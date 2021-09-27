染疫也要玩？玩到想殺媽？走調的「劇本殺」

武漢某劇本殺店內，一群年輕人正在玩劇本殺。（取自中新網）

劇本殺的野蠻生長，引來官媒關注，這會是官方近期可能出手整頓的信號？

在社交平台上很夯的「劇本殺」，近來又成了熱議話題；先是哈爾濱市一名新冠病毒確診者連玩了三天劇本殺遭到網暴，接著許多因為玩劇本殺成癮的負面例子紛紛被扒出。在官媒點名宣揚暴力、靈異的「劇本殺」，已引發公眾擔憂。

真人探案 像成人家家酒

劇本殺就像成年人扮家家酒，是一種真人角色扮演遊戲，多名玩家以劇本為核心，通過多輪搜證、推理、討論，選出最終的結局。隨著相關綜藝節目及劇本殺館先後出現，2021年在中國 迎來大爆發。

劇本殺的吸引人之處一是「探案」，二是「演戲」。線上綜藝，線下遊戲，劇本殺頓時成了「顯學」。

年輕人是劇本殺主要玩家，日前傳出疫情的哈爾濱首個確診者也難敵遊戲的吸引力。

根據官方公布的行程軌跡，這位感染者曾連續三天到一家劇本殺店遊玩。沒多久，該感染者每次玩劇本殺超四小時的消息衝上熱搜。

當天公布的這名確診者軌跡有多處，但許多網民光看到這名感染者9月8日到9月10日連三天進劇本殺店、9月17日玩密室逃脫的行程就覺得憤怒，批評「閒著沒事找刺激」、「活該染病」；但也有網民認為，流調信息的意義在於防疫，而不是窺私，更不是網暴的素材。

不少媒體也紛紛披露因劇本殺成癮而引發身心問題的案例。

「我兒子最近快走火入魔了，醫師，你救救他吧。」年約50歲的王女士（化名）帶著21歲上大三的兒子小劉（化名）就醫時，焦急地說，「我兒子現在每天什麼都不做，學也不想上，每天就是想著玩這個東西。我們如稍不如他意，他就會發火，昨天竟然說要殺我」。

都市快報報導，小劉是在2020年下半年經朋友介紹開始玩劇本殺，原本有一點社恐的他，玩了劇本殺之後交了不少朋友，王女士原本欣慰以為這是正面的改變，沒想到時間久了，兒子與朋友不大聊現實生活和學習，只交流劇本殺裡的內容，言談間更黑暗和偏激，動不動就大發脾氣，「那眼神，周圍人看著都覺得害怕」。

玩家在西安一門店裡玩劇本殺遊戲。 （取材自新華網／視覺中國圖）

過度沉迷 還偏激想殺人

「我們臨床心理科平均每月都會接診因劇本殺而發生心理疾病的病人，這些病人或抑鬱、或焦慮，甚至出現了幻覺等精神病學症狀。王女士兒子就是其中一位」，浙江省人民醫院臨床心理科主任蘇衡說。

蘇衡表示，劇本殺雖是遊戲，但它要求參與者要完全沉浸在角色中，且要求在比較短的時間接觸、處理很多的信息，做出決策。這使得玩家在「高度刺激、高潮不斷」狀態下，也同時會產生很多衝突甚至暴力情節，對青少年的心理影響尤其明顯。曾有青少年四天睡不著，因為晚上一關燈就覺得劇本殺中的兇手在黑暗中逼近。

「生活之餘偶爾玩玩劇本殺無可厚非，但時間一定要把握好，長期癡迷性沉浸易出問題」，蘇衡說，自己所在科室接診因玩劇本殺出現心理問題的病人，最小是名15歲的初中生，最大30歲，為開店小老闆。

官媒新華社也注意到了青少年沉迷於「變味的劇本殺」的亂象，9月22日刊出評論指出，「劇本殺」、「密室逃脫」、「沉浸式體驗館」是不少都市年輕人所喜愛的社交方式，但隨著行業競爭日趨激烈，少數商家在遊戲內容、場景設置等環節宣揚暴力、靈異吸引年輕人，引發公眾擔憂。

門診中不乏因玩劇本殺而發生心理疾病的青少年，此為示意圖。（取材自快科技）

暴力靈異 年齡竟不設限

新華社記者實地探訪了中部地區一些城市的「沉浸式劇本殺體驗館」。一家門店內分別裝飾成農房、墳場等場景，其中「墳場」內開著血紅的燈光，裡面擺放著一些道具屍體。另在一家門店內則有著「人魅」、「夜店凶靈」、「瞳靈人」等充滿靈異內容的劇本。這些門店的共同點是，都沒有張貼「未成年人不得入內」等提示性告示。

