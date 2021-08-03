最想念的家鄉味 東奧冠軍們點菜 這些佳餚上榜了

廣東青年謝思埸（左）和隊友王宗源聯手奪得東京奧運會跳水男子雙人3米板冠軍。（新華社）

在東京奧運 會上的幾番「隔空點菜」，這群極度自律的金牌運動員原來也是「吃貨」。

為了備戰東京奧運，中國 代表隊的運動員們已經很久沒有回家。支持他們在外征戰的力量，除了為國家爭取榮譽的決心，對親人和朋友的思念，還有就是一道道飄著想家味道的家鄉菜。近日，多位在東京奧運中拿下金牌的健兒們，在感謝生命中的貴人之餘，也忍不住透露他們想一嘗家鄉菜解饞的渴望。

當奧運冠軍們點菜，他們想重溫的不只是美食，更多的是父母的愛。文匯報整理了幾位東奧金牌得主想念的家鄉味，在一菜一餚的故鄉情懷中，他們如何在賽場比得更有勁，路走得更遠。

謝思埸 最愛潮汕牛肉丸

廣東青年謝思埸和隊友王宗源聯手奪得東京奧運會跳水男子雙人3米板冠軍。8月3日這天，謝思埸將出戰男子單人3米板比賽。謝思埸父母和姊姊，還有他的學弟學妹齊集在體校看直播，大家都按奈不住激動，歡聲雷動。

謝思埸的母親在汕頭全程觀看兒子的比賽。她說，兒子最喜歡吃汕頭的牛肉丸，等他比賽回來，會煮他最喜歡的菜式為他慶祝。

潮汕牛肉丸顧名思義，是結合了潮州、汕頭以及揭陽三個地區牛肉丸的統稱，原料包括牛肉、澱粉等，是廣東著名的小吃，已有近百年歷史。潮汕牛肉丸講究手工製作，口感爽脆，可分為牛肉丸、牛筋丸兩種，牛肉丸的肉質較細嫩，在牛肉丸裡加進一些嫩筋，就成了提升嚼勁的牛筋丸。

報導引述軍旅作家郭光豹的記載，上世紀60年代，賀龍元帥南下視察野戰軍前沿部隊，在潮州的兵營中品嘗到了潮汕牛肉丸，驚訝於牛肉丸的鮮脆，直呼「好菜！好菜！」廚師拿出兩條如同秦瓊金鐧般的廚具告訴他，潮汕牛肉丸的特別之處就在於手工打漿。

手工打漿正是保持潮汕牛肉丸口感的重中之重。首先以特製的方形刀具將鮮牛肉剁成肉末，再對肉末進行有節奏的錘打，其間加入各式調料，並需嚴格保證肉末和空氣的接觸面積，全程至少持續15分鐘，才能使牛肉丸又鮮又彈又脆。

潮汕牛肉丸。（取材自鳳凰網）

楊倩 我想吃油燜大蝦

浙江姑娘楊倩在東京奧運拿下兩枚射擊金牌。楊倩在得知媽媽問她「最想吃什麼，要給她做」時說：「只要媽媽做的，我都會喜歡吃的，畢竟媽媽做的，有家裡的味道」。她還隔空點菜：「我想吃油燜大蝦！」。

「女兒真棒，等她回來，讓她油燜大蝦吃個夠！」楊倩的媽媽激動地流淚說，「回來管夠，只要是愛吃的，都燒給她吃」。

楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（新華社）

油燜大蝦是源自於山東省的特色名菜，屬於魯菜，特色是食材使用了渤海灣中出產、佔全中國三分之二的大對蝦，這些海蝦身長15至20厘米，肉質飽滿、體形碩大。在烹調上，使用魯菜特有的油燜技法，結合了鮮香甜鹹四種味道，讓人回味無窮。

報導說，隨著各地飲食文化的交流，油燜大蝦發展出各自的風味。例如楊倩家鄉所在的江浙地區，江浙人民採用以河蝦代替傳統的海中對蝦的做法來製作油燜蝦。因淡水蝦個頭較小，在爆炒或油炸後即可出鍋，最後的放水燜煮程序往往被省略，由此也被稱為油爆蝦，而味道也更加酥脆鮮鹹，是精緻的下酒菜。

陳夢 蒜蓉大蝦安排上

在東京奧運會乒乓球女子單打的冠軍爭奪賽中，山東姑娘陳夢以4比2戰勝小師妹孫穎莎奪得金牌。而身為表哥的藝人黃曉明在第一時間於微博發文祝賀陳夢：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」，透露將會下廚迎接表妹歸來。

