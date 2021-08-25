刷好評、假數據… 亞馬遜開鍘5萬中國賣家

電商巨頭亞馬遜出重手，引發針對中國賣家而來的質疑。（路透）

伴隨造富神話一起躍升的，是一批批中國 跨境電商 的掘金浪潮，卻幾乎止於亞馬遜 的手中。他們不禁思考，中國的雞蛋還要繼續這樣全放在美國的籃子裡？

中國近年興起電商創業熱潮，隨著新冠疫後經濟轉型以及供應鏈優勢等因素，跨境電商蓬勃發展。但今年4月以來，電商巨頭亞馬遜對違規店舖號祭出前所未有的嚴厲整頓，打得中國跨境電商們哀號不斷，質疑亞馬遜此舉是中美關係惡化下，針對中國賣家的「策略性封殺」，但也同時激發了一些業者的危機意識。

「一開始大家都在觀望，5、6月有一些大賣家被封，不少小賣家像看戲一樣幸災樂禍，覺得自己機會來了；但7月以來，官方封號越來越多，人人自危。沒被封的會想，明天是不是輪到我了。」伴隨亞馬遜封號潮愈演愈烈，亞馬遜物流商慕容風回憶起數月來跨境電商業者的心境歷程，彷彿仍在一種巨大的恍惚感之中。

瘋投入 甚至團購豪宅

會出現這種心態落差不是沒有原因。AI財經社報導，2020年以來，跨境電商逆勢增長。「去年賺幾百萬都很正常」，慕容風的朋友圈裡還曝出過亞馬遜大賣家組團購買「深圳灣一號」豪宅的消息。加上跨境通、蘭亭集勢、聯絡互動等跨境電商先後上市的利多，吸引更多人瘋狂投入這新興行業。

直到亞馬遜在今年4月對店舖開啟新一輪嚴厲整頓，中國賣家的「好日子」跟著沒了。報導說，其實早在今年初，亞馬遜就已在服裝等個別品類悄悄封號，封號潮接著顯現，真正的行業大地震發生在7月6日。

上市公司天澤信息發公告說，旗下跨境電商子公司「有棵樹」因涉嫌違反亞馬遜規則，被封了近340個站點（即帳號），還有1.3億元（人民幣，下同）資金被凍結，預計上半年營收下滑40%至60%。這是迄今為止，亞馬遜對中國賣家懲罰最重的個案。8月，又一家大賣家通拓科技被亞馬遜關閉54個店舖，凍結資金超4000萬元。

按照跨境電商聚集地劃分，深圳坂田和華南城兩大陣地形成「坂田五虎」和「華南城四少」的格局，分別對應深圳藍思網絡、澤匯、寶視佳、公狼、揀蛋網，以及傲基、有棵樹、通拓、賽維。有媒體稱，「四虎」和「三少」也都有店舖被封。

不少中國跨境電商因亞馬遜最近的封號整頓損失慘重。（取材自電商報）

強打擊 5萬賣家被封

南方都市報引述深圳市跨境電子商務協會統計稱，這次被亞馬遜封店的中國賣家估計超過5萬家，行業損失超千億元。深圳市跨境電子商務協會執行會長王馨表示，此外，目前每周還有500多個帳號被封；封店理由多與賣家刷好評有關，包括不當使用評論、向消費者索取虛假評論、通過禮品卡操縱評論等。

AI財經引述深圳跨境電子商務協會截至8月20日的統計資料，頭部大賣家和腰部賣家封號更多是因為帳號關聯，而非直接刷單，而且有別過往，沒有先兆、無法申訴，資金直接凍結。帳號被封90天後資金餘額清零。

和以往四次的整頓相較，亞馬遜這次封殺的力道對中國賣家影響尤其巨大。報導引述跨境電商從業者冼星表示，亞馬遜每年的集中整治期基本在旺季到來的前一個月，但這次是全面鋪開，而且打擊力度大，除以前的中小賣家，大賣家也一併「收拾」；而且不再能藉助各種手段解封，許多賣家帳號暫時恢復無望。

專注電動自行車的亞馬遜賣家田園也在6月被封兩個店舖號，理由是兩個帳號有關聯，而亞馬遜規定一個公司只能註冊一個帳號。田園感覺有點冤，因為他真的註冊了兩家公司，也沒參與刷好評，但申訴至今還未成功。此前田園在亞馬遜平台每個月的利潤有100多萬元，佔全平台的30%，當下他也只能「躺平」。

