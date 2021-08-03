我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

最想念的家鄉味 東奧冠軍們點菜 這些佳餚上榜了

中國新聞組／整理
廣東青年謝思埸（左）和隊友王宗源聯手奪得東京奧運會跳水男子雙人3米板冠軍。（新華社）
廣東青年謝思埸（左）和隊友王宗源聯手奪得東京奧運會跳水男子雙人3米板冠軍。（新華社）

東京奧運會上的幾番「隔空點菜」，這群極度自律的金牌運動員原來也是「吃貨」。

為了備戰東京奧運，中國代表隊的運動員們已經很久沒有回家。支持他們在外征戰的力量，除了為國家爭取榮譽的決心，對親人和朋友的思念，還有就是一道道飄著想家味道的家鄉菜。近日，多位在東京奧運中拿下金牌的健兒們，在感謝生命中的貴人之餘，也忍不住透露他們想一嘗家鄉菜解饞的渴望。

當奧運冠軍們點菜，他們想重溫的不只是美食，更多的是父母的愛。文匯報整理了幾位東奧金牌得主想念的家鄉味，在一菜一餚的故鄉情懷中，他們如何在賽場比得更有勁，路走得更遠。

謝思埸  最愛潮汕牛肉丸

廣東青年謝思埸和隊友王宗源聯手奪得東京奧運會跳水男子雙人3米板冠軍。8月3日這天，謝思埸將出戰男子單人3米板比賽。謝思埸父母和姊姊，還有他的學弟學妹齊集在體校看直播，大家都按奈不住激動，歡聲雷動。

謝思埸的母親在汕頭全程觀看兒子的比賽。她說，兒子最喜歡吃汕頭的牛肉丸，等他比賽回來，會煮他最喜歡的菜式為他慶祝。

潮汕牛肉丸顧名思義，是結合了潮州、汕頭以及揭陽三個地區牛肉丸的統稱，原料包括牛肉、澱粉等，是廣東著名的小吃，已有近百年歷史。潮汕牛肉丸講究手工製作，口感爽脆，可分為牛肉丸、牛筋丸兩種，牛肉丸的肉質較細嫩，在牛肉丸裡加進一些嫩筋，就成了提升嚼勁的牛筋丸。

報導引述軍旅作家郭光豹的記載，上世紀60年代，賀龍元帥南下視察野戰軍前沿部隊，在潮州的兵營中品嘗到了潮汕牛肉丸，驚訝於牛肉丸的鮮脆，直呼「好菜！好菜！」廚師拿出兩條如同秦瓊金鐧般的廚具告訴他，潮汕牛肉丸的特別之處就在於手工打漿。

手工打漿正是保持潮汕牛肉丸口感的重中之重。首先以特製的方形刀具將鮮牛肉剁成肉末，再對肉末進行有節奏的錘打，其間加入各式調料，並需嚴格保證肉末和空氣的接觸面積，全程至少持續15分鐘，才能使牛肉丸又鮮又彈又脆。

潮汕牛肉丸。（取材自鳳凰網）
潮汕牛肉丸。（取材自鳳凰網）

楊倩 我想吃油燜大蝦

浙江姑娘楊倩在東京奧運拿下兩枚射擊金牌。楊倩在得知媽媽問她「最想吃什麼，要給她做」時說：「只要媽媽做的，我都會喜歡吃的，畢竟媽媽做的，有家裡的味道」。她還隔空點菜：「我想吃油燜大蝦！」。

「女兒真棒，等她回來，讓她油燜大蝦吃個夠！」楊倩的媽媽激動地流淚說，「回來管夠，只要是愛吃的，都燒給她吃」。

楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）

油燜大蝦是源自於山東省的特色名菜，屬於魯菜，特色是食材使用了渤海灣中出產、佔全中國三分之二的大對蝦，這些海蝦身長15至20厘米，肉質飽滿、體形碩大。在烹調上，使用魯菜特有的油燜技法，結合了鮮香甜鹹四種味道，讓人回味無窮。

報導說，隨著各地飲食文化的交流，油燜大蝦發展出各自的風味。例如楊倩家鄉所在的江浙地區，江浙人民採用以河蝦代替傳統的海中對蝦的做法來製作油燜蝦。因淡水蝦個頭較小，在爆炒或油炸後即可出鍋，最後的放水燜煮程序往往被省略，由此也被稱為油爆蝦，而味道也更加酥脆鮮鹹，是精緻的下酒菜。

陳夢  蒜蓉大蝦安排上

在東京奧運會乒乓球女子單打的冠軍爭奪賽中，山東姑娘陳夢以4比2戰勝小師妹孫穎莎奪得金牌。而身為表哥的藝人黃曉明在第一時間於微博發文祝賀陳夢：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」，透露將會下廚迎接表妹歸來。

