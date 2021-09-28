告別偶像壓力式的愛 數據女工脫粉、快樂下崗

中國官方清朗行動在掃蕩無底線的追星亂象，讓粉絲回歸正常生活，能更從容的欣賞藝人。此為演唱會示意圖。（取材自央視／視覺中國圖）

「就像兩桶水，之前我是高桶，他是低桶，我需要一直往他那裡輸出我的能量，終究會空。」一位粉絲回憶起脫粉前的追星經歷，感慨地說。

近月來，一個個明星工作 室、粉絲帳號被微博 禁言、關閉，曾經廝殺激烈、戰績無數的明星榜單被下架整改......忙著清理微博群內容的粉絲小白，感受到中央網信辦「清朗」行動掃蕩「流量」風暴與「飯圈」畸形文化是「玩真的」的威力。

兩周前，小白所在的數據組微信群、微博群突然發來緊急提示，群主要求粉絲們盡快清除「不良」內容，並對手中的微博號設置刪除或隱藏權限。

作為「群元老」的小白，首先開始清理微博群的內容，並艾特其他做任務的粉絲自清自查。微博群的第一條消息追溯到2020年4月，是巨大的清理量。

此時，微博群突然顯示不存在了。「當時我就傻了」，小白說。之前群裡也有過類似「嚴查粉絲帳號」的清理通知，都不像這次，粉絲人人自危。

新京報報報導， 在中央網信辦的「清朗」專項行動中，遭遇衝擊最大的，無疑是飯圈的話語權主導者——粉絲。他們不再有渠道為明星無條件「氪金」（意指為明星花錢）、控評（用統一文案控制評論畫風和方向）、互撕、拉踩、引戰的鬧劇也只能就此作罷。

小白是某一線演員L的粉絲，2018年開始踏上追星之旅時，L正陷在網絡暴力之中，她在參加一場線下活動時，被L一句「大家一起走過去，相信我」所感動，開始頻繁地刷微博，偶然間看到對方的數據組納新，很激動地報名加入，從此開啟了所謂「數據女工」的生活。

粉絲追星盛況，此為示意圖。（取材自微博）

轉發刷流星 手把手教學

進入數據組後，有粉絲手把手教新人。小白首先需要去某專門幫助粉絲做數據的網站購買微博白號。白號有兩種選擇，一種可改暱稱和資料，另一種無暱稱、無頭像；兩種號均兩毛五一個。一位新手「數據女工」常需要購買約120個帳號，每個帳號一天可無限轉發明星某一條微博，為明星增加流量。

這是2018年、2019年時，各大數據組最常用的「刷量」方法。那時，某明星通過微博發布一首歌，僅10天轉發量就超過一億次。直到幕後操盤的一個App 「星援」團隊被抓獲，該犯罪嫌疑人的違法所得共計人民幣625萬餘元。

小白當時也是這個App的用戶，被封時她還有十幾個小號在裡面。「畢竟很容易刷量，一天幾百上千條。」而如今，粉絲們只能人工手動轉發。雖然更累了，但誰也不想偷懶。「有時坐下來想想，寧願花錢買數據，也不想天天盯著數據做。」

據了解，很多「頂流」的數據組會為「數據女工」設置KPI，每天必須完成固定數據量。如果長期沒完成，會被踢出群。還有一些組裡的粉絲會利用數據小號，給其他粉絲刷惡評，或者冒充他人粉絲引發罵戰。

小白所在的粉絲群並不崇尚內卷，沒有硬性要求，更提倡快樂追星。但做得好的會有周邊或者一些獎勵；不做任務的，仍會被移出站子。對小白來說，在粉絲群「打工」很好的一點，就是因為大家都是為喜歡的明星奉獻愛，只要有空，就會相互交流，沒有一個人會嫌累。

對粉絲來說，只要是為喜歡的明星奉獻愛，沒有一個人會嫌累。此為追星族示意圖。（中新社）

控評又打榜 為藝人操心

和小白不同，小C在「清朗行動」前，便提早脫離了自己鍾愛多年的明星。小C在25歲開始追星，在後援會會長姐姐的帶領下，很快進入了粉絲的管理層。隨後的十多年中，小C陪伴著藝人，一步步從新人走到頂流的位置，見證了飯圈近十年的風雲變幻。

