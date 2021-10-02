追蜂人 拚死也要捅馬蜂窩 日賺1500元

找到蜂巢後，找蜂人要換上全套防護服。（視頻截圖）

中國 食用蜂蛹歷史悠久，在四川宜賓觀音鎮有一批「找蜂人」，為了追逐美味與利益出沒山林之間，干冒危險、全副武裝的「捅馬蜂窩」。

死亡事件 曝露潛在危險

日前，在宜賓江安縣怡樂鎮山林中，身穿防蜂服的廖姓男子摘取馬蜂窩時，不幸被困25米高的樹梢之上。歷經噴水驅趕蜂群、無人機噴灑殺蟲劑後，消防人員在24小時後終於將掛在樹上的男子救下，但他已不幸身亡。

廖姓男子因摘馬蜂窩而死亡一事，讓「找蜂人」這行業出現大眾視野前，更曝露出這項「生意」背後潛在的危險。

廖男的老家在觀音鎮下轄的一個村子，當地村幹部告訴紅星新聞，54歲的廖男夫妻以務農為生，每年賣香樟油有約一至兩萬元（人民幣，下同，約1546至3092美元）收入。最近幾年，廖男在秋季會進山尋找蜂窩，變賣蜂蛹增加收入。 被找蜂人採下的蜂巢。（視頻截圖）

村幹部說，前些年廖男的獨生兒子小廖讀書花了不少錢，因此廖家經濟條件一直不算寬裕。小廖畢業後在外地工作 ，平時只有廖男夫妻倆在家，事發當天，廖男和其妹夫等一起前往江安取馬蜂窩。

小廖表示，父親出事時穿戴的防蜂服是去年他在網上給父親買的。「想到他愛吃蜂兒（蜂蛹），自己去取，為了安全，不被野蜂蜇傷，就給他買了防蜂服，想的是可以起到保護作用。」

防蜂服配風扇 幫助散熱

這件厚實的防蜂服裝配兩三台風扇，一是可以提供空氣呼吸，二是幫助散熱。而且，廖男還對防蜂服改造，加裝了兩三部風扇，使防蜂服的通風和散熱效果更好。

為防止被馬蜂蜇傷，廖男穿戴好橙色防蜂服，繫上安全繩，從地面開始往馬蜂所在位置攀爬。這個蜂窩直徑超過一米、位於大樹的樹梢位置，距地面約30米，相當於10層樓的高度。廖男需要徒手攀爬至蜂窩處，當時天氣炎熱，最高氣溫達到攝氏32度，這增加了廖男摘取馬蜂窩的難度。

但就在取蜂窩任務開始沒多久，同行的妹夫發現已爬到距地面約25米高度的廖男頭部朝下趴著，右膝蓋卡在樹杈之間，怎麼叫他都沒反應。

廖男妹夫透過借來的木樓梯爬上大樹，但無論如何也無法把受困的廖男弄下來。廖男妹夫一度遭到馬蜂攻擊，他回到地面後人接近虛脫狀態，前來幫忙的村民趕緊用水管對他沖淋降溫。

宜賓當地村民賴女士說，在當地沒人取馬蜂窩，也沒聽說有人會取馬蜂窩。因為擔心馬蜂被激怒傷人。先前也發生不少案件，所以當地村民基本上不會去動馬蜂窩。

廖男被困驚動村民後，大家才發現前來取馬蜂窩的三男一女都是外地人，在沒有任何當地村民參與的情況下悄悄爬上大樹摘取馬蜂窩，「如果不是出事，他們摘走了我們也不曉得。」

報導指出，宜賓江安消防救援人員獲報趕來，也因蜂群阻撓無法施救。救援人員彭柯童指出，救援人員穿戴的防蜂服雖然可以有效防止馬蜂傷人，但由於馬蜂已被激怒，人一靠近樹中位置，就被成群的馬蜂圍攻，護目鏡視線完全被遮擋。

萬隻蜂群圍攻 施救受阻

「馬蜂在蜇不到人的情況下，會附在人的身上，並且可以不依靠毒針從尾部釋放毒液襲擊人的面部。」彭柯童說，根據以往經驗分析，如此體量的馬蜂窩，蜂群數量應該在1萬隻以上。

救援人員出動消防車噴水無果，再出動無人機噴灑農藥總算有成效。廖男在樹上被困的時間超過24小時後終於被救回地面，但已不幸身亡。

出事後，兒子小廖從工作地重慶直接趕到宜賓江安怡樂鎮。由於天黑樹高馬蜂成群，即便小廖救父心切，也無能為力。他說，雖然不知父親具體死因，但對其取馬蜂窩過程中意外去世的結果沒有異議。