在山東青島，陳夢的父母看到女兒奪冠後十分激動。陳夢的爸爸說，「陳夢是青島的女兒，她喜歡吃海鮮，特別是對蒜蓉大蝦，那是非常熱愛。等她回來，給她安排」。

蒜蓉大蝦是山東尤其是青島一種很常見的做法。報導說，青島是沿海城市，海鮮豐富，又是大蒜的重要產地。蒜香配上鮮美的大蝦，這種味覺的碰撞，也成了當地小吃特色。

只要大蝦夠新鮮，蒜蓉大蝦其實是一道難度低、成功率高的菜。蒜蓉的製作也是重中之重。有些人會購買現成的蒜蓉醬，或是依自己喜好的方式和口味自製蒜蓉。

蒜蓉大蝦的做法是在準備好鮮蝦和蒜蓉，將蝦蒜和其他調料稍加醃製後，再放入鍋中蒸煮5至10分鐘。至於醃製使用的調料，依個人所需不同，也可於鍋內放油後放蒜蓉，倒入鹽、糖、胡椒粉、雞精翻炒均勻。出鍋後撒上香葱和熱油裝盤，就是一道簡單又美味的山東蒜蓉蝦。

在東京奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢奪得冠軍。（中新社）
在東京奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢奪得冠軍。（中新社）

呂揚 河南燴麵解相思

河南姑娘呂揚是中國女子賽艇隊四人雙槳奪金團隊的一員。在國內的媽媽張君鳳心疼女兒：「女兒平時不訓練的時候，微信裡電話裡跟自己聊得比較多。等女兒回家，家人還要給她慶祝，到時候給她做一碗咱河南的燴麵，母女倆也多說說心裡話」。

由於9月份還要參加第14屆全運會比賽，東奧女子賽艇隊的隊員們不敢放鬆，8月1日自東京返國後，在武漢進行隔離和訓練。17年來，呂揚的每一個春節都是與隊友們在外地訓練場上度過的。呂揚說，她此刻最想念的，就是家鄉的那碗燴麵。

中國隊選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）在東京奧運會賽艇項目女子四人雙槳...
中國隊選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）在東京奧運會賽艇項目女子四人雙槳決賽中奪得冠軍。（新華社）

大河網報導，呂揚的小願望在網上一經發出，就引起了中國網民的熱議。不少網友一邊@河南知名的燴麵企業，一邊排隊表示，願意請咱們的河南冠軍吃麵。

文匯報報導指出，河南燴麵是河南美食的名片之一，以黃河平原出產的高筋麵粉為原料，製作出寬厚的麵條，再輔以各式高湯及配菜，是綜合葷、素、湯、麵為一體的傳統小吃。燴麵的湯鮮美、麵筋道、營養價值豐富，以此享譽中原。

燴麵的高湯選取上等嫩羊肉湯、羊骨，取出羊骨髓後熬煮五個小時以上，並加入七八味調料和中藥材，這樣熬出來的高湯，如牛奶般光亮嫩白，鮮美無比。

燴麵的麵條製作過程也頗有講究，與常見的擀麵做法不同，是將麵餅以兩寸一段分開，用手將其捋平，再攤開放入鍋中煮食。據河南學者考究，這一製麵技術可追溯至千年前的南北朝時期。

一碗熱氣騰騰的燴麵，配上海帶、千張、粉條、香菜、鵪鶉蛋等各式小菜，再撒上糖蒜、辣椒油等調味小料，不禁讓人食指大動。

河南燴麵。（取材自鳳凰網）
河南燴麵。（取材自鳳凰網）

崔曉桐 丹東海貨燉白菜

7月28日，東京奧運會賽艇女子四人雙槳決賽中，中國組合陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐成功奪冠。遼寧丹東姑娘崔曉桐在奪冠後和父母、親屬以及遼寧省賽艇隊總教練姜海洋視頻連線，分享了自己的喜悅。

在崔曉桐位於丹東東港市馬家店鎮戴家崗的家中，當記者問崔曉桐回到家裡最想吃媽媽做的什麼菜時，她說出了「海貨燉白菜」。

剛從海上捕撈回來的海螺、扇貝、貽貝、蟶子、大蝦等，與新鮮的白菜葉或者黃瓜等青菜混合，或翻炒或煮燉，加入很少的調味料，就得到一盤遼寧沿海地區最常見的海鮮家常菜。

這道堪稱海鮮「任意門」的白菜和黃瓜，一方面能夠最大程度保留海鮮的純鮮，另一方面又能吸收海鮮的鮮美味道。不僅做熟，白菜與海鮮的涼拌搭配也非常可口。這樣的美食也成為崔曉桐的家鄉遼寧丹東東港以及大連、鮁魚圈等遼寧其他沿海城市，綿延幾代人的經典菜式。

海螺白菜。（取材自百度百科）
海螺白菜。（取材自百度百科）

東京奧運 河南 中國

上一則

鄭州疫情如何從醫院向外擴散？疑暴雨釀禍

下一則

曾出席教協會慶 香港特首急切割 批政治凌駕專業

延伸閱讀

東奧／染綠紫髮扮「浩克」 美國女子鉛球選手奪銀牌

東奧／染綠紫髮扮「浩克」 美國女子鉛球選手奪銀牌
東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

東奧／台灣黃筱雯晉級拳擊4強破紀錄 確定獎牌入袋

東奧／台灣黃筱雯晉級拳擊4強破紀錄 確定獎牌入袋

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」