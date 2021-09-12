當偶像？拚流量？中國演員的彷徨

演員和偶像被迫重疊，似乎不成為「愛豆」，演藝事業就沒有機會。圖為「如懿傳」劇照。（取材自中國新聞周刊）

在中國 演藝圈，演員和偶像重疊的身分帶來巨大的利益，年輕的鮮肉、小花藝人頂著顏質冒出，爭扛「流量擔當」的大旗。只要身後的「飯圈」夠力，演技？那不重要了。

2012年11月20日，宋丹丹 （右） 、何冰彩排話劇 「窩頭會館」。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

★影視作品 變捧人工具

劉天池感覺在學院教課越來越累了，總要跟「外面的勢力」博弈。那些力量把學生一個個往劇組拉，而她竭力把孩子留在課堂。作為中央戲劇學院表演系的副教授，鄧超、白百何、唐嫣的班主任，劉天池感覺越來越無可奈何，年輕的學生急著去見製片人，還沒有領悟表演的精髓就畢業了。

變化的苗頭出現在2009年，電視台不再壟斷電視劇首播，當年3月，「我的團長我的團」在優酷和電視台同步播出，網路播放量遠超此前上網的電視劇。兩年後，iPhone 4在中國發售，智慧手機時代來臨，人們開始捧著手機隨時隨地刷劇。智慧設備、移動互聯網與影視劇三個齒輪緊緊咬合，驅動起一個超級體量的龐然大物。

到2018年，視頻網站和電視台的話語權已經換位。熱劇「延禧攻略」先在網路播出，之後才進入電視台，而「如懿傳」乾脆在騰訊視頻獨播。央視曾砲轟過演員天價片酬，稱「如懿傳」男女主演片酬合計達1.5億人民幣（約2323萬美元）。這還不是最高的，在當時，幾位當紅小生片酬已達8000萬到1.2億元。

「網路平台加入競爭，各家都燒錢去搶，但突然哪有那麼多優秀作品呢？於是開始粗製濫造了。」劉天池說，那時她身邊很多人轉行當了導演，大IP和小鮮肉的組合成為大專案的通行證。

影視作品不再是藝術品，而是用來捧人的工具，「以劇捧人」一度成為最有效的造星密碼。造出的偶像變成高價的商品，帶來源源不斷的收益。

同一時間，一種焦慮瀰漫在演員群體裡，傳導進學校的表演系。演員和偶像被迫重疊，似乎不成為「愛豆」，演藝事業就沒有機會，這個圈子被推進了同一個高速、低齡化的賽道裡，變得躁動、彷徨。

北京電影學院報考盛況，一名考生由家長陪同報名。（中新社）

★選人標準 演技不重要

李越穿著破洞牛仔褲，夾著劇本踱進劇院後台的化妝間，最近他同時在排練和演出幾部話劇。相比於光鮮亮麗的影視行業來說，話劇是個相對緩慢而深沉的行當。畢業兩年，他和進入影視行業的同學，似乎駛進了不同的航道，幾年前，他們都在名利場的門口被反覆炙烤。

2015年，李越考入上海戲劇學院表演系，那年湖南衛視與上戲聯合推出了一檔綜藝節目「一年級．大學季」，他們班的一些同學被安排參加。這些大一新生曝光在鏡頭前，感受到市場的巨大興趣，每期被選為主拍對象的學生，微博粉絲都一夜暴漲，隨即被經紀公司爭搶。

那正是製片公司舉著天價片酬合同到處找演員的幾年。狂飆突進的十年，改變了影視行業的規則。匆匆上馬的導演、劇本難以成為收視率的保障，自帶流量的大IP和演員，就成了投資方押寶的首選。

流量、頂流、小鮮肉等標籤應運而生。「演員就是演員，突然出現這麼多標籤，一定會出問題的。」劉天池聽著這些新詞，感到困惑和擔憂。這些標籤都是偶像的當代變體。影視劇選人的標準變了，演技和適配度不再重要，身價與演技水平毫不相關，而取決於其身後飯圈的能力。

演員姚晨在一次演講中抱怨，演員拚的不再是演技，而是流量。拿過優秀女演員獎的馬蘇恨恨地說：「當時代需要流量，我們就只能流浪。」戲骨溫崢嶸接受採訪時澄清，自己並未退圈，只不過她的戲只能在地方台悄無聲息地播。

