工作比戀愛重要 年輕人不「躺平」？

中國青年中悄悄興起「躺平主義」，似乎讓官方不安。（取材自推特）

中國 年輕人近來流行消極的「躺平主義」，強調只要以最低成本為自己而活，崇尚極簡，不惜耍廢，結婚生子、賺大錢等傳統奮鬥價值，都被拋到腦後。但在中共高調慶祝建黨百年時，「躺平主義」被視為歪風，全力圍剿，這股風氣近日受到壓制，中國青年報報導，超過九成受訪大學生說，「躺平」只是嘴巴說說而已，七成大學生認為把工作 顧好勝於談戀愛，七成最怕職場上演如「甄嬛傳」的宮鬥戲碼。

八成工科生 想去互聯網

秋招季來臨，第一批00後即將加入求職隊伍。中國青年報中青校媒針對全國大學生進行就業 調查，回收2700份問卷調查的結果顯示，在各個行業中，互聯網最受歡迎，64.33%大學生希望畢業後能進入互聯網工作，其中近八成工科生將其作為自己的求職目標。此外，文體產業(42.55%)和教育行業(40.59%)僅次於互聯網行業，分別排在最受歡迎行業的第二、三位。針對大學生對企業的好感度，調查顯示，受訪00後大學生最嚮往的企業前三名分別是字節跳動、阿里巴巴和京東。 2019年熱播日劇「凪的新生活」，女主角大島凪因來自職場和複雜人際關係的壓力決定辭掉工作，在城郊租一間便宜的小公寓，開始無欲無求的「躺平」生活。（取材自鳳凰網）

00後泠航(化名)曾在民生證券實習，他說，「我沒辦法一輩子做一件沒有創造力的工作。」在他眼裡，一份工作是否具有創造力、是否能給予他足夠的參與度、是否讓他有實現從0到1的突破的機會，是他在求職中最看重的，興趣、薪資等，都不是決定泠航求職方向的首要考慮因素。

成長空間、工作環境，也是廈門大學的吳鈞昊所看重的。「剛畢業的時候，我想多花時間和精力讓自己得到鍛鍊和提升，就和當年決定考研一樣，想學更多的東西，也希望有更大的平台，讓自己有更多可能。」

經歷了七份實習後，中央財經大學學生余笙笙 (化名)在今年春招時，收到了互聯網公司產品經理崗的轉正錄用函。在求職過程中，她最看重工作的成長空間、價值感和挑戰性。「在互聯網公司會有非常高速的成長環境，感覺每一天都在學習新知識。」

工作屬性中 最看重成長

中青校媒調查顯示，在受訪大學生首次求職最看重的工作屬性中，成長、個人能力提升快(67.24%)排在首位。價值感、讓人感受到工作的意義(49.07%)，高薪、滿足物質基礎(40.64%)，熱愛、在自己喜歡的領域閃光(32.35%)，創造、能完成從0到1的突破(29.57%)等，也都是00後在求職中所看重的。

2021年曾在「奇葩說」節目中，以一句「(下班後的工作消息)已回未支付」引發網路熱議的宋子寅是一名程序員。回顧自己的工作經歷，他覺得如果把「戰線」拉長，從個人長遠發展的角度看，「平台比薪水更重要」。

伴隨著對未來的思考與求職的壓力，蘇州大學的大四學生郭怡寧正式成為「畢業生大軍」中的一員。雖是就讀於旁人眼中熱門的金融專業，郭怡寧卻有著跨專業就業的想法。綜合考量下，她將個人興趣和前景穩定擺在了求職參考因素的前兩位，進入蘇州日報社做一名新媒體編輯，成為有過豐富校園媒體工作經驗的郭怡寧的第一選擇。「當然，如果能在蘇州當地的中小學做一名教師，也是不錯的。」

中青校媒調查顯示，到新一線城市發展(43.89%)，與到二、三、四線城市建設家鄉(32.59%)的吸引力，超過了在北上廣深(20.10%)等一線城市打拚。

南方城市是泠航最心儀的選擇。「生活成本相對不高，城市不算特別大，出行時間短，生活舒適度高，是我比較嚮往的。」泠航曾在廈門生活過一段時間，美味的食物、令人舒適的生活節奏讓他心馳神往。他笑稱，刨除房價因素外，「廈門就是一個完美的城市。」不過，兼具現實和理想主義的泠航坦言，最終去到哪座城市，取決於自己能拿到哪家公司的錄用函。

