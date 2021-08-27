心靈課程變調…有人猝死 有人崩潰

LEGACY近日舉辦的一場活動。（取材自澎湃新聞／LEGACY官方微信公號圖）

「心靈課程」是許多現代社會上班族提振心靈智慧的管道之一，但對某些人來說，上完課，卻像做了一場噩夢。

年僅32歲的DCM創投董事總經理魏萌在參加一家名為「里程LEGACY」（公司全稱：北京 誠泉文化發展有限公司）的工作 坊課程中，在教室意外暈倒，被送至醫院搶救兩天後去世，有多名中國 網友表示這項課程涉及傳銷與精神控制，也引發了大眾對於「LEGACY」課程的關注。 魏萌生前曾入選2019富比世中國30歲以下菁英榜。（取材自中經財富網／富比世供圖）

魏萌曾入選2019富比世中國30歲以下菁英榜，服務的DCM是一家風險投資公司，管理著超過40億美元的資金。一位年輕女菁英猝死，被傳與她當時所上的「飛躍力」課程內容與「精神PUA」（精神搭訕術）有關，儘管家屬闢謠，仍引來猜測。

據 「LEGACY誠泉北京」微信端介紹，目前該機構開有自覺力、大師、飛躍力、智泉、里程、武士遊戲、覺醒戰士、少年才俊等工作坊。其中，飛躍力工作坊學員在挑戰並擴展信以為真的種種自我限制。 「學員將發現無論在生活中的哪個領域，都比想像中的自己來得更有能力」。 北京誠泉辦公室。（取材自紅星新聞）

課後一年 陰影仍在

一則網傳的聊天截圖顯示，魏萌疑似在一個「四人辱罵一人」的互動環節中情緒激動引發狀況，不幸於2021年8月16日晚間離世。對此，「LEGACY誠泉北京」幾度發布聲明稱，「精神控制」、「洗腦」以及魏萌曾受到「辱罵」等說法均屬「嚴重失實」。

相關報導並引述魏萌的一名家屬表示，關於魏萌不幸去世相關信息以訃告為準，網上關於魏萌是因為課程原因離世的有關消息不實，是謠言，「希望大家尊重魏萌、尊重魏萌家屬，不要再傳播這些謠言了」。

實際上，以「心理修煉」、「提升靈性」為名的課程在中國並不罕見，類型也是五花八門。但多年與之相伴的大量提醒和警示，以及與「精神控制」之間微妙的關係，加上學員多是人們眼中的高知群體，都讓這類「心靈課程」蒙上了一些神祕色彩：它到底是一門什麼課？

有同學課後精神崩潰，自己一年後仍有心理陰影。

「有非常不愉快的體驗，第二階段『蛻變』（又稱「飛躍力」）課程安排密集，非常勞累。我的理解是利用身體上的疲憊，心理上趁虛而入，植入一些有好有壞的東西。」澎湃新聞引述一名暱稱為「殤小辛」的知乎用戶，這麼形容自己參加過「LEGACY」課程的經歷。

「殤小辛」是2019年經推薦參加了深圳的LEGACY工作坊，並在第二階段退出。 「課程分為四個階段，第一階段∶探索（現名「自覺力」）；第二階段∶蛻變（現名「飛躍力」）；第三階段：里程；第四階段：智泉。」。

「殤小辛」2019年8月參加「自覺力」課程時，費用為人民幣9800元（約1513美元）五節課，那時還覺得有所收穫。他回憶，講師是一名美國女子，旁邊帶著一名現場翻譯，課程中會分5至7個人一組，每組有一個小組長。

從課程之初，講師就不斷強調規則、放空自己參與其中，並要他們關注自己身體的「小聲音」，感受內心被掩蓋起來的情緒。

「講師說，如果上自覺力心理上感覺像風吹，那麼飛躍力就是12級龍捲風，過山車。」他說，雖活動並不全部讓他共鳴，但仍有一些啟發，於是「畢業」後又報名了價格為1萬5500元的飛躍力課程。但「飛躍力」課程讓他有了非常不愉快的體驗。

懷疑自己 猶豫不決

「殤小辛」說，飛躍力課程安排很密集，從早上9點到晚上 11點甚至更晚，課程設計「很心機」，前兩天基本是個打碎你的過程，接受其他學員的反饋，不許反駁；後面幾天，大家更多會說感受到你的好的話。他認為，課程是故意安排了這樣的先後順序。