★老人亂了 不知往哪走

與此同時，資金都在向另一個方向流動。

溫崢嶸後來接了一出大製作古裝戲的配角戲，進劇組後大開眼界，一個頭冠價值百萬元，喝的全是真燕窩。演員和流量進入同一個賽道，她們的選項變得非常單一，要麼是無人關注的小製作，要麼放下身段當綠葉。

在中年女演員無戲可演的時候，一茬茬年輕明星被打造出來，獲得令人咋舌的身價。上海市稅務局發布的調查結果顯示，鄭爽在2019年主演電視劇「倩女幽魂」，約定片酬達到1.6億元天價。90後、00後的粉絲為偶像所有作品瘋狂買單，像上班打卡一樣賣力地做資料、做推廣，這正是資本方需要的。粉絲日益低齡化，偶像也必須從小培養，經紀公司必須不斷去尋找更新鮮的鮮肉。

低齡化的焦慮迅速蔓延。 「先挑好看的、年紀小的，那幾年要的都是95後甚至98後，現在00年都算老人了。」畢業那年，李越旁觀大一新生迎新晚會，僅僅是一場校內活動，一些孩子卻隆重地穿上高級私服訂製，身後跟著自帶的攝影團隊。在平時的彙報演出甚至是考試中，經紀人也會千方百計混入現場，物色未來之星。

李越入學時已經22歲，在同學中已是高齡，他之前在山東一所藝術學校讀到大三，退學後重考進上戲。入學坎坷，還熬過幾年跑龍套的日子，他更加珍惜學習的機會，心態比同學淡定，但不由自主也會被氛圍感染。「這種環境很容易產生焦慮」。

「年輕人亂了，老人也亂了，根本不知道往哪兒走。」劉天池說，有一次她到香港 ，一位香港資深演員在飯桌上操著港普感嘆，現在的中國市場，像極了香港影視市場衰落前夜。1995年之前的香港，一個項目只要簽了某個高票房明星的名字，馬上就賣出去了，根本不問內容。劉天池搖搖頭：「2010年到2017年之間，全是亂象。」

●擁抱市場 經紀與老師搶學生

迷茫擴散到學校裡，演變成迫切擁抱市場的躁動。

有學生反問老師，花時間在學校裡多交幾個作業，為什麼不去見見製片人呢？等到畢業的時候，可能什麼都來不及了。劉天池不知道怎麼回答。那幾年，老師們也有點兒懵，只能安慰他們：相信這樣的環境不會持久，演員還是打好自己的地基。

劉天池坦承，市場導向一定程度影響到了中戲的招生 。「我們常說，招生招的就是一台『雷雨』，生旦淨末丑各種類型都要」。但一些老師也會嘀咕，不選擇市場需要的演員，選擇什麼人呢？那些符合流量特徵的學生要不要招，有時候也老師會妥協。

現在，踏踏實實專心上課似乎越來越不合時宜，經紀公司與老師搶奪著學生有限的四年。有的學生大一就簽了公司，不過中戲嚴守一條底線：大一不可以接戲。劉天池自己上大學時，整整四年都不能接戲，後來口子慢慢放開，大四可以出去了，然後妥協到大三、大二。她大學4年在課堂上演了至少200多個角色，現在她問一些畢業生，對方支支吾吾說，大概有十個吧。

表演系的老師與經紀公司博弈，也與學生的焦慮對抗。然而學生接戲時大多只聽經紀人的安排，不請教老師。「經紀人來判斷劇本適不適合你演，能比老師更清楚嗎？但學生聽公司的，跟老師特別不親。」劉天池嘆了口氣，師生之間經常互相埋怨，關係緊張的，甚至有老死不相往來的感覺，「這種現象是讓我最悲涼的」。

劉天池感覺到，年輕人眼裡演員這個職業，與前代人相比發生了質的變化。以前老師總說，演員要成為生活裡的變色龍，丟到人群裡看不見。而現在，演員似乎必須被看見，走到哪裡都前呼後擁。「所以那一代培養的是與生活發生關係的演員，而今天是出來了一批跟生活發生不了關係的演員。」(中國新聞組整理)