在山東青島，陳夢的父母看到女兒奪冠後十分激動。陳夢的爸爸說，「陳夢是青島的女兒，她喜歡吃海鮮，特別是對蒜蓉大蝦，那是非常熱愛。等她回來，給她安排」。

蒜蓉大蝦是山東尤其是青島一種很常見的做法。報導說，青島是沿海城市，海鮮豐富，又是大蒜的重要產地。蒜香配上鮮美的大蝦，這種味覺的碰撞，也成了當地小吃特色。

只要大蝦夠新鮮，蒜蓉大蝦其實是一道難度低、成功率高的菜。蒜蓉的製作也是重中之重。有些人會購買現成的蒜蓉醬，或是依自己喜好的方式和口味自製蒜蓉。

蒜蓉大蝦的做法是在準備好鮮蝦和蒜蓉，將蝦蒜和其他調料稍加醃製後，再放入鍋中蒸煮5至10分鐘。至於醃製使用的調料，依個人所需不同，也可於鍋內放油後放蒜蓉，倒入鹽、糖、胡椒粉、雞精翻炒均勻。出鍋後撒上香葱和熱油裝盤，就是一道簡單又美味的山東蒜蓉蝦。

在東京奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢奪得冠軍。（中新社）

呂揚 河南 燴麵解相思

河南姑娘呂揚是中國女子賽艇隊四人雙槳奪金團隊的一員。在國內的媽媽張君鳳心疼女兒：「女兒平時不訓練的時候，微信裡電話裡跟自己聊得比較多。等女兒回家，家人還要給她慶祝，到時候給她做一碗咱河南的燴麵，母女倆也多說說心裡話」。

由於9月份還要參加第14屆全運會比賽，東奧女子賽艇隊的隊員們不敢放鬆，8月1日自東京返國後，在武漢進行隔離和訓練。17年來，呂揚的每一個春節都是與隊友們在外地訓練場上度過的。呂揚說，她此刻最想念的，就是家鄉的那碗燴麵。

中國隊選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）在東京奧運會賽艇項目女子四人雙槳決賽中奪得冠軍。（新華社）

大河網報導，呂揚的小願望在網上一經發出，就引起了中國網民的熱議。不少網友一邊@河南知名的燴麵企業，一邊排隊表示，願意請咱們的河南冠軍吃麵。

文匯報報導指出，河南燴麵是河南美食的名片之一，以黃河平原出產的高筋麵粉為原料，製作出寬厚的麵條，再輔以各式高湯及配菜，是綜合葷、素、湯、麵為一體的傳統小吃。燴麵的湯鮮美、麵筋道、營養價值豐富，以此享譽中原。

燴麵的高湯選取上等嫩羊肉湯、羊骨，取出羊骨髓後熬煮五個小時以上，並加入七八味調料和中藥材，這樣熬出來的高湯，如牛奶般光亮嫩白，鮮美無比。

燴麵的麵條製作過程也頗有講究，與常見的擀麵做法不同，是將麵餅以兩寸一段分開，用手將其捋平，再攤開放入鍋中煮食。據河南學者考究，這一製麵技術可追溯至千年前的南北朝時期。

一碗熱氣騰騰的燴麵，配上海帶、千張、粉條、香菜、鵪鶉蛋等各式小菜，再撒上糖蒜、辣椒油等調味小料，不禁讓人食指大動。

河南燴麵。（取材自鳳凰網）

崔曉桐 丹東海貨燉白菜

7月28日，東京奧運會賽艇女子四人雙槳決賽中，中國組合陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐成功奪冠。遼寧丹東姑娘崔曉桐在奪冠後和父母、親屬以及遼寧省賽艇隊總教練姜海洋視頻連線，分享了自己的喜悅。

在崔曉桐位於丹東東港市馬家店鎮戴家崗的家中，當記者問崔曉桐回到家裡最想吃媽媽做的什麼菜時，她說出了「海貨燉白菜」。

剛從海上捕撈回來的海螺、扇貝、貽貝、蟶子、大蝦等，與新鮮的白菜葉或者黃瓜等青菜混合，或翻炒或煮燉，加入很少的調味料，就得到一盤遼寧沿海地區最常見的海鮮家常菜。

這道堪稱海鮮「任意門」的白菜和黃瓜，一方面能夠最大程度保留海鮮的純鮮，另一方面又能吸收海鮮的鮮美味道。不僅做熟，白菜與海鮮的涼拌搭配也非常可口。這樣的美食也成為崔曉桐的家鄉遼寧丹東東港以及大連、鮁魚圈等遼寧其他沿海城市，綿延幾代人的經典菜式。