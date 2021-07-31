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衝河南救援洪災的髮型師 及他身後的「藍天救援隊」

中國新聞組／整理
救援隊成員來自各行各業，他們在第一時間動員。（取材自環球人物雜誌）
救援隊成員來自各行各業，他們在第一時間動員。（取材自環球人物雜誌）

有一支神勇的救援隊伍，平時是三百六十行的普通人，一旦發生險情，他們放下手邊的工作，立即化身一個個「城市超人」，深入災區第一線，英勇救難。

合肥市藍天救援隊員余濤，因為推掉顧客預約前往河南救災而暴紅。（取材自環球人物雜誌...
合肥市藍天救援隊員余濤，因為推掉顧客預約前往河南救災而暴紅。（取材自環球人物雜誌）

「幫我剪了六年頭髮的髮型師，今天約他一直沒回覆，剛跟朋友打電話我說這個人怎麼也不回覆我。我朋友說你沒看他朋友圈嗎，他去救援了。」

在河南洪災發生之後，網友「射手女郎JINGS」一則看似與災情沒什麼關係的留言突然衝上熱搜，「拿起剪刀是Tony，放下剪刀是託你」，原來這名不回覆留言的理髮師放下剪刀、推掉所有工作衝上前線救援去。

人民日報旗下「環球人物」雜誌報導，名叫余濤的理髮師平日洗剪吹一套嫻熟的操作可以讓客人容光煥發；遇到災情險情，他換上戰服，就成了合肥市藍天救援隊一員。

救災工作的忙碌讓余濤無暇顧及其他，更別說網上所謂的「走紅」。24日，當余濤的電話終於被撥通，已是他在河南的第四天。

短暫的幾句對話中，余濤沒有談太多他這次赴前線的艱辛，只反復說著現場遇到的那些感人畫面。

救援隊轉移受災民眾離開淹水區。（取材自環球人物雜誌）
救援隊轉移受災民眾離開淹水區。（取材自環球人物雜誌）

合肥馳援鄭州 最早行動

報導指出，合肥市藍天救援隊隊長蘇琴介紹，余濤是2020年8月底入隊的，目前志願服務時長已經超過400小時。此次河南救援任務中，他自告奮勇要求參加第一批次的行動。

合肥市藍天救援隊這次共有19名隊員馳援鄭州，余濤是第一梯隊的11名隊員之一。

20日深夜，合肥市藍天救援隊接到支援鄭州的通報，隊員們開始集結準備。余濤決定前往隊部時，妻子已經睡下了。

「事情發生得比較突然，我就把我愛人叫起來說這個事情。她在醫院工作，也是黨員，對我還是比較理解和支持的。」

21日下午3點多，一路飛馳之後，第一梯隊抵達河南鄭州白沙鎮。余濤和隊友們來不及休息，很快架設起衝鋒舟，搜尋和轉移受困群眾。洪水尚未消退，水流相當湍急，隊員們有時需要到水中把船扶穩。

「鎮上的民房大多是居民自建的，要注意釘子、電線之類的危險物品。農村的路也不平，有的地方水到腰部，有的地方水就直接到脖子了。不過我們都會現場評估，在確保安全的情況下把群眾救出來，余濤說。

21日晚，包括蘇琴在內的第二梯隊隊員也趕到了白沙鎮。當天的救援工作持續到22日凌晨1點多才告一段落。23日上午，鄭州的洪水基本消退，隊員們又轉戰至新鄉。

在新鄉，救援隊面臨的路況更加複雜。洪水來襲，一些路段被大水淹沒，車子開不過去。若是讓隊員們開船涉水，過了這片水域又可能再次遇到陸路，無法繼續前行。

「好在新鄉的路上一直有來往支援的大鏟車，我們好幾次都是帶著裝備坐在車斗裡前往救援現場的。」蘇琴說。

藍天救援隊第一時間前往河南救災。（取材自環球人物雜誌）
藍天救援隊第一時間前往河南救災。（取材自環球人物雜誌）

災戶送上熱食 暖到心底

在救援過程中，隊員們每天只能睡5、6個小時，幾乎要一整天泡在冰冷的洪水裡。搜救過程中不捨得花時間吃飯，一船隊友用1桶方便麵湊合一天。晚上回到駐地沒有熱水洗澡，就將就著用濕紙巾把身上擦乾淨。

