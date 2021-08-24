領導人退休後在做啥？胡錦濤出遊去、江澤民常住上海

2019年10月1日，中國國家主席習近平（中）、前國家主席江澤民（右）、胡錦濤（左）出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。（美聯社）

中國 領導人怎麼過退休 生活？淡出權力核心的他們，絕口不談工作是最大原則，但即使深居簡出，低調的「做自己」，仍是媒體關注焦點。

中國退休國家領導人的生活與行蹤，從來都備受關注。當中79歲的中共 前總書記、國家主席胡錦濤被社群媒體曝露，他喜歡到外地走訪，與普通人聊天，平常練練書法，還會與夫人扭秧歌（帶有歡樂喜慶的北方舞蹈）。

中國政治環境特殊，除一些重大場合和活動，一般公開報導中難覓他們蹤影，如今有了社交媒體，一旦他們現身某地便會引發網民圍觀。多維新聞引述微信公眾號「幹中學學中幹」的報導，梳理前國家主席胡錦濤退休後的生活動向。

報導稱，胡錦濤退休後迅速消失在公眾視野中。再有出現的場合屈指可數，其現身的場合大抵有三類：一類是其他退休領導人的追悼會；一類是中共和國家重大活動，如國祝活動、閱兵；一類是外地出行。

報導稱，胡錦濤退休後最大原則是不跟任何人談工作，但喜歡同普通人聊天。據瞭解，每天早起後，胡錦濤就會練書法、吹口琴和剪紙，興致一來，還與夫人扭上一段東北秧歌。

根據1982年的「中共中央關於建立老幹部退休制度」的決定：老幹部退休後，基本政治待遇不變，生活待遇還要略為從優。按照規定，胡錦濤等人依舊可以閱讀文件、聽重要報告、參加某些重要會議和重要政治活動等等。而其退休前的醫療、交通工具等待遇，也一律不變。

報導稱，胡錦濤退休後，胡錦濤更喜歡到外地去，雖然目前看來僅有寥寥幾次。他離京外地出行，大致可分幾類：

第一類是返鄉。2012年12月27日，他回到闊別34年的故鄉—江蘇泰州；2013年9月，他回到祖籍地安徽省績溪縣的龍川村祭祖。在泰州，他回到母校泰州中學，坐在當年的座位上留影，還在教學樓西側的空地上，栽下一棵銀杏樹留作紀念，邀請夫人一起澆水。

觀瞻宗祠 邀夫人品茶

在績溪龍川，他與與夫人一起去了胡家祖宅，觀瞻了胡氏宗祠，並一同前往祖墳祭祖。在祖籍地，當工作人員端上了家鄉「金山時雨」茶，夫人還在觀賞老宅景物時，胡錦濤對夫人說「不要站著，來，坐下，我們一起來喝杯家鄉茶」。

第二類是故地重遊。2012年12月，於半個月前卸任中共中央總書記和中央軍委主席的胡錦濤赴貴州遵義、畢節、貴陽等地考察。2014年4月，他又走訪了貴州銅仁等地。

2015年5月7日，距離汶川地震七周年祭還有五天，胡錦濤到北川看望當地群眾震後恢復狀況。這是胡錦濤震後第四次到四川震區，他每到四川震區，北川是每一次行程中必到之地。當地消息人士透露，但首長方面說「這是一次私人行程」，首長隨行人員要求不要報導，因此當地政府並沒有再安排媒體報導。

第三類出行應是休閒。這類活動當然更不會有相關公開報導。在正式卸任中國國家主席一個月後，2013年4月，胡錦濤首度公開亮相，遊覽了著名景點桂林、陽朔。之後，還看了「印象劉三姐」的演出，和劉三姐飾演者黃婉秋聊天。

一年後的4月，他又現身湖南大學嶽麓學院、鳳凰古城。而到訪嶽麓書院，可算是胡錦濤的夙願。早在十餘年前，胡錦濤到湖南考察時，就表示希望到嶽麓書院參觀，因公務繁忙未能成行。

