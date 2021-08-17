迷途知返 雲南「斷鼻一族」返鄉行

6月6日在昆明市晉寧區夕陽彝族鄉拍攝的野象。(新華社)

全球圍觀的大象逛吃旅行結束了，人與象的和諧相處之道才剛開始。

一度引起國際關注熱潮的14頭中國 雲南野象群，在歷經110餘天、一路向北跋涉超過1300公里的遷徙之旅後，終於在2021年8月13日返回普洱，讓擔憂人象衝突的地方政府與民眾鬆了一口氣。不過專家一句「「象群肯定會再度北移」，也讓這趟「迷途」之旅似乎「後會有期」。

迷途 行經3州8縣

2020年3月，北移亞洲象群離開原棲息地——雲南西雙版納國家級自然保護區，2020年7月進入普洱，2021年4月16日從普洱市墨江縣進入玉溪市元江縣，離開其傳統棲息地，展開了「旅程」。象群途經了玉溪、紅河、昆明3個州市、8個縣市區，最遠行至昆明市晉寧區。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，雲南野象群剛離開西雙版納「勐養保護區」時有16頭象，遷徙期間有大象脫隊離開、也有母象生下了大象寶寶，在官方密切追蹤以防安全意外的同時，也掀起了中國幾乎全民關注的「觀象」熱潮，更因為象群「討喜」的可愛表現，讓被稱為「斷鼻家族」的野象迷途之旅，成了中國媒體的人情趣味故事，還引來國外媒體關注。

今年6月時，因為象群直逼昆明，一度讓在地居民緊張、地方政府也發出了緊急布防措施，確保人象安全。當時讓監測單位擔心的是，無法確切掌握象群的目的地究竟在哪、何時才會停止移動？是否有辦法覓得合適的棲息區域？

時至7月，象群的動態也有了變化。先是其中一頭公象脫隊離開，觀測的專家小組研判已經沒有返回象群的可能，脫隊後單獨生存能力有限，於是以麻醉槍捕獲後，送返西雙版納的保護區。

而原先的野象群，抵達昆明後又往南折回玉溪市、紅河州徘徊，在人為的成功誘導和障礙設置下，沒有先前一路向北的趨勢。直到7月27日抵達玉溪市元江縣，專家研判是象群折返回到原棲息地的重要節點，如果象群渡過元江，就代表北移象群準備南歸。

8月2日至8月4日，象群在玉溪市元江縣活動。（取材自人民日報）

保護 出動2.5萬人次

經過觀象指揮部配合地方道路單位、水利部門等協調，成功誘導象群移動到元江渡江口，並且在8月8日晚間象群走上渡橋，正式過江南歸。8月13日，14頭亞洲象返回普洱，進入墨江哈尼族自治縣聯珠鎮癸能村報豆號組附近活動。自此，象群重返適宜棲息地，人象平安。

為保護大象遷移沿途人象安全，當地組成了30餘名專業技術人員的專業「護象隊」，全程協助象群遷徒。據雲南省官方的統計，截至8月8日，雲南省共出動警力和工作 人員2.5萬多人次，無人機973架次，布控應急車輛1.5萬多台次，疏散轉移群眾15萬多人次，投放象食近180噸。

象群所經之處造成的居民損失，共受理1501件，評估定損512.52萬元。但總體的損失並沒有確切完整的資料，像是在玉溪市與紅河州徘徊一個多月期間，也有通報400多起的「大象肇事」、破壞農作物面積至少有842畝。幸運的是並沒有發生人象衝突事件。

大公報報導，在110多天的護人護象工作中，「熄燈、關門、管狗、上樓」這八個字時刻出現在工作人員的腦海中，運用好這一口訣，確保了象群安然通過了多個重要關口，居民也能平安。期間，各地群眾表現出了極大的寬容和耐心，積極支持配合保護防範工作。

例如在玉溪，雲報報導，對於被象群吃掉的莊稼，有村民表示，「大象貪吃點兒沒事兒，牠想吃就吃，我們莊稼吃掉了明年可以長，大象如果損壞了就沒有了」。沿途不少企業也在亞洲象經過時，關燈停產，保持靜默。展現了「全民愛象護象」的一幕幕感人情景。

話題 點擊逾110億次

全球輿論對於大象北移事件給予了多方關注。據不完全統計，超過1500家國內媒體對雲南「亞洲象北移」進行了報導，各平台話題累計點擊量超過110億次。海外媒體報導有超過1500家、3000篇，覆蓋全球180多個國家和地區。中國北遷亞洲象群頓時成了國內外矚目的「巨星」。

「象群南歸可喜可賀，但如果下次又來該怎麼辦？」聯合新聞網「轉角24小時」報導，儘管這段討喜的象群故事有了圓滿結局，但有專家提醒，依照大象的習性，象群很可能會「傳承」這條有吃又有喝的遷徙路線，「在可預期的未來，同一批象群、或是還有其它大小不同的象群，甚至是更大群的遷徙，都有可能循線重返」。

「關於象群是否會再度北移這個問題，答案幾乎是肯定的。」北移亞洲象群處置專家組成員、雲南西雙版納國家級自然保護區管護局高級工程師沈慶仲，8月9日在雲南省一場新聞發布會上這麼說。隨著雲南野象種群數量快速增長，今後亞洲象還可能出現大範圍遷徙事件，可能是這次北移的「短鼻家族」象群，也可能是其他象群或獨象。

沈慶仲表示，亞洲象曾經遍布黃河流域至雲貴高原，對它們而言，遷移是一種正常行為。遷移有助於野象尋找新的棲息地和開展種群間的基因交流。大象智力水平很高，對於遷移的路線能夠形成記憶地圖，每次成功翻越高山、跨越橋梁或者利用人工設施的經驗都可能得到累積和傳承。

北移亞洲象南返，勝利渡過元江。（取材自紅星新聞）

防控 建構監測系統

沈慶仲表示，就現階段而言，迅速構建完善的監測防控體系，運用合適的技術手段對亞洲象活動進行有效管控，盡可能避免亞洲象大規模遷移擴散至關重要。建議進一步全面分析總結亞洲象北移的經驗教訓，盡量將象群活動範圍控制在適宜棲息地區域。

雲南省林草局局長萬勇在上述新聞發布會中介紹，調查監測顯示，近年來雲南亞洲象種群呈現三個明顯變化。

一是數量增長：通過多年的保護，野生亞洲象種群數量由1978年的150頭左右增長至目前的300多頭。二是種群擴散：亞洲象活動範圍從西雙版納和南滾河兩個國家級自然保護區擴大到雲南省3個州市、11個縣市區、55個鄉鎮。三是習性改變：野象由原來的「怕人」，變成了現在的「伴人」活動，頻繁進入田地和村寨取食，人象活動空間高度重疊。

這其中透露的隱憂，在於亞洲象本身還是具有破壞性的猛獸。雲南在2011年至2019年間就發生4600多起人象衝突事件，累計50多人傷亡。一些地方學校單位因此設計「防象」教育 ，例如倚象鎮的納吉小學，就因曾有象群在2017年和2019年暑假分別撞開校門，走進學校餐廳覓食，設置了防禦柵欄，並教育學童人象相處避免衝突之道。

報導說，從近年到這次的野象群遷徙紀錄來看，象群對人的戒心似乎越來越淡薄，或許迎接更多的遷徒象群，會是雲南的未來日常，但不是每一次都能確保人象和諧，也不是所有象群所經城市都和雲南一樣具備充分的應對經驗。因此，未來如何防範、沿途居民平時又該做哪些準備，是未來必須著眼的課題。