54歲廖男被安葬在觀音鎮距家不遠的香樟林中，幫助廖家料理後事的親友們對他突然去世深感惋惜。

據養蜂業內人士分析，廖男並非摘馬蜂窩專業人士，其穿戴的防蜂服有內置風扇提供空氣和散熱。推斷很可能由於其經驗不足，導致風扇斷電因窒息和酷熱而死。

觀音鎮位於四川宜賓市敘州區北部，風景秀麗的越溪河穿鎮而過，全鎮總人口61000餘人，是宜賓第二大鄉鎮，也是川南名鎮。 觀音鎮的馬蜂窩自發交易點。（取材自紅星新聞）

紅星新聞實地探訪發現，觀音鎮已形成一個摘取馬蜂窩售賣的產業，當地有上百人在從事這門危險的生意，他們被稱為「找蜂人」。

觀音鎮的「找蜂人」不僅在觀音、宜賓範圍取馬蜂窩，甚至在雲南、貴州、重慶的山區尋找獵物。因此，觀音鎮賣出去的蜂窩、蜂蛹來自中國各地，成了餐桌上的美味佳餚。

在觀音農貿市場對面，三家店鋪門口密密麻麻擺滿了馬蜂窩。店主鄭國英說，這些大小不一、形狀各異的馬蜂窩都是觀音當地人摘的，他們把專門尋找並摘取馬蜂窩的人稱為「找蜂人」。

當地主營野生蜂蛹銷售的商家都知道廖男摘取馬蜂窩死亡一事。鄭國英表示，找蜂人只要取回了蜂巢就會送到店鋪銷售，然後再去尋找新巢。「賣蜂巢的人很多，廖男肯定也賣過（給我），但我不認得他，人太多了，認不完。」

四川宜賓胡蜂養殖專業合作社負責人洪峰表示，野蜂學名統稱為胡蜂，馬蜂只是胡蜂的一個品類，而馬蜂又有不同分類，分布在四川、雲南、貴州、重慶等山區。其幼蟲即蜂蛹含有豐富的蛋白質，營養價值極高，是高檔食材。

在宜賓一帶分布的馬蜂以「遊七里」（蜂群勢力範圍以蜂巢為中心的7里區域）為主，其蜂刺內的毒汁具有較大毒性，輕則蜇傷處麻木紅腫、疼痛難忍，重則破壞血液系統，導致人員、動物死亡。

洪峰說，根據他從業胡蜂養殖、蜂蛹購銷多年的經驗推測，來自四川、雲南、貴州、湖北的「找蜂人」隊伍保守估計至少在5000人以上，觀音鎮是宜賓「找蜂人」較多的鎮，約有7、80人，另外還有一些業餘人士也賣蜂窩蜂蛹，確實已經形成了自成體系的產業鏈。

鄭國英是觀音鎮最先開始集中收購、批發零售蜂蛹的商家，她的店鋪主業是銷售散裝白酒，而每年野蜂成蛹時，店鋪主業就變成了買賣蜂窩、蜂蛹。鄭國英說，每年僅她家銷售的蜂窩就超過兩萬斤（十噸）。而她的兩位鄰居，如今也開始買賣蜂窩。

據洪峰表示，對於「找蜂人」來說，平均每天的出貨量在80斤左右，人均日純收入可達到1500元以上。

中國食用蜂蛹歷史悠久，《神農草經》、《圖經本草》等典籍中都記載它的食用和醫藥價值。近幾年在湘西吉首、張家界等地，高蛋白、低脂肪的蜂蛹每公斤售價高達400元。

拎著網子找蜂雖然門檻不高、人人都可以參與，但是能找到多少蜂窩就是行業真本事的差別。有的人花費十多個小時連一窩也找不到，但有的人卻能氣定神閒的說，一天能找到七、八 窩。 因為採蜂窩而喪命的男子，倒在樹上。（取材自紅星新聞）

自媒體「山村胖哥」跟著一名專業找蜂人捕蜂，記錄下找蜂人用肉塊引誘馬蜂的過程。吃了肉的馬蜂被找蜂人笑稱「叛徒」，當牠飛回蜂窩呼朋引伴的同時，尾隨而至的找蜂人全副武裝的將蜂巢一網打盡。

黏毛線跟蹤 用肉塊引誘

自媒體「三農蜂部落」更是直接分享找馬蜂窩的方法。由於馬蜂的體型比較大，而且蜂巢明顯，透過觀察馬蜂行為來尋找蜂巢並不是件難事。

馬蜂喜歡吃水果、吃肉，所以在快腐爛的水果堆、肉類旁特別容易出現馬蜂。在缺蜜期的時候，馬蜂會直接捕食蜜蜂，因此只要到有養殖蜜蜂的地方，幾乎都可以看到有馬蜂出行。 馬蜂喜歡吃肉。（視頻截圖）

馬蜂喜歡在大樹上築巢，單隻馬蜂出現後，接下來就是尋找巢穴。「蜂部落」發現馬蜂在吃東西時沒有攻擊性，因此有人會在馬蜂身上黏根毛線跟蹤，一般在兩三公里範圍內肯定會有蜂窩。