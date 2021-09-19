恒大爆雷 投資人何去何從？

恒大總部門前，一位高管癱坐門前，面對抗議者此起彼伏的「還錢」呼聲。 （路透）

中國 大型地產商恒大集團 正處債務危機之中，2021年上半年發布的財報確認其負債總額高達1.9665兆元 （人民幣，下同，約3050.07億美元）。

公司在財報中坦言，集團存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險。一些與房地產 開發相關的應付款項逾期未付，導致部分項目停工。公司正與供應商及建築承包商洽談，通過延期支付或以物業抵扣欠款，爭取項目復工。 恒大集團主席許家印。(路透)

「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」恒大集團董事局主席許家印信誓旦旦一席話弭平不了投資人的憂慮。 不滿的投資者在恒大深圳總部的大廳內，要求償還貸款和兌付金融產品。(取材自微博)

投資人包圍總部抗議

BBC中文網指出，在恒大財富「爆雷」傳出違約、延遲兌付消息後，投資者包圍深圳總部抗議情緒激動，大喊「恒大還錢」。該集團在聲明中否認正破產重組，但承認正面對著「前所未有的困難」。

分析人士擔憂，恒大債務問題對整個中國金融系統構成風險。

13日圍堵深圳市南山區恒大集團總部的抗議者當中，許多人情緒激動。從現場畫面所見，部分示威者舉著或在胸前貼著「恒大還我血汗錢」、「老闆盤滿缽滿，員工傾家蕩產」等標語牌。現場的參與者包括恒大財富自己的員工。網路上甚至傳出維權人士要掘許家印祖墳洩憤的聲音。

恒大自揭銷售額暴跌

恒大集團旗下恒大財富執行董事兼總經理杜亮指出，恒大難以在瞬間撥款400億元兌付到期理財產品。他在13日凌晨向圍堵總部的群眾宣讀一份兌付方案，分別是現金分期兌付、實物資產兌付及沖抵購房尾款兌付。

有民眾聲淚俱下的指控「你們是500強企業」，「老百姓弄錢容易嗎？」當中，更傳出恒大高管「領導先走」提前兌付離場，杜亮當場承認已在5月31日提前贖回恒大財富理財產品。網上更傳出許家印的妻子丁玉梅投資的2300萬也已經本息全部提前兌付，民眾氣憤難平的罵道：「你們良心被狗吃了嗎？」

一位自稱是恒大員工的王先生說，他個人投資了10萬元，親戚共投了100萬元。「他們說要兩年時間才能兌付完，可那沒有實際保證，我擔心公司到年底就要破產了」，到時連本金都拿不回。

恒大集團旗下理財平台恒大財富成立於2015年，目前深圳總部，以及上海、江西、陜西等分公司都有投資者前去維權，其中還有被拖欠薪水的員工。

總部設在英國倫敦的投資調研企業凱投宏觀（Capital Economics）估算，截至2021年6月底，恒大正承建140萬個商品房單位，總值1.3兆元。 資金鏈危急的中國恒大集團日前舉行「保交樓」軍令狀簽署大會，宣誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。（取材自澎湃新聞）

恒大集團14日以主席許家印名義向香港交易所提交公告，當中沒有再提及破產重組傳言，而是首先承認其物業合約（房地產合同）銷售自2021年6月起呈下降趨勢，預期9月份也將「持續大幅下跌」。

公告稱：「9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對本集團的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，本公司預期9月銷售持續大幅下降，導致本集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。」

公告續稱，恒大集團「正積極接觸潛在投資者」出售資產，包括恒大新能源汽車和恆大物業的部分股份，以及位於香港灣仔的中國恒大中心辦公樓，同時確認恒大旗下兩家子公司沒能履行「為第三方發行理財產品提供的擔保義務」，涉及債務9.34億元。

委財務顧問解決問題

恒大集團並宣布委任兩家財務顧問，「探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取盡快完成對所有利益相關方最優的解決方案」。

