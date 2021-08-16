打卡、拍照蹭流量 「金牌」全紅嬋老家門口亂糟糟

全紅嬋奪得東京奧運女子10米跳台冠軍。（新華社）

那些曾經瘋狂追逐沈巍、小馬雲以及大衣哥蹭流量的故事，又在14歲就奪得奧運冠軍的小姑娘家門口重演。她的純真與世故，也正走在十字路口 。

廣東湛江麻章鎮邁合村從來沒有這麼熱鬧過。這個僅400多人口的偏遠小村，因為一夕之間成為「奧運跳水天才全紅嬋的家鄉」暴紅，數千人湧進村裡圍住她家打卡 ，不少網紅現場開直播，還有人說要送錢、送房產、送商舖。全家人說，感謝大家有心來，但他們一分也沒拿。

全紅嬋的東京完美一跳後，她家這個灰突突的農家院，日夜都被成百上千直播者包圍，成為目前「全國流量最高的地方」。全紅嬋為什麼火了？因為她從未參加過國際賽，就憑著極佳的彈跳力和爆發力，一舉奪下2020東京奧運 女子10米跳台金牌。

全紅嬋在比賽中。（新華社）

一跳成名 最年輕的冠軍

齊魯晚報報導，如果不是東京奧運會延期，全紅嬋不會站上奧運會的領獎台。在奧運會確定延期之後舉行的三站中國 跳水隊奧運選拔賽上，全紅嬋驚艷跳台，拿下兩站單人十米台冠軍，由此獲得了一張寶貴的奧運門票。

對於全紅嬋來說，這絕對堪稱「魚躍龍門」。此前她不光是沒有國際大賽經驗，甚至連出國比賽都從來沒有過。哪怕是全國性的比賽，她在奧運選拔賽之前也沒有參加過。就是這樣一位純粹的新人，在東京奧運會的舞台上，以總分466.20的方式向世界宣布了她的時代到來。

當全紅嬋在奧運決賽中拿出三跳滿分的完美表現時，選手們不分國籍，情不自禁地送上了歡呼和掌聲。這天，年僅14歲130天的全紅嬋，成為1992年巴塞羅那奧運會的伏明霞（13歲346天）之後，中國跳水隊第二年輕的奧運冠軍。

「我有一些緊張，但還好只有一點」，全紅嬋賽後說，「我就一想，平常心，放輕鬆，就當在家裡跳一樣」。對於奧運會，她表示，並不清楚奧運會究竟意味著什麼，「反正就是那幾個動作」。

全紅嬋訓練過的體校。（取材自齊魯晚報）

最窮體校 免學費包伙食

這樣一位堪稱天才的跳水運動員，出身於有「廣東最窮體校」之稱的湛江體校。全紅嬋的啟蒙教練陳華明說，他從一群玩跳格子的孩子中，一眼相中了「目測可以跳一米六」的全紅嬋。體校跳水隊免交學費且發放伙食補助，學員多來自農村，也包括全紅嬋和她的弟弟妹妹。

全紅嬋兄弟姊妹五個，她排行中間。幾年前，全紅嬋的媽媽遭遇車禍，一家人的積蓄幾乎全部花光，全媽媽留下了後遺症，不能工作，還要經常去醫院檢查。對於這樣的低保戶家庭來說，女兒上體校不僅是一條出路，免學費和伙食補助的前提也讓人心動。

「我們這裡的條件，可以說是全省最差的，我們在訓練全紅嬋的時候沒有什麼特別的設備，都是和大家一起一樣訓練」，陳華明回憶，全紅嬋在7歲前都沒有接觸到跳水，跳水訓練非常苦，但在其他小隊員都忍受不住訓練艱苦偷懶甚至落跑時，全紅嬋總是默默加練的那一個。

促使全紅嬋努力接受訓練並全力以赴拚出好成績的主要動力，是她在奪得金牌後說的一句「媽媽生病了，就想賺很多錢，去給她治病，治好她」。

全紅嬋家成「網紅打卡地」。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋家成為熱門打卡景點，每天人山人海爭相蹭熱度。（取材自微博）

小村暴紅 打卡拍照認親

全紅嬋一跳成名的傳奇故事吸引無數人，也帶來許多網路主播夢寐以求的「流量」。從全紅嬋奪冠這天起，她在邁合村的家就湧進大批人潮及車潮，不少主播冒雨在全紅嬋家外直播。據村里防疫登記信息，最多一天能有1000多人，人群不是「被擠的沒地方站」，就是進不了村。

