奧運輸贏都遭網暴 金牌冠軍光環失焦 成了替罪羊？

東京奧運會羽毛球男子雙打決賽中，大陸選手李俊慧/劉雨辰不敵台灣落敗，獲得銀牌。（新華社）

台上拚超越極限，台下被網暴社死，中國 大陸奧運得主光環亮不亮，取決於少數網絡噴子？

中國大陸在2020東京奧運 所獲金牌數一路領先，但仍有賽事因不如預期，選手和教練們照例面對來自網絡的惡言攻擊。只是網民們今年用詞之狠、目標之廣遠勝往年，不僅奪金選手也難倖免，還吵到外媒也關注。在「仇中」和「仇外」的敵意氛圍外，一些大陸網民這次大噴發其來有自，苦的是奧運選手們成了某種程度的替罪羊。

微信公眾號「桌子的生活觀」近日一篇題為「奧運冠軍被網暴『滾出中國』，背後的殘忍你想像不到」文章，看得許多人心有戚戚焉。專欄作家「桌子先生」在文中說，大家都知道奧運會的金牌代表著榮譽，很少人看到運動員在背後付出巨大的代價和犧牲，反而還刻意對他們施加網暴，讓他實在看不下去。

不看努力 唯金牌至上

本屆奧運的大陸選手遭網暴事件，從第一個比賽日就開始了。射擊運動員王璐瑤在東京奧運會射擊項目女子10米氣步槍資格賽中無緣決賽，她發了自拍說：「抱歉，很遺憾，我承認自己慫了，三年之後再見」後，她的個人微博 瞬間被排山倒海而來的網民「噴」上熱搜：「只有18名還有臉發自拍？真丟中國人的臉！」、「輸了還耍帥，當網紅去啊」等罵聲洗版留言區，逼得王璐瑤刪除這則微博並發文道歉。

王璐瑤真的有網民們說的那麼差嗎？顯然很多人忘了23歲的她，曾在2016年獲得亞洲氣步槍錦標賽個人冠軍、團體冠軍，2019年奪得全國射擊個人錦標賽冠軍等榮譽。因為在東奧上發揮不好，她發了一則自嘲並宣示自己不會放棄的貼文，並不是那個少數網民口中，只會在失敗時發自拍的網紅。人民日報等官媒也發文力挺「唯金牌論不可取」，「輸贏乃兵家常事」，表達拒絕對失利運動員網暴的立場。

王璐瑤奧運失利PO自嘲文，卻遭到網暴後刪文。（取材自微博）

但官媒的發聲制止似乎沒有太大作用，因為緊接著連金牌得主都被網暴了。21歲的楊倩在女子10米氣步槍項目奪得東京奧運及中國首枚金牌，並打破奧運紀錄，國務院副總理孫春蘭也特別發來賀電稱讚她。楊倩就讀於清華大學經濟管理學院的「學霸」身分迅速衝上熱搜，一片讚美聲中卻傳來連連罵聲，原來有網民扒出楊倩曾於2020年底在微博上曬鞋，曬的品牌還是曾表態拒用新疆棉的耐克（Nike）。

自此，風向丕變，部分網民硬是將她從「女英雄」罵成不支持國貨的「跪族女孩」，匪夷所思的「中國奧運冠軍被要求滾出中國」網民思維還引來了外媒的側目。最後也是楊倩刪除了耐克那則微博收場。

沒多久，女子4x100自由泳接力的比賽中，中國選手程玉潔、朱夢惠、艾衍含和吳卿風以3分34秒76的成績，獲得項目第七名。網民們冷言冷語評論：「第七名有什麼好報導的？」，卻忽略她們在12小時內二度刷新亞洲紀錄的成績。

大陸桌球混雙組合許昕（左）/劉詩雯互戴獎牌。（中新社）

民族主義 失敗=不愛國

再來是劉詩雯和許昕，他們在乒乓球的混雙比賽中輸給日本隊，錯失冠軍。劉詩雯在鏡頭前哭著道歉，仍被部分網民「垃圾，連日本都敢輸」留言網暴。5天後，劉詩雯因肘部舊傷退出比賽。

BBC（英國廣播公司）注意到了這件事，發文稱這是「中國大陸運動員被民族主義者痛擊」。文中引述專家說，對於極端的民族主義者來說，失去奧運獎牌無異於「不愛國」，特別是敗在與大陸有著動盪歷史的日本之下，失敗了尤其不可原諒。

