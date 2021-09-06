傳統官媒搞創新 紅色說唱…北京盼拉近與年輕人距離

中國官方被指透過rap等多種新宣傳形式，試圖與年輕人建立聯繫。(路透資料照片)

說唱音樂(Rap)近年在中國 年輕人中愈發受歡迎。看準這波趨勢，一系列「紅色rap」應運而出，有人認為這是一種傳播正能量的形式，也有分析稱，紅色rap不但是一種有效宣傳形式，還是官方在試圖與年輕人建立聯繫。

美國 之音報導，在西藏「和平解放70周年」之際，全國政協主席汪洋在布達拉宮廣場致詞說：「沒有共產黨就沒有新中國，就沒有新西藏。只有堅持黨的領導，走社會主義道路，才能發展西藏、繁榮西藏。」

此時，一首來自藏族青年的《唱支rap給你聽》，歌頌了從窮苦農奴翻身到高樓大廈林立的世界屋脊新變遷。歌中唱道：「喜馬拉雅山再高也有頂，雅魯藏布江再長也有源。藏族人民再苦啊再苦也有邊啊，共產黨來了苦變甜喲。」

除此之外，在美國和中國關係日趨緊張之際，在美國總統拜登下令開展新冠病毒溯源調查後，中國再次把病毒源頭跟美國軍方聯繫起來，指控新冠病毒可能來自美國德特里克堡實驗室。此時，中國說唱團體「天府事變」一曲《打開德特里克堡(德堡)的大門》，質疑了美國德特里克堡實驗室裡藏匿的「陰謀詭計」，調侃其不但毫無透明度更令全球許多「生靈被毀」。

歌中唱道：「……德特里克堡藏著多少秘密？那裡僱過納粹集中營的醫生，還有日本731部隊匪首，人體實驗、生物武器，背後曾有什麼樣的魔鬼交易？」

愛國題材 從西藏唱到抗美

另一個例子是，在中國慶祝中共建黨100周年之際，中國國家主席習近平在慶祝大會發言：「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」此時，幾位說唱(rap)歌手攜手獻上的一首《百年》，他們唱到：「用一顆顆的汗水，讓所有困難散退。讓我們團結一心，凝聚的力量不只一萬倍」。

報導指出，西安金融業從業者小王很喜歡歐美流行音樂和說唱，她覺得像《百年》和《唱支rap給你聽》等主旋律rap如果是在「七一」、「十一」等特定時期出一首兩首可以勉強接受，但是她覺得這些紅色rap「很奇怪」，是在「為了紅色而紅色」。

一名來自河南的說唱歌手做了很多中國風題材的音樂作品，他表示：「我覺得作為一個地下說唱歌手，並不影響我愛國，可能我說的一些話是很地下的，不能上檯面的東西，但是我很愛我的祖國」。他還提到，說唱團體「天府事變」就一直都在做一些很中國的英文說唱。

目前身在法國的一位中國說唱歌手對美國之音表示，自己做的音樂更多是關注自己內心的想法。一些從地下走向主流的說唱歌手，可能會創作一些有關「祖國萬歲」、「愛國情懷」的紅色題材rap，這些對他們以後上節目、接商演和廣告會有幫助。

說唱音樂(rap)近年在中國年輕人中愈發受歡迎。圖為歌手在上海世博公園的舞台上表演。 (新華社資料照片)

宣傳工具 傳統官媒搞創新

報導指出，英國諾丁漢大學政治與國際關係學院副教授、中國問題專家沙利文博士(Dr. Jonathan Sullivan)表示，信息和宣傳工具已經迅速適應了網絡傳播環境和不斷變化的受眾品味需求。國家和機關與數字媒體的接觸有了巨大的擴大，人民日報等傳統媒體也採取了新的內容創作方法，「新的準官方分支機構，如觀察者網，已成為網絡民族主義的中心」。

