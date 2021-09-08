拜「雙減」所賜 體育老師熬出頭、培訓機構現倒閉潮

開學日，貴州省仁懷市實驗小學，小學生在體育課上快樂運動。（新華社）

在數以萬計培訓班從業人員的哀號聲中，近年中國 最重大的教育 改革上路。能否如期達成減負與打破階級的目標，有人肯定，有人觀望。

上海名校復旦大學附屬小學上周開學前召開家長會，一名體育老師也參加了，他說：「我從教20年，第一次有機會參加家長會…」，因為新學期的課表中，一周有他任教的五節體育課。

不僅全上海，中國整個中小學教育體制正在大變革，體育課超過主科的英語課、數學課時數，逼近語文課時數，成了「主科」。一名體育老師給微信家長群裡留言：「以後學生若要請假，請提供正規病、事假單，謝謝大家配合」。

「體育老師終於熬出頭了…」，過去體育老師由數學或英語老師兼代，體育課總被語文、英語、數學等主科拿來占用，尤其各種大小考試前，體育課學生不去操場，待在教室裡複習功課早司空見慣。

體育課會鹹魚大翻身，是因近期中共中央對教育政策展開大刀闊斧的改革，即「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減政策」）。簡單說就是，學校今後要承擔更多公共教育的責任，學校要回到「快樂教育」的初衷，為家長減輕教育的經濟負擔和精神負擔。

過去二、三十年來，中國各行各業高度競爭，家長為了讓孩子不輸在起跑點，日後能考上好學校、有好出路，從小學開始就參加各種課後培訓班。加上頻繁的考試、各種學習的攀比，很多家庭都曾痛苦的走過中小學階段。

中國教育專家分析稱，這項政策主要在調試三方面的關係：家庭與學校、親子之間、同學之間。過去學校三點半或四點放學，讓許多家長疲於奔命接送，家長要嘛只能把孩子送到培訓班，或者自己帶回家教育，無形中增加家長們的經濟負擔與精神壓力；且同學們參加各類型培訓班，相互比較，不參加就落伍，形成緊張競爭關係。

新政策實施後，學生有更多時間留在學校，由老師提供專業指導，提供更多普遍性公平教育，減輕家長經濟與精神負擔（有利提高生育率）；同時學生們利用在校時間可進行各種校園活動，一起學習、一起表演，可培養合作團結與集體榮譽感。

為完成「雙減」工作目標，中小學提供藝術等多元的「課後服務」。圖為小學生展示自己的繪畫作品。（新華社）

增加體育課（包括健身、足球、武術課）只是大教改中的一項，其他包括減少作業，增加興趣課（例如：唱遊、圍棋、魔術方塊），提供課後服務等都是，讓學生們能多參與各種不同課程並從中潛移默化、提升學習能力並瞭解社會，「德智體群美，均衡發展」。

以體育課來說，中國高中生近視率已經80％，先別說體育強身強國的大道理，絕大多數人在學生時代沒有參加過一場完整的籃球等集體對抗性比賽，成長過程中自然也少了合作協調的機會，不利日後的社會化融入。

這項「雙減政策」是近年中國最重大的教育變革，也有人批評這只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，且部分培訓班走向地下化、私人化，有錢的家長，依然可以找一對一的家教等。

新政策是否真能達到「教育公平」猶未可知，但讓弱勢家長與孩子們有更多的學習機會，以及讓孩子們有更多快樂校園時光的用心，是獲得多數人贊同的。而更深層的目的，是要減少因貧富差距引起的仇恨心態、和緩群體緊張關係，讓中國社會更穩定。

在這波教育改革下，教培機構真的「涼涼」了？此為示意圖。（取材自華商報）

培訓機構倒閉潮

中國新聞組／整理

「雙減」新政策要求現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，以及學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作等，鐵腕整頓校外教育產業等規定，使得多家補教機構近來陸續傳出裁員、無預警停課、倒閉、破產 、跑路等經營危機消息，也引發不少糾紛。

