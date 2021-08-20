中國東奧代表團零染疫 勇奪88獎牌 如何辦到的？

「光疫苗」被廣泛引用於國家隊康復訓練基地。（取材自信息早報）

當科技遇上了東京奧運 ，令人驚喜的跨領域結合，就是科學家的用武之地，中國 奧運代表團全隊新冠「零感染」獲得88面獎牌的佳績，「光疫苗」和「智能測量與數字訓練系統」功不可沒。

222納米「光疫苗」。（取材自信息早報）

中國奧運代表團在2020東京奧運會上收穫傲人戰績，並實現777人全隊新冠「零感染」，是因為得力於導彈科技和納米技術？你沒看錯。除了選手們的努力與防疫到位，有「光疫苗」之稱的納米波紫外線消毒設備，和以洲際導彈慣導系統研發出的「智能測量與數字訓練系統」，是成就這兩大目標的國產黑科技利器。

「光疫苗」被廣泛引用於國家隊康復訓練基地。（取材自鳳凰網／復旦大學供圖）

「光疫苗」消殺時，人體無任何感知。（取材自鳳凰網／復旦大學供圖）

東京奧運會期間，日本新冠感染病例仍日益遞增，各國選手如何在「零感染」的安全環境下爭取好成績更形重要，中國代表團獲得包括38面金牌在內總計88面獎牌的耀眼成績，以及全隊無人感染新冠病毒並平安歸國，引來外媒聚焦：他們是怎麼做到的？在常規的口罩、消毒設備、疫苗等防疫措施以外，「光疫苗」功不可沒。

「光疫苗」被靈活布置在中國隊走廊上。（取材自鳳凰網／復旦大學供圖）

上海科研 讓理論成真

日本朝日新聞、日本經濟新聞等媒體報導了中國代表隊使用的這項「盤外招」。這是一種針對病毒細菌等微生物、尤其是新冠病毒所研製的納米波紫外線消毒設備，能在3秒鐘內消滅99.9%的Delta病毒等變異毒株，又被稱為「光疫苗」，由上海復旦大學和哥倫比亞大學、上海市重大傳染病和生物安全研究院等共同研發。

「光疫苗」的原理其實很簡單。新冠病毒高度吸收裝置發出的222納米波長輻照能量後，核糖核酸（RNA）螺旋結構鏈接會被破壞，導致其失去複製能力，從而達到消殺效果。當納米波達到一定的量，就能創造一個病毒無法傳播的環境，來保護人類。

這項科學原理來自哥倫比亞大學公共衞生學院核醫學研究中心教授大衛．布倫納（David Brenner）在「自然」期刊上發表的研究結果。他的研究團隊發現，222納米紫外線對人體無害又能高效消毒。但這項研究還只是停留在理論階段，上海的科研工作者則讓理論成為現實。

日本經濟新聞報導中國隊的「光疫苗」。（取材自鳳凰網／復旦大學供圖）

人機共存 可實時消毒

大公報報導，針對新冠病毒耐冷的性質，上海市重大傳染病和生物安全研究院主導完成222納米「光疫苗」常溫和全球第一個冷藏環境的新冠消殺實驗。這意味着在4℃以上的溫度，「光疫苗」都能應對自如，在短時間滅活數以百萬級的新冠病毒。

復旦大學上海醫學院副院長、上海市重大傳染病和生物安全研究院院長吳凡表示，傳統的消毒設備大多需要在無人環境下進行工作，以防止紫外線等對人體的傷害，而222納米短波長無法穿透皮膚和眼睛，對人體無害，且消殺直接、無感，所以能實現「人機共存，實時消毒」。

研發產品 拚全球通用

「要把好的原理、技術，研發變成產品，並真正應用於人們生活。」吳凡說。2020年，面對國內疫情，上海市重大傳染病和生物安全研究院與星際光公司聯合，將這一技術轉化成實際產品和技術，運用到新冠防疫。星際光的研發攻堅組僅用了一年時間就推出了基於222納米波長的「光疫苗」產品，並申請了一系列國際專利。

奧運中國之家內的「光疫苗」。（取材自鳳凰網／復旦大學供圖）

這一國產「神器」在東京奧運會中國代表團駐地初顯身手。報導指出，奧運會期間，在供運動員 康復、訓練的中國之家（China House）和奧運村每個中國運動員房間內，均配備有即插即用的「光疫苗」設備，持續消殺空氣和環境中的病原體，同時不影響運動員的日常生活與訓練。