但他們印象深刻的，仍是那些感動時刻。

蘇琴記得，在白沙鎮，一位酒店老闆看到隊員們救援，多次過來喊隊員們去吃飯。

「其實我們自己準備了乾糧，但是他說了好多遍，感覺不去他那裡的話他很難過了，所以結束救援後我們就去了。吃飯的時候，他還一直感謝我們，讓我們一定要吃飽。」蘇琴說。

余濤則回憶，在新鄉，兩位婦女帶了兩個8、9歲的孩子，蹚了大約一里路的水，送來滿滿一桶上百個熟雞蛋給救援隊，「當時真的眼淚都快下來了」。

合肥市藍天救援隊提供的數據顯示，21日至22日，隊員們在白沙鎮解救了230名受困群眾，為災區運輸物資160箱；23日，在新鄉轉運了34名群眾。

東莞藍天救援隊的29名志願者日夜兼程抵達鄭州，直奔救援現場。( 新華社)
東莞藍天救援隊的29名志願者日夜兼程抵達鄭州，直奔救援現場。( 新華社)

藍天救援隊 擅長山野作戰

據公開資訊，藍天救援隊正式成立於2007年，最初由來自綠野戶外網的一批戶外運動愛好者發起的、從事戶外遇險救援的民間公益性團體。

2010年9月，北京市紅十字藍天救援隊在北京市民政局登記註冊，成為中國第一家正式註冊的民間救援隊。目前已經覆蓋全國31個省市自治區。

起初，藍天救援隊的名字只是在驢友圈中小有名氣。藍天救援隊的創始人、總指揮張勇介紹，「我們剛開始主要是幫助一些在野外遇險的人，因為大家本身也都是戶外運動愛好者，對於山野環境比較有經驗，所以有能力救援。」張勇向「環球人物」介紹著。

2008年的汶川地震，讓這支山野搜救經驗豐富的隊伍走上了更大的戰場。

地震襲來的時候，山路斷裂，很多村莊成為孤村，與外界失去聯繫。這支驢友隊伍依托長期積累的「山野作戰」經驗，擔負起開闢山路、進入村莊、建立聯絡的重任。

「你別說，在山野救援這一塊兒，其它救援組織還真比不過我們。我們搞戶外的，就是對大山有感覺。」張勇回憶說。

汶川地震是藍天救援隊第一次參與重大災難救援，也讓他們發現自己的短板——搜救技能的欠缺。通過與國家救援隊的合作，藍天救援隊專門進行了地震救援技能的訓練。

此後的玉樹、舟曲等地震救援現場，還有「北京7·21特大暴雨」救援現場，都活躍著藍天救援隊隊員的身影。

藍天救援隊在汶川地震現場。（取材自環球人物雜誌）
藍天救援隊在汶川地震現場。（取材自環球人物雜誌）

普通人的隊伍 靈活行動

「我們的隊員中，有很多就是這些領域的專家，他們放棄休息時間，無償來為隊友講課。」張勇說。藍天救援隊每年會和國家救援隊一起進行實戰訓練，也曾赴香港、美國進行觀摩學習。

這支既神勇又有血有肉的救援隊伍，由來自三百六十行的普通人組成。

平日裡，他們的身份可能是燃氣工、理髮師、醫生、老師、交警等等，一旦發生險情，他們立即化身一個個「城市超人」。這群人能上山、能下河，會開車、會搞通信，有醫學知識，能做疫區消殺，甚至能搭建、能勘察，在各個領域都很能打。

報導說，不僅隊員都是兼職，救援隊的資金來源也很「民間」。張勇稱「我們不接受任何商業性捐款，也極少接受民間捐款，運營至今，全靠隊員們自掏腰包才一路順利地走了過來。」

救援隊裡大到救生艇、擔架、潛水器械，小到每一次的路費、飯費，都是隊員們自己花錢置辦起來的。

在大規模突發性災難面前，僅靠國家力量是遠遠不夠的，只有充分挖掘自救能力，才能有效避免更大的傷亡。民間力量的靈活性甚至是國家救援隊所不具備的。「國家沒關注到的我們填上，國家顧不過來的我們頂上，救援漏洞就能越來越少。」張勇說。

鄭州 地震 工作

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