每5秒一場、百萬人觀看 「萌寵」經濟占領直播間

柯銘的四隻熊孩子在沙灘上排排站合影。（取材自微博）

軟萌又會撒嬌的橘貓、會滑滑板的斗牛犬、有著天使般笑容的薩摩耶、帶寵物相親、旅遊等，吸「寵」熱潮席捲而來，以寵物為核心的「牠」直播經濟正在崛起。

根據快手大數據研究院發布的「2020快手寵物生態報告」，截至2020年5月，快手短影音平台上每5.4秒就有一場寵物直播，寵物觀眾數量逾1億。這些萌寵很快地佔領了直播間，吸引眾多網友為它們點讚並狂刷禮物，不僅造就了龐大的寵物直播市場經濟，也成了抖音 、快手、淘寶等平台搶占流量的利器。

有報告顯示，新型冠狀病毒疫情下的壓力，讓許多人尋求各種方式療癒自己，例如養寵物、看寵物直播等，去年中國 寵物行業市場規模達到接近3000億元（人民幣，下同）。其中，「雲吸寵」市場發展迅速，據統計，去年在抖音平台的寵物短影音單日最高播放量高達7億次，每天有一百萬人在淘寶直播上看寵物。

「雲吸寵」指的是在網路上觀看別人拍攝的寵物影片。除了賣萌搞笑，讓人放鬆心情、打發時間，寵物的帶貨能力也不輸給人類網紅。萌寵主播們極大地激發了市場的消費潛力，展現出驚人的吸金力。業界人士表示，寵物相關消費族群年輕化，帶動了中國線上寵物經濟走向繁榮，獲得越來越多資本的關注。

愈來愈多的中國民眾愛看寵物直播「療癒」自己。（取材自每日經濟新聞／直播截圖）

貓狗直播 暴紅帶旺飼主

每日經濟新聞報導，平台用戶名為「柯銘」的武漢男孩柯銘，去年初起以他飼養的四隻可愛小狗做寵物視頻，幾十秒一條的短視頻，生動演繹了偵探系列、上課系列等近100個作品，使他和「四小隻」一家人於不到兩年的時間裡，在抖音、快手、小紅書 3個平台上累計收穫了逾2000萬粉絲，從此改變了他和「四小隻」的生活。

除了狗、貓外，羊駝、兔子、龍貓等小眾萌寵的圈粉能力也驚人。例如以小鴨子噠噠和貓咪喬巴為主角拍攝的視頻「噠噠和喬巴」，去年在抖音、快手、小紅書上的粉絲就累計破300萬，這也讓飼主杭州90後女孩噠噠姐姐決定辭去工作，全身心地投入到寵物視頻中。

「貓比較省心，我養鴨後慢慢發現，鳥類的感情往往比貓更忠誠」，噠噠姐姐說，「每一種寵物的世界都不一樣，狗的世界更大，它會出去玩、見其他人；貓的世界就在家裡這一塊地方；但鳥類的世界，如果你融入後會明白，你就是它的世界」。她將鴨子與貓為視角的有趣視頻，以故事的方式呈現，很快就吸引到粉絲的關注。

像柯銘、噠噠姐姐這樣的寵物博主，在抖音平台粉絲過萬的已近3萬人，這讓抖音非常看好寵物市場的上升空間，決定將寵物內容做為發展重點。

「噠噠和喬巴」。（取材自每日經濟新聞／視頻截圖）

年輕族群 推動消費市場

而在以帶貨為主的淘寶平台上，大快消組負責人蓮城表示：「我們寵物直播的開播場次環比2019年同期增長了150%，成交額則比去年上漲230%。」而在淘寶直播間裡，喜歡看犬貓類直播的以一線城市的白領居多；而烏龜等直播則深受四五線城市小鎮青年的喜愛。

隨著湧入萌寵直播市場的創作者越來越多，馬太效應逐漸顯現。東興證券研究發現，不同的網紅具有不同的粉絲群體，寵物類頭部網紅處於網紅第一梯隊，粉絲黏性高使得寵物類網紅具有較強的增長性。

也有不少人正悄然離場，有的曾創造了一夕成為網紅的奇蹟， 但博主們辭職做萌寵視頻後，卻因流量難以維持、變現力弱而不得不重新找工作；有的則開始做兼職，試圖再堅持一段時間的創作。這顯示，不是所有的寵物直播都能成功，內容的創意、稀缺性和商業潛力，正成為平台和MCN機構選擇創作者的重要標準。