但這「極端民族主義」論點也引來批評。大陸馬術運動員華天以自身經歷為例表示，他這次在東京奧運沒有拿到獎牌，依舊獲得了粉絲的支持；報導中所謂的「極端」言論，只是一小部分人，不能代表所有的大陸網民；而且報導中隻字未提絕大部分的大陸網民鼓勵比賽失利運動員的發言，他認為報導內容「誇張過分」。

是不是民族主義發酵所致見仁見智，但有分析指出，不可否認的，在美國及其盟國營造的國際「仇中」氛圍，以及大陸國家主席習近平在中共成立100周年大會上「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」的宣示，部分網民將憋了很久的怨氣內化成「不愛國就要出征」的模式，在東京奧運這個有外國人的場合亟思反擊。

大陸女排不敵美國女排，被認為表現不佳的自由人王夢潔一度被罵上熱搜。（美聯社）

惡意詆毀 甚至人身攻擊

對不少大陸網民來說，美國是肉中刺，當然不能容忍準備在東京奧運中衛冕的中國女子排球隊輸給美國隊，但很不巧的就發生了。一些網民們很快地把狀態低迷的女排自由人王夢潔罵上了熱搜，將失敗的原因歸結於她，王夢潔被罵到關閉評論。

部分網民幾近崩潰之餘，也沒放過衛冕失利的女排，他們無法理性的給予選手們支持和安慰，憤怒到嘲諷「女排早就變成女團了」，他們將原本引以為傲的中國女排，在一夕間從天堂打下地獄，無視於隊員們逆境拚搏的可貴精神。

在日本、美國之外，網民眼中「不能輸」的對手還包括台灣。早在7月26日的東京奧運射箭男子團體賽中，大陸隊因敗給台灣無緣晉級，沒多久其中一名選手王大鵬慘遭部分大陸網民圍攻，怒罵「不爭氣的東西」，甚至進行外貌等人身攻擊，讓不少網民出來打抱不平要這些噴子「積點德」。

被大陸球迷寄予厚望的還有「雙塔」劉雨辰與李俊慧，但他們在男雙羽球金牌戰中，被台灣選手李洋與王齊麟直落二贏得勝利，這些網民們同樣罵得毫不留情：「這決賽打的跟一坨牛屎一樣」、「這倆人在夢遊吧？」，「被下降頭了嗎？」等嘲諷灌爆兩人微博。李俊慧為此在微博發文致歉。

但即使最終打贏了台灣選手，也不見得能獲得這群網民的讚賞。大陸女將陳雨菲打敗台灣選手戴資穎獲得女子羽球金牌，仍遭部分網民狂批「靠敵人失誤贏球」、「實力太差」；也有許多球迷跳出來為陳雨菲護航稱，這些少數酸民的情緒性留言，不代表多數網民及球迷，更遠不如陳雨菲和戴資穎在賽後互讚對手球技的運動員風度。

大陸選手陳雨菲奪羽毛球女單冠軍獲肯定，但仍被部分網民雞蛋裡挑骨頭。（中新社）

微博滅火 禁言33個帳號

對於網民批評奧運選手的留言，微博在一天內對33個大V和帳號做出禁言90天至180天的處置。微博在公告中說，部分帳號在評論區對奧運選手進行惡意詆毀、侮辱攻擊，造成惡劣影響，依據「微博社區公約」做出禁言、清理評論等處置。公告並少見的完整刊出這些微博帳號的暱稱與粉絲數。

三國時期政治家司馬懿曾說「我揮劍只有一次，但我磨劍磨了十幾年」。對於奧運選手們來說，他們歷經了無數交織著汗水與淚水的苦難、傷痛與堅忍，才換來能站上奧運賽場的這一刻，怎麼不盡全力肯定自己、為國爭光？如同劉詩雯手肘受傷，仍不放棄參加奧運的堅持，她那一句「只要讓我贏球就行，我什麼都可以不要，甚至連命都可以不要」，是對只能坐在螢幕前敲鍵盤的網絡酸民最有力的回擊。

勇於認錯的球迷和網民們也是存在的。2008年北京奧運會男子110公尺欄第一輪比賽中，有「飛人」之稱的大陸選手劉翔因跟腱斷裂退賽，衛冕失敗，被輿論痛罵「廢物」。劉翔沒有多做解釋，2015年宣布退役。近日，網上忽然出現「我們都欠劉翔一個道歉」話題，揭露了他當時的傷情之重，讓許多當年罵過他的網民留言向劉翔道歉。劉翔只是淡淡的回應說，大家都沒必要道歉，「人都會成長，可能年輕的時候我也會說」。

劉翔成長了，對網暴造成他的十餘年傷害釋懷了，那些少數以鍵盤為利刃的網絡噴子，不該再為逞一時之快，複製更多的網暴悲劇。