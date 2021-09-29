我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

「好孩子」不打遊戲不追星 中國就能偉大復興?

記者林則宏
中國追星亂象讓官方下重手導正。此為示意圖，與新聞內容無關。（新華社）
中國追星亂象讓官方下重手導正。此為示意圖，與新聞內容無關。（新華社）

9月5日清晨，天安門廣場升旗典禮結束後不久，一隻黑天鵝突然從天而降，無懼於眾人圍觀就在廣場上閒庭信步，而且還悠哉地梳理著羽毛。「黑天鵝來了」，這個極具象徵意涵的一幕，很快就引發各種街談巷語。

「黑天鵝事件」是指難以預測且極不尋常，通常會引發市場連鎖負面反應甚至造成顛覆性結果的事件。在中國大陸的多個領域，去年底以來出現的又何止一隻黑天鵝，不少人因此都在問，當今領導人究竟要將中國帶往何方？

一隻黑天鵝降落在天安門廣場，引發熱議。（視頻截圖）
一隻黑天鵝降落在天安門廣場，引發熱議。（視頻截圖）

2019年3月出訪，習近平在會見義大利眾議長被問到當選國家主席是什麼心情時說，「這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱巨。我將無我，不負人民。我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

習近平這麼說或許並非政治人物愛作秀的慣性反應，而是其內心真實想法。中國知名評論員鄧聿文就認為，習近平想表達的是，他將為人民的利益「鞠躬盡瘁，死而後已」。

心為民所繫、對民族前途懷有強烈使命感的習近平，明年中共20大後就將展開他的第三個五年任期。中國近期一連串作為，可能就是習近平為打造其心中的烏托邦而做的努力。

北京當局最新監管行動還瞄準了暴力血腥動畫，日本「迪迦奧特曼」日前突遭全面下架。圖...
北京當局最新監管行動還瞄準了暴力血腥動畫，日本「迪迦奧特曼」日前突遭全面下架。圖為此前重慶市一一組奧特曼的雕塑吸引不少民眾駐足參觀。（中新社）

「禮運大同篇」描繪的是千百年來中國人所追求的理想世界，而習近平嚮往的「盛世中國」樣貌，從其歷次講話或可約略勾勒如下：

幹部：信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔；

軍隊：聽黨指揮、能打勝仗、作風優良；

企業家：對國家、對民族懷有使命感和責任感，把企業發展同國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起，主動為國擔當、為國分憂；

青年：堅定理想信念，培育高尚品格，練就過硬本領，勇於創新創造，矢志艱苦奮鬥；

文藝工作者：不當市場奴隸，不沾銅臭氣。有正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，用健康向上的文藝作品和做人處事陶冶情操、啟迪心智、引領風尚。

線上遊戲也成為監管目標，學生叫苦，家長叫好。（中新社）
線上遊戲也成為監管目標，學生叫苦，家長叫好。（中新社）

中國近期的監管作為，正是為實現習近平擘劃的這些藍圖。但社交平台上有網友說，若按這樣的思路，「習近平新時代中國特色社會主義」的接班人大概就是：不上校外輔導課，不打遊戲，不追星，在學校就寫完作業。

每天回家後做陽剛氣質鍛鍊1小時，每天10點前準時睡覺；主動承擔家務，催著爸媽趕緊生弟妹；只喜歡異性，不早戀，到了年齡馬上結婚生子，還要遵循國家鼓勵生胎。

不少華人父母心目中的「好孩子」應該也是這個樣子。但如果下一代真的都被形塑成「模範生」，就能實現習近平「中華民族偉大復興」的夢想？至少可以確定的是，比爾蓋茲、喬布斯這類輟學生，就不符合「時代青年」的標準。

中國 習近平 工作

上一則

留學生持合法簽證卻遭美遣返 中使館批：嚴重侵害人權

下一則

推銷家鄉農產 四川「五個大爺」登央視吸粉700萬

延伸閱讀

習近平賀電首見「統一」 朱立倫覆電首提「反台獨」

習近平賀電首見「統一」 朱立倫覆電首提「反台獨」
藍：習倡統 朱反獨 都是對內交代

藍：習倡統 朱反獨 都是對內交代
新聞眼╱九二共識通關語 國共關係回正軌

新聞眼╱九二共識通關語 國共關係回正軌
習近平賀電稱朱立倫「先生」 學者：助台海穩定

習近平賀電稱朱立倫「先生」 學者：助台海穩定

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限