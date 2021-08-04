呵護生命或只是載貨？毛小孩死亡之旅 寵物託運套路

寵主總覺得將託運寵物這件事交給專業的業者就能放心，卻沒想到其中有不少可能危及寵物生命的套路。（取材自澎湃新聞）

一隻金毛犬之死，暴露了寵物運輸的陰暗面。牠們該被當成生命呵護，抑或只是一箱貨物？

日前，曹先生將他託運愛犬的過程發到網上，受到眾多愛寵網民關注。曹先生指控，這隻活潑的金毛犬Siri，原本可以經由協議的空運在當天直達目的地，卻硬是被託運公司私自改成陸運，送上了不適宜寵物生存的貨車，一開就是1700多公里，造成他的Siri因中暑心臟衰竭死亡。而這起案例，只是中國 寵物託運市場亂象的冰山一角。

暗箱操作 空運變長途陸運

「我將我的狗託付給他，合同簽的空運也給的空運的錢，他卻背著我將我的狗陸運，導致狗在路途中就死亡了！」新京報引述這位曹先生說，根據託運合同，狗應該從南京空運至貴陽。2021年7月6日，他按照託運方幫幫國際寵物託運公司工作 人員的要求，將金毛犬Siri送到南京，讓託運公司去辦理空運前的檢疫證明。

原以為愛犬可以和自己搭乘同一班飛機，但後來才知道，狗一到南京就直接被裝上車，通過陸運送往貴陽。在寵物主人與託運公司工作人員的聊天紀錄中，可以看到主人因為自己同時飛貴陽的航班取消，就已經懷疑託運方式，但工作人員仍堅稱是空運。託運公司負責人後來回應稱，此事疑為員工接私單後換車，涉事員工已離職。

7月15日，金毛犬Siri託運死亡事件在網上被關注發酵。韓可（化名）想起今年6月自己託運貓的經歷。韓可計畫大學畢業後回老家銀川工作，她在電商平台上找到一家託運商家，藉微信約定通過空運方式將寵物貓從南京託運回銀川，費用1050元（人民幣，下同）。

6月22日傍晚，店家派人上門取走貓。6月23日早上8時，店方告知託運的航班並稱取貓地在銀川河東國際機場航空貨站口。但到了貨站，她發現貓眼滿是眼屎、眼淚還有鼻涕，精神狀態不好。看了Siri的遭遇後，她查出當天根本沒有託運公司對自己所說的直達航班，質問後，對方才承認，從南京到濟南走的陸運。

家住雲南昆明的普怡琳（化名）也遇到一樣情況。今年7月8日，她在百度上搜索到一家託運公司，將自己四個月大的布偶「芙芙」託運到四川南充，對方承諾空運，當天就能送到，並告知她於7月11日接走「芙芙」。當晚7點，她的朋友依約去機場接貓撲了空，普怡琳反覆質問，對方才告知貓是以大巴車從昆明運到成都，全程丟在行李艙裡。

金毛犬主人展示與託運公司的協議。（視頻截圖）

節約成本 躲繁雜手續規定

多名受害寵物主認為，託運公司私自更換運輸方式，最主要的原因是節約成本，而空運航班數量較少，且手續繁雜、限制頗多，選擇陸運不僅成本低，而且道路運輸條例中沒有關於寵物的特殊規定，大大降低了運輸限制又能賺更多。

但超過32kg的寵物不能辦理隨機託運，只能走貨運，「貨運的運輸條件差，包裝都是嚴絲合縫的包裝，鋼筋籠子加擋板，不算太透氣，可能會悶著寵物」，一家運輸代理公司的工作人員說。貨運需在起飛前三小時左右辦理手續，落地後在貨運到達處放置時間較長且通常環境惡劣，倉庫存放也可能會導致寵物出問題。

這名工作人員說，雖然他們有託運保險，但只對飛機失事、飛機掉進水裡將活體動物淹死、飛機起飛前起火三種情況予以理賠，活體運輸的死活由主人自負。有客戶會為寵物向保險公司投保，但曾有客戶為貓保了1萬元的險，貓提貨的時候沒事，回家後死了，結果無法獲得賠付。

