年輕人追奧運、沾運氣 「淘同款」經濟火爆

舉重選手侯志慧用一個保溫杯瓶蓋喝水，被網民形容是 保溫杯神祕的東方力量」。（取材自央視）

一代代年輕人總是引領著消費風潮。追著奧運選手們穿戴的同款商品跑，不再頻繁的拉人去KTV唱歌，他們要的，只是一個能自在「做自己」的空間。

8月2日，淘寶發布奧運同款人氣榜，榜單顯示，在2020東京奧運 中奪冠的選手，帶貨能力堪比淘寶主播。這來自一群年輕的粉絲，隨著一場場激烈的賽事迅速掃貨，他們的目標是搶買奧運冠軍同款商品。這種被稱為奧運「淘同款」的現象，是粉絲與奧運選手全新的雙向鏈接方式，也可能成為未來不可忽視的商品銷售鏈路。

選手幸運物 銷量數天破萬

北京 青年報報導，今（2021）年舉辦的2020東京奧運期間，不少年輕人不但關注賽事成績，也把注意力投射到了運動員同款的「幸運小物」上。

根據淘寶發布的這份賽事同款人氣榜，開賽一周，首金得主射擊選手楊倩同款髮卡就領跑榜單，陳夢的乒乓球拍項鍊、舉重選手侯志慧用的保溫杯和風油精、女籃球員楊舒予的同款手機殼等產品也都上榜。除了場上的現役運動員，張繼科的同款球衣，甚至是北京賽事會、冬奧會周邊商品的檢索量也被奧運熱帶火。

陳夢（左）戴的乒乓球拍項鍊引起討論。（新華社）

榜單上最火的同款，莫過於楊倩隨身佩戴的「小黃鴨髮卡」和「胡蘿蔔髮圈」。這位「雙冠學霸」一句「這已經成為我的幸運卡子了」，引燃了全民搶購「小黃鴨冠軍套裝」的熱情。截至7月30日，淘寶平台上「楊倩同款」等單日搜索量暴漲4237%，多家淘寶店舖推出的「楊倩同款」組合套餐，短短數天銷量破萬。

楊倩一句「這已經成為我的幸運卡子了」，引燃了全民搶購「小黃鴨冠軍套裝」的熱情。(新華社)

不少年輕人表示，賽後「淘同款」代表著一種不同於單純「追星」的流行趨勢，「他們（奧運選手）代表著我們的榮譽，出戰國際競技舞台，在賽場上為國爭光，我們可能也幫不上什麽，只是想通過這樣的方式來表達支持和關注」。比如，不少人剛收到「小黃鴨髮卡」就迫不及待地發布了微博 ，並配文稱已沾到了冠軍的「歐氣」（意似運氣）。

隨熱搜而動 義烏生產力快

「淘同款」小黃鴨能迅速在全網走紅，除了年輕消費者的力捧，另一個因素是義烏2000多家淘寶商舖背後工廠「更快」的反應與生產能力。

7月27日，全國關注楊倩為中國拿下奧運首金時，義烏髮飾淘寶店主陳耿平馬上就注意到冠軍頭上的「小黃鴨髮卡」，「微博上大家都一眼就看見了那個髮卡，討論聲音那麽多，我立馬就感覺能火」，他說。陳耿平立刻調集了所有「小黃鴨髮卡」和「胡蘿蔔髮圈」庫存，將價格下調到3.8元（人民幣，下同），附加包郵優惠，一小時就賣出萬件。

報導說，這是社交情緒附著在商品上的典型案例。「小黃鴨髮卡」是2018年生產的老款式，此前平均每天只能賣出三四十件，奧運會引燃粉絲熱情後，大部分淘寶商舖一天就能賣出兩三千件，銷量暴增百倍。這幾天的義烏，小黃鴨發出高峰期日均更是超50萬件，平均每秒6件。

「之前義烏超9成訂單來自提前1年備貨的外貿，但熱搜不同，講究的就是快」，一家義烏工廠負責人表示，這背後有著至少2000多家工廠，15萬飾品從業人員隨「熱搜」而動，也讓店舖精準的接住了從微博、小紅書等社交平台上溢出而一路狂奔的商機，也增添了新的消費理念。

楊倩周款「小黃鴨髮卡」日銷量爆漲百倍。（取材自北京青年報）

熱度+情緒 搭上就能暢銷

「微博上蓬勃而生的奧運熱搜，實際上是一種情緒的集中外顯，這是行為在主導情緒」，數字經濟智庫執行院長黃日涵認為，討論往往不是用戶情緒和行為的終點，「比賽結束，把剛才大家討論的東西上淘寶一搜，有了，反正不貴，我就和冠軍通過商品有了精神鏈接，這可能是這種趨勢背後深層的行為邏輯」。

個人魅力加上賽事話題，往往能成功造就商業價值。隨著粉絲不斷挖掘細節助推炒熱，再通過淘寶等電商渠道，往商品上落地回歸，這種行為邏輯似乎越來越清晰。

「小商品的同質性很強，買什麽都是買。質量上、價格上消費者並不敏感，但品牌和設計上就很敏感，奧運賽事這個熱點，誰『搭上』誰就能夠暢銷」，國際關係學院公共管理系教授儲殷說，這就是賽事熱款暢銷的背後原因。

從春晚上的「劉德華同款軍大衣」、「張小斐同款毛衣」，到奧運場上的「楊倩小黃鴨髮卡」、「蘇炳添同款田徑服」等的追逐，一種全新的商品鏈接模式，似乎已滲透了年輕人的日常生活。