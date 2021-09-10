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中國電玩限令… 「精神鴉片」戰爭瞄準青少年

中國新聞組／整理
根據監管通知，未成年者一星期只有三天或其他國定假日晚上吃飯後睡覺前，能「打電動至多一小時」。 （路透）
根據監管通知，未成年者一星期只有三天或其他國定假日晚上吃飯後睡覺前，能「打電動至多一小時」。 （路透）

史上最嚴遊戲監管措施一聲令下，那些偷打電動的快樂少年，正被帶進一場「精神鴉片」戰爭之中。

★ 監管20年 仍禁而不絕

中國近期再度發布針對未成年人玩遊戲的限制規定，限縮只能每周三天、一天遊玩上限一小時的「防沉迷」規則，是繼先前官媒抨擊遊戲業精神鴉片之後，又一次對網路電玩的重挫打擊。但中國防沉迷電玩搞了20年，仍禁而不絕，監管真的有用嗎？

兒童在體驗老式街頭遊戲機。（中新社）
兒童在體驗老式街頭遊戲機。（中新社）

在這波被稱為近年史上最強網遊監管令之前，新華社旗下經濟參考報8月3日一篇「『精神鴉片』竟長成數千億產業」調查報導，先讓網遊業者歷經了一場監管令前「熱身」的震撼教育。

文中指出，遊戲危害越來越得到社會的共識，經常用「精神鴉片」、「電子毒品」來指代，但這一新型「毒品」卻發展壯大成巨大的產業，去年，中國遊戲市場實際銷售收入達2786.87億元人民幣（約432億美元），占據行業半壁江山的騰訊遊戲去年營業收入高達1561億元。

文章刊出沒多久的當日，被官媒點名的騰訊市值就損失多達4000多億港元(約514億美元)。四天後，騰訊宣布在網遊「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」等七條新的措施，杜絕未成年人長時間遊戲及充值。

果然在半個多月後的8月30日，中央發布「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，表示要「堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康」。

這份通知祭出的規範是，要求遊戲業者僅可在周五、周六到周日，和法定的節假日提供未成年玩家遊戲服務，而且一天最多一個小時，時段限定在晚間8時至9時，此時間外，不可提供遊戲服務。同時要求加強帳號實名制審核和登錄，業者若未嚴格落實，將依法規嚴肅處理。

聯合新聞網「轉角說」報導，防沉迷的嚴格規定公布後，立即驚動網路社群，沒想到過去官方念茲在茲的防沉迷措施，真的一步步越收越緊，這一次不僅明定了嚴格的遊玩時間和時長，也把約束對象更嚴格地指向遊戲業者，而非只是單純要家長或孩童自我約束。

儘管玩家們一片哀怨，龍頭業者如騰訊、網易等仍立刻表態支持國家政策，一長串的遊戲業者也跟進「堅決支持、嚴肅看待」。

官方曾發布報告指出，中國遊戲已具備海外輸出的實力，是可以積極扶持發展的領域。圖為...
官方曾發布報告指出，中國遊戲已具備海外輸出的實力，是可以積極扶持發展的領域。圖為騰訊電競展台。（中新社）

★選手培育 恐面臨斷層

微妙的是，包括騰訊、網易和BiliBili等幾家龍頭在內，都表示占比不高的未成年玩家人口數、以及其有限的消費能力，不會撼動整個遊戲業的收益版圖。讓業者更為頭痛的反而是政府越來越嚴格的遊戲發行批號審核，遲遲不放行的批號申請，往往讓遊戲投資和開發成本付之東流。

根據相關統計數據，未成年網路使用戶約1.8億人，其中遊戲用戶約為1.1億。根據騰訊的對外說法，騰訊實際上未成年的活躍用戶不到3%，也不是業者最主要的收入來源。

不少遊戲業者因此認為，在中央近來密集而頻繁地整治企業龍頭、演藝娛樂、電玩遊戲等各個層面的背景下，防沉迷機制的緊縮措施看來是「玩真的」，短期之內也會有機制設計及後台監管等陣痛，但長期來說，市場自有調節能力，未成年玩家的脫離並不會造成致命打擊。

但這波監管對電競業的影響不可小覷，選手培育會面臨最直接的斷層。中國的電競生態裡仍有部分未成年的選手，且人才的發掘、培訓多從15、16歲左右啟動，如今的防沉迷規定限制了遊玩時數，自然也壓縮到選手養成的可能性。

