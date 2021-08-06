打房、打財團…中國下一步怎麼走？

習近平主導的經濟布局，是否能帶領中國突破以美國為首的國際打壓困境，引發關注。（新華社）

外患內憂之下，百歲「人瑞」級的中共，正走在一場世紀變局的十字路口。安全過關從此坦途，或是繼續在重重險阻中卡關，全球都在看中國 的下一步。

2021年7月30日，中共中央政治局召開會議，面對「百年未有之大變局」，會議釋出三個政策信號，但也透露了國內經濟的恢復仍然「不穩固、不均衡」的警訊，下半年經濟下行的壓力已經逐漸顯現。而監管對住房、平台經濟、校外教培等領域連出的重拳，也意味著中國人的生活從此將大不同。

民資告別財團化模式

會議提出：「要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決『卡脖子』難題，發展專精特新中小企業」。「發展專精特新中小企業」即具備專業化、精細化、特色化、新穎化四大優勢。

智谷趨勢分析，這個提法第一次出現在中共高層會議上，是2019年8月26日中央財經委第五次會議。今年，中國各部委砸真金白銀；中國財政部和工信部發布通知，明確在未來5年中央財政安排100億人民幣（約15.5億美元）以上獎補資金，分三批重點支持1000餘家國家級中小企業。

此次會議並進一步驗證了當前中國正在借鑑隱形冠軍數量最多的德國的「科技強國」之路，揭示了「中國德國化」的判斷。

中國科技部直屬的中國科學技術發展戰略研究院在5月發表一篇論文，曾提出德國建成世界科技強國的做法有四點。一是教育 體制創新，強制實行包含3年職業教育在內的12年義務教育制度和推動中等技術教育發展等；二是質量立國，以大型企業為依託，打造隱形冠軍。三是打破地區和行業壟斷。四是制定前瞻務實的發展戰略和路徑。 自去年整頓阿里巴巴開始，中國加強反壟斷，現更喊出「民資去財團化」。（中新社）

對照當下中國的改革方向，與德國的發展道路確有諸多相似之處。

一是最近的教育改革大動作。整頓校外培訓機構，是為了教育公平和長期人口戰略；提高對職業教育的重視程度，為「製造強國」儲備人才。二是更加重視企業的科研。此次會議明確要加強基礎研究，培育出更多解決卡脖子問題的科學家。三是加強反壟斷，敲打巨頭，給中小企業提供更公平的競爭環境。

去年12月以及今年4月這兩次討論經濟議題的會議，分別提出要「加強反壟斷與防止資本無序擴張」、「加強和改進平台經濟監管」，反而這一次沒有提到，這可能是為了安撫市場情緒，但不意味著針對平台經濟的監管已經告一段落，相反，「任何資本都應把握當下最大的政治正確」。

盼新產業取代房地產

會議期許，這個可以成為第二個「房地產」的產業，能成為拉動內需和提振經濟的核心引擎。其中，「支持新能源汽車 加快發展」，直白的表明了中共高層在產業政策上對「新能源汽車」的重視和支持。 新能源車可能成為中國第二個「房地產」的產業。圖為一家公司正在組裝新能源電動車。（中新社）

雖然此次會議沒有明確提出擴大內需，但新能源汽車的確是最有可能承擔這一重任的產業。不同於其他行業的需求增速疲軟，2021年新能源汽車的產銷暴漲。不僅能開發國內消費市場，新能源汽車還能帶動上下游企業的發展。

智谷趨勢分析，在地緣政治關係越發緊張的情況下，中國科技創新的緊迫性越來越高。通過推動新能源汽車的發展，可以打通光伏、電池、半導體等核心技術，加快解決技術「卡脖子」，在大國博弈中實現彎道超車。此外，還能有助推動雙碳目標。

不放鬆地方隱形債務

據「前沿觀察」報導，去年底中央經濟工作會議以及今年4月底的政治局會議，都提到「要用好穩增長壓力較小的窗口期」。而此次會議不再出現相關表述，證明高層研判中國的戰略緩衝期已經過去。 青海太陽能可開發量超過30億千瓦。圖為青海塔拉灘光伏產業園區。（中新社）

中共高層對外部環境的判斷是「更趨複雜嚴峻」，中國經濟的恢復仍然是「不穩固、不均衡」。從各項具體工作來看，據「政事堂2019」觀察，會議的定調是把油門踩到底，首次大規模提出加快，這包括在以下方面：

支持新能源汽車；加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系；加快推進「十四五」規畫重大項目重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資；加快解決「卡脖子」難題，發展專精特新中心企業；加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

會中並罕見提出要「糾正運動式減碳，先立後破」，這一定程度上也是為避免雙碳工作對經濟增長的負面效應。

雖然下半年中國經濟下行的壓力已經逐漸顯現出來，但會議也明確釋放了信號：放鬆地方隱形債務不可能、放鬆房地產調控也不可能。這也展現了中國在不算有利的國際環境下，更加堅定要搏一個通途的決心。