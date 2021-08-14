Delta突破南京防線 攻下半個中國 北京抗疫壓力幾何？

上海市浦東新區華夏二路1500弄心圓西苑小區內，醫護人員正在進行核酸採樣前的準備工作。（中新社）

Delta變異株攻破了南京防線，還為中國 一半的城市帶來了武漢疫情 之後最大範圍的抗疫壓力測試。

2021年7月20日晚，當南京祿口國際機場 員工發現9例陽性樣本的消息出現在朋友圈時，許多南京市民意外但不緊張。因為自去年3月新冠病毒本土病例清零以來，南京就一直維持本土零新增的紀錄，堪稱最「安全」城市之一。沒想到Delta變異株的悄悄入侵，很快讓他們面臨了疫情捲土重來的驚懼。

7月20日，也是鄭州市創下中國大陸一小時降雨量極值的日子，在社交媒體群起關注的同時，南京的新增病例數開始快速增長，從最初祿口機場所在的江寧區祿口街道附近，波及了南京主城區，還外溢到中國多地。

截至8月4日，南京累計本土確診病例達227例，此次疫情相關聯的病例已遍布中國17省35市，呈「多點開花」之勢擴散，旅遊勝地湖南省張家界更成為病毒蔓延的「第二落點」。

至此，不僅南京市民感到事態嚴重，中國民眾也都回過神來，意識到南京疫情可能並不像此前發生的多起小規模聚集性疫情那樣，僅局限於個別地方，「此輪疫情會大規模暴發嗎？」話題隨之上了熱搜。7月31日下午，國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會稱，短期內，南京本輪疫情仍有繼續擴散風險。

輕忽 南京封城晚又弱

7月20日，南京市江寧區新冠疫情防控指揮部接到祿口機場報告，在機場員工的定期核酸檢測樣品中有9份呈陽性。其中8人是機場保潔員，1人是客艙保潔員。隨著採樣增多，被感染的機場工作人員從地勤、輔警、裝卸工到空乘等。這才發現，病毒先在機艙保潔人員中快速傳播，後通過社會活動、工作環境污染等進一步擴大。

這些機場工作人員多居住於下屬於祿口街道的村落，每日騎電動車通勤，病毒又由此傳播給家人。但祿口機場發現感染病例後的數天內，機場相關工作人員並沒有被閉環管理起來，而是來去自由，直到7月23日，祿口國際機場才暫停國內航線運營，28日暫停國際航線。疫情發生後第六天的7月26日，再進行全面封閉管理。

「南京事實上已經封城，但還是有點晚了」，一名不具名的公衛專家說。與此前武漢、石家莊在疫情中的封城措施相比，南京此次所謂的「封城」力度比較弱，在主城區還看到人流、車流穿行，地鐵仍然壅堵。此時，病例已擴散到中國多個城市。這位專家分析說，南京沒能及時採取精準的防控措施，將疫情扼殺於搖籃中。

在疫情發生後的第三天即7月23日，儘管疫情起源尚未公布，江蘇省委就暫停了東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍的職務，由前任董事長錢凱法代理。東部機場集團是江蘇省委、省政府推動，省市共建，依託南京祿口機場組建的全省機場集團。

疫情發生10天後的7月30日，南京此輪疫情的源頭終於揭開，根據機艙保潔員病例的基因序列，與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入的Delta病例序列一致。調查發現，這些保潔員工參加了CA910航班的機艙清掃，因工作後的防護洗脫不規範，可能造成個別保潔員感染後擴散。

工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消殺。（新華社）

失職 機場管理不到位

一位不願透露姓名的機場管理人士分析說，在正常情況下，機場高風險崗位日常工作中要執行「四指定」，即指定工作人員、服務區域、休息區域、行李車和擺渡車，減少疫情傳播風險。因此，中國國內和國際航班保潔人員不應交叉使用。機場保潔業務外包是業內常見行為，關鍵還在於機場管理不到位，應當由專業的人來做專業的事。