嚷嚷「躺平」 只是過嘴癮

網友關於「躺平」、「不躺平」的爭論一直持續不斷，中青校媒面向大學生的調查結果顯示，70.34%受訪者說「躺平」只是過一下嘴癮，實際上比誰都努力。14.76%受訪者則認為這個詞是一個流行語，說「躺平」是想追個潮流，還有11.30%受訪者雖然不想躺平，但想通過表達「躺平」的觀點、和其他網友「打辯論」。

廈門大學學生吳鈞昊覺得，「人在有目標的時候是不會想躺平的，只有在不知道目標在哪裡時，才會這樣想。我在這時候就忍不住有逃避心理，不想去思考，想著橋到船頭自然直。但每當我要躺下，負罪感又會把我叫起來。」

中青校媒調查顯示，00後不僅不要「躺平」，堅韌、能幹是他們給自己在未來職場中的定位。48.15%給自己的職場定位是「能幹的勇敢牛牛，不怕困難」，23.51%受訪者給自己的職場定位「能幹的職場『秀兒』」。

中央財經大學學生余笙笙身邊優秀的同學不少，用時下流行的語言形容就是「明明是個『王者』，卻偏偏說自己是『菜狗』(網路流行語，意為在某方面技藝生疏)。」遇到比自己優秀卻還比自己努力的人，讓她不免更加鞭策自己。 「躺平」是當下中國年輕人常常掛在嘴邊的詞。圖為北京高峰時段下班的通勤者。（Getty Images）

數據顯示，七成00後大學生認為目前工作比戀愛重要，其中26.29%受訪者表示自己更想先工作賺錢，42.64%認為戀愛不可避免要給工作時間讓路。其中，大一學生比大四學生更想工作賺錢。

調查顯示，00後對自己進入職場後的薪資比較樂觀，超過20%的大學生預期自己畢業後月薪過萬，其中8.20%男生和3.25%女生預期自己會進「5萬元俱樂部」。此外，67.65%大學生評估自己畢業10年內會年入百萬。

職場菜鳥 怕上演甄嬛傳

職場競爭向來激烈，新人強勢崛起，會帶給老鳥什麼衝擊？工作10年的宋子寅從未覺得職場「老人」可以進入舒適區，尤其是發現身邊的實習生中已經出現了00後時。「現在的職場新人很優秀，他們聰明、穩健，遇事不慌，有非常強的解決問題的能力。」

他還記得近期面試一位00後實習生時，發現他的編程技術並不很強，但他完美地通過了3個智力測驗。「我非常震驚，因為那些測驗我都不會。」他笑著說，「他入職以後我發現他學東西非常快，12周就能上手，可以開始和項目組一起工作了。」

吳鈞昊曾經在實習中遇到「人少事多」的環境，還曾經被同事「甩鍋」。在他看來，自己是一個喜歡大家一起把蛋糕做大的人，不想把精力花在內耗上，但他也知道「有人的地方就有江湖」，「我會思考自己的說話方式，會不會給別人帶來困擾、造成壓力。」

調查顯示，80.77%大學生最煩同事當面一套背後一套，此外「甩鍋俠」(46.15%)、「光說不做事的人」(43.33%)也是00後不想遇到的同事。00後最怕的不是工資低(46.83%)，而是職場勾心鬥角，上演「甄嬛傳」(74.44%)，而實習經驗越豐富的大學生，越怕領導畫大餅。

余笙笙最害怕工作中遇到無休止加班的人，「明明大家很早就做完工作了，但有人非要待在工位，很晚才下班。」。她很慶幸現在所在的團隊沒有這種問題。被動變成「職場小透明」也是余笙笙擔心發生的職場問題，「負責的工作不是特別有價值，一直默默無聞地工作，個人成長空間小，是我不願意看到的。」（中國新聞組／整理）