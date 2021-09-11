中國元素 「點睛」北京環球影城

環球度假區中最具中國味道的園區，非「功夫熊貓蓋世之地」莫屬。(美聯社)

即將開園的北京 環球度假區吸引外界目光，北京國際度假區有限公司主題公園和度假區管理分公司總經理苗樂文（Tom Mehrmann）透露，北京環球度假區在設計和建設上充分考慮中國 消費者的消費需求和文化特點，力求讓中國元素成為園區的「點睛之筆」。

功夫熊貓蓋世之地 竹林武俠藏英雄

新京報報導，環球度假區中最具中國味道的園區，非「功夫熊貓蓋世之地」莫屬。

走近景區，成排竹林烘托出武俠片中山林秘境氛圍，木質牌樓上是「和平山谷歡迎您」幾個大字，以及一幅寫意的卡通山水畫。穿過白牆灰磚的通道，頭頂上是竹竿挑起的一串串紅燈籠，功夫熊貓阿寶的形象出現在入口上方。 北京環球度假區內，市民用手機自拍。(中新社)

全球首個以「功夫熊貓」為主題的景區，也是唯一的全室內景區裡，正張燈結綵舉辦「英雄節」。夜幕之下的「和平山谷」裡，小橋流水、亭台樓閣、絲竹音樂、山澗瀑布一樣不少。

功夫熊貓蓋世之地的創意總監迪安·歐利昂表示，他打造這個景區的目標是將西方和東方的文化靈感巧妙結合，期望賓客彷彿「穿越電影 屏幕」，打破次元壁，走入真實存在的、熊貓阿寶所生活的和平山谷。

園區內一顆碩大的動畫元素桃樹獨立在高處，周邊溪水環繞，一側大型投影機將燈光效果、天氣變化鋪設在桃樹的枝葉樹幹上。「實際上，打造這個高度超過10米、重達23噸的巨型結構是個不小的挑戰，特別是在製造樹的花瓣上。」歐利昂表示。為了從動畫到現實的轉化，藝術家們嘗試了不同的材料，最終找到了一種柔韌性好、足以用手彎曲和成形的材料，手工製作了5萬8000株花瓣，並透過燈光、色彩、材料等多種藝術手段，搭配360度光雕投影技術，實現了桃樹在春、夏、秋、冬四季不斷更替的轉變。

美食是中國特色園區裡不可缺少的元素。平先生麵館、熊貓婆婆私房菜，以及各色功夫小吃琳瑯滿目。在「平先生麵館」，來者會被稱為「大俠」，在這裡可品嘗地道的擔擔麵、雲吞麵、煎餃和茶水。有趣的是，麵館裡服務人員行抱拳禮，還十分細心地區分男女的用手差別，男士左手在上，女士右手在上。

變形金剛景區 有支北京巢穴部隊

據報導，走進變形金剛景區，道路兩側燈桿上便懸掛了十分顯眼的「北京巢穴部隊」字樣。這一次，變形金剛的故事發生在了中國北京。「北京巢穴部隊」貫穿園區始終。除了隨處可見的特有勳章外，在記者體驗的「火種源爭奪戰」項目中，項目前開始的介紹裡還有「陳將軍」等中國角色出現在了劇情設計中。

「在創作和完善故事線的時候，我們一直在思考如何在中國北京，講好一個在西方語境裡很有名的變形金剛的故事。」韓葉芃是變形金剛基地景區的創意協調員，主要負責其中一個中國文化展示區的設計工作。

在變形金剛景區的中國文化展示區，韓葉芃領銜團隊設計了一系列故事性繪畫創意，來更好地解釋汽車人是如何與人類合作的歷史背景。與此同時，這裡的展示還從中國悠久的天文發展史中汲取了靈感。

報導指出，韓葉芃提到，從設計上，展示區加入了中國古代的觀測天象儀器——渾天儀；在表現手法上，借鑑中國水墨，並且添加飛天等元素，希望讓不同文化在同一系列繪畫中進行對話。

侏羅紀世界景區 1.6萬盞燈中國製

電影「侏羅紀世界」中的場景，如今在侏羅紀世界主題景區重現，中國技術發揮了重要作用。 室內黑暗騎乘——「侏羅紀世界大冒險」項目中，燈具數量也創新高，其中80%都是「中國製造」。(取材自北京環球度假區官網)