恒大集團「大到不能倒」幾乎已經是市場與學界的共識，加上房地產業帶動經濟成長，一旦恒大真的倒了，國際市場的動盪可想而知。

BBC引述美國顧問公司「透視中國」（SinoInsider）說法，北京當局「不會讓恆大破產」。金融分析企業Reorg不良債務分析員James Shi對路透評論說，恒大的公告代表其重組邁出了第一步，這通常會涉及延遲支付利息、免除利息，甚至是債券估值打折兼延期兌付。只有重組失敗，才會陷入破產局面。

風暴後續仍有所隱藏

知情人士透露，中國政府擬安排涵蓋會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或為恒大重組的可能性作相應準備。

面對這場地產風暴，以銀行地產為首的絕大多數板塊大跌，有投資平台質疑貸款恒大最多的民生銀行、浙商銀行沒有大跌的留言被卻微博屏蔽，也許昭示了這場風暴後續還有所隱藏。

灰犀牛債務纏身 冰山一角？

恒大危機非一日之寒，之所以受到高度關注，實際上遠非僅是該公司的前途與股民或購房者的利益問題。中國央行在2018年的金融穩定報告中強調，包括恒大在內的公司可能會對國家的金融體系構成系統性風險。

紐約時報直言，恒大如今遭遇的債務危機，已成為中國這個世界第二大經濟體脆弱性的縮影，同時或許也是中國房地產公司巨大債務危機陷阱的冰山一角。

該報分析指出，中國對恒大這樣的公司有一個專門的說法——「灰犀牛」，這些公司規模如此龐大，與國家金融體系的瓜葛如此之多，以至於它們的生存對政府也存在利害關係。像恒大這種規模的企業，如果破產會波及整個經濟。

恒大欠下的債務超過了償還能力，北京的官員希望它放慢腳步。但恒大的股票在過去一年裡已下跌了75%，債權人陷入恐慌。它已經開始出售企業帝國的部分資產，但要生存下去，恒大需要繼續賣房。

問題是，一些曾經被恒大開發的項目吸引的中國購房者對公司越來越感到擔憂。

法廣網稱恒大集團現在是中國負債最多的集團之一，可能很快就會變成一片廢墟。它的崩潰可能使數十萬人陷入困境。這個擔心不無理由，因為恒大擁有20萬名員工，並連帶產生380萬個非直接就業機會。

曾經是中國富豪榜上的常客，許家印從一個農家小子白手起家打造恒大集團並成為億萬富翁，在過去20年間，他一直與中國的飛速增長保持著同步。

路透報導，許家印1996年在廣州創立恒大集團，在過去十年中加速發展，成為中國第二大房地產開發商，去年的銷售額達到1100億美元。

該公司於2009年在香港上市，使其有更多機會進入資本和債務市場，資產規模得以增長到今天的3550億美元。它在全國有1300多個開發項目，許多都是在二三線城市。

近年來，隨著全國銷售增長放緩，恒大也一直在涉足與房地產無關的業務，如電動汽車、足球、保險和瓶裝水。

9月一封洩露的信件顯示，恒大曾懇求政府支持批準現已取消的借殼上市計畫，並警告其面臨現金流斷裂，此後投資者開始擔心。

恒大多年來的快速擴張一直由債務驅動。它一直在積極籌集貸款以支持其買地熱潮，並以低利潤率快速賣房，以便再次啟動資金循環。

除了通常的銀行和債券渠道外，恒大還利用監管較少的影子銀行市場，包括信托、理財產品和商業票據，並因此招致批評。

BBC指出，2020年8月20日，中國人民銀行與住房和城鄉建設部在北京召開重點房地產企業座談會，為房地產融資劃定「三條紅線」，即剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於一倍。「三條紅線」全碰，企業即不得融資。在此背景下，恒大被迫割價甩賣房產。