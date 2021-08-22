雙減令封殺學科補習班 焦慮的「雞娃」家長願收手嗎？

在中國，普遍認定「教育」能幫助階級翻身。高考考上好學校，會帶動往後的社會出路。（新華社）

中國 政府日前出台「雙減」政策意見，大規模限制校外培訓機構為「雞娃」充斥的教育界打了一重拳。只是，政府立意善良的考慮，卻抵不過家長對孩子未來出路的焦慮。

為了教導孩子寫作業而崩潰發火，是家長下班後要面對的另一個戰場。中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱雙減）後，各地校外培訓機構如驚弓之鳥。怎麼應對學科補習班轉為非營利，並禁止融資上市？裁員、轉型甚至化明為暗，一時間，補習班落得跟「黑」、「黃」一樣，人人喊打。

但就在校外培訓機構節節敗退、一點一點吐回孩子的課外時間之際，以為可以重塑親子關係的家長們突然意識到，以前他們擔心孩子作業寫不完，現在卻開始害怕孩子跟不上了。

「雙減」政策規定學校不能占用寒暑假替學生補課。圖為甘肅瑪曲縣小學生，暑假時在草原上盡情嬉戲。 ( 新華社)

家長吐心聲：雞娃很重要

上海媒體人劉為（化名）自稱是名「雞娃」媽媽。她最近正提筆寫一本關於中國爸媽「雞娃」的非虛構小說，打算把自己和身邊光怪陸離的實戰故事，全部寫進書裡。

她以自己的經歷告訴天下雜誌，「小三之前，我的孩子只有上奧林匹亞競賽數學，後來發現，同學都在上英語，有的小學畢業生就可以背到中考程度的單詞量，」劉為說，她直到孩子上三年級「才」意識到雞娃很重要。

劉為除了把孩子送培訓機構補習學科，她也開始花大把時間陪孩子寫作業。如果遇到難題，她就用手機拍下題目照片，再用app上傳到打著AI驅動為噱頭的線上教育平台，透過圖片辨識功能，從平台題庫裡找解方。「一定要陪著、盯著孩子寫作業。這樣他們才有多出來的時間，才能超前學習，」劉為強調。

劉為是這代中國中產父母的一個縮影。部份父母對孩子的教育「過度介入」又「過度焦慮」，讓小孩在校外補習語文、數學、外語、物理、化學，科科超前學習，宛如在孩子的手臂裡「打雞血」，普遍稱為「雞娃」。

「雙減」意見中，禁止各地培訓機構為6到15歲義務教育階段的孩子提供學科補習，現有的學科補習班統一登記為「非營利」單位，同時禁止外資控股或參股學科類的培訓機構。

通知明確寫下：要「緩解家長焦慮情緒」、「著眼學生身心健康成長」。藝術、體育等才藝班不受影響，但專攻義務教育階段的課輔或補習班，一律封殺。

在中國人口成長率創下60年來新低、出生率大幅滑落的當下，這道新政，被外界普遍解讀為降低生養壓力、救救生育率的手段之一。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳7月下旬公布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，嚴格限制補教業發展。由於監管力度超乎預期，相關海外中概股受到衝擊。圖為北京一家大門緊閉的培訓機構。（中新社）

禁校外培訓、寒暑假補課

事實上，從3年前開始，中國官方就在著手整頓校外補教業。

2018年，中國教育部 、國務院先後發布要減輕中小學生負擔、規範校外培訓機構的規定。去年底，「中國未成年人保護法」修訂版詳列，不得佔用法定假日、寒暑假期幫未成年學生集體補課。

補習班擴張 教育變百貨

天下雜誌報導指出，中國補習班暴風式地擴張成長，不過這幾年的光景。

「城市裡的小區電梯、停車場出車口的檔桿，撲天蓋地都是培訓班廣告，都是『你的孩子不這樣做，就會怎麼樣』，製造焦慮，」孩子剛滿6歲、在外商企業工作的王昉說。

打開中國的網路和電視，節目《奇葩說》有線上教育平台「作業幫」的廣告、《最強大腦》節目裡有「猿輔導」，所有熱門綜藝節目，都能看到大型教育品牌的身影。光2020年，線上教育行業融資額近540億元，遠遠超過前4年融資規模的加總。

一場新冠疫情，也沒有打倒這批補習機構的生存。

據中國互聯網信息中心的報告，在中國疫情最嚴重的3月，中國線上教育的使用者規模是4.2億；6月份疫情趨於穩定，但該數字依然有3.8億人口，占中國全體網路使用者的4成。

細看義務教育階段的補習課程規模，中國科學院發布的報告顯示，2020年暑期前後，猿輔導、好未來、作業幫、高途等大型教育平台的收費課程，使用者合計超過1215萬人。這都還不包括線下培訓課程的上課人數。

曾在北京擔任創投顧問、參與投資中國教育行業的烏仕明觀察，在中國，教育是一個長期成長的賽道，但大約5年前，各種校外培訓機構紛紛出現，品質參差不一。「很多把教育事業弄得像百貨公司一樣，去計算『坪效』、每一個課程的『翻桌率』；還有輔導老師的背景不清楚、外國師資來源混雜，」他說。

「教育是服務性產業，但制度、理念容易被資本帶跑。這個行業一定需要走向上市嗎？」烏仕明直言，資本的催化下，中國的教育培訓機構逐漸走向販賣焦慮的機器。

想要孩子高考考上好學校，家長只能「從小扎根」，圖為南京市第九中學高考試場設立象徵祝福的「狀元門」。（中新社）

一切為高考 家長下有對策

日前，上海小學取消期末英語考試引起討論，上海是中國面向世界的門戶，上海小學生參加補教培訓的「雞血」程度在一線城市中名列前矛。有家長認為在小學階段學好英語很重要，不考試會使兩級分化更加嚴重，「中間層不努力就只能往下掉了」，「普通家庭的孩子完了，祖祖輩輩下等人」的傳統觀念讓家長焦慮不已。

天下雜誌分析，商人憑什麼能狠狠掐住中國父母的焦慮？社會制度還是關鍵原因。

「父母雞娃的終點，就是為了高考！」王昉說。

在中國，普遍認定「教育」能幫助階級翻身。然而，中國大約只有一半的國中畢業生能升上高中，更只有一成多的高中畢業生能夠上大學。

想要好學校 得提前學習

「沒有好一點學歷，你在這個社會的出路在哪？」劉為問。

為了擠進大學窄門，父母們從國中開始，甚至提前到小學、幼稚園，就把孩子送到補習班，早早學習下一個階段的科目。

「看到雙減政策一出，微信群裡的大家（父母）呵呵兩聲，」劉為形容，上有政策，下有對策，「父母們很清楚，如果不提前學，（孩子）就是考不上好學校。」

報導指出，面對監管新規，教育機構已默默地調整起業務。被認為是陳可辛電影《中國合夥人》的原型人物、曾寫下留學聖經GRE《紅寶書》的俞敏洪，他創辦的老牌英語教育機構新東方，7月份，部份分校開始新增非補習班的營業項目，例如中小學生的託管，或是增加藝術或體育類課程。

「要怎麼把學科的教育培訓轉為非營利？還不知道。從目前中國的政策來看，先把資源回歸到校園，但還需要其他配套，」烏仕明坦言。

劉為形容，說到底，教育現場還是「劇場效應」：在電影院 看片，突然有人站了起來；接著後面一排、再後兩排的人也跟著站起來，到最後，全劇院的人都站著看電影。

「中國的父母現在都還是站著，」劉為說。(節錄自729期天下雜誌／作者史書華)