在參加完課程一年後，「殤小辛」留下了一些心裡陰影。「上完課你覺得講師說的很多內容很有道理，對講師、機構產生信任，但是後來的一些東西總覺得和自己已有的思考習慣、理性思考有衝突。會在相信還是否定這個機構之間搖擺不定」，他說。

這種態度差點導致了他和女友分手。 「女朋友覺得我上課前後變了一個人，上課後變得不自信了，更多的是懷疑自己，猶豫不定。」他表示，後來察覺到當時課程夾雜著很多心理學相關理論和心理學活動環節，但老師和機構並不一定具備諮詢資格，這也造成一些不可控的局面。

比如部分同學參加活動過程中以及課程後精神崩潰，大鬧了課程機構，或多或少有心理創傷。後來在機構員工安撫下，這個同學還是上完了全程。

學員互罵：你就是不要臉

每日經濟新聞引述另一名自稱於2018年參與過「心理修煉」課程的大型企業高管，他因為「感覺不對勁」，中途退出了這門美其名為幫大家「減輕壓力，打破固有的心理性格、重塑自我，變不可能為可能」的課程。 據Legacy誠泉北京公眾號顯示，在機構早前的一場活動中，參加者有互相擁抱的環節。 （取材自三言財經）

他前往深圳上第一節課之前，培訓機構給了他和一起報名的同事們一份介紹材料，並要他們簽下內容為服從指引、保密以及對教材和版權保密的「承諾書」，包括上課時收走手機、不准錄音及拍照，一發現即開除。整個課程分三個階段，每階段連上三天，當時9天收費超過3萬元。

教室採取全封閉模式，課程的強度也很驚人，基本上每天上課16到18個小時，體力不支的大有人在，但在那種氛圍下，強撐也是很正常的。至於課程內容，他認為是「用各種方式把老師或者這個課程的核心理念灌輸給學員們」，互相批評乃至催眠都是「方式」之一。

「我上的這個培訓班，最核心的理念其實可以概括為三點：『放下一切臉面；窮盡一切，目標必達；剖析靈魂，破鏡重生』。」這名高管說，老師大部分藉由學員間的互動來傳達這些理念，例如共同或者分組的自我剖析，由老師和其他學員點評，有時還會出言不遜。

例如，有一位年約50歲的企業副總談到自己工作太忙，無暇照顧家庭，現場立即有同組學員指責他「你這個偽君子」。有學員在分享之後，會被其他學員辱罵「你就是不要臉」。被罵的學員大都頭垂得低低的，臉憋得通紅。

讓他感到不適的是一次對教練的「反抗」。某次上課，他悄悄去走廊喝杯茶提神，回來時被所在小組的教練「抓個正著」並痛斥：「你知道自己犯了什麼錯嗎？」，還通過停課、發動學員集體勸解等方式，要身為公司高管的他拉下顏面為此當眾道歉，他馬上拒絕，並和教練吵了一架。

理念不合 中途退出

但這課程也並非都一無是處。他表示，這個課程對他最大的幫助是要求大家去做一些公益和慈善，例如去福利院看望老人，到了高級班還會要求學員為貧困地區募捐等，整個過程中，身上都不能帶一分錢，只能向路邊的商店「化緣」，目的是為讓學員將作為「菁英」的一部分自尊心毫不猶豫地扔掉，不達目的絕不罷休。 「心理修煉」學員們會被要求分組進行深刻的自我剖析。（取材自每日經濟新聞／學員供圖）

不過後來，他還是中途退出了課程。課程將周圍還沒有參加過的人比喻為「海星」，在從初級班升入中級班的過程中，老師會要求學員至少找到三至五個「海星」加入，否則就沒有辦法升入中級班。這和他的理念背道而馳，最終他決定不再繼續上課。

「回憶起當時上課的場景，依然像是一場夢」，他說，近年看到在「心靈課程」上出現意外狀況的學員的相關報導和經歷，痛心之餘，他也不禁回想，自己究竟從課程中獲得了什麼？一幕幕的回憶再一次提醒了他，這些課程都是真實存在的，只是「一切好像都變了，一切好像也從未改變」。