光不會拐彎 並非萬能

「光疫苗」設備近日也在河南鄭州抗災防疫戰中，被送往了各大醫院，迴響熱烈。「民用是今後的必修課。在未來疫情防控常態化的趨勢下，科技將逐漸走向民用民生。只有廣泛使用才能體現出技術優勢」。

不過，「光疫苗」也並非萬能。「光不會拐彎。在光照不到的地方，例如，物體的背面如果照不到，就不能消毒。任何技術都有其適用範圍和場景」，吳凡表示。目前全球新冠疫情遠沒有結束，「科技賦能抗疫，是疫情常態化防控的必由之路」，他指出，下一步除了通用產品外，還將研發不同場景的抗疫產品，推進升級版的「光疫苗」。

智能運算 游泳似箭奪金

東京奧運會上，中國游泳運動員像火箭一樣衝出，克服「泳池阻力」斬金奪銀，靠的是個人的努力和天賦、團隊的默契，還有中國航天科技集團研發運用了與洲際導彈相關的尖端技術。

利用慣導分系統可實現對運動員每個動作的精細量化評估，圖為在科研人員的協助下，張雨霏穿戴好測量設備準備試驗。（取材自微博）

女子200米蝶泳，張雨霏以2分03秒86的成績摘得金牌，並打破奧運紀錄。 （中新社）

環球網引述南華早報報導，中國國家體育總局於2019年12月向航天九院發出項目需求，希望利用先進航天技術研發出精密測量產品，幫助游泳運動員加強訓練科學性，提高競賽成績。中國航天科技集團團隊於是利用在慣性測量與導航、無線通信、視頻輔助導航等領域的技術優勢，針對游泳運動研製了智能測量與數字訓練系統。

這套系統可獲得運動員在訓練時的姿態、速度、位置、角速度、加速度等運動信息，通過視頻採集與同步顯示功能，為教練團隊確定訓練方案、優化技術動作、減小阻力進而提高運動成績提供科學依據，進而在聚焦專項技術能力測試及科學化訓練上取得「精、準、快」的突破。張雨霏、楊濬瑄、徐嘉余、劉湘、閆子貝、餘依婷6名世界冠軍參與了這項試驗。

中國航天科技集團為游泳選手開發重量僅16公克的穿戴式「姿態測量裝置」。（取材自微博）

備戰東京奧運會期間，中國游泳隊6名世界冠軍參與了航天科技助力奧運相關試驗，圖為正在進行測試的楊濬瑄。（取材自微博）

南華早報解讀這項技術時稱，這是中國太空科學家提出了一種火箭（洲際導彈）所用慣導系統的「緊湊版」，可以幫助運動員改進游泳技術，並減少在水中的阻力。當導航衛星的信號不可用時，洲際彈道導彈要擊中10000多公里以外的目標，就要使用「慣性制導系統」。該系統依靠複雜的陀螺儀來跟蹤導彈的運動狀態、確定方位和導彈所處的位置。

賽艇隊青年隊員在低速風洞內試訓。（取材自微博）

科學運動 技術大補帖

報導稱，中國航天科技集團表示，科學家們用了一年多時間修改該技術，將高精度陀螺儀的重量減輕到十幾克，直接穿戴的姿態測量裝置重量僅為16克，游泳運動員可以舒適地將其配戴在肩膀和其他關節區域，不妨礙活動，並能在運動員於風洞中逆風「模擬游泳」時進行跟蹤，科學家們能藉此計算出不同游泳姿勢產生的精確阻力並評估結果，為游泳選手提出如何改進技術和管理體型的建議。

中國賽艇隊也在訓練中使用了風洞，由於試驗要求模擬真實的比賽條件，在風洞中需要模擬水面，且僅測量水面以上部分的氣動力，四人賽艇的風洞試驗項目難度較大。他們必須模擬水和風這兩種流體的相互作用，以便在12米長的賽艇上找到協調4名運動員運動的最佳方式，這也給科學家帶來了挑戰。

東京奧運會女子人雙槳賽中，中國隊奪得冠軍。（新華社）

報導說，十一院低速風洞實驗室科研人員身體力行模擬運動員抓水、驅動、出水、回槳等不同動作姿態的氣動力大小，並對4名運動員不同編隊組合對氣動阻力的影響進行試驗，成功開發出一套基於氣浮裝置的三維力測量平台，測力裝置經過精心設計和調試，完全滿足高精度小載荷風洞測試項目的要求，為運動員的比賽提供科學的參考。

接受這項訓練試驗的游泳及賽艇運動員們，後來在東京奧運會上也分別展現了接受這項黑科技訓練之後的成果。