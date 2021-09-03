「雙減」新政下 中國教培業經歷最寒冷的暑假

華爾街英語因「雙減」政策等因素，破產傳聞不斷。（Getty Images）

官方推行「雙減」，真能有效減輕學生負擔嗎？在成果仍待檢視之際，教培行業從業者已先經歷「凜冽的寒冬」。

★「雙減」新政 業者頻哀號

7月下旬，中國官方一紙有關「雙減」的公文，使中國教培行業從業者經歷了「凜冽的寒冬」。這項嚴禁教培機構「資本化」運作的新政僅實施一個月，不少業者不是倒閉就是裁員，哀號不斷。也有業者尋求轉型，對照補習班的「涼涼」，非學科興趣班的「火熱」讓業者五味雜陳。

中央辦公廳、國務院辦公廳印發的「關於進一步減輕義務教育 階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，目標是「有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔」，這項政策被簡稱為「雙減」。BBC報導，「意見」中措辭嚴厲程度超過市場預期，有投資人認為教培行業「這個賽道基本上廢了」。

在這份新規中，政府從教學內容、企業性質、准入門檻等幾乎所有方面都進行嚴格規定。推行一個月後，教培行業的艱難轉型才剛開始。除了「裁員潮」外，大量教培機構扎堆進入素質教育行業，開展圍棋班、美術班等，甚至開展家長培訓，以此尋找新的市場空間求生存。

例如行業龍頭新東方8月宣布提供「素質教育」服務，將開設計算機編程、書法和象棋等課程，還另外成立了家政服務公司。同時設立了素質教育成長中心，下設藝術、人文、語商素養、自然科創、智體運動、父母智慧等六大板塊，加大對家長培訓課程的推廣力度，教授時間管理等技能，幫助家長更好地理解孩子。

同樣在美股上市的高途，則將其應用程序升級為專注於外語等課程的成人教育，包括語言、公考、留學等職業教育。高思教育則開設了「中國傳統文化」課程，三個周末授課，費用接近2萬元人民幣(約3096美元)。好未來宣布上線託管品牌「彼芯」，意在開展「課後託管」市場，為放學後和寒暑假的孩子提供活動空間和餐食，以及一些素質教育內容。

「每家公司都將受到打擊，大規模裁員即將到來。」路透援引一位駐上海的私募股權投資者表示，他的公司投資多個針對學齡兒童的在線教育應用程序。「目前風投（VC）和PE投資者都束手無策。我們正在坐以待斃。」

由於學科類培訓遭遇新政致命打擊，一些培訓機構紛紛轉型，涉足素質教育、成人教育等領域。此為示意圖。（Getty Images）

★千萬業者 未來在哪裡

報導引述根據「中國企業家」報導，中國校外培訓機構從業者超過1000萬人，他們原本躋身於一個規模高達兆級別且潛力巨大的產業。據奧緯諮詢（Oliver Wyman）去年發布統計，教培行業面向3至18歲的年齡層，2019年行業規模為8000億元，到2025年將達到1.4兆元。

新規要求大幅增加學校課後服務，結束時間不早於當地正常下班時間，這一剛性要求壓縮了校外培訓機構的市場空間。當教培行業的前景戛然而止，為了「活下去」，該行業急於在合規範圍內找到新業務，目前來看，素質教育就是大部分企業可能的轉型方向。但這個行業相比學科類教育要小得多，據統計市場規模約5000多億元。

「對於文體培訓的需求是遠不如學科培訓那麼剛性，所以營銷費用非常高」，在北京經營民辦連鎖幼兒園的Richard Zhang表示，雖然如此，這些教育巨頭們現在陷入了困境，又只能往前，就像是巨輪不能停在海上。

★裁員比率 可能達50%

而且，素質教育行業內部已有不少公司布局。如此一來，大量的從業人員會被擠出。南方周末引述藍象資本投資副總裁陳晶估計，過去一個月約有20%到30%的教培從業人員被裁，預估行業整體裁員比率可能達50%。

新周刊報導，「雙減」政策所謂「減輕學生作業負擔和校外培訓負擔」的背後，並非是減少孩子的學習時間，而是降低教育成本，把孩子的時間從學科教育分出一部分到素質教育中。

但對不少家長來說，沒有作業和校外培訓，等於間接等於給孩子更多「玩」的時間，而現代城市中孩子的娛樂項目比較單一，電子產品、手機遊戲幾乎防不勝防。「雙減」之後，家長們第一個想法是以後要從「拚資源」變成「拚父母」，從此要親自上陣給孩子補課。

