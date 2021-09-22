被懸賞2100萬 山西前首富從身家百億到下落不明

在流傳於網絡的幾張工作照中，李兆會常單手托腮，眉頭緊鎖。（取材自微博）

從身家百億到下落不明，輿論試圖拼湊出一張「海鑫少帥」的完整肖像，但似乎仍然難以完整描述一位山西前首富走過的18年。

2021年9月15日，山西前首富李兆會又一次出現在上海高級法院的公告上，被上海市第一中級人民法院懸賞，舉報者最高可獲2100萬（人民幣，下同）。李兆會是山西海鑫集團原董事長，出生於1981年的他曾是山西省最年輕的首富，如今卻欠下巨額債務，下落不明。

在流傳於網絡的幾張工作照中，李兆會常單手托腮，眉頭緊鎖。（取材自微博）

新京報報導，李兆會從山西最年輕首富到海鑫破產 、欠下債務接近十億，這過山車般的經歷，以及「資本玩家」、「娶女明星」等種種吸睛標籤，有人說他是敗家子，有人分析他「精明」，前妻則形容他是一個「小孩」。而海鑫鋼鐵為何由盛轉衰，李兆會從未公開說明。

1987年初，李兆會的父親李海倉集資40萬元在山西運城聞喜縣建洗煤焦化廠，1992年成立了山西海鑫鋼鐵集團有限公司，總資產達30億元。白手起家創辦了鋼鐵帝國。隨著父親創業成功，1981年出生的李兆會和妹妹李兆霞被父親送往澳洲，進入墨爾本大學主攻企業管理學。

不像富二代 個性溫和

「不像現在的一些富二代豪車、豪宅什麼的，完全不像是一個富家子弟。」墨爾本大學留學的趙勇（化名）印象中的李兆會非常樸實。被李兆會稱「四叔」的美錦能源集團副總裁姚四俊也回憶，李兆會是一個看起來很溫和的人。

2003年1月22日，李海倉在公司遭槍殺，凶手在現場自殺，此時距李海倉當選全國工商聯副主席還未滿三個月。就在前一年，公司年銷售收入3.10億美元，李海倉本人位列富比世2002年中國 100富豪第27位。

父親被槍殺了，家族企業無人接掌。遠在澳洲讀書的李兆會被急召回國，接掌山西最大鋼鐵集團海鑫鋼鐵，那年他22歲。李兆會被家人緊急召喚回國，並非因為他是最被看好的接班人選，所以當時爺爺李春元力挺李兆會成為海鑫鋼鐵新掌門人，外界頗為驚愕。

父突然過世 倉促接班

無論是李兆會的五叔李天虎，還是六叔李文傑，那時都已經在海鑫鋼鐵從事管理崗多年。但老家長李春元認定「企業是老三（李海倉）的。請律師來安排繼承」。即使看似倉促接班，李兆會仍堅定表態：「公司是我父親的，不能讓它敗在我手裡」。

接班十多年以來，李兆會極少出現在公眾視野。報導說，在流傳於網絡的幾張工作照中，李兆會常單手托腮，眉頭緊鎖。「李兆會在接手海鑫鋼鐵時，也是想有一番作為的。」曾在海鑫鋼鐵工作13年的前高管朱文（化名）表示，李氏家族為他打造了一個管理班子，李兆會接手初期，海鑫鋼鐵呈現了較好的發展勢頭。

2004年，海鑫鋼鐵總產值達70億元，上繳利稅超10億元，被評為全國納稅民企第一。李兆會在2004年度富比世「中國富豪排行榜」中位列第19，超過了父親在世時的第27位。

2008年，李兆會以6.1億元受讓中國有色金屬建設股份有限公司持有的1.61億股民生銀行股權，保守獲益26.59億元。並投資 A股多家公司收益超過40億元。李兆會還發起成立了北京惠宇投資和和嘉投資，進軍房地產、兒童樂園等項目，2008年以125億元身家成為山西首富，2010年再次登上胡潤富豪榜，時年29歲。

車曉曾描述李兆會「在我看來，生活中他就是一個小孩，他也很需要別人關心關愛，他那樣一個境遇的人，比較少人跟他說一些掏心的關心話。」（取材自微博）

迎娶女明星 全鎮熱鬧

在事業成功的同時，李兆會也收獲了愛情。2010年1月25日，李兆會迎娶影視明星車曉。「當時，婚禮足足擺了500桌，整個東鎮鎮比過春節還熱鬧，海鑫鋼鐵近1萬名員工，不需要隨份子，而且每個人都發了500塊錢。」在東鎮鎮，許多人都對那場婚禮記憶猶新。