★遊戲不死 玩家魂不滅

只是，防止網路成癮，嚴管遊戲業真的有用嗎？報導說，北京當局早在2000年就發布了「遊戲機銷售禁令」，限制家用遊戲主機的發行，還擋住了想打入中國市場的日商如SONY、任天堂等外商，也導致了水貨市場大為流行。

2005年，官方進一步要遊戲業開發防沉迷系統；2007年要求強化實名制，當時也是各種「精神壓片」論調滿天飛，實際上卻是「禁而不絕」。因為「遊戲不死、玩家魂不滅」的韌性，讓想玩遊戲的普羅大眾仍能鑽出活路，並深信所謂「玩家文化」不會因此受到阻滯，只是轉型。

也有分析認為，限制未成年人的遊玩頻率和時數若能嚴格執行並行之有年，確實有可能在一定程度上減少重度玩家的數量，或削弱對電玩遊戲的黏著度與興趣。這會造成因遊戲而衍生的文化、集體記憶或相關消費與創作跟著退縮減少，遊戲概念文化將後繼無力。

讓外界不解之處還有，是否有必要以打擊產業、損害利潤的方式來整治遊戲業。報導說，事實上，中央對此不僅知情，而且也相當了解。在祭出防沉迷新規之前，2021年7月官方就發表了一份「遊戲企業社會責任報告（2021）」，明確指出中國遊戲已具備海外輸出的實力，是可以積極扶持發展的領域。

但這份報告的重點在於「社會責任」，也就是說，在目前的政經制度下，遊戲業發展的前提必須符合政治正確價值觀、道德規範，受控且有序的增長。

這是官方如今整體對於整頓娛樂和網路文化的背景邏輯之一；只是在中國遊戲業正蓬勃發展的今天，20多年前的強力監管觀念還適用嗎？在中國現今的體制下，這恐怕是個大哉問。

媒體實測，某購物平台輸入「手遊租號」等關鍵詞，便可以輕鬆查找到大量的租號平台。（...
媒體實測，某購物平台輸入「手遊租號」等關鍵詞，便可以輕鬆查找到大量的租號平台。（取材自我蘇網）

●限遊令下 網遊租號灰產猖獗

從官方近年多項監管措施的發展可發現，無論是防遊戲沉迷的「溫馨提示」、強制下線，或是實名制登錄的規定，依然是「上有政策，下有對策」。除了常見使用長輩的手機或帳號遊玩、下載破解檔等外，還出現帳號買賣、租賃及代辦行業，讓租號市場猖獗，形成另類新「灰色產業」。

這種對監管措施繞道規避的現象，官媒也都看在眼裡。新華社曾採訪多位學生表示，他們通過借家長帳號、身分證註冊登錄遊戲，繞過各種「青少年模式」；或是使用不同的帳號登錄，也和同學們通過購買加速器、「翻牆」等方式，繞開網路遊戲時長等限制。

新華社報導引用了業內人士指出，防範青少年沉迷網路遊戲是一個複雜的系統工程，需要出台「更嚴格的管理辦法」，才能更有效地達到目的。

業內人士多認為，中央對遊戲業監管的政策近年確實越來越嚴格。我蘇網報導，但仍有學生透過去購物平台租號、或買個QQ號打遊戲的；未成年人只須租下一個被認證的成人帳號，就能讓防沉迷系統淪為擺設。

對此，部分家長也十分關注，有家長說：「家長去上班，孩子在家上學要用到電子產品，而家長沒有辦法管控這塊，很多規定就是形同虛設了，希望有關部門把這個漏洞堵起來」。

升級後的網遊防沉迷系統，真的能有效攔住未成年用戶嗎？報導指出，目前遊戲平台只是在遊戲登錄時驗證了帳號的真實性和有效性，並沒有驗證遊戲帳號和使用者身分之間的關聯。經過實測，未成年人要租號其實「很順暢」。

例如在某購物平台，輸入「手遊租號」等關鍵詞，便可以輕鬆查找到大量的租號平台。租號時間以小時計價，某些店舖每小時最低價格甚至不足一元，即使收集度和段位都相當高的「高端帳號」也僅約十元。登錄過程也十分簡便，遇到人臉識別系統，店家還負責「售後」。

報導說，部分租號平台不僅不主動核實買家的年齡，面對未成年人為了跨越防沉迷系統租號的行為也不加以勸阻，甚至將「無防沉迷」作為賣點之一，是必須防堵的亂象。

報導認為，技術層面提高了未成年人的准入門檻，但引誘未成年人沉迷遊戲的因卻素依然存在。家長也應作出表率，引導孩子參加有益身心健康的娛樂活動，才能讓孩子從虛擬世界中主動走出來。

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