上海600號「精神餅」暴紅 全網爭著當600號人

600號月餅。（取材自澎湃新聞／上海市精神衛生中心供圖）

有人說，600號月餅走紅網絡，象徵著人們愈來愈關注精神障礙患者。也許，圍觀的同時，他們還感受到了自己也是一隻「籠中鳥」的同理心。

宛平南路600號，是上海市精神衛生中心徐匯院區的門牌號。（取材自澎湃新聞）

隨著中秋節到來，各式特色月餅搶市，火爆程度較往年更盛。不過今年秋節最夯的，是印著上海市精神衛生中心專屬logo的月餅，不僅一盒從78元（人民幣，下同）喊價到1288元，網民爭相「求購」之外，還接力創作相關的文創產品和表情包，形成一股諧音精神病的「精神餅」熱。

這款「600號月餅」火出圈，幾乎在一夜之間。澎湃新聞報導，被稱為「600號」的原因，是這款小小的金鑲玉造型月餅，來自上海市徐匯區宛平南路600號，亦即上海市精神衛生中心徐匯院區的所在地，這家始建於1935年的醫院，是上海唯一的精神衛生三級甲等專科醫院。

600號月餅。（取材自澎湃新聞／上海市精神衛生中心供圖）

「吃了600號月餅，人更精神了」

「月餅常有，而精神衛生中心的月餅不常有」這句話，道破了網民瘋狂求購600號月餅的心境。有人調侃自己想買的理由是「吃了600號月餅，人更精神了」，還有網民說「最近精神不太好，醫師能不能先給我開兩個療程的月餅？」。

「一開始，我們食堂要生產這款月餅時，還在擔心是不是沒人買，沒想到那麼火，也引發了那麼大的社會關注。」上海市精神衛生中心宣傳科長、精神科副主任醫師喬穎表示。儘管這款月餅僅面向醫院職工售賣，反而使得這款定製月餅銷路更加火爆。

月餅火了後，上海市精神衛生中心又於9月1日上新了蘇式鮮肉月餅。每個月餅表皮上都印有「600號」字樣，外包裝紙盒上是1:1打印而成的「宛平南路600號」門牌號。

「一盒精神餅，吃完精神一整天」成了微信 朋友圈上，網民常常用以自我調侃的「暗號」。大家聊天時會開始使用「600號」相關的表情包，最火的是「2個穿白大褂的醫師挽著一個病人說：『跟我們回宛平南路600號』。」

醫院食堂玻璃門外貼著一張A4紙，寫著：網紅月餅，一人一張卡，不允許代購。一人限購12個。（取材自時代周報）

「600號」文創品 掀搶購潮

由網民創作的非官方出品「600號」文創產品也不遑多讓，印著「宛平南路600號」門牌的T恤衫和「出院留念」字樣的白色搪瓷杯等等，都掀起了搶購熱潮。還有網民說，時代變了，從前老上海人拿來罵人的「儂（你）該去600號住一住」，現在因為這款精神餅，「全網爭著當600號人」。

「精神餅」走紅之前，一盒月餅只賣78元，總共6個口味，涵蓋了牛奶芝士、青蘋青梅、咖啡巧克力、蜜桃鐵觀音、荔浦香芋、黃金紫薯，月餅上印著「上海市精神衛生中心」的中英文名，中間就是醫院logo。成為「網紅」後，一盒叫價到1288元還不一定買得到，甚至出現了山寨品。

上海市精神衛生中心副主任醫師師喬穎指出，月餅的走紅看似偶然，實則是一種必然。所有年齡段的人都有精神健康需求，「而我們正在滿足這些需求。特別是在新冠疫情 爆發後，精神健康意識的重要性已經有所提升。」

600號月餅。（取材自北晚新視覺）

若從這個角度解讀「精神餅」現象，官媒中國 日報雙語新聞指出，網民們公開地討論精神疾病，以幽默的圖文軟化大眾對於精神疾病的陰鬱刻板印象，這本身就是一種讓精神疾病「去汙名化」的行為。

面對600號月餅走紅網絡，上海市精神衛生中心後勤保障部部長戴民很淡定。澎湃新聞報導，戴民直言：「火爆的並不是月餅本身，而是大家對精神健康的關注，對我們這家專科醫院的關注。隨著社會的進步，越來越多的人重視精神健康。」

