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卡拉OK在中國第33個年頭…娛樂多樣性 年輕人不去KTV了

中國新聞組／整理
不必去KTV，年輕人在街頭就能隨時走進迷你KTV高歌一曲。（取材自鳳凰網）
不必去KTV，年輕人在街頭就能隨時走進迷你KTV高歌一曲。（取材自鳳凰網）

自1988年第一家卡拉OK在廣州東方賓館開業至今，卡拉OK在中國發展已進入第33個年頭，以往是消費主力的年輕人，卻沒那麼多願意去KTV花錢了。有分析稱，主要原因還是如今年輕人的娛樂活動更見多樣性，且對於不需要過於複雜的人際勾連的他們來說，用軟件在線上唱歌，比在包間裡更簡單自在。

DT財經報導，20世紀80年代上半期， 流行音樂在中國迎來了發展的春天。80年代末，文化娛樂形式的卡拉OK以廣州、上海等開放城市為根據地，改變了當時人們的休閒生活。

最早時，唱卡拉OK是一種奢侈的消費。以1995年一則報導為例，一位沈先生在東四南大街一家夜總會唱卡拉OK，共消費了1314元（人民幣，下同），而當時北京職工的月平均工資也不過679元左右。高檔消費路線的卡拉OK們不可避免地開始走下坡，到了1995年4月，北京豪華歌舞廳的上座率普遍已不足4成。

此時，台灣量販式卡拉OK品牌錢櫃進入大陸市場，帶進了薄利多銷的「量販式」經營模式，各種頂著金櫃、銀櫃的本土山寨KTV也競相出現，平價的量販式KTV成了主流。2015年的冬天，錢櫃宣布關閉北京朝外店。這家曾經的京城KTV龍頭，最巔峰時期一天收入超過80萬元，如今只剩下惠新東橋最後一家門店。

北京錢櫃KTV朝外店停業時掛出的告示。（取材自鳳凰網）
北京錢櫃KTV朝外店停業時掛出的告示。（取材自鳳凰網）

成本高昂 租金、版權是關鍵

KTV經營的主要問題之一，在於成本高昂，賺錢能力卻逐漸下滑。報導說，KTV火熱的這些年，地產行業也在高歌猛進，商舖租金都水漲船高，而量販式KTV單個門店動輒就有上千坪，租金自然可觀。

另外，音樂版權費用的支出也是不小的開銷。以2008年卡拉OK版權使用費收費標準公告為例，上海的價格是11.1元/天/終端，即使按照廣州以「優惠」後的最低收費標準即8元/天/終端計算，一年的繳費額也高達8400多萬元。

但更重要的是，沒有那麼多年輕人願意去KTV花錢了。報導引述「商界」在2014年一份關於KTV消費的調研報告顯示，90後占據了KTV消費500元以上人群的4成，但KTV的高頻消費者中近7成是60後，而這群60後在500元以上的消費人群占比中只有9%。不少KTV在收入銳減下被迫轉型，但效果並不盡人意。

報導歸納知乎問題「為什麼新一代年輕人不唱KTV了？」的留言發現，「一兩個人唱，其他人低著頭玩手機」、「全在喝酒」等個體行為的情況常被提及。KTV原是一種集體性的娛樂方式，卻因為各玩各的情況越來越多，澆滅了一起唱歌的熱情，冷場、體驗不好也成了意料之中。

而在KTV服務方面，也需要優化升級。許多年輕人都有過這種掃興的經驗：一個大包廂只有兩三支麥克風，碰上個麥霸，五六個人必須想方設法爭一個麥；而歌曲曲庫不全、酒水價格太貴、消費性價比低，都讓年輕消費者不願走進KTV了。

況且，唱歌是一件需要門檻的事，對不愛唱歌的人來說，被拉進KTV被逼唱歌簡直就是當代酷刑。如今年輕人又有太多娛樂活動勝過KTV了，想喝酒玩樂就直接去酒吧，朋友聚會時玩桌遊更有參與感，移動互聯網更提供了豐富的選擇，比起在線下專門K一次歌的麻煩又無聊，他們更願意下載K歌軟件在線上或是街頭的迷你KTV裡自在酣唱。

北京 租金 中國

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