「中國可以做更多」 加快碳減排的4道難題

石家莊附近一家工廠的煙囪冒出濃煙，一名男子在胡同裡收集可回收物。(路透資料照片)

美國 表態願意在氣候問題上與中國 合作，而中國也踏出了實現相關主張的步伐。箭拔弩張的外交關係，會不會使兩國繼續處於難有交集的分歧狀態？

在中國國家主席習近平於2020年9月提出「中國在2030年前達到碳峰值」、「2060年前實現碳中和」的承諾之後，中國於2021年7月16日啟動了號稱「千億級」、預計全球覆蓋規模最大的全國碳排放交易市場。但美國氣候特使約翰·柯瑞 （John Kerry）7月20日仍呼籲，中國應提高減少碳排放努力的速度和深度，深信中國可以做得更多。

柯瑞是在7月22日於義大利舉行的20國集團環境部長會議之前，在英國倫敦著名的植物園——邱園發表了這番講話。BBC（英國廣播公司）報導引述柯瑞說，如果中國減排不夠，全世界爭取將氣溫上升控制在1.5攝氏度以下的目標「基本上是不可能的」。他深信中國可以做得更多，而美國願意密切合作，確保未來氣候保持在能夠接受的狀況。

落實 中被視最大推動者

在提到今年11月將在英國格拉斯哥舉行的2021年聯合國氣候變化大會COP26時，柯瑞說，「我們在100多天時間裡如果努力，可以拯救未來100年」。儘管有各國在2015年巴黎氣候協議期間和之後做出的承諾，但要做到這一點並不容易，全世界的平均氣溫仍將上升攝氏2.5至3度。

他並以最近美國和加拿大的熱浪以及歐洲的洪水舉例說：「我們已經看到氣溫上升1.2攝氏度帶來的劇烈變化和後果」，「好好思考一下，氣溫上升幅度再增加一倍肯定將招致災難」。他並批評仍在建設新的燃煤火力發電站的國家，對非法砍伐雨林的國家也表達極為不滿，「他們就好像在摘除世界賴以呼吸的肺，破壞什麼都無法替代的生物多樣性，破壞氣候的穩定」。

柯瑞特別關注中國在氣候變化問題上所做的努力，稱中國現在是「氣候變化的最大推動者」。

世界上每個主要的經濟大國現在都必須承諾在2030年前實現有意義的減排。中國已承諾在2030年前達到二氧化碳排放峰值，但柯瑞說這還不夠。他警告說，如果中國堅持現在不減排，要到2030年才達到排放峰值，那麼世界上所有其他國家必須在2040年甚至2035年之前達到零排放來彌補。

「根本沒有其他選項，因為如果中國不落實充分的減排，控制全球氣溫上漲幅度在攝氏1.5度的目標基本上是不可能的。在這個對全球有極為重要後果的問題上，中國的合作、中國的領導作用都至關重要」，他說。

美國氣候特使柯瑞呼籲中國提高減少碳排放努力的速度和深度。（路透）

矛盾 美增石油財政支持

柯瑞表示，所有的經濟大國都必須加大力度，在未來十年拿出更遠大的減排目標和計畫。他相信中國可以超越自己設定的目標，儘管美中之間有外交分歧，但美國很願意在氣候問題上與中國合作。

報導指出，柯瑞發表此番講話時，最新的研究報告顯示，20國集團認同巴黎氣候協議達成的減排目標，卻仍然繼續支持使用化石燃料。根據彭博社的「氣候政策實錄」，從2015年到2019年，G20國家總體削減了10%的化石燃料資金。而包括美國、加拿大和澳洲在內的八個國家同時增加了對石油、煤炭和天然氣的財政支持。

儘管美國為氣候、減排目標等面向勾勒出遠大的志向，但今年5月，柯瑞在BBC訪談節目中，對外界認為美國人必須改變消費習慣、包括少吃肉的提議不表支持的談話，也引來部分科學家批評。當時柯瑞稱：「要達成某些目標，你不必放棄高質量的生活」。

中國最近啟動了期待已久的全國碳排放交易市場。此前，2020年9月，中國國家領導人習近平宣布中國要在2030年前達到碳峰值，以及2060年前實現碳中和的「雙碳」目標。中國認為碳交易市場不僅對經濟，而且對中國在世界氣候治理方面的地位都極為重要。

