20歲女孩猝死 揭減肥營「健康瘦身」真相

360減肥訓練營會員訓練。(取材自360減肥訓練營官網)

減肥熱潮催生巨大市場。不過，女孩猝死背後，揭露的是減肥訓練營實為偽健康瘦身。

20歲的張美慧日前於減肥訓練營中猝死，姑姑至今難掩悲痛。

她告訴新京報，等屍檢報告出來，計畫走法律程序解決問題。不過，目前已經聯繫不上涉事公司。但事發後工作 人員仍在發布視頻招生，並配文「30天減脂20斤女孩出營了，完美蛻變」。

減肥熱潮催生巨大市場。相比傳統健身 房，封閉式減肥營以「被迫自律」加持，隨著肥胖率增加和身材焦慮日益加劇，「健身房+宿舍+餐廳」的減肥訓練營受到市場追捧。抖音、快手等短視頻平台上，一些以減肥訓練營為名註冊的用戶已獲得數百萬粉絲。

近日，新京報調查發現，市場上封閉式減肥訓練營因城市消費水平與住宿飲食條件不同，收費差異較大，一個月千元至萬元不等，且大多一個月為周期。若低於一個周期則日收費較高，北京一些減肥訓練營按日收費可達900元。

封閉式減肥訓練營收費不菲，野蠻生長下偽健康、虛假宣傳投訴多發，而退費難成為最突出問題，受傷也較為常見。

減肥訓練營在中國有巨大市場。圖為上海一家減肥門店，以「論斤減膘」為促銷標語。( 中新社資料照片)

廣告轟炸 網上全是好評?

張美慧將瘦身提上日程，理由很簡單——體重偏重擔心影響身體健康。7月15日入營，計畫在哈爾濱360減肥訓練營通過21天時間集中減肥。

「7月30日早上，訓練營負責人杜女士給我打電話說孩子暈倒了。」聽到消息，張美慧父母從家裡出發，路上便接到噩耗，孩子送到醫院已經沒有了生命跡象。

「有人說360訓練營都是廣告刷出來的，我們哪知道啊，從網絡上一搜說挺好的，孩子就去訓練，結果去半個月就丟了性命。」張美慧姑姑告訴貝殼財經，當時報名交了4500元（人民幣，下同）。

「孩子20歲花季，下學期才大二。」姑姑表示，家人強忍著心痛送孩子進行了屍檢，目前正在等待結果。但他們已經找不到哈爾濱360減肥訓練營方面的人員，也無法通過其他渠道取得溝通。

張美慧姑姑講述，涉事機構事發當天並未停業，也一直在招生營業。記者相繼採訪後，公司轉戰，連夜把學生挪到其他地方。此後將公司名稱中360去掉，更名為哈爾濱減肥訓練營。

家屬提供的朋友圈截圖顯示，「360減肥訓練營杜姐」7月31日發布一條招生視頻，配文稱「30天減脂20斤女孩出營了，完美蛻變」。此後，再度發布宣傳視頻，稱「來到訓練營不瘦都不行，你來你也瘦。」「簽約減重 ，科學訓練」等。

記者查閱哈爾濱360減肥訓練營官網看到，這是一家集減肥、塑形為一體的訓練中心，訓練營總占地使用面積約4萬平方米，是「哈爾濱具有影響力的運動減肥專業機構」。教練團隊列表共9人，擅長項目包括瑜伽、普拉提等。而首頁滾動展示的「成功案例」顯示，有學員42天減30斤、72天減80斤。

有減重訓練營的學員說，實際情況和宣傳中的「健康減肥」不同，而是節食減肥。(取材自360減肥訓練營官網)

包吃包住 一個月換個人?

新京報在網站、短視頻等平台瀏覽發現，訓練營招生廣告並不罕見，一些以減肥訓練營為名註冊的用戶已獲得數百萬粉絲。

目前，受地域、住宿等因素影響，不同機構的減肥訓練營價格差異較大。據報導，減肥訓練營往往以一個月為周期，若低於一個周期則日收費較高。一些二三線城市，為期一個月的減肥訓練營收費可以低至2000多元，包吃住，但大部分收費在5000元以上。

記者通過網頁搜索減肥訓練營看到，前五條鏈接均為廣告，其中「巔峰減重」占據第一條和第五條位置。記者向其諮詢了訓練營減肥情況，巔峰減重工作人員發送一條鏈接，其中減重案例顯示，有人1120小時從440斤減至190斤，「狂減250斤，破了減肥吉尼斯紀錄」。