與他給外界「少年老成」的印象不同，車曉曾在受訪中這樣描述李兆會，「在我看來，生活中他就是一個小孩，他也很需要別人關心關愛，他那樣一個境遇的人，比較少人跟他說一些掏心的關心話。他可能愛的也是這一點，畢竟這個東西很寶貴。」

李兆會留下大筆債務後，目前未再露面。（取材自微博）

鋼鐵少帥玩資本 帝國崩塌

在迎來身家巔峰後2年，李兆會與車曉結束了1年零3個月的婚姻；2014年春節後，海鑫鋼鐵的危機全面爆發，2014年3月19日，海鑫鋼鐵全面停產。多位海鑫鋼鐵員工表示，2007年之後，李兆會多在北京進行資本運作，對鋼廠事務介入漸少是原因之一。

在李天虎、李文傑、李兆會的妹妹李兆霞相繼離開後，海鑫鋼鐵管理層無人負責。海鑫集團破產前夕，李春元希望李家幾個兄弟出錢相救，但李天虎和李文傑等均不願意出手也是其一。

離婚後，車曉曾表示與李兆會算是朋友。「我會問他情況怎麼樣，他說很辛苦正在處理，我也做不了什麼，就給他一些安慰吧。」

2014年11月12日，運城市中級人民法院受理李兆會旗下的海鑫鋼鐵集團有限公司等五家公司重整案。與停產接踵而至的是債務，截至2015年5月25日，總計954家債權人確認債權143億元。

2015年5月28日，海鑫鋼鐵等五家公司重整案第一次債權人會議召開。「當時李兆會穿著一件襯衣，看來非常緊張，全身都濕透了，衣服上都是汗漬。」姚四俊回憶。李兆會向債權人鞠了兩躬，稱自己還年輕，欠的債務肯定會償還。不過，債權人並未獲得滿意的結果。

李兆會迎娶影視明星車曉，傳是成龍做的媒。（取材自微博）

家族成員 不願出手救

在海鑫鋼鐵破產後，李兆會依然面臨巨額債務，光大銀行是其一。2015年12月18日，光大銀行寧波分行向法院申請對甬波惠海公司進行破產清算，款項是1.2億元，甬波惠海公司、李兆會和張承為瑞波能源公司提供擔保。2015年，法院判李兆會及海鑫鋼鐵被判償南韓東亞銀行1億元。

但無論是光大銀行還是東亞銀行，李兆會均未履行責任及償款。2017年9月4日，法院裁定將李兆會名下位於世界附近的尚家樓兩處房產，作價6753萬元，劃撥東亞銀行。

李兆會旗下因借款糾紛而遭變故的房產，還包括李兆會提供擔保、由海博鑫惠向中國銀行浦東支行借款9956.72萬元，法院對李兆會名下坐落於北京市順義區的房地產強制拍賣所得款1.02億元。與洛陽銀行靈武分行金融借款糾紛，李兆會需償還6000萬元。

據2017年中國裁判文書網統計，李兆會總計涉及的訴訟超120起，目前本人面臨的債務糾紛金額總計近10億元。李兆會未再露面，他旗下的山西擔保等五家主要公司都已註銷、停止運轉，上海、寧波等多地法院判決書中均稱，未發現李兆會名下還有可供執行財產。

「當時我們送貨到海鑫鋼鐵，走帳卻從李兆會妹妹的公司。」債權人李達（化名）回憶，雖然法院裁定了海鑫鋼鐵破產，但許多債權人認為李兆會轉移了資產。

工商資料顯示，李兆會2014年退出旗下惠宇投資的管理崗及持股，其妹李兆霞對和嘉投資持股比例升至99%。在海鑫鋼鐵破產前，李兆霞旗下的海博鑫惠悄然壯大，2012年末總資產達94.93億元；與李兆霞關係密切的寧波甬波公司在2012年資產也達57.94億元。

2017年12月，李兆會因涉及與美錦能源集團追償權2.16億元糾紛一案，並未履行償還5000多萬元義務，被上海法院「限制出境」，李兆會還被列為失信人。其妹妹李兆霞作為海博鑫惠高管，也被一起限制出境。

「我們也曾問過李兆會，你從股市上賺了那麼多錢，都到哪裡去了，李兆會稱比如樂園項目虧了十多億。」姚四俊回憶稱。比如公司工作人員表示，李兆霞已經離開公司，具體去向未知。

多位當地人稱，李海倉墓位於現在的建龍工廠內，每年清明，李兆會和李兆霞均會祭掃李海倉墓，但這些年清明基本上看不到他們祭掃的身影了。李兆會十幾年前接掌海鑫時曾說，「現在財富對我來說是種壓力」，面對焦急的債權人，這個壓力確實「太大了」。