評論指出，正能量的劇本殺對參與者釋放精神壓力、豐富想像力、加強人際溝通具有積極意義，但如果內容過於恐怖刺激，參與者又沒有一定辨別能力，反而會產生心理問題。

尤其劇本殺這個新興行業，政府相關部門在監管措施和管理規範等方面還存在漏洞和空白。

陝西省西安市一處劇本殺門店內，劇本主持人向玩家講解劇情。圖片非文中當事人。 （中新社）

門店競爭紅海化：想入行、先掉坑

近年，中國全國的劇本殺館數量飆升，據統計，截至2020年年底已經超過了3萬家，居於「人氣榜」前列的均是帶有「沉浸式」實景體驗的門店。不少年輕人在這裡找到職業新方向，也有創業者沒賺多少錢，卻遇上不少「坑」。

經濟觀察報報導，劇本殺的創作者大多是20歲出頭97年、99年出生的年輕人，新玩家面向的也是00後。新鮮行業有成長問題，火兩年就看見天花板了，例如劇本銷量有局限，行業的亂象盜版、抄襲橫行等亂象頻傳，多位從業人員直言急需有效監管，行業待規範。

2020年10月，家安從字節跳動離職回長沙開劇本殺工作 室，想用影視行業的經驗來做劇本殺的創作。有半年的時間，家安的工作室都在投入作品「熱搜」的創作。這是以韓國娛樂圈明星自殺事件為背景創作的劇本殺劇本，盒裝本銷售兩個月在全球賣出了3500多套。

在劇本殺行業裡，這樣的成績已經非常好，不過收入仍不及家安的預期。銷售帶來淨利潤三四十萬，為此工作室動用了三個編劇，分攤後平均每人半年拿到十幾萬塊。 「算到個人頭上，其實月收入也就一兩萬塊錢，跟在互聯網大廠公司的工資差不多，不過可能沒有大廠穩定」。

對於劇本殺行業，家安更多還是焦慮，相比過去工作的影視公司和大廠，劇本殺作為新行業，很多規則不明。「這個行業原本屬於灰色地帶，畢竟沒有書號之類的，嚴格說可能是非法出版物，現在逐漸在往正規轉型」。廣告公司創業者同時也兼顧門店經營的淘然這樣說到。

97年生的七柒入行三年出版了12個作品，七柒的遭遇，是不少創作者最容易遇到的問題。七柒表示，想要入行的人要小心這些「坑」。

「有平台以免費本的價格購買了我的劇本，在半年之後，他看這個劇本玩的人很多，評分也很高，突然改成了付費本，但是沒有跟我有任何商量」，七柒說，這個本子已有3萬多人付費，帶給平台的營收 超過15萬元，而七柒當初只拿到了300塊的稿費。另有兩個劇本大概是兩千塊，其餘四五個就是幾百的稿費。

報導指出，劇本殺現在還面對的問題是，「劇本殺既不屬於文學出版，也不屬於電影視聽領域，涉及印刷又屬於遊戲，也不完全是桌遊，也不完全是小說」。不過家安認為，涉及內容出版物，國家層面肯定會出手管理。

「劇本殺」遊戲在中國年輕一代中受到熱捧。（取材自新華網／視覺中國圖）

新興行業 監管仍未明

七柒認識的一個店家開店三個月倒閉了。 「門店太多了，之前都聽說，開個劇本店穩賺不賠，然後就砸了好幾十萬進去。結果每個月連房租都拿不回來，因為根本沒有新用戶。

「店舖多了，玩家就會被稀釋。」在南京經營劇本殺門店的淘然說，現在入行的劇本殺店非常難，因為已經是紅海了。且拿劇本也有一個關係網，「老店在劇本殺發行那裡基本已經站住了腳，所以拿城限獨家劇本會相對容易。但是新店就不同了，要打通和維繫關係，成本相對較大」。

安認為，劇本殺的受眾也是二八比例，80%的玩家只會把劇本殺當成打發時間的娛樂活動，只有20%的玩家對於內容品質要求很高。「正是這20%的玩家撐著這個行業不停地往前走。跟影評大V一樣，他們會把這些作品傳播出去，然後讓更多受眾趨之若鶩地玩這些本子」。