巔峰減重工作人員介紹，北京地區是該訓練營成立最早的基地之一，28天收費1萬9800元。

報導指出，這些機構拉客話術中，主要宣傳短時間內的快速「甩肉」效果。

快速甩肉噱頭十足，但減肥訓練營賣力宣傳背後，並非表面看起來的那般光鮮。

實際以減肥訓練營和減重訓練營為關鍵詞檢索，黑貓投訴平台有40多起投訴，其中30多起涉及「巔峰減重減肥訓練營」。

「200多人的訓練營，一共5、6個教練，一人管幾十個人。」前幾天剛在東莞結束減肥訓練的倪馨告訴新京報，她一個月前加入巔峰減重訓練營進行為期28天的訓練，花費5980元。一個周期下來，並沒有達到訓練營承諾的減重最低標準。

另外，由於自己本身主要目標是塑形，對方又表示會合理安排訓練，倪馨和130斤重的姊姊一同加入訓練營。入營後她發現，兩人的訓練和飲食沒有區別。

此後，減重不成的倪馨尋求退款。但對方不同意退款，「他們只願意往後延長訓練時間，或者保留（訓練名額）」。

有參加減重訓練營的學員投訴，自己在跑步機上走了一整天，周圍的所有人都在走跑步機。 (取材自360減肥訓練營官網)

飲食、訓練走樣 錢花了 瘦身夢幻滅

一個月體驗下來，倪馨對減肥訓練營更多的是吐槽。

「每天標好我們要吃的東西，說是有營養師專門搭配，但我們去吃飯菜單就改了。」她說，減肥訓練營有專門的APP，比如早上APP寫的肉炒河粉，去了發現是白饅頭。肉類很少有，主要是雞胸肉，從來沒有牛肉、蝦。雞腿5塊錢一個，需要自己花錢買。

「魔鬼訓練」也成了倪馨口中的槽點：一天內有氧運動將近5個小時，訓練最後一天被教練要求控水，起床後要空腹運動，不許喝水，跑完步稱重。

她保存在手機的宣傳頁面寫道，「入營前，我們會對學員進行系統的運動風險評估、體適能測評和醫學檢查，確保教練對學員的健康情況瞭如指掌。」倪馨入營前曾根據要求花費200元左右做體檢，但訓練營並未收取體檢報告。自己在營內過敏，向教練反映後，對方表示讓她「去網上買點藥。」

體重220斤的啟順（化名）今年也報名參加了巔峰減重訓練營，計畫在江蘇訓練兩個月，費用1萬1580元。他表示，入營後發現，實際情況和宣傳中的「健康減肥」不同，而是節食減肥。「每天感到饑餓、身體虛。」

他稱，一天大概運動6個小時，以跑步為主。「就是讓你餓瘦，每天的餐食蛋白質、能量太少，每天晚上都餓得睡不著。」堅持一周後啟順選擇退出，但被認定違約，經過一番投訴獲得了7000元退款。

記者梳理黑貓投訴看到，有學員稱，入營前巔峰減重宣傳的課程內容很豐富，包括戶外徒步、動感單車、游泳、籃球等活動。去了之後，跑步機上走了一整天，周圍的所有人都在走跑步機。

一些涉事訓練營已經搬空。(取材自新京報)

魔鬼訓練 跑步機走整天？

據報導，中國官方目前對於健身行業從業者的資質尚未作出強制性要求，但市場已形成一定的共識，比較規範的健身機構會要求教練具有一些證書、資質。

針對健身教練入職資格，記者以應聘教練的名義隨機諮詢了一家減肥訓練營，工作人員在詢問記者工作經驗以及特長後，並未提出資質要求，只是希望查看形體條件。

根據此前報導，減肥訓練營並非第一次被曝出學員死亡事件。

2014年，瀋陽17歲女孩張婉婷參加了瀋陽格林豪森英派斯健身俱樂部組織的減肥夏令營。游泳訓練後忽然摔倒，再也沒有醒過來。涉事健身俱樂部5名接受訊問的工作人員中，僅一人持有教練員證書。

去年9月，在抖音看到杭州一家訓練營的訓練視頻後，圓子（化名）報名加入了為期20多天的訓練，收費4600元。幾天訓練裡，她感到全身酸痛，渾身無力，還從跑步機上摔了下來。「醫生說由於不合理的劇烈運動，造成關節積液，需要臥床休養，不能走動。」

報導指出，在杭州這家減肥訓練營退費群中，像圓子一樣的學員，還有36人堅持維權。有人尚有半個月的課程沒有結束，有的則是幾個月，金額少則兩三千，多則上萬。