3元就能「買」到愛情？脫單便利店當起「新時代月老」

脫單便利店裡有一整面牆的「脫單膠囊」。（取材自紅星新聞）

拒絕父母安排相親，轉頭卻願意花錢把個人信息留在店家裡尋求脫單。這是一些當代年輕人對婚姻的新解：愛情，有價可詢。

★生意火爆 1個月配5對

近日，四川省成都市出現了一家「脫單便利店」。在這裡，愛情不但能買賣，而且價格還不貴，三元人民幣(約0.46美元)就能「買」到。店主說，「脫單便利店」生意火爆，一個月就撮合了五對情侶。這波「愛情買賣潮」顯然頗受年輕客戶的歡迎，但也引來道德及信息外洩等適法性的疑慮。

脫單便利店掀起「愛情買賣潮」，在這裡，愛情不但能買賣，而且只要三元人民幣就能買到。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，剛走進這間位於成都富力廣場的脫單便利店裡，最先看到的是占據了一整面牆的「脫單膠囊」。便利店的老闆是1996年出生的施先生，人稱施兄，他自稱是「新時代月老」。

「生意很火爆，現在開店接近一個月，店內已經有1000多條信息了，女生信息偏多，和男生數量比大約是六比四的比例。平均每天都有近100個人來這裡『買』信息，周末更是爆滿，全都是來找對象的。」施先生說。

脫單便利店是今年8月14日七夕節當天開張的，第一個客人是一個女生，路過就進來留下了自己的個人信息。施先生說，有的客人來店裡很大方，擺明自己是來找對象的，但有的客人會不好意思。

他說：「有時候會出現一對情侶拉著一個單身朋友進來，那個單身的人表現得比較抗拒，但其實能看出來是很想進來的，會欲拒還迎、扭扭捏捏地留下自己的信息。」

在脫單便利店裡，施先生看到了很多有趣的故事。例如，有一對情侶有矛盾鬧分手，男方來便利店留下了自己的信息，放在膠囊裡。「他還專門發了朋友圈，大概意思就是反正現在也單身了，就來脫單便利店找對象」。

施先生說，後來女方看到了這條朋友圈，還衝到店裡，問她男朋友的膠囊在哪，她要買斷。想起這件事，他仍止不住笑。

還有一次，他接待了一個寢室四個單身的人一起來店裡，剛開始大家都沒有人寫信息，都說這個事無聊，只是進來逛一逛，但之後的幾天，在不同的時間段，他們四個都分別來店裡留下了自己的信息。

施先生說，目前通過脫單便利店已經撮合了五對情侶，「嚴格來說其實是六對，只是其中一對已經分手了」。女方出生於1994年，男方是2002年的，可能是年齡差距太大，在一起後發現不合適。

「他倆在一起的時候還說要給我送錦旗呢！後來他們分手了，那個女孩子現在還會經常來店裡挑選有沒有合適的男生。」施先生說。

脫單膠囊裡的小紙條。（取材自紅星新聞）

★單身覓偶 兼考察「錢途」

店內總共有三面膠囊牆，分別為00後、90後、80後的膠囊信息。膠囊外部寫著他們的工作 地點、出生日期、理想型對象等簡單的信息。客戶可根據這些信息選擇合適的膠囊，購買後便能看到內部的詳細信息。

經現場測試，花費15元在90後的牆上購買了5個藍色膠囊。打開膠囊，裡面有一張脫單小紙條，紙條上有個人情況、自我簡介、擇偶標準等信息。通過對方留下的微信 號，記者加上了這幾名男生的微信。

其中，不願透露姓名的趙先生回覆說，他是看完電影下樓時發現了這家脫單便利店，「進去的時候沒有害羞，我臉皮厚，為了脫單不丟人，沒女朋友才丟人。」

趙先生今年25歲，他形容自己是一名「老單身狗」，從事產品研發工作的他，平時在生活、工作中很少接觸女生，不易找到理想對象。以前他也相過親，但他認為脫單便利店的形式更適合年輕人，「接觸的人更多，也更能匹配到符合條件的女生，效率更高」。

