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中國政策要變？ 貨幣不跟美 財政學德國

香港特派員李春
中國在貨幣政策上的改變，近日已有些端倪。圖為人民幣。（路透資料照片）
中國在貨幣政策上的改變，近日已有些端倪。圖為人民幣。（路透資料照片）

中國經濟近期大事連連，諸如生擒滴滴、團滅教培，嚇殘美團之類，個個故事都曲折。雖然這些故事都在數十年未見之大變局之列，但大方向大政策真要變起來，才算驚天動地。

中共中央政治局日前開經濟工作會，因形勢不大樂觀，會議公報都出得極短又套話，但卻就埋伏了大政策之變，那是用兩個挺學究的話：一是「宏觀政策跨周期調節」、一是「統籌做好今明兩年宏觀政策銜接」。有學者指這提法是「理論上的重要創新」，雖有逢迎之意，但隱含政策要變的提醒。至於現在就強調今明兩年政策銜接，就更有要變的意思。

中國領導層會議治國、政策領政，在經濟層面上最重要的宏觀政策，不外是貨幣政策和財政政策。而兩大政策之變，近日已有些端倪。

先看貨幣政策之變，近期中共領導人在部分會議和文件中，已隱含了意思，就是未來貨幣政策不再跟美國走了，可理解為他想「獨立自主」，也可以理解為他在防備「脫鉤」。中國改革開放40年，貨幣政策學習和陪伴美國40年，不跟美國要跟誰，答案其實已經有了。

7月間中國經濟界有本潮書，書名是「金融的謎題」，副題為「德國金融體系比較研究」。這書名特別是副題，聽上去有些學究，但極有可能是中國貨幣政策和金融體系的變局的原始藍本。

這本書的作者張曉樸，是位官學一體人物，現任中共中央財經領導小組辦公室一局局長。中財辦是中國副總理劉鶴的地盤，劉又分管著金融。 張曉樸雖負責宏觀經濟研究，但他個人主攻金融，過去在中國銀監會任政策研究局副局長，還在人民大學財政金融學院、中央財經大學金融學院兼職教授。

張曉樸那本「金融的謎題」，其實就是剖解德國金融體系，配合中共領導人現在全面喜歡德國，有意把中國金融體系和貨幣政策引向德式道路。

財政部分，中國領導人也有意大變，這方面也有一個低調的學者站到前台，即北京大學經濟學院財政學系主任劉怡。劉怡學術上是所謂「土鱉」，即所有學位都是在中國拿，本科在中國財政部下屬的中央財金學院念，碩士更是財政部財科所讀得，博士才跑到北大去念。

劉怡比較低調，一個原因是她較喜歡教書，如果不是7月28日中共中央開那個「黨外人士座談會」，指定劉怡以「黨外人士身分發言」，外界不大熟悉她。

劉怡雖是中國本土學者，但她近年著力跟蹤美國的稅制和美國的稅改，可以猜測，她向中共建言的財政政策和財政體系之變，會從美國稅改、中國消費談起。

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