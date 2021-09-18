我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

工作比戀愛重要 年輕人不「躺平」？

中國青年報／畢若旭報導
中國青年中悄悄興起「躺平主義」，似乎讓官方不安。（取材自推特）
中國青年中悄悄興起「躺平主義」，似乎讓官方不安。（取材自推特）

中國年輕人近來流行消極的「躺平主義」，強調只要以最低成本為自己而活，崇尚極簡，不惜耍廢，結婚生子、賺大錢等傳統奮鬥價值，都被拋到腦後。但在中共高調慶祝建黨百年時，「躺平主義」被視為歪風，全力圍剿，這股風氣近日受到壓制，中國青年報報導，超過九成受訪大學生說，「躺平」只是嘴巴說說而已，七成大學生認為把工作顧好勝於談戀愛，七成最怕職場上演如「甄嬛傳」的宮鬥戲碼。

八成工科生 想去互聯網

秋招季來臨，第一批00後即將加入求職隊伍。中國青年報中青校媒針對全國大學生進行就業調查，回收2700份問卷調查的結果顯示，在各個行業中，互聯網最受歡迎，64.33%大學生希望畢業後能進入互聯網工作，其中近八成工科生將其作為自己的求職目標。此外，文體產業(42.55%)和教育行業(40.59%)僅次於互聯網行業，分別排在最受歡迎行業的第二、三位。針對大學生對企業的好感度，調查顯示，受訪00後大學生最嚮往的企業前三名分別是字節跳動、阿里巴巴和京東。

2019年熱播日劇「凪的新生活」，女主角大島凪因來自職場和複雜人際關係的壓力決定...
2019年熱播日劇「凪的新生活」，女主角大島凪因來自職場和複雜人際關係的壓力決定辭掉工作，在城郊租一間便宜的小公寓，開始無欲無求的「躺平」生活。（取材自鳳凰網）

00後泠航(化名)曾在民生證券實習，他說，「我沒辦法一輩子做一件沒有創造力的工作。」在他眼裡，一份工作是否具有創造力、是否能給予他足夠的參與度、是否讓他有實現從0到1的突破的機會，是他在求職中最看重的，興趣、薪資等，都不是決定泠航求職方向的首要考慮因素。

成長空間、工作環境，也是廈門大學的吳鈞昊所看重的。「剛畢業的時候，我想多花時間和精力讓自己得到鍛鍊和提升，就和當年決定考研一樣，想學更多的東西，也希望有更大的平台，讓自己有更多可能。」

經歷了七份實習後，中央財經大學學生余笙笙 (化名)在今年春招時，收到了互聯網公司產品經理崗的轉正錄用函。在求職過程中，她最看重工作的成長空間、價值感和挑戰性。「在互聯網公司會有非常高速的成長環境，感覺每一天都在學習新知識。」

工作屬性中 最看重成長

中青校媒調查顯示，在受訪大學生首次求職最看重的工作屬性中，成長、個人能力提升快(67.24%)排在首位。價值感、讓人感受到工作的意義(49.07%)，高薪、滿足物質基礎(40.64%)，熱愛、在自己喜歡的領域閃光(32.35%)，創造、能完成從0到1的突破(29.57%)等，也都是00後在求職中所看重的。

2021年曾在「奇葩說」節目中，以一句「(下班後的工作消息)已回未支付」引發網路熱議的宋子寅是一名程序員。回顧自己的工作經歷，他覺得如果把「戰線」拉長，從個人長遠發展的角度看，「平台比薪水更重要」。

伴隨著對未來的思考與求職的壓力，蘇州大學的大四學生郭怡寧正式成為「畢業生大軍」中的一員。雖是就讀於旁人眼中熱門的金融專業，郭怡寧卻有著跨專業就業的想法。綜合考量下，她將個人興趣和前景穩定擺在了求職參考因素的前兩位，進入蘇州日報社做一名新媒體編輯，成為有過豐富校園媒體工作經驗的郭怡寧的第一選擇。「當然，如果能在蘇州當地的中小學做一名教師，也是不錯的。」

中青校媒調查顯示，到新一線城市發展(43.89%)，與到二、三、四線城市建設家鄉(32.59%)的吸引力，超過了在北上廣深(20.10%)等一線城市打拚。

南方城市是泠航最心儀的選擇。「生活成本相對不高，城市不算特別大，出行時間短，生活舒適度高，是我比較嚮往的。」泠航曾在廈門生活過一段時間，美味的食物、令人舒適的生活節奏讓他心馳神往。他笑稱，刨除房價因素外，「廈門就是一個完美的城市。」不過，兼具現實和理想主義的泠航坦言，最終去到哪座城市，取決於自己能拿到哪家公司的錄用函。