脫單便利店留下膠囊信息後，他已經加了七個女生的微信，「和三個女生見了面，和其中一個女生比較聊得來，目前還在相互了解」，趙先生笑著說，「就算不是談戀愛，交到新朋友也是值得開心的事」。

申林（化名）表示，他去脫單便利店主要是好奇這一創意，想看看店舖是如何經營運作的。「一開始覺得這個創意不錯，我就想看看他是怎麼盈利的，了解一下有沒有『錢途』，在店裡順便留下了自己的信息」。

但申林說，目前除了記者以外，還沒有其他人通過膠囊加他好友，「可能是寫得比較普通，沒什麼亮點，還是要看緣分」。

范田（化名）則稱自己並沒有去脫單便利店，是朋友幫忙放的。「一個朋友去了，非要給我放一個，就是玩一下」。

脫單膠囊。（取材自紅星新聞）

★販賣信息 隱私 恐不保

對於「愛情膠囊」，有人認為有趣、好玩，也有人表達了擔憂。脫單便利店報導經披露後，引來網民熱議，多數人擔心脫單膠囊交換了個人信息，恐涉及違法，也質疑是否會侵犯了個人隱私，或涉及販賣信息的問題。

除了成都，重慶、上海、濟南及杭州等城市也出現過脫單便利店，經營方式相差不大。對於這類便利店可能侵犯隱私的問題，報導引述四川君益律師事務所徐斌律師表示，根據「民法典」，若脫單膠囊或是在便利店裡留下個人信息，是本人自願付費給店主供其信息投放，應為其自願許可。

至於出售公民個人信息的問題，徐斌表示，出售、非法提供公民個人信息罪是刑法的規定，這項法條主要是針對國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位本身以及單位的工作人員（自然人），未經被收集者同意，將合法收集的公民個人信息向他人提供。

他說：「該店經營者將他人同意披露的『脫單』個人信息，以收取三元費用的形式提供給他人，應該屬於類似婚介公司所收取的中介費用。」

另「民法典」規定，「在該自然人或者其監護人同意的範圍內合理實施的處理個人信息行為，行為人不承擔民事責任」。泰和泰律師事務所律師宋宏宇表示，從脫單便利店經營模式來看，信息處理目的主要是相親，且行為沒有違反法律、法規效力性強制性規定，可視為權利人明確同意處理信息。

但宋宏宇也提醒，如果沒有按照明示的方式處理信息，或者處理信息違反法律、行政法規的規定和雙方的約定處理信息，則可能構成侵犯隱私權。

位於山東濟南的脫單便利店。（取材自閃電新聞）

★趣味神秘 免尷尬麻煩

北京青年報評論指出，脫單便利店的主要操作規則，其實就是透過付費，使徵婚的雙方實現了信息溝通，在獲得中意的對象時，就能進一步聯繫和發展。這種交流方式既新穎又帶有一定的趣味性與神秘感，對於年輕人具有較強的吸引力。

網路時代的這種創新，既加快了信息交流的頻率，又節省了中介費用，減少了人工中介的尷尬與麻煩。假如不考慮可能出現的不良現象，這類脫單便利店的市場前景不容小視。只是這些創新做法很容易擴散，脫單便利店的生意若持續火爆，很快就會出現仿效者。

評論指出，這類創新產品很容易被人鑽空子。有律師認為，脫單膠囊是本人自願投放信息，不存在販賣信息等不良現象，但這麼多人的信息集中於一處，容易被人收集後進行不當使用，信息洩露的風險是客觀存在的。

更大的風險在於，無論是投放信息的人還是打開膠囊的人，都有可能藉機實施欺詐，比如婚託、交往動機不純的人混跡其中，就比較容易得手，一些想單純獲得愛情的人可能受到騙色、騙財等傷害。