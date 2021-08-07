奧運百米決賽 蘇炳添跑出「中國速度」

蘇炳添在田徑項目男子100米決賽後身披國旗。(新華社)

站在奧運100米賽起跑線上，蘇炳添做了兩個動作。一是拉起左臂袖子展示「黃皮膚」，二是手指在胸前一劃亮出「CHINA」字樣。9秒83+9秒98的成績，將蘇炳添推上中國 第一人。

8月1日，這對中國田徑體壇來說是一個圓夢的日子。蘇炳添成為史上首名躋身奧運男子100米短跑決賽的中國選手，「中國速度」跑贏了時間。

32歲的蘇炳添以9秒83成為電子計時時代第一位闖入奧運百米決賽的亞洲選手。9秒83的成績破了亞洲紀錄，連劉翔也在網上發文高喊9秒83「封神」，並要大家把好運借給蘇炳添。2小時後，蘇炳添在百米決賽跑出9秒98排名第6。

從9秒83到9秒98的時間只間隔了兩小時19分。要在這樣短的間隔時間切換賽事，蘇炳添其實有過兩次經驗。

據新浪體育報導，2015年北京 世錦賽，26歲的蘇炳添半決賽跑出9秒99，相隔2小時05分，蘇炳添決賽跑出10秒06排名第九。2017年世錦賽，28歲的蘇炳添10秒10殺入決賽，相隔2小時40分之後，蘇炳添決賽10秒27排名第八。

今年，蘇炳添32歲，他在半決賽裡跑出了9秒83，比蘇炳添最瘋狂的猜想9秒85還要快了0.02秒。雖然決賽成績沒有超越9秒83拿了第6名，但9秒98的成績，已經超越兩次世錦賽的10秒06和10秒17的成績。

32歲「高齡」 破亞洲紀錄

2018年雅加達亞運會上，蘇炳添曾說：「我覺得亞洲人其實是可以跑到9秒85成績」，而當時，他是那個無限接近這成績的人。

在東京奧運 會田徑男子百米半決賽中，蘇炳添以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄，他激動的跪地大喊，他完成了中國歷代短跑前輩們的夢想。

在媒體的報導中，蘇炳添32歲「高齡」不斷被提起。

運動員的青春短暫，蘇炳添和他的團隊在進入職業末期的現在，還在拚命挖掘他的潛能，盡量拓展他短時間內跑兩場高強度比賽的可能性。2014年，他通過換腳改變了以前起跑的節奏，跑進了10秒大關。

蘇炳添在選手村留影。（取材自微博）

自媒體「量子位」搜尋蘇炳添過去發表的論文，發現蘇炳添以自身經歷為例，說明了「大齡」運動員的價值之處。

他寫道：「我國部分大齡運動員存在過早退役的問題。大批運動員選擇在26歲就退役，但筆者在29歲依然跑出9.91秒的歷史成績」。

蘇炳添認為，科技同樣能助力中國體育的發展，而創新源泉則來自於當今高校。

運用科學化訓練的方法，蘇炳添的短跑成績一直在不斷進步，甚至原本計畫在2017年退役的他，後來又出現了「爆發」時期，甚至在這次奧運上跑出9.83秒的好成績。

培養「劉翔」 列國家戰略

奧運強國中國向來不是田徑強國。

2004年雅典奧運，劉翔在男子110米跨欄項目以12秒91勇奪金牌。其後，劉翔更以12秒88刷新了世界紀錄，並成為了史上首位持有奧運金牌、世界紀錄、世錦賽冠軍頭銜的110米欄三料冠軍。

劉翔2008年北京奧運因傷退賽、2012年倫敦奧運摔倒後，2015年黯然退役。

劉翔之後，中國至今也再沒有跨欄運動員能打入奧運決賽，中國陷入後繼無人的危機。

香港經濟日報引述「解放軍報」當年一篇「劉翔之後為何再無劉翔」文章，直言「這樣的尷尬早已不是中國田徑第一次遭遇」。

為了在奧運奪冠，中國的金牌戰略讓最好的教練、最好的醫療、最好的後勤保障向明星運動員傾斜。明星運動員被「圈養」起來，除了訓練，還是訓練，沒有讓他們走進社區、走進學校。當所的心思都集中在少數人身上，「哪有心思去搞青訓？」

文章寫道，對於中國田徑的未來而言，唯有借著全民健身上升為國家戰略的大好機遇，讓田徑運動走入尋常百姓家，讓田徑走進青少年的生活和課堂，才能昐來下一位「劉翔式」的運動員。

今年32歲的蘇炳添3年後能否繼續征戰巴黎奧運是個疑問。上一次，中國未抓緊機遇將田徑運動發揚光大，如今該如何為中國田徑的明天部署，值得好好深思。

跑得最快的教授 蘇寫論文研究自己

「蘇炳添把頭髮剃光可以快多少？」、「100米短跑提高0.1秒有多難？」蘇炳添闖入奧運男子百米決賽後引發關注，網民找出蘇炳添在知乎「自問自答」的留言，「頭髮剃光會讓我變和尚」、「我提高0.08秒用了3年時間」的趣味回答讓蘇炳添實力圈粉形象更加鮮明。

蘇炳添不僅是一名出色的運動員，還是暨南大學體育學院的副教授、北京體育大學體能訓練學院博士研究生。翻查他過去發表的研究論文發現，蘇炳添以自己為研究對象，以理論結合訓練實務，一步步扎實的提升身體素質與速度。

中新網記者查詢國家哲學社會科學文獻中心，發現其中共收錄3篇以蘇炳添為研究對象且作者中包含蘇炳添本人的論文。

《新時代中國男子100m短跑：回顧與展望》發表於《體育科學》，分析了近年來中國男子100m短跑的成功經驗，提出未來發展措施以及對中國競技體育的啟示。

蘇炳添(右)撞線瞬間。(中新社)

該文章結合蘇炳添自己多年的訓練與比賽經驗，運用文獻資料調研、訪談和案例分析等研究方法系統分析了新時代以來中國男子100m短跑的成功經驗。他特別提到教練蘭迪·亨廷頓（Randy Huntington）是「科研型教練」，參照「冠軍模型」對蘇炳添的體能和技術狀況進行全面診斷和分析，並在此基礎上制定訓練方案。

自媒體「量子位」特別提到，在評測時，蘇炳添存在踝關節等部位力量不足、發力速度偏慢、起跑姿勢不合理、扒地技術不合理、全程呼吸和速度節奏不佳等問題，還有不少可以提升的空間。在訓練時，會以運動員主觀感受+Omegawave機器評測結果做參考，合理調整訓練內容，以取得最好的鍛鍊收益。

事實證明，這樣的科學化訓練確實取得了非常不錯的效果，在訓練前後，蘇炳添的身體素質、技術能力得到了極大提升。

奧運男子百米決賽結束後，百萬網民湧入蘇炳添微博祝賀，「中國的驕傲」、「黃色閃電」讚譽不斷，蘇炳添留言「謝謝大家為我吶喊加油！以9.83進入奧運會決賽圈我已經非常滿足了、決賽的9.98也沒有遺憾，因為這就是我的最真實水平！」