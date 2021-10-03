人造澱粉不依賴光合作用 想吃嗎？

中國科學院天津工業生物技術研究所，在實驗室展示人工合成澱粉樣品。（取材自中科院）

澱粉可以人造了，二氧化碳合成的人工澱粉，好吃嗎？未來人類有可能「喝西北風充飢」嗎？下一個新的人造食物會是什麼？你願意吃嗎？

澱粉完成人造了，中國 科學家首次實現二氧化碳到澱粉的人工合成，而且成分、功能與自然澱粉完全一樣，也就是可以放心吃。這項研究成果於北京時間9月24日，由國際頂級學術期刊「科學」在線發表。

新民周刊報導，中科院天津工業生物所從2015年開始聚焦人工合成澱粉的研究，人工合成澱粉比自然澱粉的生產速度快得多，這項科研突破如果能實際應用於生產，全球的糧食危機有望得到極大緩解。

澱粉是糧食中最主要的碳水化合物成分，占全球熱量攝入的80%以上，是最重要的食物原料；它同時也是重要的工業原料，比如在建築材料裡做保水劑、增稠劑和黏結劑等。

自然界的澱粉由農作物通過光合作用將太陽光能、二氧化碳和水轉化而成，但這是一個複雜的過程，要經歷60多個步驟的生化反應及生理調控，效率較低。

那麼，聽起來充滿「科幻感」的不依賴植物光合作用高效合成澱粉，究竟是怎麼做到的？

從能量角度看，光合作用的本質是將太陽光能轉化為澱粉中儲存的化學能。人工合成澱粉也不能「無中生有」，同樣還要遵循這樣的轉換規律。中國科學院天津工業生物技術研究所（簡稱「中科院天津工業生物所」）選擇的是「光能-電能-化學能」的轉換方式。

該研究所副所長王欽宏指出，首先，光伏發電將光能轉變為電能，通過光伏電水解產生氫氣；然後，通過催化劑利用氫氣將二氧化碳還原生成甲醇，將電能轉化為甲醇中儲存的化學能。這個過程的能量轉化效率超過10%，遠超光合作用的能量利用效率。」

下一步是將甲醇轉化為澱粉，自然界中並不存在這樣的生命過程。對人工合成而言，關鍵是要製造出自然界中原本不存在的酶催化劑。

效率約為傳統澱粉8.5倍

科研人員挖掘和改造了來自動物、植物、微生物等31個不同物種的62種生物酶催化劑，最終優中選優，選了10種酶逐步將甲醇轉化為澱粉。這種路徑不僅能合成易消化的支鏈澱粉，還能合成消化慢、升糖慢的直鏈澱粉。 中科院天津工業生物所人工合成澱粉研究團隊。（新華社）

中科院天津工業生物所的這條路徑涉及11步核心的生化反應。實驗室初步測試顯示，人工合成澱粉的效率約為傳統農業生產澱粉的8.5倍。

生產效率提高，但人造澱粉能吃嗎？能，完全能！核磁共振等檢測與分析鑑定證實，中國科學家團隊這次人工合成的澱粉分子，與天然澱粉分子的結構組成一致，無論成分或理化性質，都和自然生產的澱粉一模一樣。至於口感如何，目前還沒有報導。

研究團隊表示，在充足能量供給的條件下，按照目前技術參數，理論上1立方米大小的生物反應器年產澱粉量，相當於中國5畝玉米地的年產澱粉量。

專家預計，如果未來這種人工合成澱粉的成本能夠降低到可與農業種植相比，將能節約90%以上的耕地和淡水資源，避免農藥、化肥等對環境的負面影響，提高人類糧食安全水平，促進碳中和的生物經濟發展。

如果實現 將造福數億人

如果實現，將是造福數億人的巨大貢獻。聯合國2020年7月發布的「世界糧食安全和營養狀況」顯示，全球近6.9億人處於飢餓狀態。如果趨勢持續，世界飢餓人口數量到2030年將超過8.4億，占全球總人口的9.8%。 聯合國2020年7月發布「世界糧食安全和營養狀況」，全球近6.9億人處於飢餓狀態。（新華社）

