自帶土氣15年 獨立敢闖的「謝大腳」人生落幕

大腳超市裡的「謝大腳」。（取材自微博）

長壽劇《鄉村愛情》播了15年，超市老闆娘「謝大腳」大剌剌走家串戶的媒婆個性，踩進了千萬觀眾的心。許多觀眾看著她的戲長大，在內蒙車禍惡耗傳出後，于月仙微博 裡滿滿「大腳嬸快出來闢謠」的留言，令人鼻酸。

中國 演員于月仙日前在內蒙古阿拉善區出車禍傷重不治，享年50歲。

于月仙過去以熱播劇「鄉村愛情」系列中超市老闆娘「謝大腳」成名，該劇一演就是15年，「謝大腳」陪伴許多觀眾成長，親切形象深植人心。

7月下旬，《鄉村愛情15》正式殺青，于月仙在微博寫下「感謝觀眾朋友們的陪伴與厚愛，無需多言心中有愛千言萬語謝謝支持《鄉村愛情》系列的親們」，粉絲們在留言區寫下對大腳嬸回歸的期待，敲碗再拍下一季。但隨著事故的發生，于月仙那句「江湖再見後會有期」此時卻成為遺憾的句點。

熱愛表演 多角深入人心

新京報回顧于月仙二十餘年的演藝生涯，她對表演始終飽含倔強與堅持。除「謝大腳」之外，她還曾先後塑造過98版《水滸傳》中的金翠蓮、《西游記後傳》中的陳五真、《理想照耀中國》中的薩仁等諸多深入人心的角色。

她對表演的熱愛，最早可追溯至表姐馬麗娟的影響。在于月仙很小的時候，馬麗娟已經是歌舞團的台柱子。那時兩家住得近，馬麗娟經常帶于月仙去單位看大人們壓腿、上課、彩排，埋下了她舞台夢的種子。

中考填報志願時，于月仙順應家人的希望選擇了幼師專業，畢業後，留校成為一名教師。有一天下課後，一名學生跑過來，給她遞上一張中央戲劇學院招生簡章，于月仙並不認識這個姑娘，事後她回憶起來，這偉事喚醒了她體內的表演因子，或許她是天降的「貴人」吧。

因此，于月仙不顧校方和家人的反對，冒著丟掉鐵飯碗的風險，在媽媽的支持下，大膽地把一張假條塞到校長辦公室的門縫裡便赴考中戲。

但于月仙坐火車趕到考場時，專業課已經考到二試了。她把自己因工作耽擱的情況，以及內心壓抑已久的夢想和盤托出。最終她成了那場考試的最後一位考生。

大腳超市裡的「謝大腳」。（取材自微博）

勇敢追夢 被罰看門28天

考試後回到家鄉，學校輪番找她和家長談話。學校罰她去後勤處工作，每天為進出車輛開門，收發報紙信件，還兼管運煤、掏灰、燒火、灌水。她清晰地記得，為了追夢，她當了82天的「看門大爺」，下午看大門，晚上補習文化課。

很多人並不知道于月仙是趙本山的妻妹，她也從不跟外人提及。「我從沒想過要依靠別人，要靠實力打拚，」于月仙曾在採訪中這樣表示。

年輕時仙氣飄飄的于月仙演過許多漂亮的角色，沒想到是自帶土氣的「謝大腳」，卻讓她一下走入了全國觀眾的視野中。

新京報報導指出，2005年，于月仙正在北京出演愛爾蘭話劇《聖井》，飾演風餐露宿、醜陋不堪、沿街乞討的盲人瑪麗。姐夫趙本山恰好看了其中一場，演出過半，趙本山問張學松，為何于月仙還沒出場？張學松稱，開場到現在的女主演就是她。 這場演出讓趙本山對于月仙刮目相看，並邀請她出演電視劇《鄉村愛情》中的農村婦女「謝大腳」。

形塑媒婆 她增胖穿大鞋

當時34歲的于月仙為了演好50多歲的「謝大腳」，她白天穿著蘿蔔褲在農村裡曬太陽，和村民們嘮嗑；晚上就到夜市觀察街上的人。憑藉這樣的訓練，她捕捉到了「謝大腳」的靈感：一個敢愛敢恨，事業上不依靠男人，自立自強，自尊自愛的女人。同時還是個熱心腸，誰家有事她都要幫忙的大姐。