室內黑暗騎乘——「侏羅紀世界大冒險」項目中，為了最大程度還原電影裡恐龍時代的場景，樂園裡的燈具數量也創新高。中建二局安裝公司環球影城機電項目經理楊猛表示，景區共安裝1萬6320盞燈具，其中80%都是「中國製造」。

他說，「侏羅紀世界大冒險」中有很多逼真的巨型樹木和恐龍造型，「沒有燈光，遊客看不到，但使用普通燈具照射，樹木和恐龍看起來有點『假』，削弱了刺激驚險的氛圍，所以要用暗一些的特效燈。」

最初施工計畫，所用燈具均為進口燈具。但後期由於新冠疫情原因，中方業主提出，「能不能把主題照明的燈具換成中國製造？」項目團隊走訪了全中國的燈具工廠，最終確定中國燈具在安全性、穩定性、兼容性等參數上都能滿足原設計要求。「燈光要變色、變明暗，不僅涉及效果，還涉及調光櫃的兼容性問題，所以我們還要在工廠中做測試。」楊猛說，由於檢修非常麻煩，這些燈具的使用壽命也要達到預期。

小黃人十二生肖 系列產品最受歡迎

除了玩得開心，不同主題的衍生物和商品是環球影城裡無法被忽視的元素。

苗樂文表示，主題公園提供的110道菜品中有65%的中國及亞洲風味。設計團隊還專門設計製作了1000多種中國專屬的電影主題紀念品，目前最受歡迎的是小黃人十二生肖系列。

「功夫熊貓」主題景區，平先生神龍大俠大百貨是一個沉浸式購物體驗的零售店，這裡售賣的功夫熊貓主題相關商品，90%的產品都由中國團隊設計、研發，且僅在北京環球度假區獨家發售。設有翻滾小熊貓、大俠戰鬥、美美、悍嬌虎、阿寶表情包、大俠萌臉六 大系列產品，包含服裝、玩具、飾品等。 遊客在北京環球城市大道挑選小黃人主題商品。(中新社)

此外，結合功夫熊貓也推出具有中國風味的預包裝食品，比如北京特色果脯、薩其馬、桃酥。這些食品的包裝設計中也融合了功夫熊貓電影中蓋世五俠的形象與中國傳統特色。 園區內的功夫遊戲可以在 「阿寶臂力大比拼」中用臂力與他們一較高下。(取材自北京環球度假區官網)

遊客還能購買到各種有趣的小玩具，因為結合「功夫熊貓蓋世之地」正在慶祝英雄節的故事背景，大百貨也推出手持的特色小花燈，花燈以阿寶為形象，點亮之後還能在地面投射出北京環球影城的標識。

小黃人集市是北京環球影城主題公園中小黃人系列產品最為豐富的一家零售商店。小黃人集市為遊客帶來六個產品系列，其中，小黃人十二生肖系列最受歡迎，有小黃人十二生肖的T恤、背包、鑰匙鏈、冰箱貼等不同類型紀念商品。今年是牛年，景區還推出了牛年特別款的冰箱貼。未來，景區會根據每一年生肖的變化推出該系列的特別產品。

園區內目前受歡迎的是小黃人十二生肖系列衍生品，圖為印有小黃人十二生肖造型的水杯。(取材自新京報)

景觀水系步道 融入傳統詩歌文化

據報導，在七大主題景區中，「好萊塢景區」是一個新加坡環球影城也有的設計，不同的是，這裡的作品是由著名導演張藝謀與史蒂文·斯皮爾伯格強檔合作而成。電影特效制片廠體驗表演——「燈光，攝像，開拍！」，該影片拍攝製作景區展現給遊客，給本地消費者帶來更多的共鳴。

北京環球度假區景觀水系貫穿園區，由蕭太后河引水改造而成，傳統詩歌等中華文化元素在水系步道的設計中有所體現。

在景區的入口處，以數字「6」為靈感，結合這一數字在中國文化中的美好寓意，對環球度假區景觀水系中的噴泉造型進行了特別設計。 度假區景觀水系中的噴泉造型涉及以數字「6」為靈感，結合這一數字中國文化中的美好寓意。(取材自新京報)

在全球首個未來水世界主題景區，遊客將欣賞到包含摩托特技、極速俯衝、槍林彈雨、震撼爆破等在內的特技表演。輝煌劇院，整個建築是集中國風與好萊塢經典元素於一身的華麗舞台。