小C印象最深的一件事，是剛進入飯圈時，有個媒體刊發了一篇對她喜歡的明星不太友好的報導。當時會長鼓動所有粉絲「一定要不分晝夜地打」去該媒體電話投訴。會長私下告訴她，打榜、互撕、維權等所謂的「飯圈團建」都是為了培養粉絲的凝聚力。

此後十餘年，小C一路從新粉爬升至老粉，但她很少控評、打榜，總覺得營銷號買熱評，逼著粉絲控評是個畸形又無聊的行為，「但身處遊戲規則中，這些事情多多少少是不可避免的。」後來她發現喜歡的明星在應對一些爭議性新聞上，一次次讓她失望，最後她和他說了再見。

同樣催促小C盡快離開飯圈的，還有愈發失控的飯圈文化。小C自認是後援會的「隱藏懶人」，每天大概也就花四個小時處理飯圈的事情，但依然身心俱疲：「主要是為了他的前途和事業，每天都非常焦慮。他今年有沒有新作品要上？有沒有演唱會和巡演？有沒有營銷號在黑他？」這些繁雜的擔憂，十餘年來每天都在折磨著小C的神經。

即便「為愛發電」的生活已經如此煎熬，後援會會長還是繼續出台了一些強制措施，逼得管理組每天要消耗九個小時處理後援會的工作。「這麼折騰，我實在受不了」，小C決定「脫粉」。她形容脫粉的過程就像「戒掉菸癮」，很痛苦，但離開後援會後，竟有種解脫的快樂。

粉絲在一家明星周邊店舖內打卡。（取材自中國青年報）

回收愛、療情傷 解脫也快樂

報導說，雖然粉絲們的追星經歷各不相同，但「清朗行動」後，大部分人的生活，卻不約而同「被步入」到應有的正軌上。

小白此前除了學習和實習，其他時間都用來追星。而如今，數據群被「炸」，榜單下架，但凡發表過度的追星言論就會被「追蹤」，小白的感受卻是「輕鬆自在」，「不用天天想著賺積分、送積分了」。

「清朗行動」後，大家更注重文明上網、理性發言。小佳所在的粉絲群在評論或發微博時，都會反覆檢查，不語出惡言，飯圈大部分粉絲也比之前講話客氣了不少，「不像以前，一點點事就會爆發一場戰爭」。

但在小佳看來，除了大環境影響外，也源於年齡增長。很多粉絲都面臨從學生黨變成工作黨，生活上更繁忙，做日常數據的時間就相對少了。她也一樣，如今更想用關注作品以及做公益的方式「發電」。

小C為了更快地治癒脫粉的「情傷」，這半年找了一位二三流的普通藝人做為新牆頭，在追星上也做了不少改變，像是不再真情實感地擔憂對方工作，也不再投入到所謂打榜、應援、廝殺團隊的活動中。每天只是看看他的開工抖音和帥圖，晚上刷刷微博。

小C說，她現在喜歡的明星非常努力，粉絲心態也比較「隨緣」，「現在我的飯圈裡沒有控評、打榜，每個人都過好自己的生活」。

雖然偶爾看到對方的後援會沒什麼執行力，小C也曾考慮要不要進去幫忙，但想到之前十幾年追星之路實在太累，「不想再為別人的人生，真情實感地焦慮了」。

「現在想來，過去好像是有點兒大病」，小C說，雖然她現在每天也在看娛樂圈相關內容，但「沒了那種壓力和折磨。好快樂！變成吃瓜群眾後，對以前的『對家』也沒那麼苛刻了，少了很多戾氣，也沒那麼多仇恨，能欣賞到每個人的過人之處」。

不少中國粉絲對外國藝人也是大手筆瘋狂追星。圖為中國粉絲集資定製機身噴繪了朴智旻的「專屬飛機」。（取材自觀察者網／圖：百度朴智旻吧）

粉絲：飯圈是平台養的蠱

「清朗行動」下，小C樂於看到飯圈的變化。例如，過去她最熟悉的各類榜單被取消，她直接鬆了一口氣。「（參與）那些根本無關緊要的榜單，我們都是被迫的。但被內卷進這些機制中，不得不耗人耗財耗時間去做，現在大家都老實了，也不用再擔心『對家』了」。

但她認為管控得還不夠，「飯圈其實就是平台想要流量而養出來的蠱。所以不能只盯著飯圈本身，平台作為始作俑者需要更強力度的檢查和自糾」。

小C的生活重心回到自己身上後，事業也達到一個新的小高峰。雖然疲憊，但她知道，生活中收獲到的，都是自己的。