再次遊覽外地，則是在武夷山了。之前他已有兩次春遊，而這次可算是退休後的首次秋遊。

現任總書記、國家主席習近平至少有三次感謝並高度評價胡錦濤，其中在2012年11月16日的中共中央軍委擴大會議上，習近平還以「高風亮節」稱讚胡錦濤。

2015年10月20日，胡錦濤秋遊武夷山景區。（取材自微博）

中國新聞組／整理

除了胡錦濤，江澤民、朱鎔基和溫家寶三位已退休的中國主要領導人，也是輿論注目的焦點，除了特殊的性格和作風，他們的出現同時也被視為是政治風向球。

江澤民 回母校十餘次

中國退休領導人裡，在中外媒體近年都新聞不斷的莫過於就是中共中央委員會前總書記、中國第三最高領導人江澤民。多維新聞報導，最近一次引發輿論聚焦江澤民的事件，是中共百年黨慶；外界先是關注中共首次頒發的「七一勳章」是否會有江澤民，後是猜測江澤民為何缺席。

95歲的江澤民剛在許多網民的祝福下度過生日。2019年7月參加李鵬追悼會和中國建國70周年官方慶典的最後兩次露面，江澤民行走已經需要人攙扶。有關他健康狀況的傳聞不斷，他退休後的行蹤也同樣受到關注。

退休後的江澤民極少公開露面，但江蘇揚州和上海是不時能見到他的兩個地方，其一因江澤民是江蘇揚州人，二是他畢業於上海交通大學並曾在上海任市長、書記約四年，對家鄉和上海有深厚感情。多數時間住上海的江澤民除回母校十餘次，每年也會回鄉祭祖。

鳳凰周刊曾報導，淡出政壇後，江澤民常走訪名山古剎，只有極少的當地領導作陪，盡量不擾民。江澤民對宗教的興趣也被形容為「修養很深」。河北名寺柏林禪寺淨慧法師回憶說，那時明海大和尚講到他很喜歡打坐、修禪，江澤民聽了忍不住點頭說，他在大煉鋼鐵時胃出血，練習打坐三個月就好了，「不得了，可以入靜啊」。

網傳2020年醫護人員為朱鎔基慶祝92歲生日的畫面。（取材自微博）

朱鎔基 練書法、唱京戲

93歲的朱鎔基和江澤民一樣都沒有出席中共的百年黨慶大會，也引來有關健康的揣測。朱鎔基最近一次「現身」，是網上流傳一張2020年他身穿紅袍在醫院慶祝92歲生日的照片，照片中的朱鎔基看來精神狀態不錯，夫人勞安陪伴在旁，但不見子女朱燕來和朱雲來。

朱鎔基近來還有一次「露面」，是2019年10月18日以親筆簽名信函方式表示，因身體問題，不能參加當天清華大學經濟管理學院顧問委員會第20次年會活動。朱鎔基是清華大學經濟管理學院首任院長，任期從1984年至2001年。

朱鎔基自2003年3月卸任國務院總理職位後，頓時從公眾視野中銷聲匿跡，讓人更好奇他的退休生活。多維新聞報導，朱鎔基告退政治生涯後不再於公眾場合露面，友人說他常以「一介草民」自居。他的晚年生活也有堅持，就是不談工作，也堅守不在其位，不謀其政，要求任何人都不要再和他談工作。

據說，相較以往工作上的嚴肅，朱鎔基如今的面相較過去溫和慈祥了不少，笑容也變多了。他喜歡聊天，大量閱讀外也練書法、拉胡琴，興致來時與夫人「婦唱夫隨」來一段京戲，享受含飴弄孫的幸福。

温家寶（中）與蘭州大學校方領導在自宅合影。（取材自蘭州大學官網）

溫家寶 文章惹議被刪

中國國務院前總理溫家寶最近成為新聞話題，是因為他在2021年清明節前寫的一篇題為「我的母親」的文章。香港01報導，溫家寶在文中回憶母親「一生儉樸，活得清白」，並稱「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家」。這篇文章後來被微信以違反運營規範屏蔽。

德國之聲報導，後來以「是誰『敢』屏蔽溫家寶文章？」，引起關注。報導稱，溫家寶在文中強調父母全靠微薄薪水度日的內容，與紐約時報普立茲獲獎調查文章「總理家人隱祕的財富」內容有很大出入，這篇文章稱溫母楊志雲僅名下一項對中國一家大型金融企業投資就曾在五年前價值1.2億美元（約合7.6億元人民幣）。

除此之外，溫家寶近年也較少亮相。香港經濟日報報導，較為人知的是2020年6月在北京家中接見蘭州大學中共黨委書記、校長等人並合影。香港經濟日報報導，照片中，溫家寶身著POLO衫，頭髮灰白，精神不錯。他題的是「大道無垠，精誠致遠」八字院訓。

溫家寶上一次公開露面，是在2019年10月1日的建國70周年閱兵式上。