面對嚴重霧霾問題，中國近來高調宣傳最高領導人習近平的環境理念：「綠水青山就是金山銀山」。（路透）

涉假 中碳市場數據受疑

自2013年以來，中國在幾個城市進行了碳交易計畫的試點。中國碳市場於7月16日啟動，有2000多家來自發電行業的公司參加了第一個周期的交易。該行業每年的二氧化碳排放量估計約為40億噸，佔中國總排放量的40%，因此中國現在的碳交易市場成為世界最大的此類市場。

報導指出，中國碳交易市場要克服的最關鍵難題是，如何保證排放數據的真實性和可靠性；而碳交易系統是否成功，將取決於中國如何發展交易機制。對此，中國內部已經有了相當的重視， 因為如果企業無法跟上實現中國碳目標所需的綠色轉型步伐，就可能偽造排放數據，那麼碳交易市場也就會形同虛設。

據中國媒體報導說，官方計畫通過立法懲罰偽造數據的公司、監督下級政府部門的數據管理、以及將流程公開給公眾監督來確保數據凖確性。

人民日報主辦的國際金融報報導指出，在7月14日舉行的國務院政策例行吹風會上，生態環境部副部長趙英民表示，建設全國碳排放權交易市場，是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，是實現碳達峰、碳中和與國家自主貢獻目標的重要政策工具。

根據官方發布的「碳排放權交易管理辦法（試行）」顯示，全國碳排放權交易市場的交易產品為碳排放配額，生態環境部可以根據國家有關規定適時增加其他交易產品。而交易主體包括重點排放單位以及符合國家有關交易規則的機構和個人，通過全國碳排放權交易系統進行，可採取協議轉讓、單向競價或其他合規定的方式。

近期世界各地出現的災難性天氣，例如河南鄭州的洪災等，更凸顯解決氣候變暖問題刻不容緩。圖為鄭州民眾在暴雨中涉水前行。 （路透）

逐利 千億市場規模誘人

西南證券解釋道，碳交易是指政府將企業溫室氣體排放量上限，以排放配額的形式分配給每個企業，企業對排放配額自由出售的過程。如果削減了排放量，就可以出售餘量或存起來備用；如果用盡了，就需要購買更多的配額，超出配額部分的交易常具懲罰性質。政府可以降低排放量上限，使配額更稀缺，從而促進企業減排，釋放市場競爭。

中國碳排放權交易市場最初於2011年10月在七省市試點起步。2020年底，生態環境部出台「碳排放權交易管理辦法（試行）」等方案，正式啟動全國碳市場第一個履約周期。東方證券估計，全國統一碳市場帶來千億級市場規模，多個參與主體或能獲益。

報導說，中國目前碳排放總量超過100億噸/年，以2025年納入碳交易市場比重30%至40%測算，未來中國碳排放配額交易市場規模將在30億噸以上，與歐盟總排放量水平相當。根據「2020中國碳價調查」研究結果，2025年，全國碳排放權配額交易市場市值總規模將達到2840億元。國信證券估計，2030年全國碳交易市場交易或將達到1000億以上。

目前，全國碳市場覆蓋範圍明確了八個高耗能行業將逐步納入，包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和航空。在啟動初期，將電力行業（純發電和熱電聯產、燃氣發電機組）2225家企業納入第一次交易主體，再基於「成熟一個、納入一個」的原則納入其他行業。

中國人民大學重陽金融研究院助理研究員趙越在分析指出，全國碳交易市場對於中國實現「雙碳目標」有著深遠的意義，尤其是對於首批被納入交易的電力企業而言。遼寧大學環境資源與能源法研究中心主任劉佳奇認為，實現碳排放的可交易，是生態產品價值實現的一種具體表現，有助於將「綠水青山」轉化為「金山銀山」。

全國碳排放權交易市場的啟動，也帶來投資機會。報導說，例如電動車、光伏、電力、鋼鐵、環衛新能源裝備、可再生能源（垃圾焚燒/生物質利用）、節能管理、再生資源循環利用、林業碳匯等領域將會直接受益。