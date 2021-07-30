改娃師幫人偶爭奇鬥豔 娃爹娃娘甘心燒錢

泡泡瑪特是盲盒市場的巨頭，消費者在購買盲盒前，並不知道裡面裝有哪一款玩偶。（中通社）

不是只有家長會給孩子打扮，在娃圈，娃爹娃娘也心甘情願為自己養的娃兒們燒錢。在改娃師的巧手下，娃娃們爭奇鬥豔，展現了龐大的商機，還有玩家們不能輸的聲譽。

盲盒近年在中國火了，隨著最初引入盲盒玩法的泡泡瑪特打造的「小女孩」Molly出圈，無數個可愛的小娃娃們，不知掏空了多少年輕人的錢包，還催生了「改娃師」這個收入不菲的新行業。改娃師不僅讓原本容易「撞臉」的娃變得獨一無二，也在娃娃圈中形成了精緻生活產業鏈。

黃思林改娃平均每個收費1000到2000元不等。（取材自中新網）

改娃師是通過「微整型」以及化妝、美容技巧改造娃娃，也就是娃兒的造型師。自媒體DoNews報導，Z世代登上消費舞台後，先帶動了盲盒市場，又開始琢磨著如何讓娃兒更美更精緻。應運而生的改娃師們，用開水拆解娃娃，用卸甲水給娃娃去色，再加上拼接、加粘土、塑形、打磨、上色等操作，滿足客戶養娃的需求。

許多玩家喜歡帶娃娃去室外拍照。（取材自深圳晚報）

娃爹娃娘 催生新行業

人形玩偶分為很多類，最常見的是Blythe（小布 娃娃）、BJD（球型關節人偶）以及OB11（只有身體部分，頭部可以選擇搭配）。無論玩哪種娃娃，玩家都付出了大量的財力物力。在售價上，BJD的售價多以千為單位，精緻一點的BJD娃娃能賣到約5000元（人民幣，下同，約760美元）。blythe價格較親民，天貓官方店舖所售娃娃最高不超過3000元（約460美元）。

泡泡瑪特Molly的一天系列。（取材自中國新聞周刊／泡泡瑪特官方旗艦店圖）

不論養的是哪種娃娃，報導說，在娃圈，人和娃娃的身分是絕對平等的。玩家將買娃稱之為「接娃」，稱自己為「娃娘」或者「娃爹」。他們像對待孩子一樣對待娃娃，帶她們旅行遊玩，幫他們在途中拍照，彼此相互陪伴。在玩家眼中，娃娃擁有超出物品之外的精神意義。

玩家們在致力於如何給予娃娃更多的愛之外，也紛紛開始在圈內分享「養娃」經驗。漸漸的，娃娃的衣服可換、關節可動，已無法滿足娃爹娃娘們的需求，他們更追求臉部妝容、頭髮、手腳等也都可以根據需要而做改變。

富養娃 官服達上千元

在淘寶上搜索娃用配件，大到娃衣、包包，小到發卡、假髮、頭髮打理液等應有盡有，價格從幾十到幾百元不等。有些玩家為了給娃娃「過上」更精緻的生活，會選擇高端用品，這在圈內稱為「富養娃」。「富養娃」需要大量開銷，以知名娃社龍魂人形社的正版官服為例，價格最低400元（約61美元），高價官服更高達上千元。

但不是所有玩家都會自己為娃娃做造型。為「創作」出和別人不一樣、更有型的娃娃，他們找上了改娃師。

改娃師從改造沒有妝面、頭髮、眼睛及衣物的裸娃，到為娃娃化妝、做衣服，看似新行業，其實對喜好人形玩偶的玩家們早就不足為奇。其中，為娃娃化妝堪稱是改娃師的基本入行條件，只要技術尚可，妝費都能拿到上百元；自己購買裸娃進行改妝的改娃師，一個改後成品的售價可比成本價高出幾千元。

平台接單 吸大量玩家

和其他職業不同，娃圈的改娃師幾乎都是自學改造，在網上找一些教程，熟悉基本步驟後，藉由按照不同風格改娃，反覆練習提高技術。

報導說，目前，微博、淘寶、閒魚、B站等網絡平台已經成為改娃師的主要聚集地，他們通過這些平台接單。口碑好的「改娃師」會吸引大量玩家，例如在閒魚上，很多改娃師出售的改後成品Blythe整娃利潤均在上千元，某改娃師改好的一款Blythe成品標價更高達6000元（約920美元）。如果改造的娃娃是「裸娃」，利潤空間更大。

