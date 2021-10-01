北京胡同裡遛彎兒 細數百年老地名、留住古城記憶

東四三條，車郡王府建築遺存西南角。（取材自新京報）

地名，既是社會的產物，也是一種文化形態。從命名、更迭到保護，不僅保存了古城的記憶，也握住歷史文化命脈的最後一個希望。

為擦亮北京 歷史文化的「金名片」，「首都功能核心區傳統地名保護名錄（第一批）」日前公示，將583處傳統地名列入首批保護名錄初選名單。未來，不僅古城不能拆，被列入名單的這些老地名也不能隨便改了。盼藉此還原街巷真實歷史沿革與文化底蘊，用地名留住古城。

新京報報導，早在上世紀80年代，聯合國教科文組織有關地名會議就提出「地名有重要的文化和歷史意義，隨意改變地名將造成繼承文化和歷史傳統方面的損失」，中共總書記習近平 也做出「老城不能再拆了」的指示。北京市規畫和自然資源委員會會同東城區人民政府、西城區人民政府聯手，開展首都功能核心區傳統地名保護名錄編製工作 。

經過嚴謹的調研考證，2021年8月23日，「首都功能核心區傳統地名保護名錄（第一批）」公示，首批583處傳統地名初選名單中，東城區279處，西城區304處，多數位於北京市歷史文化街區。

史家胡同。（取材自新京報）

先秦起命名 明清是高峰

北京地區地名的產生與發展就是北京歷史的真實寫照。據「北京志·地名志」記載，北京地區已知先秦時期的地名有幾十個；秦漢至隋唐時期，北京的政治地位由諸侯國轉為北方重鎮，地名數量大增，但因朝代更替與資料散佚，這一時期所知的地名僅有數百個。

北京市社會科學院歷史所研究員、北京史研究會會長孫冬虎介紹，遼金元時期後，隨著北京逐漸成為全國政治中心，地名有了重大發展，這一時期已知的北京地區地名多達千計，其中部分地名至今仍在使用。「像史家胡同、磚塔胡同，就是元代命名的」。

從明代開始，北京作為都城，經濟與文化的發展達到封建社會時期的最高峰，北京地區地名數量大增。可以說，北京現在使用的地名大多起源於明清時期，並已成為北京文化的重要組成部分。

地名一般有四方面作用：語言發展的產物、地理環境的標志、歷史變遷的印記、社會生活的寫照。

「以案板章胡同為例，多數人會認為這裡曾住過一個姓章的人，從事生產案板的工作。但它其實來自滿語的『昂邦章京』，是官爵名，漢化後按發音變成了『案板章胡同』」，孫冬虎說，這個地名就有著語言發展與變化的印記。

還有些地名中包含山、嶺等自然地域，或因區域形態而產生。據記載，「六部口」就與明清時期的六部有關，六部是舊時官府衙門的名稱，來京辦事的官員一般都在六部口等待朝見，因此得名。

磚塔胡同。（取材自新京報）

名帶天地皇 有京師氣派

總的來看，北京的歷史地名有著自己獨特的特點。孫冬虎表示，除了「文雅」、「古氣」，北京地名最大的特點就是頗具「京師氣派」。「北京不少地名包含『天』、『地』、『京』等字眼，大氣磅礡，還有一些地名中有『皇』等字眼，或是由來與官場有關，帶著一些『皇氣』、『官氣』」。

與「官」對應的便是「民氣」，職業、地形、名人等不少「貼地氣」的地名都由此而來。如位於東四街道的鐵營胡同，相傳明清時期此地曾有很多鐵匠作坊；月牙胡同則因整個胡同形似月牙而得名。

然而，地名並非一成不變。民國以後，特別是1949年以後，一部分舊地名伴隨城市建設消失，一些新地名也隨之誕生，北京地區個體地名數量達一萬多個。1965年，北京對全市四個城區的3590多條胡同、街巷進行大範圍整頓，保留了2994條名稱。

北京攝影師陸岩畫作「崇文門草廠八條雪景」。草廠八條入選了「首都功能核心區傳統地名保護名錄（第一批）」。（取材自新京報／IC photo圖）

文革改街巷 老院落消失

報導說，「文化大革命」期間，諸多街巷、胡同被改為具有「文革」色彩的名字，如「東四頭條」曾被改為「紅日路頭條」。但不久後恢復。此後，雖無大規模的地名更改，但隨著城市的發展建設，老院落被居民區、商業樓取代，一些名字也隨之「消失」。

「比如CBD地區，以前就沒有這個概念。」北京民俗學會會長、民俗文化專家高巍表示，地名隨環境變化，但老地名的變遷應該被記錄下來，建立包含地名名稱、來歷、沿革、含義、地理信息在內的完整數據庫，方便後人了解區域發展的歷史沿革。

高巍認為，北京的老地名與北京的老居民、老建築一樣，都是地域文化的重要組成部分。研究北京地名的變化，就像看到北京的發展史。「地名有相對穩定性，但變化也是必然的」，孫冬虎認為，應該強調「能不改就不改」，保護地名承載的歷史文化信息。

一部發展史 地名列保護

以被列入保護名錄的東城區府學胡同為例，這條胡同的63號，是宋末愛國詩人、民族英雄文天祥的祠堂，其舊址是文天祥被囚於大都時的土牢。這座四合院曾在明、清、民國時期幾經修葺，「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」的精神在「文天祥祠」這一名稱下傳承至今。

翻看名錄，會發現被列入其中的胡同、街巷大多分布在中軸線沿線。

「對照北京文化遺產保護設置的歷史文化保護區，北京老城裡的33個片區跟首批發布的名字基本能對得上」，北京文化遺產保護中心理事胡新宇說。

在孫冬虎看來，作為一種歷史文化資源，地名也應在歷史文化名城保護中受到重視。發布保護名錄是北京推進地名保護工作的「重要一步」，也是延續北京城歷史文化名城文脈的一部分。「地名或許是北京留住歷史文化命脈的最後一個希望」。

胡新宇認為，「建築會消失，但地名會留下。」傳統地名保護名錄是對歷史文化遺產保護的有益補充，讓已經消失的歷史建築、遺產得到某種程度的延續和傳承。

北京東四的胡同裡，地名保護者鄭毅正在講述胡同歷史。（取材自新京報）

胡同裡遛彎兒 增加老城感情

「老地名是見證城市發展的文化符號，也是打造城市文化地標的有效路徑。」京文創研究院院長、北京東城文化發展研究院專家顧問奚大龍認為，老城區的地名是地域文化的象徵性符號，可藉此對外宣傳、提升文化軟實力，還可依托老地名的文化內在價值，積極賦能城市發展。

近幾年，北京開始推廣文化探訪路活動，通過挖掘歷史街區的文化內涵，串聯散落的歷史街區、文物古跡、名人故居等，設計特色主題，對線路進行整體推介，提煉文化價值。2016年，一項名為「老北京遛彎兒計畫」的活動啟動，在網上招募志願者並進行培訓，讓志願者去胡同遛彎兒，進行拍照、訪談等，記錄老城區的細微變化。

作為「老北京遛彎兒計劃」的聯合發起人，胡新宇對老北京地名的保護和利用有獨到的觀察。他認為，文化探訪路是個好創意，但也有需要改進的環節。比如，有的點位僅遺存一間房或一個門樓，歷史信息展示過少，可通過豎牌等方式增加說明。

但「對傳統地名，也不能豎個牌子了事。」胡新宇說，傳統地名的介紹方式可以多元化。對居民，要有社區自豪感；對遊客，要有獲取新知的好奇感。如果能讓公眾有參與感，增加對老城的感情，就更好了。