3萬包出道？ 練習生招募亂象多

愛奇藝公布的一組數據顯示，「偶像練習生」節目中的100名練習生是從中國87家經紀公司、1908名練習生中選拔出來的。(取材自微博)

「3萬元（人民幣，下同，約4642美元）包出道」「5萬元就可拍電影」…不少中國 青少年對「明星夢」滿懷憧憬，網路社交平台常發布各種「練習生招募」信息。然而，一些練習生的選拔，實際上是「釣魚」青少年，實施斂財。

「你好，我是××娛樂的星探。在微博 看到你的樣貌和身材各方面條件挺好，是否有興趣當我們公司的練習生？」北京的大學生蕭艾（化名）在微博私信中收到一家自稱總部在香港的經紀公司「星探」的邀約。喜歡偶像團體的她一直有著「明星夢」，於是答應參與線下面試 。

新華社「新華視點」報導，在面試現場，蕭艾發現，多數考生是年齡更小的初高中生。經考官簡單問了幾個問題後，蕭艾被告知符合簽約條件。但「星探」提出，蕭艾「不是專業藝術院校出身」，需要接受包裝和培訓，費用為5萬元。 不少中國青少年滿懷「明星夢」。圖為「創造營2020」中的學員亮相深圳，吸引民眾圍觀。(中新社資料照片)

擇優出道 先付培訓費

「公司承諾，簽約之後一年可以有固定的電視劇和電影拍攝資源，這筆前期支付的培訓費用很快就可以通過工作掙回來。」被「明星夢」打動的蕭艾決定簽約，「當時很激動，感覺可以出道了。」

蕭艾興沖沖地回家要錢，但家人認為她的決定太草率沒同意。不久後，蕭艾發現這家公司因涉嫌詐騙人去樓空。沒過多長時間，她又遇到一次類似的招募，只不過培訓費變成3萬元。

蕭艾遭遇的練習生騙局並非個案。

據報導，所謂「練習生」，最早起源於日韓，是演藝公司挖掘、培養新藝人的一種模式。通常，一些演藝公司會從青少年中選拔練習生，再通過一定的培訓流程擇優出道。近年來，中國國內娛樂圈也引入這一模式。隨著一些選秀節目的熱播，出現了一批練習生出身的當紅偶像。

一些不法分子乘虛而入。今年6月，江蘇無錫網警公布一起案例，兩名憧憬當明星的中學生陷入「練習生招募」騙局。兩人加入一個名為「練習生招募交流群」的QQ群，群內自稱是南韓某娛樂公司負責人的李某，偽造公司營業執照和身分信息，向兩名學生索要練習生報名費、護照辦理費、服裝費等費用。

報導指出，在微博練習生相關的超級話題、練習生百度貼吧等網路渠道中，存在大量「招募」「成團」信息。其發布者往往自稱「藝人統籌」「經紀人助理」，並配以公司的文字和海報介紹。此外，一些所謂的「星探」「經紀人」還會在抖音等平台以私信方式進行招募。

據廣州某經紀公司新人開發部經紀人王海棠（化名）介紹，這些招募信息真假難辨，具體操盤者往往也是魚龍混雜。

「我今年12歲，愛好唱歌跳舞，夢想成為一名藝人」「現在上初三，希望在初中畢業前能找到公司合作」「14歲，有舞蹈基礎，會彈鋼琴」…在微博「練習生招募」超級話題中，不乏這樣的自薦內容，發帖人大多是未成年人。知情人說，他們往往被視為斂財的目標。

新華視點記者以「想成為練習生」為題發表微博，不到一個小時，就有十餘名自稱「星探」的註冊用戶向記者發來私聊信息，在推出公司海報、講了幾句內容相差無幾的招攬「套話」後，紛紛要求添加微信。

在交談中，「星探」們多以「公司有豐富的業內資源」「與各大平台有合作」等作為開場白，在線上進行簡單的信息搜集後，就要求記者參與線下面試，完成選拔和簽約環節。 圖為溫州一名星探在街頭搭訕女生。(取材自中國寧波網)

