「好孩子」不打遊戲不追星 中國就能偉大復興?

中國追星亂象讓官方下重手導正。此為示意圖，與新聞內容無關。（新華社）

9月5日清晨，天安門廣場升旗典禮結束後不久，一隻黑天鵝突然從天而降，無懼於眾人圍觀就在廣場上閒庭信步，而且還悠哉地梳理著羽毛。「黑天鵝來了」，這個極具象徵意涵的一幕，很快就引發各種街談巷語。

「黑天鵝事件」是指難以預測且極不尋常，通常會引發市場連鎖負面反應甚至造成顛覆性結果的事件。在中國 大陸的多個領域，去年底以來出現的又何止一隻黑天鵝，不少人因此都在問，當今領導人究竟要將中國帶往何方？

一隻黑天鵝降落在天安門廣場，引發熱議。（視頻截圖）

2019年3月出訪，習近平 在會見義大利眾議長被問到當選國家主席是什麼心情時說，「這麼大一個國家，責任非常重、工作 非常艱巨。我將無我，不負人民。我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

習近平這麼說或許並非政治人物愛作秀的慣性反應，而是其內心真實想法。中國知名評論員鄧聿文就認為，習近平想表達的是，他將為人民的利益「鞠躬盡瘁，死而後已」。

心為民所繫、對民族前途懷有強烈使命感的習近平，明年中共20大後就將展開他的第三個五年任期。中國近期一連串作為，可能就是習近平為打造其心中的烏托邦而做的努力。

北京當局最新監管行動還瞄準了暴力血腥動畫，日本「迪迦奧特曼」日前突遭全面下架。圖為此前重慶市一一組奧特曼的雕塑吸引不少民眾駐足參觀。（中新社）

「禮運大同篇」描繪的是千百年來中國人所追求的理想世界，而習近平嚮往的「盛世中國」樣貌，從其歷次講話或可約略勾勒如下：

幹部：信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔；

軍隊：聽黨指揮、能打勝仗、作風優良；

企業家：對國家、對民族懷有使命感和責任感，把企業發展同國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起，主動為國擔當、為國分憂；

青年：堅定理想信念，培育高尚品格，練就過硬本領，勇於創新創造，矢志艱苦奮鬥；

文藝工作者：不當市場奴隸，不沾銅臭氣。有正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，用健康向上的文藝作品和做人處事陶冶情操、啟迪心智、引領風尚。

線上遊戲也成為監管目標，學生叫苦，家長叫好。（中新社）

中國近期的監管作為，正是為實現習近平擘劃的這些藍圖。但社交平台上有網友說，若按這樣的思路，「習近平新時代中國特色社會主義」的接班人大概就是：不上校外輔導課，不打遊戲，不追星，在學校就寫完作業。

每天回家後做陽剛氣質鍛鍊1小時，每天10點前準時睡覺；主動承擔家務，催著爸媽趕緊生弟妹；只喜歡異性，不早戀，到了年齡馬上結婚生子，還要遵循國家鼓勵生胎。

不少華人父母心目中的「好孩子」應該也是這個樣子。但如果下一代真的都被形塑成「模範生」，就能實現習近平「中華民族偉大復興」的夢想？至少可以確定的是，比爾蓋茲、喬布斯這類輟學生，就不符合「時代青年」的標準。