他還說：「人們認識到老式的宣傳信息並不能影響到年輕人和『數字原生代』(digital natives)，他們在傳播工具上投入了大量資金，以人們更習慣的消費形式在他們的空間中傳播、接觸。」

報導也提到，非政府組織「自由之家」的中國、香港和台灣問題研究總監莎拉·庫克 (Sarah Cook)表示：「這是一種有效的宣傳形式，因為它很吸引人，而且是重複的——如果某件事重複得足夠頻繁，人們可能會在潛意識裡開始相信它是真的，即使人們覺得它很愚蠢或可疑。」

莎拉·庫克認為，中國共產黨已經意識到需要改變其對外宣傳方式，以最大限度地擴大其影響力，特別是對90後，因為年輕人尤其喜歡更簡潔、更有創意的媒體。

為適應傳播環境和不斷變化的受眾品味，人民日報等傳統媒體也採取新的內容創作方法。(路透資料照片)

塑造形象 多採用平民創作

報導說，庫克還表示：「吸納(co-optation)說唱歌曲是一項更廣泛的戰略的一部分，這一戰略旨在使用新的、有創意的媒體形式，例如

歌曲、視頻和漫畫，並使得傳播平台多樣化，比如抖音和嗶哩嗶哩(bilibili)，使之更容易為年輕人所接受。」

庫克還提到，推廣說唱音樂不僅有助於塑造黨是現代的形象，而且還鼓勵年輕人用自己容易理解的方式表達他們的民族主義。這種多樣化戰略是來自中共最高層的指令，正如中國國家主席習近平所提到的：「讀者在哪裡，受眾在哪裡，宣傳報導的觸角就要伸向哪裡。」

沙利文博士則提到，說唱和其他形式的創造性表達通常是由普通人在網上製作的，然後被國家或是政黨所採用或改編。

「天府事變」發表了一系列對抗西方意識形態並有著強烈民族身份認同的歌。(取材自微信)

「90」後愛國說唱 趙立堅力「推」

記者賴錦宏／綜合報導

中國一90後說唱（Rap）組合「天府事變」創作的英文歌《說唱：打開德堡的大門》近日在海外走紅，號稱已吸引超過500萬外國網友點讚。被視為「戰狼」代表之一的中國外交部發言人趙立堅也在推特上轉發，並評論說：「這首歌曲唱出了我們的心聲。」

文匯網報導，「我知道你們葫蘆裡賣什麼藥？借病毒溯源，搞有罪推定」、「德特里克堡裡面藏著多少不可告人的秘密」、「把門打開別再遮掩」、「我們需要真相」……這些是中國說唱團體「天府事變」在這首歌裡的歌詞，直指美國要為新冠病毒溯源提供真相，完全符合中國官方的輿論訴求。

成立於2015年10月1日的說唱組合，報導稱，有網友說其來自非洲，「我們這裡流行說唱，這首歌太棒了」；還有網友呼應中國，「是時候有人站出來，制止美國的暴行了」。不少人更呼籲徹查位於美國馬里蘭州的德特里克堡軍事生物實驗室。

對於創作這首說唱的初衷，隊長王梓鑫表示，最近關於調查美國德堡生物實驗室的呼聲越來越高，但美國政客一直選擇逃避，甚至還想推翻世界衛生組織第一階段的調查結論。「我們對這個事情非常氣憤，作為中國人，有必要站在這個立場上表達自己的態度，於是花了兩、三天時間寫下這首歌。」

文匯報指出，「天府事變」的隊員們坦承，從小接受的家庭教育以及社會環境讓他們的價值觀和說唱這個圈子有點不同。「我們只是關心政治時事的年輕音樂人，在『愛國』這件事上一直很坦蕩。」

「天府事變」過去就曾發表一系列帶有強烈民族主義色彩的歌曲，包括：《厲害了我的國》、《這就是中國》（This is China）。其創作的《當代法西斯》，重申中國對釣魚台的主權；《顏色革命》則批判美國霸權，《香港之秋》批判「亂港分子」。