從運動員到教練 陪伴中國女排40年 61歲郎平再見了

當女排結束奧運最後一場比賽，隊員流淚向郎平致歉，而郎平則是溫柔的擁抱。(中新社)

中國 女排結束東京奧運 會征程後，郎平逐一與姑娘們擁抱告別，選手們哭喊「對不起」畫面令觀眾不捨。有一點年紀的球迷很難想像沒有郎平在場的排球賽，但是，「鐵榔頭」真的要「回家休息」了。

從金牌運動員到金牌教練，郎平陪伴了中國女排整整40年。

40年裡，馳騁賽場的她，率隊拿下世界杯、奧運冠軍；成為教練之後，站在場邊的堅強象徵，她領軍中國女排，拿下世界杯、世錦賽、奧運大滿貫冠軍。

在奧運女排比賽結束後，賽場上響起《陽光總在風雨後》的歌聲，「陽光總在風雨後，請相信有彩虹，風風雨雨都接受，我一直會在你的左右」，隊員們紅著眼與陪伴中國女排8年的教頭說再見。

選歌的人是來自南京的比賽主持人李和林。他告訴揚子晚報，因為這場比賽不僅是中國女排的收官戰，也可能是郎平職業生涯的最後一戰，他特意選用這首中國女排的「隊歌」為中國女排和郎平送別。

天下沒有不散的筵席，按照此前的約定，郎平退役。

中國女排主教練郎平將在東京奧運會後退役。(新華社)

運動員時期的郎平。（取材自百度百科）

一股狠勁 嚴苛訓練打底

郎平是中國最知名的體育教練之一。媒體對郎平的採訪報導甚多，百度百科裡郎平的賽場事跡列成長長的生命歷程。自媒體「最人物」爬梳其中，娓娓道來一位鐵血教頭溫柔心的郎平故事。

1960年，郎平出生在北京。正值三年困難時期，父親給她取名「郎平」，希望這個女兒能夠一生健康平安。十年動亂時，郎平的父親被下放，母親靠著在賓館的工作養活全家。這段記憶，郎平最深刻的，就是「餓」，於是她養出一股狠勁。

郎平學習排球僅僅3年時間，就進入北京市排球隊。不久後，18歲的她被時任中國女排主教練袁偉民選入國家隊。

亞洲球員身體素質難與歐美運動員抗衡，她便找來男隊隊員陪練。重扣沒力度？她每天訓練7小時；接球力度不準？她每天跪地翻身不斷接扣球。

最終在1981年，拚命的郎平單場起跳扣球記錄，達到110次。這是一個接近神話的數字，一直到今天都鮮有運動員打破。

當年的中國女排，在主攻手郎平的帶領下，7戰7勝，最終豪橫地拿下中國女排第一個世界冠軍。

結束阿根廷之戰後，無緣晉級的女排全體向郎平敬禮致歉。(新華社)

嶄露頭角 征戰奧運爭光

1985年的洛杉磯奧運會，中國代表團首次參加奧運會，女排被寄予厚望。郎平在日記裡寫下滿滿的緊張，小組賽中國女排1:3輸美國 ，被自責壓得喘不過氣的郎平跑到外面的草坪大哭一場。

最終，越戰越勇的女排拿下了奧運冠軍。消息傳回國內，當晚四千多名北大學子衝出房門，繞未名湖慶祝，他們大喊「團結起來，振興中國」。

身為運動員的她在1986年退役，1987年結婚後赴美留學並誕下一女。郎平一邊打工一邊讀書，為了賺生活費她也接打球的工作上場比賽，之後她拿到了新墨西哥大學體育管理系碩士的學位。

1995年，郎平接到一通越洋電話，中國排協的領導希望她能夠回國執教當時陷入低谷的中國女排。郎平猶豫後拒絕了。直到一份電報發到了她的家裡，那句話她整整記了26年——郎平，祖國真的需要你。她決定回國了。

