澎湃新聞引述現場人員說，這些導彈不少是中國現役裝備的出口型號，性能達到世界先進水平。

長征系列運載火箭。（取材自澎湃新聞）

在航天方面，航天科工展示了快舟十一號、快舟一號甲固體運載火箭再次亮相，騰雲工程的空天飛行器等。就在航展開幕前一天，9月27日，快舟一號甲固體運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，將吉林一號高分02D衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。