「並非所有的MCN機構都具備孵化萌寵紅人的能力。」成都星娛璀璨文化傳媒公司執行CEO譚中林直言，如今紅人主體除了人物KOL，正在多樣化。「但作為垂類的萌寵市場巨大，奈何門檻太高。從內容創作來講，必須得有專業人員，像萌寵博主對自家寵物大都具備深厚情感，這不是通過簡單訓練就能孵化出來的」。

而papi醬創立的papitube相關負責人則表示，如今短視頻市場對內容的豐富性和獨特性要求逐漸提高，粉絲注意力很容易轉移。因此，papitube對萌寵類帳號的簽約標準，要看帳號中的寵物和主人是否有記憶點、個人特色和魅力，再看內容是否新穎，以及內容是否有變現潛力，最終綜合考量是否簽約。

隨著萌寵直播的發展，萌寵內容吸引的人群，逐漸從核心粉絲向普通大眾加速擴張。知名的「口紅一哥」李佳琦也相中商機，和他的比熊犬Never同框後不久，Never代言的眼影盤就在李佳琦直播間首發，開售後的30萬盤一上架就被秒殺。

彩妝品牌與李佳琦合作推出的聯名小狗眼影盤，邀請了李佳琦的寵物狗Nnever出鏡封面。（取材自新京報）

帶貨變現玩法多 平台流量扶持

而在平台看來，對於寵物這個領域來說，短視頻和直播打通了寵物主、產業之間的隔閡，人們可以通過直播與喜歡的寵物互動，這在一定程度上改變了行業過去的傳播和社交路徑。因此，寵物也是短視頻、直播興起後快速崛起的領域之一。

報導說，包括快手、抖音、淘寶、西瓜視頻等平台早已紛紛投入寵物這一垂直賽道，在他們眼中，萌寵是一個潛力垂類，具備商業化開發潛力；而去年以來，各平台更不約而同加大了寵物視頻與直播的推展力度。

以快手為例，報導引述相關負責人表示，自去年5月起，快手寵物專門針對寵物創作者開設了為期1年的「快手寵物天團計畫」，快手拿出1百億流量，通過原創培訓，指導以及對優質創作者進行流量扶持，培養出上百位百萬粉絲級別的寵物創作者，挖掘更多有內容價值的創作者。

抖音則是推出了「萌寵出道計畫」。相關負責人說，計畫內容主要是對優質內容給予流量扶持，豐富抖音萌寵多元化內容。西瓜視頻相關負責人則表示，平台對寵物創作者進行持續扶持，包括「激萌獎金計劃」和從0到1孵化原創作者的「鏟屎官訓練營」。

從商業化的角度來說，萌寵直播和短視頻吸引了大量的流量，商業化形態也變得多樣。報導說，除了早期的廣告變現這一個渠道，如今還有電商、IP開發等商業化路徑，而新玩法「拍賣」也在萌寵直播間中刺激一定的成交增長。蓮城說，一位80後店主在直播中拍賣家中漁場飼養的錦鯉，結果拍出一條價值13201元的「高考錦鯉」。

小香豬自己關上門，坐在馬桶上拉粑粑，讓網友紛紛驚嘆。（抖音帳號「元寶不聽話」視頻截圖）

在淘寶看來，寵物直播有點像淘寶直播的遊樂場，年輕人製作或是進入直播間，更多為的是想放鬆，但寵物直播各方面增長明顯，帶貨表現超出預期。「我們希望在淘寶直播，有越來越多這樣的垂類主播」，蓮城說。

快手提供的變現路徑主要是廣告、直播打賞、寵物付費課程、寵物用品種草等，快手寵物電商的數量在過去一年的增幅達到157%，月成交訂單超過140萬筆。快手透露，此前寵物的一場珠寶帶貨直播，最終達到了600萬交易額。快手與創作者分成主要是直播打賞，平台按照打賞的折現金額抽取50%的分成，並承擔相應稅款。

西瓜視頻相關負責人則認為，寵物行業的商機非常豐富，各種寵物用品、食品，商家對帶貨都有需求，而西瓜視頻上寵物內容的消費用戶很大一部分就是養寵人群。

「萌寵帳號當前是百花齊放的狀態，無論哪個粉絲量級的帳號，都在不斷突破探索創新。只要你的內容有差異化，有創新點，有價值，無論何時入局都不會晚。」抖音方面表示。