由於正值疫情 防控的關鍵時期，村裡設置了疫情防控點，對往來人員測試體溫。但進村的人數實在眾多，當地無奈派出了多個安保人員來回穿梭，以維護秩序。熙攘的人群還催生了「臨時經濟」，有村民批發了水、飲料等到村口擺攤，生意頗為興隆。

伴隨著奪冠，不僅吸引來了遊客和網紅，還有不少「親戚」。報導說，很多自稱遠方親戚的人來全紅嬋家裡祝賀，拉著全紅嬋媽媽的手，感慨他們這些年的不易到激動落淚。但全紅嬋媽媽說，「以前沒想到自己家還有這麼多親戚」。

這驟變的一切，讓全紅嬋一家猝不及防。起初家裡對湧入的人群還一直忙前忙後，熱情接待，有時一邊接電話一邊要配合網友合影的要求，後來發展到深夜都有人差點就要爬進院子裡去，甚至全紅嬋的家人不得不出門請求，「請你們小聲一點，已經騷擾到老人家兩天沒有睡了」。

邁合村已經不允許外人進村。（取材自齊魯晚報）

保護全紅嬋 村民守路口勸退

一位網友曾在微博上評論，「貧寒的家庭、天才的少女、自強不息的成長故事，全紅嬋的身上綜合一切流量希望的要素。」

全家的生活已經不堪其擾，但令人欣喜的是，面對這個14歲的女孩在流量的衝擊下，大部分人想到的首先是「保護」，廣東省體育局負責人說，「希望大家保護好她的純真」。

接著，每一個有關於全紅嬋家庭的視頻直播間，幾乎都被「不要打擾他們正常生活」的評論刷屏。在眾多主流媒體發聲以及網友抗議下，讓某視頻社交平台開始對不正當直播全紅嬋家人的違規內容進行處理，共處罰106個直播間，處理92個違規帳號，永久封禁32個帳號。

當地村民也付諸行動。出於防疫等原因，村口已豎立「疫情防控，謝絕入村」的告示牌，謝絕外人進村。圍繞在全紅嬋家附近的網紅和拍客們近近日已基本散去。

但人潮不來不代表就安靜了。全紅嬋媽媽剛在一次採訪中說了「全紅嬋最喜歡吃辣條，小賣部裡5毛錢一袋的小零食是她的愛。」沒多久，大批來自各方的辣條如小山般堆在村委會門口，還有業者隔空喊話：「如果她願意，源氏辣條終身管夠，再送她一個小賣部」。

送給冠軍的不僅有辣條，還有足以改變這個家庭困境的現金和物資。網傳當地企業向全紅嬋家捐贈一套房子、一個商舖以及20萬現金。對此，全紅嬋背後貧寒的家庭，用自己的方式給與女兒最大的保護。

全紅嬋的父親全文茂直截了當對此表示了拒絕。「那天下午確實是有人拿20萬，叫我拿著花跟他拍個照片。我就說拍照片就可以，那個錢你先拿開，我不要錢。要是你有心來，我就領你的心，領你的花和你照個照片。（你）這麼大老遠跑來，這個是人之常情」。

全紅嬋的父親全文茂。（取材自齊魯晚報）

全父：我一分錢沒拿

至於房產和商舖，全文茂說，「他的房子在哪裡，我也沒去看過，我也沒理過他們」。他又一次強調說：「我也感謝他們有心來，但我真的什麼都沒拿到，我一分也沒拿」。

對於自己的女兒，全文茂除了驕傲，更多的是作為父親的內疚。

「從七八歲，讀三年級的時候就出去了。她剛出去的時候還是很小的，當時還是有一點（想她），不過有教練在那裡，我是非常放心的。她從來沒有說過她受傷，一直都沒有。我覺得她是一個很堅強的孩子，她訓練這麼多年，從來都沒跟我說過辛苦，這樣那樣的話，一直都沒說過，從來沒有抱怨過」，全文茂說。

在他的想法中，更希望女兒能夠走進課堂，努力讀書考上大學，繼續為國家爭光，「以後的路也是靠她自己了」。

在以種植甘蔗、水稻等農作物為主的邁合村，全家的房子是廣東農村常見的農家小院：兩層自建房，紅磚砌了半人高的外牆。全文茂有一片種橙子的地。全紅嬋奪冠之後，全文茂還是照常每天去幹農活。

「農民不去打理，到時候哪裡有東西收？該要下肥的時候就要下，該除草就去除草」，他說。