報名費20萬 赴韓進修

一個號稱是「韓國cube娛樂公司中國分公司」的「經紀人」稱，記者進入公司後可以去南韓進修，報名費是10萬元到20萬元，並稱「有老師安排節目，爭取中心位，一到兩年就能小有名氣」。

記者查詢發現，該「經紀人」提供的分公司名稱在網上查不到任何有效信息，其發送的公司地點顯示是上海某地的廠房倉庫。當記者提出疑問，該名男子隨即表示是「公司剛成立名氣太小」的緣故。

王海棠表示，以「潛力不錯」為由忽悠人到公司面試後，這些「星探」和「面試官」往往會在現場承諾給予各種資源，誘導年輕人繳費簽約。只要完成簽約，這些「星探」就能獲得相應提成。被「招募」的年輕人進入公司後，還可能遭遇各種要求「續費」的操作。

此外，一些培訓機構也打著經紀公司的名號招募練習生。一位自稱「湖南台旗下經紀公司」的「藝人統籌」對記者說，交一筆近2萬元的訓練費，就能獲得演出機會。但經查詢，該公司只是一家教育培訓公司。

查傷疤為名 要求脫衣

值得注意的是，調查發現，還有不法分子冒充大型經紀公司工作人員，以視頻面試為由引誘未成年人脫衣。多位受訪者提供的聊天截圖顯示，帳號名為「染色體集團特招」的用戶，冒充長沙染色體娛樂集團有限公司工作人員，以檢查紋身傷疤為由要求面試者「脫衣服檢查」。

記者在發布「想成為練習生」的個人微博後，一個名為「正在招練習生中」的微博用戶主動發起私聊，表示「現在是秘密考核期，考核期間任何內容必須保密」，隨即提出拍全身無遮擋身材等要求。

長沙染色體娛樂集團有限公司與樂華娛樂此前均曾發布聲明，稱有不法分子冒充公司名義非法行事，並提醒所有非官方渠道消息均為虛假消息。但截至記者發稿時，這些帳號仍然活躍在練習生相關話題中，有不少人回覆。

當前，練習生已經成為演藝產業一個不可忽視的存在。愛奇藝公布的一組數據顯示，「偶像練習生」節目中的100名練習生是從中國87家經紀公司、1908名練習生中選拔出來的。「創造營」、「青春有你」以每年一季的頻次播出，每季都招募了上百名練習生參賽。

多位專家表示，隨著選秀節目熱播，練習生市場走熱，要高度關注這個領域的亂象，切實保護青少年群體的利益。

專家建議，相關部門應加大對市場的規範，同時有關平台也要注意對信息的監測和審核，減少不良信息傳播。

西南政法大學民商法學院教授張力表示，應提醒希望進入娛樂行業的青少年和他們的家長，「要警惕違法分子虛構所謂『出道』機會，誘導收費和簽約。其行為可能涉嫌詐騙。」

簽訂合同 要提高警覺

而對於懷揣藝術夢想的年輕人，業內人士建議，不要輕信網路上不明身分者的許諾。當有自稱「星探」的人主動聯繫時，一定要查驗對方公司資質及其真實身分。「一般來說，線上的聯繫我們會採用藍V帳號，線下的選拔對於業務能力也有硬指標要求。」北京坤音娛樂經紀有限公司經紀人蘭振榮說。

蘭振榮表示，簽訂合同時要注意明確條款內容及違約條款等。「對需要繳費、簽約年限短但違約金高的內容要提高警惕。未成年人的辨別和自我保護能力較弱，簽約應在家長監護陪同下進行。」

張力建議，在面對練習生招募時要注重隱私保護，不要在網路上隨意發布包括自己真實姓名、家庭住址、身分證號、高清照片等個人隱私信息。

練習生小檔案

練習生是日韓一種挖掘新藝人的方法，在南韓被大眾所熟知，幾乎每個娛樂公司都有新秀儲備，公司根據規劃會定期進行選秀，練習生在日本被稱作研究生。演藝練習生原本在中國娛樂界還是一個比較陌生的辭彙，但近幾年，中國不少青少年懷抱「明星夢」，讓演藝練習生漸興起，也衍生不少亂象。