根據「雙減」意見，各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構；上市公司不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得控股或參股學科類培訓機構。並嚴查教師校外有償補課行為。

綜合第一財經、香港01、澎湃新聞及證券時報等報導，「雙減」政策實施後，不斷傳出業者經營不善。例如網絡上近日屢傳深圳在線少兒英語培訓機構「阿卡索」倒閉並攜款「跑路」、員工被裁員的消息。「阿卡索」回應確實對人員進行了優化，但仍正常運營。

著名連鎖培訓機構「華爾街英語」也被爆破產、多名員工被欠薪數月及學員員建立維權群尋求退費等傳聞，該機構多間門店已關閉。

四川知名的幼兒及青少年英語培訓機構「愛貝斯教育集團」負責人被指捲款跑路，受害學生約五至六萬人，涉及金額高達兩億元人民幣，有家長已請律師展開維權。成都漢普森英語培訓機構傳出無預警停課又不能退費，家長憤而投訴。

其他還有成立於1994年的大型基礎教育培訓機構巨人教育宣布倒閉，在上海擁有15處校區的學科類輔導機構啟文教育公告已委託律師輔導清算，留學諮詢機構霍蘭德教育公告稱公司CEO Jake Hall已舉家潛逃回英國，長沙一書閣、深圳PlayABC少兒英語等多家區域性培訓機構也傳出負責人跑路或破產的消息。

除了校外培訓機構，華東師範大學家教中心日前也發布關於在「雙減」政策下的整改通知及退費公告指出，中心將終止學科類培訓，並擬定退費方案。公告引來網民熱議：「大學生家教沒必要終止吧」、「家教中心收費便宜，是經濟能力有限學生勤工儉學的重要途徑，且禁掉了機構，不就加大了貧富差距，這是『雙減』政策要的結果嗎？」。

據報導，連鎖校外培訓機構華爾街英語多家門店已暫停營業。（取材自微博）

學生家長憂「內卷」

「雙減」實施後的第一個學期近日開學，學生、老師、家長、學校也感受到了變化。

「『雙減』讓我鬆了一口氣」，剛從小升初的小藝說。羊城晚報報導，小藝小學六年的周末被各種學科類和素質類培訓班排滿。「雙減」政策要求不能在周末、節假日和寒暑假進行學科類培訓，讓愛看科幻類小說的她，放假終於有時間看書了。

五年級學生小六的媽媽從三年級開始就給她報了語文、數學、英語的校外培訓班，但她根本沒有精力顧及校外培訓班的作業。小六坦言：「作業是老師布置的，課外班是媽媽報的，只有他們減量我們才能真的減負。」

謝女士的女兒今年小升初，女兒的優勢是英語，但從四年級起，為了上廣州一線初中，硬著頭皮學奧數。「看到孩子學奧數很辛苦，我曾無數次想放棄，但為了小升初，大家都咬牙堅持了」，謝女士說。

王女士是廣州一名高校教師，也是兩個孩子的母親。她認為 「雙減」政策對大多數家庭來說是解脫，但現在教育「內卷」（意似惡性競爭）太厲害了，「如果學校能改變評價學生的尺度，不主要看重成績，家長的焦慮才能真正緩解」。

廣州某中學語文老師肖老師覺得，不少學生從小在校外補習過度了，上了高中就目光短視，急功近利。「雙減」有助於矯正他們的觀念。

愈來愈多老師感受到學生過多的課外補習和刷題與學科核心素養的培養方向是背道而馳的。有老師也曾建議學生減少校外培訓，但因為陷入「內卷」怪圈，人人都不敢停下參加校外培訓的步伐。

香港01引述中國教育研究院研究員儲朝暉表示，「雙減」政策只是為中小學生「減負」的措施之一，要真正達到「減負」效果，仍需通過多方面措施來解決。

中國教育在線總編輯陳志文表示，學校教育若不能最大程度滿足家長的教育需求，資本必然會想盡辦法去滿足。國家教育諮詢委員會委員鍾秉林指出，深化課程改革，保障學校教育的基本學業標準不降低等都是落實「雙減」的基礎。