1992年的巴塞隆那奧運上，中國女排拿到倒數第二的成績；1994年世錦賽，女排成績墊底。曾經輝煌的女排，成了燙手的山芋。

郎平問自己：你膽子夠大的，回去接這樣一支隊伍，你哪來的勇氣？冷靜分析之後，她得出結論——士氣，重振士氣是關鍵。

郎平以身作則帶著隊員埋頭苦練，她累到數次暈厥在訓練場上。得到郎平相助的女排重新點燃火力，1996年亞特蘭大奧運會摘銀，朗平卻累到連自己的女兒都無法抱起。

漂泊執教 背上叛國指責

此後，郎平度過了近15年漂泊的執教生活。

在義大利，她率領一支平平無奇的排球俱樂部拿下歐洲女排聯賽冠軍。在土耳其，她帶領率領一支球隊，闖進聯賽四強。在美國，她甚至將沉寂24年的美國女排，帶入2008年奧運會戰勝中國女排並拿下銀牌。

郎平的成績有目共睹，但「賣國賊」、「叛國」傳言也隨之而起。郎平說：「我執教美國，絕對不是為擊敗中國隊。我是作為一名職業教練接受這份工作的」。

對此，央視評論郎平「她是中國的，也是世界的」，認為在祖國召喚時，她拋家別子、忍受傷痛趕回來。她的縱橫四海，她的為國而戰，都贏得了世界的尊重。

2013年4月，一通來自時任女排主教練、國家體育總局局長袁偉民的電話響起。

2012年前，中國女排剛剛在倫敦奧運會上折戟，接著失去亞洲霸主地位。袁偉民希望郎平接起中國女排的擔子。

她本想以傷病為由拒絕，卻被一句話點燃：「郎平，我們中國女排還不至於去請一個外籍教練吧？」

當年4月25日，當時53歲的郎平正式出任中國女排主教練。

女排隊員都知道郎平對待她們就如同媽媽一般，左為朱婷。（取材自百度百科）

改造女排 讓小姑娘連升3級入隊

2013年接隊之後，郎平跑到了各省隊尋找未來。未滿20歲的朱婷、袁心玥、張常寧及22歲的丁霞統統被郎平拉進國家隊，有的人甚至「連升三級」。

朱婷的扣球動作、丁霞的傳球意識、袁心玥的策動跑位…都是郎平手把手教出來的。郎平無法長久站立，卻堅持為隊員加練。每當腰傷復發時就綁上兩根腰帶，郎平的腿傷日漸嚴重，卻沒人知道她有多痛。

除了體能技術上的訓練，郎平也將先進的國際經驗帶了回來。團隊配備了技術分析師、體能指導團隊，郎平用數據軟件計算對手扣球線路，指導隊員做出防守策略。

女排姑娘們日漸茁壯，女排錦標賽、世界杯的獎杯都回來了，2016年女排在里約奧運死戰5局逆轉戰勝巴西隊，最終抱回冠軍金杯。

郎平正在場上指導隊員戰術。(新華社)

東奧失利 叮嚀「重新起航」

從里約奧運會捧杯、蟬聯世界杯冠軍到東京奧運會小組出局，這樣的劇情出人意料。但郎平認為，這就是生活的歷練，「雖然非常鬱悶、不滿意」，但仍需要去面對。

「2013年接隊時我們是一個相對的低谷。這麽多年風風雨雨，大家還是進步很多」，61歲的郎平對新華社總結失利教訓的同時，也表達了對女排未來的信心。

郎平說，自2013年到2019年，中國隊已經習慣了在遇到困難的時候依靠朱婷啪啪下兩個球就解決問題。但在遭遇三連敗、小組出局之後女排連勝義大利和阿根廷，在郎平看來，這是面對失利應該有的態度。

巴黎奧運將在3年後舉行，郎平希望年輕隊員記住這次的失利，把它變成寶貴的經驗。在最後一場對阿根廷隊之前，郎平仍不忘叮嚀對隊員們：你們很多人還是很年輕的，3年以後是巴黎，今天就把它當作是重新起航。

「鐵榔頭」退役消息傳出後，一張北京師範大學珠海校區課程表透露出郎平日後的動向。

郎平告訴中新社，未來她很有可能在排球推廣等活動繼續出現。「我很感謝我家人，那麼長時間容忍我投入到排球事業中，我會多珍惜和他們在一起的美好時光，也有很多朋友在等待我。」