為了展現「謝大腳」走家串戶的形象，于月仙穿上塞滿棉花的40碼布鞋，刻意增重十餘斤。于月仙曾在採訪中表示，其實「大腳」只是個寓意，雖然穿著大鞋讓她走路都不自然，但是卻因此成功塑造出「謝大腳」熱心鄉里的媒婆形象。

長壽劇《鄉村愛情》日前殺青，劇組在大腳超市前合照。（取材自微博）

《鄉村愛情》首部於2006年開播，于月仙一度不敢坐到電視機前看。于月仙的成功演繹讓觀眾深信東北農村真有「謝大腳」，特意去東北尋找原型。那時老家赤峰的人見了于月仙的爸爸也不喊老于了，改喊「老謝」。

于月仙因為《鄉村愛情》謝大腳這一角色，在2010年獲得華鼎獎鄉村題材類最佳女演員獎，2011年獲得第六屆華鼎獎老百姓最喜愛十佳電視明星獎。

被記者問到為了一個角色做如此大的犧牲，值不值得？她毫不遲疑的回答，「演員是我的職業，愛崗敬業本身就是我的本分，要帶著工匠精神去塑造一個角色。現在這個角色得到了觀眾的認可，還有什麼不值得的？」

據報導，２020年1月，于月仙和丈夫張學松聯合執導的電影 《陽光下的少年之我的無色世界》上映。這是于月仙的導演處女作，一部真實還原了少數民族兒童教育題材電影。

雖然票房不佳，但于月仙表示，「電影本身就是遺憾的藝術，我又是首次擔任導演，可能會有很多不足，但我還是要帶著我這份熱情將兒童電影進行到底，勇往直前。」

于月仙與弟弟于英杰。(取材自中國殘疾人雜誌)

手足之情 為弟弟不生孩子

于月仙出生於內蒙古赤峰的一個極度重男輕女的家庭，作為長女，她一直遭到家人嫌棄。在連接有了兩個妹妹後，弟弟于英杰的出生成了全家人的喜訊。

環球人物雜誌分享于月仙在她的著作《愛與熱愛，讓我們勇往直前》中寫下弟弟于英杰的故事。她的弟弟8歲時患了脊椎骨彎曲的疾病，到了2000年，其脊椎骨已經彎曲到170多度，內臟都被擠壓變形，呼吸也很困難。被認定活不過18歲。

南京的醫療專家告訴她，弟弟手術有失敗風險，就算是成功，癒後也可能造成高位截癱。

于月仙對決定要接受手術的弟弟說，「你敢賭命，我就敢跟你賭人生」，若是弟弟沒了，所有的指責她來承擔；若是弟弟活過來了，她會照顧弟弟一輩子。

為了籌夠手術費，于月仙「什麼活兒都接」，一趟100元的跑龍套角色也接。她甚至與先生張學松商量不要生孩子，以便有更多精力照料弟弟。

最終，于英杰手術成功，在于月仙的照顧下漸漸康復。

于月仙在江蘇淮陰宣傳黃瓜節。（取材自微博）

直播助農 賣力推介農產

因為多年拍攝《鄉村愛情》的經歷，她和拍攝基地的村民打成一片。環球人物雜誌這樣形容她，每次回來都像回娘家，村民們都熱情地噓寒問暖，給她塞自家種的果子、玉米，而村裡的紅白喜事，她也都要問一問，包個紅包。「這部劇十幾年了，和觀眾們就像是鄰居、朋友、同事、親人一般，」于月仙這樣說。

于月仙對農村充滿感情，她總是想著，如何能為農民做更多的事。她大多在老家內蒙古活動，注重家鄉文旅建設，凡是有益於家鄉的事情她都樂意參與，曾多次無償義演。

去年疫情期間，在家休息的於月仙無意間接觸到了直播帶貨，於是她嘗試著開啟了「直播助農」。在「大腳直播間」，于月仙在鏡頭前向粉絲介紹著鄉村文化和鄉村特產，並且直接和當地進行連線。

去年9月，她到內蒙古阿爾山西口村參加「中國農民豐收節」，現場與明水河鎮西口村第一書記鄭海勇直播連線，宣傳西口村脫貧攻堅成效，並介紹當地農副產品。當日直播累計觀看人數76.9萬，獲得點贊9萬，直接銷售產品3萬餘元。

直到去世一周前，她還在幫家鄉的農產品做宣傳，和老闆一起挖土豆。

已經不會再更新的微博裡留下她拿著黃瓜、摸著柚子的照片，《鄉村愛情》裡的謝大腳，在千萬百姓的心裡都印下足跡。