人工合成澱粉研究仍處於實驗階段，離實際應用還有相當長的距離。中科院副院長周琪表示，希望讓人造澱粉可和自然澱粉一樣，擺上千家萬戶的餐桌。

近年來，另一種熱門「人造食品」是「人造肉」。研究人造肉與研究人造澱粉的根本動機都是為了滿足人類的生存與健康需求。

人造肉通常分為兩種，一種是用植物蛋白取代動物蛋白，並且在口感上也盡量靠近動物肉。這其實完全不新鮮，我們平時吃的「素雞」「素牛肉」等豆製品其實早就開始這麼做了，技術也非常成熟。只是近兩年植物肉餅跑進了快餐店的漢堡包裡，製造出了新的話題。

生產植物自然比生產動物的效率更高、耗能更少，而且能避免動物飼養中激素的使用、動物疫病的影響。不過，目前這種人造肉的成本還比較高，也還做不到完美地複製動物肉類的口感。

另一種人造肉看起來更為正宗，它是用動物身上的幹細胞培養而成。 2013年，荷蘭的馬克·波斯特教授在實驗室人造出了牛肉。他把從牛身上提取的幹細胞浸泡在營養液中，培養出一根根「小肉條」，然後再組合成可供食用的肉餅。

後來，又有美國 的機構從雞的羽毛中提取幹細胞，然後逐步培養成可供食用的雞肉。 2017年5月，總部位於舊金山的一家肉類公司生產了第一批從實驗室細胞中培育出來的家禽食品，包括經典的南方炸雞和鴨肉。

2019年2月，「麻省理工科技評論」評選的上一年度「十大突破性技術」裡，人造肉上榜。

人造肉沒有天然的好吃

美國人造肉公司Impossible Foods將在美國、香港、新加坡等市場推出素豬肉，搶占快速成長的植物性食品市場。要讓幹細胞在培養皿裡朝著肉的方向分化繁殖，需要的條件比較苛刻，因此這種人造肉的成本非常高昂。另一方面，人們吃肉，不只是吸收熱量和營養，也要享受美味。 美國人造肉公司Impossible Foods將推出素豬肉，搶占植物性食品市場。（路透）

中國農業大學食品科學與營養工程學院的幾位專家都提出，以牛肉為例，天然牛肉的肌肉 細胞生長是一個系統協調工程，有神經有血液，還有肌肉運動，這些都是體外培育的細胞沒有的。他們認為人造牛肉的口感肯定不如天然的好。

但誰知道科學技術的進步，會在何時讓人造肉的劣勢消失呢？所以，下一個新的人造食物會是什麼呢？你願意吃嗎？

科學界對「人工合成澱粉」技術成果給了高度評價，而社交媒體上更是一片歡呼。有些人異想天開，幻想出了各種「未來場景」，比如不再需要種地、鍋爐房旁邊建一個澱粉廠把「碳排放」轉變為「食品原料」，甚至有人調侃「喝西北風充飢」原來不是幻想。

紅星新聞報導，「人工合成澱粉」的實質，是擺脫對葉綠體的依賴，由人來操控實現這個過程。但想要用它來生產食物，還需要更重要的「如何高效、經濟地做到」。科學實驗是不計成本的，而生產應用必須考慮。 中國今年夏糧再獲豐收，為全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上打下堅實基礎，為經濟社會發展大局提供有力支撐。圖為山東省臨沂市郯城縣郯城街道農民在查看收穫的小麥。（新華社資料照片）

想生產 2大挑戰仍待克服

在用二氧化碳合成澱粉的過程中，至少有兩個方面的挑戰需要克服。

一是在能源方面。葉綠體是直接吸收太陽光來作為能源，而目前的人工合成澱粉中是用光伏發電的技術把光能轉化為電能。在目前，光伏發電只是在技術上成熟，而在應用方面還遠遠無法跟火電、水電相比。人工合成澱粉，須等待光伏發電技術的進一步發展，或是去占用現在已經供應緊張的電力。

二是在酶方面。在光合作用中，涉及到多達幾十個的生化反應，每個生化反應都需要相應的酶去催化。目前的這個人工合成澱粉方案，雖然大大減少了反應步驟，但依然還有11步，需要用到十多種酶的參與。酶是具有催化活性的蛋白質，目前能夠用於工業生產的酶，是從自然界直接提取（需要消耗植物），或通過發酵生產。不管哪種途徑生產，生產成本都不低。

今天的「人工合成澱粉」在科學進展上的價值，類似於1909年的合成氨，或者1965年的合成結晶牛胰島素。雖然「人工合成蛋白質」至今沒有進入我們的生活，但它大大推動生命科學的研究。「人工合成澱粉」的未來，是像合成氨那樣成為常規的工業生產技術，還是像合成蛋白質那樣作為科學研究能力，還需靠時間去驗證。