跨境電商聚集地深圳華南城。（取材自電商報）

殺手鐧 凍結帳戶資金

這次封號最大的殺傷力不在於封店，而是凍結帳戶資金後的現金流斷裂。慕容風解釋，中國賣家一般用店群模式，店舖封了可以再開一個，但現金流斷掉就很麻煩，尤其走海運至少45天起步，把貨運到亞馬遜海外倉庫途中常處於壓貨狀態。亞馬遜小賣家李疏影說，店舖若涉較嚴重違規，不會回款，只能通過申訴能拿回一部分。

但不是每一家店都有良好的經營體質能從容度過難關。有自媒體爆料，一些賣家已經在賣房求生。大賣家帕拓遜大幅降薪，8月6日起讓研發技術崗位進入6個月的待崗停工並減發工資，據說1400人走了一半。「有棵樹」也啟動裁員，員工從2800人驟降到1400人。

報導引述王馨表示，被封的大賣家還能自我療癒，小賣家現狀比較慘，很多賣家的供應鍊和資金鍊都斷了。這也直接影響到賣家與供貨工廠、物流服務商的合作。「原來都有帳期，但從7月開始，大家覺得不能再拖了，服務商統統改成了現金交易」，慕容風說。

為什麼亞馬遜會大動干戈？直接原因是賣家刷好評。亞馬遜5月20日回應封號事件時表示，賣家不可濫用評論，無論業務規模大小、所在何地，平台規則和政策會對所有賣家一視同仁。6月16日，亞馬遜再發布措辭嚴厲的公開信稱，2020年在顧客發現之前，阻止了超2億條疑似虛假評論，其中99%是平台主動監測並移除的。

至於為什麼賣家會鋌而走險刷好評，主要考量還是盡快拉高流量，減低倉庫保管費、廣告和研發等成本。報導說，刷好評的成本其實也很高。一般分免費贈送商品以及好評返兩種，折合下來一個好評成本高達100至200元，有賣家甚至還送一兩千元的DV機群鼓勵刷單。

美國不少物流倉庫裡堆積著亞馬遜中國賣家的貨物。（記者張宏／攝影）

積習久 千萬刷單洩蹤跡

刷好評是中國賣家的一貫做法，亞馬遜此前的處罰大都不重，這次力度之大，可能與今年5月一家刷單組織洩露了涉及超20萬人、1300萬條亞馬遜虛假產品評論的刷單數據有關，賣家以免費產品為「誘導」向顧客索要正面評論，其中一些信息用中文書寫。沒多久，亞馬遜就對整頓行動發布了第一條對外回應。

反壟斷壓力也加劇了亞馬遜的整頓力度。6月25日，英國發起對亞馬遜和谷歌的調查，理由是擔心兩家科技巨頭對虛假評論打擊不力。而這次的行動也被聯想是7月5日亞馬遜CEO安迪．賈西新上任後的「第一把火」。

深圳市跨境電子商務協會執行會長王馨則質疑，這次封號是針對中國賣家的「策略性封殺」，其中一個理由是亞馬遜自營業務也出售同類產品，也有放好評返現卡，卻未見封殺。

報導說，亞馬遜既是裁判員、也當運動員這點，一直飽受行業詬病。過去幾年，亞馬遜會根據第三方商家的爆品，針對性推出自營品牌，已有多家品牌質疑亞馬遜抄襲。

通拓科技等大賣家已向亞馬遜提出申訴，爭取恢復店舖銷售、解除資金凍結，還請了專業律師準備仲裁。王馨透露，現階段只看到幾家成功解封，解封比例只有1%至2%。

但這也給「倖存」的賣家們敲響警鐘。李疏影打算以關鍵詞廣告的方式來提高排名，類似淘寶直通車。也有人轉向面向區域市場的蝦皮、Lazada、Jumia、沃爾瑪、新蛋、樂天，甚至有大賣家自己做獨立站等，市場在逐漸分化。這都源自於賣家們歷經這次整頓事件後學到的一個教訓：「不把雞蛋放在一個籃子裡是有價值的」。

但亞馬遜的流量仍是大多數賣家無法抵禦的誘惑。這一波整頓也激發出新機會。有年輕的中國賣家們決定適應規則，做品牌。科特勒諮詢（中國區）項目經理吳俊傑說，有家美國服務商打算今年投入5億美元，用來收購中國的亞馬遜第三方品牌，此前他們的標的集中在美國的亞馬遜品牌。這讓吳俊傑相信，封號潮只是短期現象。

（應人物要求，文中林溪、李疏影、慕容風、冼星、田園為化名）