嚷嚷「躺平」 只是過嘴癮

網友關於「躺平」、「不躺平」的爭論一直持續不斷，中青校媒面向大學生的調查結果顯示，70.34%受訪者說「躺平」只是過一下嘴癮，實際上比誰都努力。14.76%受訪者則認為這個詞是一個流行語，說「躺平」是想追個潮流，還有11.30%受訪者雖然不想躺平，但想通過表達「躺平」的觀點、和其他網友「打辯論」。

廈門大學學生吳鈞昊覺得，「人在有目標的時候是不會想躺平的，只有在不知道目標在哪裡時，才會這樣想。我在這時候就忍不住有逃避心理，不想去思考，想著橋到船頭自然直。但每當我要躺下，負罪感又會把我叫起來。」

中青校媒調查顯示，00後不僅不要「躺平」，堅韌、能幹是他們給自己在未來職場中的定位。48.15%給自己的職場定位是「能幹的勇敢牛牛，不怕困難」，23.51%受訪者給自己的職場定位「能幹的職場『秀兒』」。

中央財經大學學生余笙笙身邊優秀的同學不少，用時下流行的語言形容就是「明明是個『王者』，卻偏偏說自己是『菜狗』(網路流行語，意為在某方面技藝生疏)。」遇到比自己優秀卻還比自己努力的人，讓她不免更加鞭策自己。

「躺平」是當下中國年輕人常常掛在嘴邊的詞。圖為北京高峰時段下班的通勤者。（Get...
「躺平」是當下中國年輕人常常掛在嘴邊的詞。圖為北京高峰時段下班的通勤者。（Getty Images）

數據顯示，七成00後大學生認為目前工作比戀愛重要，其中26.29%受訪者表示自己更想先工作賺錢，42.64%認為戀愛不可避免要給工作時間讓路。其中，大一學生比大四學生更想工作賺錢。

調查顯示，00後對自己進入職場後的薪資比較樂觀，超過20%的大學生預期自己畢業後月薪過萬，其中8.20%男生和3.25%女生預期自己會進「5萬元俱樂部」。此外，67.65%大學生評估自己畢業10年內會年入百萬。

職場菜鳥 怕上演甄嬛傳

職場競爭向來激烈，新人強勢崛起，會帶給老鳥什麼衝擊？工作10年的宋子寅從未覺得職場「老人」可以進入舒適區，尤其是發現身邊的實習生中已經出現了00後時。「現在的職場新人很優秀，他們聰明、穩健，遇事不慌，有非常強的解決問題的能力。」

他還記得近期面試一位00後實習生時，發現他的編程技術並不很強，但他完美地通過了3個智力測驗。「我非常震驚，因為那些測驗我都不會。」他笑著說，「他入職以後我發現他學東西非常快，12周就能上手，可以開始和項目組一起工作了。」

吳鈞昊曾經在實習中遇到「人少事多」的環境，還曾經被同事「甩鍋」。在他看來，自己是一個喜歡大家一起把蛋糕做大的人，不想把精力花在內耗上，但他也知道「有人的地方就有江湖」，「我會思考自己的說話方式，會不會給別人帶來困擾、造成壓力。」

調查顯示，80.77%大學生最煩同事當面一套背後一套，此外「甩鍋俠」(46.15%)、「光說不做事的人」(43.33%)也是00後不想遇到的同事。00後最怕的不是工資低(46.83%)，而是職場勾心鬥角，上演「甄嬛傳」(74.44%)，而實習經驗越豐富的大學生，越怕領導畫大餅。

余笙笙最害怕工作中遇到無休止加班的人，「明明大家很早就做完工作了，但有人非要待在工位，很晚才下班。」。她很慶幸現在所在的團隊沒有這種問題。被動變成「職場小透明」也是余笙笙擔心發生的職場問題，「負責的工作不是特別有價值，一直默默無聞地工作，個人成長空間小，是我不願意看到的。」（中國新聞組／整理）

中國互聯網發展迅速，但加班也因此成為很多公司的常態。（Getty Images）
中國互聯網發展迅速，但加班也因此成為很多公司的常態。（Getty Images）

工作 中國 就業

上一則

美軍公布驅逐艦再度通過台海 解放軍批：炒作

下一則

民主黨4中委求去 單仲偕辭所有黨務

延伸閱讀

ILF辦募款午宴 創辦人鼓勵年輕人危機變轉機抓住機遇

ILF辦募款午宴 創辦人鼓勵年輕人危機變轉機抓住機遇
國際領袖基金會鼓勵亞裔青年把危機變轉機抓住機遇

國際領袖基金會鼓勵亞裔青年把危機變轉機抓住機遇
疫情下 公立大學生減 私大明顯增加

疫情下 公立大學生減 私大明顯增加
留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議