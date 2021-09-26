假扮名媛…她靠假愛馬仕包 不花錢蹭五星級酒店

鄒雅琦以氣勢的妝容，配上閃亮的珠寶假裝是名媛，到各地免費吃喝。（取材自微博）

貴氣的名媛生活令人稱羨，北京 一位女大生為完成畢業製作，靠著假愛馬仕包在北京「假扮名媛」21天，而且竟然沒花到一毛錢，五星級酒店都為她敞開大門。

許多人嚮往上流社會，但有錢人的開銷卻不是人人都能負擔。北京中央美術學院的畢業生鄒雅琦，為完成畢業製作「假扮名媛」，在北京實施為期21天的「假扮名媛」。據新浪等媒體報導，她先是用幾千元（人民幣，下同）買了一個假的愛馬仕包包、18元（約2.78美元）的假鑽戒、兩條高仿項鍊、一套看起來相當有質感的絲絨套裝，外加一件真貂。 為了像是真的名媛，鄒雅琦買了假愛馬仕包。（取材自微博）

到酒吧幫忙 換一張機票

為了混進機場 進入貴賓室，她還到女僕酒吧幫忙，換取價格190元（約29美元）的機票，待一切就緒，且在微博同步記錄更新。

她的畢展與眾不同，展示她在北京生活21天卻未花一分錢的經歷，她在這三周的衣食住行梳洗娛樂全都是「蹭來的」，並且還能過得像名媛一樣優雅。

她說，包含留下的物品，如機場頭等艙休息室裡的餐包、拍賣 會上的圖冊，以及在財神廟門口撿到的高跟鞋等，鄒雅琦把它們與曾經使用過的一切高檔設備稱為「瞬間所有制」。 生活樸素的鄒雅琦佯裝貴婦，製作成可展出資料，在央美畢業展上展出。（取材自微博）

鄒雅琦的畢展行動從今年5月1日開始。她前往的第一個地方是學校附近的女僕酒吧，酒吧在舉辦漫畫展，舉辦方給她來湊人氣，包車馬費包吃，晚上她就睡在酒吧裡的沙發上。

她向女僕酒吧的老闆說明了計畫，提到她需要在機場待上幾天，老闆人很好地幫她買了一張機票，方便她能在機場進到候機區裡待上幾天。5月3日，她從酒吧去了大興機場，在安檢口外面待了一晚上，又在一個母嬰室洗澡。在候機區裡她待到了5月7日，中間混進頭等艙休息室，裡面有許多牛角麵包。

蹭完機場的資源後，她回到望京一帶，那裡是她的學校附近，將超市能吃到的試吃品都吃了一輪，她的物資不匱乏，身上還有從機場與女僕酒吧帶來的零食。

去宜家睡覺 海底撈吃喝

接下來，鄒雅琦常去宜家（IKEA）家具，她形容，那裡是很好的地方，有免費的咖啡，樣板屋的床特別好睡，但她就是白天睡覺，她也時常使用宜家的辦公桌寫接下來的計畫，在宜家待了三、四天。

海底撈是她另一個常去之處，假裝等位時，總有店員給她梨湯喝，還有湯圓、水果吃，「我吃過最多的是白糖拌番茄，好吃，還能補充能量」。她每次都向海底撈的店員說，她在等朋友，但店員可能認為她碰上渣男而同情她才給她餐前小食。海底撈做指甲的地方有沙發，晚上也能在那裡睡覺。 在北京免費玩的21天，鄒雅琦還在宜家家居樣品床睡過覺，移動也多用步行或是搭便車。（取材自微博）

除了較為偏遠的望京，鄒雅琦後期還徒步到了王府井附近的五星酒店，酒店裡的游泳池SPA館淋浴房，她假裝是客人隨意簽了一個名字：「811房的劉備」，洗了一個舒服的澡。她說，「他們的吹風機是負離子的，棉棒、洗漱用品應有盡有。」

高端局上喝香檳、試珠寶

另外，北京市區的酒店有不少酒店的藝術中心、拍賣會，她在一個高端的局上，喝著香檳、吃著鵝肝，瘋狂試戴藝術中心的珠寶。她戴上一顆要價600萬元（約92.9萬美元）的翡翠，與她18元的假鑽戒擺在一起，店員也沒察覺到有甚麼不對。時常，她就在酒店裡的大廳沙發躺了一整晚。