蘇渺改的大耳朵小布娃娃。（取材自深圳晚報）

蘇渺在雅虎上拍賣給日本玩家的小布娃娃。（取材自深圳晚報）

深圳晚報報引述80後改娃師蘇渺表示，近年，娃娃玩家增多，改娃師隊伍隨之擴大，改娃的費用也逐漸提高。2013年150元改一隻娃娃，如今她一個月改5到7隻娃娃，靠改娃月收入在4000元（約610美元）至10000元（約1500美元）；她還曾與上海一家娃娃專賣店合作改娃後放到網上拍賣 ，其中一個大耳朵萌姑娘被一位日本玩家以6萬日元（約540美元）的價格拍下。

越有名氣 拍賣價越高

在娃圈內，改娃師越有名氣，改妝後的娃娃的拍賣價格越高。蘇渺說，有位改娃師改的娃娃，拍賣價格高達22萬元（約3萬3000美元）。「我現在也在娃圈裡慢慢積累人氣，人氣高了，價格自然也會高」，她說。

除了銷售改妝後的整娃，改娃師還會為玩家們提供單獨的化妝業務，稱「接妝」，由改娃師依據玩家的需求或自行發揮，給玩家郵寄過來的娃娃化妝。DoNews報導，閒魚上許多初級改娃師的妝費要價已經達到上百元。小有名氣的不僅妝費上千，還很難約。

改娃師在給娃娃雕刻眼睛。（取材自深圳晚報）

1改娃師黄思林在工作室内替娃娃改妝。（取材自中新網）

盲盒改娃師的收入也不低，他們提供化妝、拆解重組和專門的噴漆業務，即便是最便宜的噴漆也要100元（約15美元），帶圖案設計的「香奈兒購物狂」價格甚至達到460元（約70美元）。不過盲盒改娃的好處在於可以一勞永逸，人形娃娃卻不行，例如以樹脂為材質製作的BJD娃娃就需定期換妝，否則會吃妝，這也意味著改娃師能從這類玩家獲得更多收入。

盜版 風 惹怒正版玩家

改娃師這行業的前景似乎看好，但近來娃圈興起的盜版風，因為人形玩偶玩家所在的娃圈有著非常嚴重的鄙視鏈，讓改娃師們接單時戰戰兢兢。

報導說，很多愛好者因財力有限無法進入娃圈，很多盲盒玩家也為搶不到限定款憤憤不平。一些改娃師看到了財路，仿照正版製成模具復刻，做起了盜版生意。從業3年的洛可正盜混接，出售過由盜版裸娃改妝的整娃售價在500至600左右（約76至92美元），而市場上一般優質的盜版「裸娃」價格約200元（約30美元），毛利率可達100%，收入不貲。

但這類改娃師的行為，引起了正版玩家的不滿，娃圈反應最激烈，不僅常在網上對盜版玩家進行人身攻擊，一些改娃師如果接了盜版娃娃的單子，也會被他們掛到網上「公審」或在貼吧集體拉黑，再加上工作室出面維權，提起著作權訴訟，平台也配合刪除屏蔽相關商品鏈接，逼得這些改娃師不得不「改邪歸正」。

上網自學改娃 不只為賺錢

遏制住盜版商以後，一批養不起正版娃的玩家將被強制出局，改娃師也會因此失去一部分客戶。報導指出，還有一個因素是，不少正版娃娃玩家覺得改娃師的收費高居不下，乾脆上網自學改娃。例如廣西南寧市80後中學美術老師黃思林就在網上自學改娃並成立工作室。

一位玩家白白表示，自學改造並沒有什麼難度。「其實就是畫個眉毛、嘴唇，再弄弄睫毛，練習時間長了就都會改了。主要是很多妝師畫的妝沒有一點技術含量，就是用點色粉堆上去的，體妝也是一樣，弄點紅色色粉擦一擦，根本不值那麼多妝費」。

玩家佟鶴改的第一個娃娃。（取材自深圳晚報）

但畢竟，在這個圈子中，富養的玩家看不起窮養的玩家。報導說，雖然娃圈的不斷規範化以及玩家心態的轉變，使得整個行業改娃師的收入收縮，但對於頭部改娃師來說，娃圈的富人們還是會源源不斷的找他們燒錢，因為玩到最後，玩家在意的已經不僅僅是娃娃「活得」是否精緻，還有自己在這個圈子是否有「聲譽」。

至於娃娃們的玩家是些什麼樣的族群，蘇渺表示，娃圈內大部分改娃師改的娃娃都是小布，玩小布的花費特別多，她接觸的大部分小布玩家都有穩定工作，或者本身家庭條件較為優越，集中在北上廣深這些經濟發達的地區。

玩家李婧加入的娃聚群，群裡的人都是小布愛好者，他們每個月舉行線下聚會。在深圳，類似群裡玩家少則十幾人，多達上千人。有些玩家將自己動手改妝好的娃娃放進群中，其他玩家看了若是喜歡，就會私下約著給娃娃改妝，這些有能力給娃娃改妝的玩家慢慢也會轉變為改娃師，他們不見得是為了賺錢，更多是因為純粹喜歡。