「600號」出圈背後，真的代表了人們對精神障礙的看法由神祕、恐懼轉向包容？這從相關的就診人數統計可窺端倪。上海市精神衛生中心的統計數據顯示，2020年，該院門診接待的進食障礙患者接近3000人次，而在2002年這個數字是8。

報導認為，一定程度上，病人越來越多，也意味著大眾對精神疾病的態度有了極大轉變。人們坦然面對內心問題，慢慢理解與接納，而只有理解和接納，才有走向康復、走向社會的可能。

上海市精神衛生中心黨委書記、主任醫師謝斌也坦言：如今人們談論600號時，更多是調侃和自嘲，尤其是年輕人，慢慢不把它當成一個很恐怖的東西，開得起玩笑了。謝斌不止一次講解如何排解疫情期間的情緒，由此來看 ，新冠疫情的發生，或許是精神類疾病廣受關注的原因之一。

600號 「出圈」，也使醫師們思考，如何呼籲更多人包容、正視一個事實：抑鬱症、焦慮症、進食障礙、強迫症、失眠等精神類疾病，有時就在身邊。

600號畫廊。（取材自澎湃新聞／上海市精神衛生中心供圖）

籠子外就正常?「我們都是籠中鳥」

「精神障礙患者究竟什麼樣？」這是很多人都想知道的答案。紀錄片「人間世」第二季中一集「籠中鳥」，聚焦的就是精神衛生中心的數十名患者。

片中，鏡頭記錄到患者與護士對話，護士問 「小鳥是誰」，病人答：「是我。」他還告訴護士：「我們每個人都是一只小鳥，或在空中，或在籠中。」此時，彈幕總會飄過「他們真的是精神病人？看著不像啊」、「我感覺他們很正常啊」，也有人評論：「誰還不是個病人」、「難道籠子外的人就正常嗎？」。

籌拍「籠中鳥」前，醫院面向40名患者及其家屬開展了一次意見徵詢，有20個患者和他們的家屬同意了拍攝。這些患者來自各行各業，不論學歷，不論出身，不論年齡，有物理學博士，有精通小提琴的音樂好手，也有在讀大學的高材生。

這部片子最終獲得了成功，也讓社會大眾認識到，精神病人真的可能就在你我身邊，他們不是想像中的令人恐懼或有暴力傾向，其實也有溫柔、可愛的一面，有些甚至才華橫溢，會寫詩、會跳舞、會畫畫、懂音樂。

火了的「精神餅」，也引來網民們對上海市精神衛生中心今年8月一場名為「線條、顏色和故事」原生藝術展的關注，藝術展視頻報導播放量近200萬，「去上海精神衛生中心看個畫展」的話題在微博上有超過7300萬的閱讀。

精神障礙患者的畫「不是夢」。（取材自澎湃新聞／上海市精神衛生中心供圖）

600號藝展 畫內心世界

這場展覽主要是由精神病患者創作的畫作，病人就是這個畫廊中的藝術家，向參觀者展現一個個複雜、混亂、無序的內心世界。

上海市精神衛生中心醫師陳智民是「600號畫廊」的策畫人，他說，公眾得了糖尿病，他們自己就知道去醫院治療，但患了精神障礙卻不一定意識得到。社會大眾普遍懼怕精神障礙，這一問題在醫院內部解決不了，精神科醫師必須走進大眾，去改變這些不正確的觀念。這也是他籌辦藝術展的初衷。

展覽中，一名患有雙向情感障礙的患者，在自己作品「飛鳥與魚」的旁白中寫道：「世界上最遠的距離，是飛鳥和魚的距離，一個在天上，一個卻深游海底。」另一幅畫叫「不是夢」，蝴蝶身形的人有著細長的手、腳，手指上畫滿色彩斑斕的指甲油，作者說，他想像畫中的蝴蝶一樣飛到外面去。

如今，「600號漫畫」也正在嘗試中。報導說，9月10日，醫院公眾號發布的「世界預防自殺日」推文，就以漫畫的形式表達了一名來自離異重組家庭、得不到父母關愛而企圖自殺的孩子與醫師之間的真實對話。

未來，「600號戲劇」也將成為一種可能，醫院已與宛平劇院商討合作方案，嘗試用「藝術療癒」的方式，為更多的精神障礙患者治療服務。

喬穎直言，應該讓更多人看到真正的精神障礙患者到底是怎麼樣的，這樣才能更好地讓社會大眾消除對他們的歧視。「我們只希望，社會像對待一般病人那樣來對待精神病人，他們並沒有那麼讓人害怕。」