一位民航專家表示，東部機場集團屬於省管企業，其負責人由省裡來任命。馮軍本科畢業於南京師範大學古文獻專業，曾擔任南通市市委常委、組織部部長、統戰部部長等職，在其此前近30年的履歷中，並無民航行業經驗。

不過，這位民航專家也表示，從疫情防控角度而言，地方政府是第一責任人。不管是省屬企業還是央企，都要配合當地政府，不折不扣落實、執行當地的防疫政策。一位公共衛生專家表示，南京當初就應在第一時間關閉航站樓，第一時間向中國發出協查通報，尋找潛在感染者。

武漢疫情之後，中國國內此前的輸入性疫情中，還沒有哪一次像南京疫情一樣，波及範圍如此之廣，還形成了病毒二次傳播的風暴眼。7月31日，國家衛健委總結，此輪疫情特點，除了Delta毒株的威力，還有正值暑假的特殊時間節點，發生地是人口密集、流動量大的國際機場。

江蘇原本只有宿遷、揚州兩地出現和南京直接關聯的病例，但揚州的部分在棋牌室擴散，產生了近百例病例的聚集性疫情，導致揚州封城。但真正使疫情擴大至中國的關鍵地是旅遊勝地湖南張家界。

深圳啟動12至17歲人群新冠病毒疫苗接種。（新華社）

倦怠 民眾防疫觀鬆懈

7月26日，遼寧大連排查出3名本土無症狀感染者曾於祿口機場停留2小時後轉機飛往張家界，和約2000人一起觀看「魅力湘西」劇場演出。不同時間也看了「魅力湘西」演出的江蘇淮安市某企業組織67人旅遊團，因以湖北荊州作為往返張家界中轉站，確診員工傳染給了旅行社導遊及員工、海口、荊州、武漢3名乘客等至少25人。

據統計，7月20日至24日，中國國內平均每天有42個航班飛達張家界，期間最多有超過3萬人飛抵張家界，其中以來自上海的航班量最多，其次是北京、廣州、西安、長沙和成都。除成都有6名感染者，7月29日和8月1日，北京也分別通報了總計5例京外關聯本地感染者，都曾去張家界旅遊。

中華預防醫學會副會長梁曉峰說，Delta變異毒株傳播能力強，加上中國經過一年多的抗疫，民眾也有著倦怠情緒，防疫的弦也放鬆了，又趕上暑期，來自四方八方的遊客給病毒的傳播造成了很大的便利。

本輪疫情發生後，南京、揚州主城區、煙台主城區、張家界、湖北黃岡紅安縣、長沙寧鄉等多地都開展了全員核酸檢測。8月3日，武漢市啟動全市全員核酸檢測。整個7月，中國累計報告新增本土確診病例已接近此前5個月總和，抗疫壓力持續增大。

湖南湘西土家族苗族自治州吉首市人們在排隊接種新冠疫苗。（取材自人民視覺）

考驗 醫療系統成關鍵

「現在我們更關心的問題，不是南京本土感染了多少人，而是向中國『撒出去』多少人。」前述公衛專家指出，此次疫情，Delta毒株威力得到淋漓盡致發揮，疫苗接種對於變異毒株的效用到底有多大也值得觀察。但當務之急還是實現疫苗高覆蓋率。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，南京疫情促使中國經受壓力測試。未來通過疫苗接種，仍不能完全控制疫情持續和反覆，但如果在全面放開後病死率降至流感的水平，就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果。哪怕每個人都打了疫苗，新冠仍會流行，但流行程度會降低，病死率可以降低。

前述公衛專家分析說，這輪疫情也同時為各個城市是否與病毒共存提供了嘗試的空間。「如果和新冠共存，像這樣各地出現散發疫情就會成為新常態，和城市裡出現流感是一個道理」，他說。

這位公衛專家說，如果想要實現和病毒共存，一個前提是醫療系統不崩潰，不發生醫院感染，民眾也不動輒出現醫療資源擠兌、超市搶空的現象，這對於城市乃至整個社會的治理水平會提出很高的要求。就南京這輪疫情來說，「我們還要交一些學費，回頭再考慮怎樣和病毒共存」。