計畫的最後一天是5月21日。她走回位於望京的學校，上完大學最後一堂課，晚上12點回家，結束這項行動藝術項目。

在這21天裡，鄒雅琦曾經成功地混進了北京大興頭等艙休息室，在母嬰室裡洗澡。緊接著在頭等艙自助餐區用餐，吃完之後還私自拿了不少，但僅憑她事先準備的愛馬仕包根本裝不下多少。

此時的她，靈機一動，來到休息樓下的GUCCI，跟櫃姐說：「我的東西散了一地，能不能給我一個袋子？我飛機快飛了，下次有空的話我會來這邊消費。」

於是她輕而易舉地獲得一個印著大大GUCCI標誌的袋子，這個袋子讓她出入休息區更加順利。所有人，都覺得她是一個剛剛在奢侈品店消費的有錢人，但實際上，袋子裡裝的全部是她從休息區拿的各種小零食。

上述的種種經歷，實際上是鄒雅琦的畢業設計，取名為「瞬間所有制」，即如果我能在某個瞬間擁有了某樣東西，那麼我就永恆地擁有了它。

蹭社會資源 為畢業而作

鄒雅琦的這項作品靈感來自於一堂紀錄片課堂上，當時的教授希望學生從一個社會問題去思考。鄒雅琦說，藝術與社會是要緊密相連的，她想到在北京的生活，曾經看到一個月月租1400元（約216美元）的房子，是用廚房改造的，需要與廚具與水槽住一起，她想起與她同樣念藝術的學生畢業後，或是年輕人步入社會後會遇到的生存問題。

那堂課上，她拍出了如何在外不花錢生存7天，但當時只是個「偽紀錄片」，沒有真正去實施7天的在外生存。而她的畢展項目則是踏踏實實的在外21天，蹭社會資源，不花一毛錢。

實驗體現嚴重貧富差距

鄒雅琦表示，她在生活上是一個樸素的人，她穿Uniqlo的T-shirt，是拼多多用戶，在慈善店買東西，是反對消費主義的人。但她在這次的行動中，佯裝成一名貴婦，將自己打扮得「不太好惹」，以免在外發生危險，她前期的裝備還有一個假的愛馬仕包，凸顯「不同」。 鄒雅琦假扮名媛，最後還真混進了高級酒店免費吃早餐。（取材自微博）

鄒雅琦說，在外面時，她每天思考的問題都不一樣，一開始她想批判資本，後來想到她曾經使用過王府井五星級酒店的浴室。她認為，儘管只是一瞬間，但她也是擁有過的，就算是古代的皇帝，她們占有領土幾十年，放在歷史上，也只是一瞬間而已，「我覺得我和他們是一樣的」。最後她給這個作品取名為「瞬間所有制」，而非「假名媛21天之旅」。

鄒雅琦將自己的假貴婦之旅，製作成可展出資料，在央美畢業展上展出，隨著媒體的傳播，該事件引起了各種立場人士的爭論。

有人覺得鄒雅琦這根本就是騙，有人覺得她的行為很值得深思，有人覺得她譁眾取寵。

有名網友評論鄒雅琦說：「雖然她的整個實驗都在強調免費，但實際上能夠讓她順利通關的，恰恰是她的階級。100元的衣服說明不了什麼，她的妝容、她的道具和對象的選擇，她在不同場合的應對的話語，都是來自她實驗之前20多年的優越生活積累。越是強調不花錢，越是體現出來貧富差距令人絕望。」

網路認為，這個假扮名媛的實驗所透露出的貧富差距，才是讓話題引爆網路的真相。總有些人把「人人生而平等」掛在嘴邊，但實際上資源常會向富人傾斜。

鄒雅琦21天的實驗廣泛傳播後，引起一個打工小哥的感慨，早知道自己當年剛來北京的時候，也用這個方法了，那時候他因為沒錢，睡了很長一段時間麥當勞。

網路卻給了殘酷的評論，實際上，即便這位小哥知道這個方法，他大概也不會成功。因為他的出身已然決定了，他不會知道如何搞到一張進入貴賓休息室的入場券，無法坦然地向奢侈品櫃姐求助，無法神情自若的出入高級場所。

鄒雅琦自己也曾提起，之所有會有這樣想法，有部分原因是因有一次，自己的母親讓她去奢侈品店，給父親買一支手表當做生日禮物。也就是說在實驗之前，鄒雅琦過的就是這樣的人生，她只是在遊戲裡去除了真實的金錢而已。

鄒雅琦面對的是一次遊戲，而大部分人要面對的是真實的人生。網友提醒，假扮名媛的實驗並非人人都玩得起，小心被識破惹禍上身。