至於寵物在運送過程中的食物和水，報導指出，有的託運公司堅持由主人提供，有的則願意協助提供。但運送過程中的共同點是，幾乎全程沒有專人照顧，也不能拍攝視頻讓主人了解運送方式，理由是「司機急著開車趕路，沒時間」。

金毛犬Siri在陸運託運途中死亡。（取材自澎湃新聞）

資質難尋 無交通部門備案

今年6月9日，段然（化名）委託一家運輸代理公司將自己的狗從青島發往大連，然而在運送至膠州時，因貨物較多並未裝上車，狗因此滯留在膠州服務區倉庫內近48小時。段然接到狗後，現其患上了嚴重的膿皮症，而客服的回應是「狗沒死就不管」。

不少受害者和段然一樣，質疑運輸過程致寵物狀態異常甚至死亡而向託運公司理論，但等來的幾乎都是對方不理睬、不賠償與不負責，甚至是惡劣的態度。段然事後上網查詢工商信息後得知，才知他委託的這家公司有普通貨物運輸資質，但被列入了嚴重違法失信企業名單。

報導指出，據天眼查，中國國內多家寵物託運公司是註冊為計算機信息科技公司、信息科技有限公司、信息技術有限公司、網路科技有限公司等，也有業者直接註冊為專業從事活體動物運輸的全國連鎖企業，方式是以航空運輸為主、陸運為輔。

以金毛犬Siri事件來看，報導引述廣州市花都區交通局花東交管所相關工作人員表示，承運金毛Siri的廣州幫幫貨運公司有工商經營許可證，但並未在交通部門備案，屬於貨運代理，實際上沒有相關運輸資質。

而針對寵物託運業務所需資質和手續問題，多地交通管理部門表示，法律法規中並沒有單獨的寵物託運條例，寵物託運也並不需要取得特殊資質。對此，北京 市東城區貨物運輸管理科表示，儘管不需要特殊手續，也應該符合活體運輸的具體要求。

除了大型連鎖品牌之外，隨意開店接單的小商家比比皆是。（取材自澎湃新聞）

法規不全 監管缺失與模糊

但目前，中國國內尚未形成關於活體寵物運輸的完善法律體系，僅在動物防疫方面有相關運輸規定。針對金毛犬Siri託運死亡事件，北京市康達律師事務所律師韓驍表示，寵物託運因私自更改運輸方式死亡，違反「民法典」中關於合同的規定，應當承擔責任。但對一般的活體動物運輸的資質，法律尚沒有明確規定。

「Siri事件的發酵對整個寵物託運行業都產生了影響，」從事寵物託運服務行業多年的龐源（化名）說，不單單是寵物託運行業，整個寵物行業都還沒有具體的政策法規和對應的監管部門來管理。

龐源介紹，國內寵物運輸首先推薦空運，其次是空調專車運輸，但任何運輸方式都不是100%安全。從寵物品種來說，一些擁有先天性疾病的寵物品種，如短鼻腔、肥胖的犬隻反而適合陸運，不適合空運。陸運也有幾種方式，除了常見的客車託運，還有新近流行的「寵物空調車」，車上開空調也配備相應的司機，同時運輸中會定期對車上的寵物進行檢查。

「在運輸之前，我們會跟客戶說，在我們可控的範圍之內，會對寵物進行細心的照料。同時也要提前強調存在風險，客戶自己考慮」，龐源表示，以他們公司為例，有兩種情況會採用空運託運寵物，一是主人隨機攜帶寵物，二是貨運形式，前提是飛機必須配備有氧艙，航空公司會向機長報備貨艙裡有寵物活體，由機長打開氧氣設備。

「目前國內航空公司飛機的貨運艙幾乎都為有氧艙，沒有有氧艙的飛機航空公司也不會接收活體」，龐源說，寵物登機後，貨艙內嚴禁有人員，因此在託運過程中不能為客戶拍攝寵物視頻。

龐源說，國內對寵物託運業務開展的門檻定義尚不清晰，行業規定及監管部門的缺失與模糊，也造成了行業內的一些亂象；由於寵物道路運輸的要求和運輸牛、羊、豬的檢疫防疫要求是類似的，因而吸引許多人湧入這個行業，造成服務品質參差不齊。

「就（金毛）Siri事件本身而言，它可能就是一個個例。但現在整體社會輿論導向，其實是對整個行業的衝擊」，龐源說。