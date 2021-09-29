千線一針 中國變局環環相扣

中國近來掀起連串監管風暴，部分媒體解讀為是習近平一手主導。 （中新社）

北京 正步入一個不尋常的秋天，諸多震撼性政策、措施、言論、動作噴射而出，極左翼說的「一場深刻變革」暗令收聲後，另有比較戰狼的是「一個接一個深水震撼彈投下來」，說得比較文青的是「中國 歷史進程在這個秋天突然拐了一個大彎」。套用中共 最高規格文件的「百年未有之大變局」，則可說數十年未見之大變局在這個秋天湧現。

說是大變局，可能說得還輕，說秋天之變也有些短，嚴格說是自去秋逮螞蟻以整治互聯網金融以來，一環接一環動手推變，包括對滴滴下手的整頓陸企赴美上市；以反壟斷為口實的震懾「大廠」即互聯網公司；以減輕學生負擔的「雙減」為名打趴下補教業；以火燒「精神鴉片」為名的整治網遊業；以打擊「學區房」為突破口的收拾房地產公司等等，聲勢最浩大的是大刀砍向演藝界。

由此冒出好多為人津津樂道的小故事，比如說小燕子怎麼在一夜之間被蒸發；又比如地產大亨潘石屹夫婦在售產受阻受調查之際，突然被央視體育節目刻意拍到在美國看網球；還比如說有些地方為落實中共中央要求高度緊張，北京市連開三次會議最後連小學幾點幾分上課都明文規定。

如果再加上在官方政策、部門行動之外，中共最高層的理論原子彈扔下來，即結束改革開放前40年的「共同富裕」論的推出，那可算得上是官方大軍出動得浩浩蕩蕩，市場行業震動得風聲鶴唳。

許多人對於今天中國的最深疑慮是，從螞蟻集團的上市案遭喊停後，一場深刻的社會變革已經開始。（路透）

於是中國內外，有諸多不解，又有諸多解說，總結起來都認定是又急又亂。「繡紅旗」一派認定是因「毒瘤一日不除就一日不能大步向前」，所以這是大變前的急行軍；悲觀到認定是「辛丑之變」一派，則認定是經濟和政治的崩塌前兆。

但還有一種比較冷峻的詮釋，大致是三點論斷：一是相信這一切都是中共決策者有備而來，在幹早就想幹，現在又認定不能晚幹的事；二是相信目前推出的各種震撼，看似八方出擊，實為互有關聯；三是不同意外界的估計，即中共高層行事莽撞、不計後果，反而相信其已有盤算、以失保得。

這種論斷，就是中國傳統說法的「千條線、一根針」，意思是看上去不同行業的整治、整頓、打擊，各牽線一條，但都是為從那個針鼻穿過去。所謂「千條線」，就是近期種種雷聲閃電，所謂「一根針」，暫可理解為將在11月召開的中共19屆六中全會。

中共中央全會因何會被視為那根針呢？說來首先得信夏天沒有子虛的北戴河會議，然後要信那「千條線」由早前兩個會議縷出，即3月和8月的中央財經委會議。然後要信，最近那場中共中央政治局會議，是定下中共19屆六中全會「一根針」任務的會議。

中國推動「共同富裕」，在窮困縣精準脫貧。圖為四川省昭覺縣三河村民告別居住多年的土坯房，搬入易地扶貧安置點的新家。（新華社）

傳統上中共每屆大會的第六次中央全會，主要任務都是為下屆大會做理論準備，中共19屆六中全會的任務是為來年中共二十大做好理論準備。

就這次六中全會，海內外許多高人都有宏論，說中共將為建黨百年，來個歷史上第三份「歷史決議」，這一說法當然很偉大，也很具挑戰性。

但有人寧可相信，習近平將在中共19屆六中全會上總結領政十年的經驗成就，現在的「千條線」，都在成就和經驗之列，這十年成就，用來定出其未來五年乃至更長階段的領政方針和綱領，由之鋪展中共二十大連任之路，這就是那暫時隱身之「針」。