但想做到這點並不容易，尤其是在國家鼓勵的素質教育層面，別的孩子已經迅速轉戰五、六個興趣班，自己家的孩子若僅停留在父母補課、陪玩的層面，孩子豈不是又輸在了另一道起跑線上？如同網上流行的段子：富豪們想著如何守住家族產業，中產們亟思讓孩子維持在這一階層，窮人則為教育是僅剩能向上躍層的通道感到焦慮。

「雙減」還在繼續。所謂的「素質教育」是否會成為另一種形式的教育內卷？還需要時間給出更好的答案。

9月迎來開學季，外界也在觀察「雙減」政策的實施成效。此為示意圖。（中新社）

●補習班紛倒閉 學生苦揹教育貸

「雙減」政策下，課後輔導班接連傳出倒閉，受害的除了業者還有學生。不少學生求償無門，錢拿不回來之外，此前在機構與銀行慫恿下，辦理教育貸支付學費，貸款 來的錢要花上好幾年才能還完。還沒享受到新政策帶來的福利，就課沒上又欠下債務。

財經自媒體深燃報導指出，例如一名27歲女孩璐璐（化名），背上華爾街 英語的教育貸以後，被拖入了以貸養貸的深淵長達四年。她一度精神抑鬱，想放棄生命。

2017年，璐璐大學畢業後到蘇州剛找到第一份月薪6000多元的工作，路過一家華爾街英語門店，被銷售人員拉了進去，以各種話術勸說她報課，學費是3.2萬元，璐璐覺得太貴了，銷售人員立刻叫來財務說，他們跟金融機構有合作，可辦分期付款，她就這樣辦了3.2萬元的貸款，分了32期，每個月還2000多元。

上了大約十次課後，工作出狀況，她找的新工作一個月收入才3000多元，承擔不了貸款，課程退費又只能拿回幾千元，加上借款平台一再催促還款，她只好挖東牆補西牆，借別的平台的錢還款。最多的時候，貸款滾到了4萬多元，每個月要還6000多元。

「 2018年是我最難的一年，壓力大到我幾乎緩不過來，飯都吃不上了，我每天早上一睜眼，就是想著去哪弄錢，每個月一發工資就開始還各個App上的錢 。」最後扛不住了，在姊姊幫忙並從支付寶裡借了2萬多元一次還清，但支付寶又分了幾十期，最終到2021年6月才還清了所有貸款。

事後回想，璐璐覺得還是教育貸害了她。要不是當初銷售人員拿這種方式誘導她，她剛畢業手裡沒有錢，是不可能報幾萬元課程的。她總結，銷售人員太強勢，而自己太沒有經驗。

40歲的江姍（化名）在南京生活，2019年以來，她在華爾街英語報課累計投入了7萬多元，同樣也是被銷售人員說動分24期辦了貸款。上了一段時間課，江姍覺得效果不明顯要退費，如今「破產」的消息傳來， 錢退不了，每個月還得繼續還貸款到2021年底 。

報導說，在黑貓投訴上，類似的投訴有611條。這些學員對自己頭上少輒幾萬元、多輒幾十萬元的貸款欲哭無淚。一份網傳的華爾街英語學員自發填寫的維權統計表顯示， 僅廣州就有60多名用戶的合同金額超過10萬元，最高的一筆金額61萬元，合同最晚到期的時間是2028年5月 。

早在2018年，國務院辦公廳就印發了「關於規範校外培訓機構發展的意見」，規定校外培訓機構「不得一次性收取時間跨度超過三個月的費用」，為什麼這些機構還在收取時間跨度長達幾年的學費？

報導引述多鯨資本合夥人姚玉飛說， 當時政策沒有將職業教育、成人英語等機構明確算在內。所以，像華爾街英語這樣的成人教育領域的教育貸，在銷售們用話術包裝下，一如既往地暢銷。

此次史上最嚴的「雙減」重錘落地，姚玉飛認為，對於針對成年人的校外培訓來說，基本上不會有貸款的需求了。但政策並沒有明確提到職業教育、成人教育以及素質教育。所以，成人教育領域的教育貸依然不會停，普通用戶能做的就是，了解風險，理智消費。