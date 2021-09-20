小學生瘋集奧特曼卡 花費上千元、家長頭痛

小學生在拆玩奧特曼卡片。（視頻截圖）

中國 日前嚴打「精神鴉片」， 規定青少年只能周末玩3小時網路遊戲，近日又傳出未成年人沉迷收集奧特曼卡片、女童一窩蜂學化「純欲蜜桃妝」等，管不勝管，令家長苦惱。

來源：YouTube

你家小孩對奧特曼卡片著魔了嗎？有不少未成年人沉迷收集奧特曼卡片，動輒花費成百上千元，有的還偷拿家裡的錢或借錢買卡片，因與同學比較卡片優劣或為得到對方稀有卡片而吵架或打架，讓一些家長苦惱不已。

法治日報報導，奧特曼卡片在未成年人群體中盛行的原因，除了盲選形式、稀有收藏的誘惑，可能還與朋輩群體社交關係的建立有關，未成年人通過積攢、交換、贈予等，在一定範圍內尋找新友誼。

奧特曼卡片 小學大流行

不僅在北京 ，據公開信息，奧特曼卡片已在多地小學生群體中流行。今年2月，山東省青島市劉女士的兒子在短時間內花4000多元購買奧特曼卡片；今年8月，廣東省中山市一名7歲兒童在家裡偷拿了2500元買奧特曼卡片。

9月中旬下午5點半，北京市朝陽區一小學門口，放學後走出校門的5年級學生李林快速拉上媽媽穆女士，興沖沖地跑向附近市場的文具攤位，熟練地拿起兩包奧特曼卡片。每包5元，穆女士支付了10元。

還沒走出市場，「卡齡」1年的李林就撕開了其中一個卡片包。「又抽砸了，一張好卡都沒有。」隨手將該卡片包扔進了旁邊的垃圾桶。

著魔集卡片 花費上千元

「我家孩子對奧特曼卡片像著魔了一樣，天天纏著要我買，現在已經集了好幾冊了。」穆女士無奈地說。

像李林這樣迷戀奧特曼卡片的小學生還有很多，商家就緊挨學校大門，學生花費千元買卡時有所聞。李林買卡片的攤位，僅10平方米左右的貨架上，擺滿了各式各樣的奧特曼卡片，每包價格從兩、三元至三、五十元不等。

李林說，他買的5元卡片包裡有8張卡片，買之前並不知道裡面有什麼樣的卡片，就像抽「盲盒」，購買之後撕開卡片包，可能「抽砸」，也可能抽中一兩張「好卡」。

所謂「抽砸」，就是卡片包裡全部是普通卡片，沒有稀有卡片，不少同學就將這些普通卡片扔掉。所謂「好卡」，即奧特曼卡片稀有卡，比如XR卡（鐳射滿星卡）、SSR卡（滿星卡）、HR卡（升級版3D卡）等。

李林稱，他所在班級共有36人，至少一半人購買或收集過奧特曼卡片，「我的卡是最多的」。僅一年時間，李林花在奧特曼卡片上面的費用就達千元。店家直言「賣得挺好，小朋友們都很喜歡」。

李林在一家校外足球 俱樂部學踢足球，他的隊友趙猛家住北京海澱區，是某大學附屬小學四年級學生。趙猛「卡齡」有3年，已收集了好幾本卡冊。

奧特曼卡片。（蘇寧易購網頁截圖）

卡片啥魅力？ 家長不懂

在這些奧特曼卡片裡，趙猛最喜歡的是一套奧特曼周年紀念版卡片。這是去年冬天，他所在團隊踢足球比賽獲得第一名後爸爸給他的獎勵。趙猛的父親趙鵬說，這套卡片是他花350多元在網上買的，孩子拆開時都歡呼了起來。

穆女士說：「我並不覺得這些卡有啥價值，不懂這些卡片的魔力在哪，但孩子有空就擺弄，談起卡片眉飛色舞。」

看到兒子如此沉迷奧特曼卡片，穆女士開始限制他的零花錢。暑假回老家期間，姥爺給李林的1歲妹妹500元見面禮，一轉眼，李林就從妹妹手裡拿走了200元。為了攢錢買卡，李林開始在家裡收集快遞紙箱和塑料瓶，然後拿去當廢品賣。

趙猛的做法是把一些重複的卡片，賣給同學和卡友。今年年初，趙猛花2.5元從同學手中買了一張卡片，然後以5元轉賣給另一位同學。單先生頗為擔憂地說，在他兒子所在的學校，有小學生向同學借錢買奧特曼卡片，甚至有小學生看見同學買到稀有卡片直接上手就搶，「玩瘋了」。

「怎麼辦？」該如何節制小孩買奧特曼卡片，這是很多家長的心聲。（上述人物均為化名）